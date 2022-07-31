Цитаты недели: Минниханов — о детях, Кофман — о сходстве ДНР и Татарстана, Куренков — о халатности россиян
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
Уходящая неделя подняла старые и обозначила новые задачи. Казань не «переваривает» количество машин на дорогах и сдвига в решении проблемы не предвидится, Набережные Челны по-прежнему недружелюбно настроены к электросамокатам, пока те не теряют надежды «захватить» их дороги. Президент Татарстана обеспокоен срывом занятий в школах из-за ложных сообщений о минировании, глава МЧС России не смог сформулировать и донести свои мысли о ситуации с пожарами до главы государства, а в ДНР считают, что ничем не отличаются от Татарстана, и готовятся стать российским регионом. Об этом и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».
Об элементарной задаче
В преддверии нового учебного года озадачил поиском решения по защитите от ложных сообщений о минировании президент Татарстана Рустам Минниханов. С этим неприятным и опасным моментом образовательные организации стали сталкиваться все чаще, но, к счастью, обходилось без происшествий и письма о заложенных бомбах оказывались лишь злой шуткой. Однако уроки из-за этого срывались, поскольку, как отметил Минниханов, не эвакуировать школьников, понадеявшись на авось, в такой ситуации нельзя. Чтобы устранить проблемы с подобными помехами учебному процессу, президент Татарстана готов лично вложиться. Однако операционный директор Group-IB Ярослав Каргале, к которому и адресовал Минниханов свою просьбу-поручение, не дал четкого ответа о возможности решить «элементарную задачу».
О «неперевариваемых» Казанью машинах
Пробки на казанских дорогах давно стали привычным явлением, и, кажется, перспективы стать лишь кошмарным воспоминанием у них нет, несмотря на немалые суммы и силы, вкладываемые в развитие дорожной инфраструктуры. Если для самих горожан личное авто — решение многих неудобств, то для города — создание дополнительных проблем, считает мэр Казани Ильсур Метшин. К слову, полгода назад, отвечая на возмущение казанцев, недовольных вечными заторами, градоначальник заявил, что они сами выбирают быть автовладельцами, несмотря на то, что есть возможность пользоваться общественным транспортом. Получается, что за шесть месяцев виновники все те же — горожане, желающие передвигаться на своей машине.
О сходстве ДНР и Татарстана
Разговоры о возможности вхождения Донецкой Народной Республики в состав России не утихают, по-прежнему обсуждается референдум, который готовы провести после завершения спецоперации. В случае если решение примут, встанет вопрос о приведении законодательства ДНР в соответствие с российским, однако, уверен председатель Общественной палаты республики Александр Кофман, этого удастся достичь до этого момента. Здесь он провел аналогию с Татарстаном, заявив, что ДНР с ним похожа. К слову, это не первый раз, когда проводится параллель между двумя республиками.
О халатно-расслабленном поведении россиян
Крайне несвязанной выдалась дебютная речь нового министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова на совещании главы государства с членами правительства. На этом посту он чуть больше двух месяцев, но четкого отчета о главной проблеме летнего периода в стране — пожарах — он коллегам предоставить не смог, сбившись уже на первом предложении. Президенту России Владимиру Путину даже пришлось попросить Куренкова пояснить, что означают его обрывчатые предложения про расслабленное поведение, халатное поведение и старые методы работы. В ответ последовало такое же обрывистое разъяснение.
О выходе на бой под «смазливую песню»
Песня певицы с казанскими корнями МакSим «Знаешь ли ты?», ставшая неофициальным гимном фанатов московского ФК «Спартак», ворвалась и в другой вид спорта — в бои без правил. Под этот трек сразиться с экс-бойцом UFC Рафаэлем Пессоа на турнире АСА 141 в Сочи недавно вышел двукратный чемпион России и мира по боевому самбо Адам Богатырев. По его словам, с песнями МакSим он знаком давно, а выйти под нее решил для создания контраста и собственной подзарядки. Выход удался, в ринг спортсмен шел «с кайфом», подпевая артистке, а вышел с него с победой техническим нокаутом за 68 секунд.
Об оптимизме в попытках переубедить власти Челнов
Whoosh пока не смог достичь компромисса с сопротивляющимися электросамокатам властями Набережных Челнов. Те заявляют, что якобы горожане против этих новомодных средств передвижения, но в сервисе кикшеринга уверяют, что челнинцы на их стороне, что и придает им сил в борьбе за право вести бизнес в автограде. Пресс-секретарь Whoosh Денис Балакирев в прямом эфире «Реального времени» сообщил, что компания не видит логики в позиции властей Челнов, которые не готовы развивать кикшеринг как что-то полезное для города. Но несмотря на это, там не теряют надежды, что чиновников автограда получится переубедить.
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