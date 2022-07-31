Цитаты недели: Минниханов — о детях, Кофман — о сходстве ДНР и Татарстана, Куренков — о халатности россиян

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Уходящая неделя подняла старые и обозначила новые задачи. Казань не «переваривает» количество машин на дорогах и сдвига в решении проблемы не предвидится, Набережные Челны по-прежнему недружелюбно настроены к электросамокатам, пока те не теряют надежды «захватить» их дороги. Президент Татарстана обеспокоен срывом занятий в школах из-за ложных сообщений о минировании, глава МЧС России не смог сформулировать и донести свои мысли о ситуации с пожарами до главы государства, а в ДНР считают, что ничем не отличаются от Татарстана, и готовятся стать российским регионом. Об этом и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».

Об элементарной задаче

Ну что, давай, я готов заплатить за этот заказ. Вот и министр цифры здесь, помогите нам найти решение, или какие-то фильтры ставить, ну я не знаю, что еще! Потом я сам буду вас хвалить — самые классные ребята. Это элементарная задача. Ладно, что торговые центры останавливаются — там женщины хотя бы деньги сэкономят, а детей жалко. Ребенок пришел в школу, а его... Есть ощущение, что это фейк, но нет никакой гарантии. Ружье один раз в год стреляет.

В преддверии нового учебного года озадачил поиском решения по защитите от ложных сообщений о минировании президент Татарстана Рустам Минниханов. С этим неприятным и опасным моментом образовательные организации стали сталкиваться все чаще, но, к счастью, обходилось без происшествий и письма о заложенных бомбах оказывались лишь злой шуткой. Однако уроки из-за этого срывались, поскольку, как отметил Минниханов, не эвакуировать школьников, понадеявшись на авось, в такой ситуации нельзя. Чтобы устранить проблемы с подобными помехами учебному процессу, президент Татарстана готов лично вложиться. Однако операционный директор Group-IB Ярослав Каргале, к которому и адресовал Минниханов свою просьбу-поручение, не дал четкого ответа о возможности решить «элементарную задачу».



О «неперевариваемых» Казанью машинах

Мы прирастаем отремонтированными и новыми дорогами. Но также, к сожалению или к счастью, прирастаем и автомобилями. К счастью — для собственников. К сожалению — для пешеходов. Тенденция сохраняется. Но город не резиновый. Имея такие большие вливания в транспортную инфраструктуру города, мы с трудом «перевариваем» такое количество машин.

Пробки на казанских дорогах давно стали привычным явлением, и, кажется, перспективы стать лишь кошмарным воспоминанием у них нет, несмотря на немалые суммы и силы, вкладываемые в развитие дорожной инфраструктуры. Если для самих горожан личное авто — решение многих неудобств, то для города — создание дополнительных проблем, считает мэр Казани Ильсур Метшин. К слову, полгода назад, отвечая на возмущение казанцев, недовольных вечными заторами, градоначальник заявил, что они сами выбирают быть автовладельцами, несмотря на то, что есть возможность пользоваться общественным транспортом. Получается, что за шесть месяцев виновники все те же — горожане, желающие передвигаться на своей машине.



О сходстве ДНР и Татарстана

Я думаю, к моменту вступления в состав России наши законодательства уже будут сведены воедино. Собственно, мы ничем не отличаемся от той же Республики Татарстан, которая входит в состав Российской Федерации. Так что я не думаю, что очень сложно разработать пакет законов и нормативных актов, позволяющих нам комфортное существование на территории РФ.

Разговоры о возможности вхождения Донецкой Народной Республики в состав России не утихают, по-прежнему обсуждается референдум, который готовы провести после завершения спецоперации. В случае если решение примут, встанет вопрос о приведении законодательства ДНР в соответствие с российским, однако, уверен председатель Общественной палаты республики Александр Кофман, этого удастся достичь до этого момента. Здесь он провел аналогию с Татарстаном, заявив, что ДНР с ним похожа. К слову, это не первый раз, когда проводится параллель между двумя республиками.



О халатно-расслабленном поведении россиян

Но я бы отметил, что люди на местах все-таки ведут себя расслабленно, и я бы даже сказал, халатно, потому что отношение людей… По-старому люди работают, по-старому <...> Что значит? Ну короче, Владимир Владимирович!.. В общем, что касается хотя бы Джугджурского заповедника!.. Я обратился к Александру Александровичу, что он загорелся 30 июня этого года... И мне изначально доложили, что там нет площадки приземления… Потом выяснилось, что есть, в 104 км от этого заповедника… Сначала он давал прибавку на горение, а потом прибавка остановилась, и если ее не будет в ближайшие пять дней, то его снимут с учета… А горение-то продолжается!.. И это означает, что люди халатно относятся к работе!.. Ну это все-таки заповедник!.. Гибнут не только деревья, но и животные!

Крайне несвязанной выдалась дебютная речь нового министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова на совещании главы государства с членами правительства. На этом посту он чуть больше двух месяцев, но четкого отчета о главной проблеме летнего периода в стране — пожарах — он коллегам предоставить не смог, сбившись уже на первом предложении. Президенту России Владимиру Путину даже пришлось попросить Куренкова пояснить, что означают его обрывчатые предложения про расслабленное поведение, халатное поведение и старые методы работы. В ответ последовало такое же обрывистое разъяснение.

О выходе на бой под «смазливую песню»

Мне нравится [песня], и я кайфанул. Я вышел, зарядился и сделал свое дело. У меня давняя история с треками МакSим. Я сельский парень, пас коров и слушал треки МакSим. Это если максимально коротко <...> Ну, посмотрите на меня: я большой человек, с бородой, буду ли я под смазливую песню выходить? Подумал, что это будет необычно. К тому же этот трек мне нравится. Вот и все.

Песня певицы с казанскими корнями МакSим «Знаешь ли ты?», ставшая неофициальным гимном фанатов московского ФК «Спартак», ворвалась и в другой вид спорта — в бои без правил. Под этот трек сразиться с экс-бойцом UFC Рафаэлем Пессоа на турнире АСА 141 в Сочи недавно вышел двукратный чемпион России и мира по боевому самбо Адам Богатырев. По его словам, с песнями МакSим он знаком давно, а выйти под нее решил для создания контраста и собственной подзарядки. Выход удался, в ринг спортсмен шел «с кайфом», подпевая артистке, а вышел с него с победой техническим нокаутом за 68 секунд.



Об оптимизме в попытках переубедить власти Челнов

Мы остаемся оптимистами. Мы пока не поставили точку в истории с Набережными Челнами. Мы надеемся, что нам все-таки удастся найти общий язык и продолжить работу в городе. Прежде всего потому, что мы видим обратную связь от пользователей, от жителей города <...> То есть нам в активной фазе этой истории и сейчас продолжают поступать обращения от жителей Набережных Челнов, которые просят нас не сдаваться. Поэтому мы продолжаем диалог.

Whoosh пока не смог достичь компромисса с сопротивляющимися электросамокатам властями Набережных Челнов. Те заявляют, что якобы горожане против этих новомодных средств передвижения, но в сервисе кикшеринга уверяют, что челнинцы на их стороне, что и придает им сил в борьбе за право вести бизнес в автограде. Пресс-секретарь Whoosh Денис Балакирев в прямом эфире «Реального времени» сообщил, что компания не видит логики в позиции властей Челнов, которые не готовы развивать кикшеринг как что-то полезное для города. Но несмотря на это, там не теряют надежды, что чиновников автограда получится переубедить.

