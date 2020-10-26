Минниханов поручил обеспечить необходимое количество койко-мест и лекарств в республике

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в ходе утреннего совещания поручил внимательно выстроить работу по оказанию медицинской помощи в сложившихся условиях.

«Сохранив плановую работу, нужно обеспечить необходимым количеством койко-мест», — заявил Минниханов, отметив тяжелую ситуацию с распространением COVID-19. Он

Президент Татарстана поручил проконтролировать наличие лекарств и обеспечить средствами индивидуальной защиты медработников республики.

Фото: realnoevremya.ru

Минниханов обратил внимание и на важность помощи волонтеров в борьбе с распространением коронавируса. По его словам, особенно в ней нуждаются пожилые люди старше 65 лет и лица с различными заболеваниями.



Напомним, что в начале октября Минниханов поручил усилить в Татарстане контроль за организацией противоэпидемиологических мероприятий в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, спорта и молодежной политики РТ.

