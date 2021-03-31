«Патент очень сильно ударил по районам и селам»

Фото: Максим Платонов

12 тысяч обращений от МСБ

За прошлый год в аппарат уполномоченного президента РТ по защите прав предпринимателей поступило 12 тыс. обращений. Это не только жалобы, но и предложения, варианты решения вопросов, что «свидетельствует, скорее всего, о доверии к органам власти», заявил на открытии сегодняшней встречи главы республики и представителей МСП бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев.

— Хорошая форма работы, мы имеем обратную связь, быстро получаем информацию, принимаем решения, — отозвался о встречах с бизнес-сообществом президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он напомнил, что по количеству субъектов МСП республика на первом месте в ПФО и на седьмом в стране. В Татарстане 155 тыс. малых и средних предприятий, где заняты 534 тыс. человек. Все они составляют большую часть трудоспособного населения республики — 33%, производят 25% от валового регионального продукта.

— Очень важна в нашей работе вовлеченность и заинтересованность глав наших муниципальных районов и городов… Не все еще понимают задачи, которые ставятся руководством республики. Необходимо принимать решение по созданию инфраструктуры. Это связано прежде всего с агломерациями. Мы видим, насколько сегодня идет развитие агломерации, и в то же время вся эта нагрузка — на социально-культурную сферу, транспортное особенно направление, отсутствие рабочих мест на территории жилых комплексов, в нашей комплексной застройке — эти вопросы, конечно же, надо сбалансировать, — отметил Рустам Минниханов.

Он обратил внимание, что необходима системная, плановая работа, чтобы решать социальные вопросы, в том числе проблему нехватки школ (которые остро звучат в последнее время), а также создавать новые возможности для бизнеса, особенно на территориях комплексной застройки.

За прошлый год в аппарат уполномоченного президента РТ по защите прав предпринимателей поступило 12 тыс. обращений, сообщил Фарид Абдулганиев

У сельского бизнеса налог подскочил в два раза

В конце прошлого года, когда республиканские депутаты принимали закон о патентной системе налогообложения, глава Татарстана пообещал вернуться к этому вопросу, если у предпринимателей возникнут проблемы. И они не заставили себя ждать.

Сегодня председатель совета предпринимателей, депутат Азнакаевского райсовета Анвар Зигангиров пожаловался, что переход на новую патентную систему ударил по сельским предпринимателям. Сумма их налога в среднем увеличилась в два раза.

— Предприниматели на ЕНВД платили налог с площади зала обслуживания по виду деятельности «общественное питание» и с площади торгового зала объекта торговой сети по виду деятельности «розничная торговля», а в текущем законе о патенте предприниматели платят с площади всего объекта, что существенно увеличило налоговую нагрузку. На примере своего магазина могу сказать, общая площадь магазина — 101 кв. метр, торговая — 54, и сразу налог возрастает на 63%. С потенциально возможным доходом, если я платил в 2020 году 202 тысячи, то сейчас — 484 тысячи, нагрузка возрастает в два с лишним раза, — обратил внимание Анвар Зигангиров.

— Когда действовал ЕНВД, там именно «торговая площадь» была, а когда перешли на патент, в федеральном законе записано «объект». Из-за этого получилась «общая площадь». Юристы трактовку дали, сейчас эти направления приводятся в соответствие, — пояснил юридические казусы председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

Альбина Губайдуллина обратила внимание, что некоторые виды деятельности не попали в патент

— Потенциально возможный доход очень сильно ударил по районам и селам, потому что его приравняли к райцентрам, где больше количество населения, а значит, и спрос. Неподъемный налог, — добавил азнакаевский предприниматель.

Управляющий партнер ООО «Аудиторская фирма «Палладиум» Альбина Губайдуллина обратила внимание, что некоторые виды деятельности не попали в патент, например физкультурно-оздоровительная деятельность, которая ранее была в ЕНВД, а также необходимые в текущей ситуации санитарно-гигиенические услуги.

— Конечно, когда принимали закон, все моменты учесть не могли. Но наша задача была не ухудшить условия, которые были для категории, использующей эту систему. Я пытался ее на года три сохранить, поддержки мы не получили, но ничего страшного. Поэтому вопрос, если где-то мы увеличили налоговую нагрузку, давайте, представители парламента здесь, первый заместитель министра экономики здесь, он скажет, предварительно мы это обсуждали, — сказал глава республики.

Первый замминистра экономики РТ Рустем Сибгатуллин сообщил, что налоговики совместно с депутатами и представителями ТПП РТ разработали четыре поправки в закон о налогообложении. Ставка по патенту будет рассчитываться от размера полезной площади (торговой площади), для групп муниципальных образований будут применять пониженный коэффициент, а для сельских поселений еще более низкий, дополнительный коэффициент. Леонид Якунин дополнил, что для сельчан он составит 0,6%. Кроме того, депутат сообщил, что в проекте предлагают снизить доходную базу (потенциально возможный доход) по ряду направлений торговой деятельности, в закон добавят до 10 направлений предпринимательства (их число возрастет до 91), где можно будет использовать патент.

Какие это направления, Леонид Якунин не уточнил — официальный документ он еще не видел, в Госсовет РТ проект поступит на днях. Его рассмотрят на ближайшем заседании комитета, 13 апреля, а затем на сессии Госсовета РТ. Руководитель комитета заверил, что сумма нового налога по патенту вернется на прежний уровень по ЕНВД.



Диана Миндубаева сообщила, что к одному из местных индивидуальных предпринимателей, который занимается допобразованием, обратилась многодетная мать, попросив научить читать ее ребенка — ученика второго класса

Почему второклассник не умеет читать?

Весной школьники, оказавшись на дистанте, сильно снизили успеваемость, особенно это касается начальных классов, рассказала сегодня общественный представитель бизнес-омбудсмена в Бугульминском районе Диана Миндубаева. Она сообщила, что к одному из местных индивидуальных предпринимателей, который занимается допобразованием, обратилась многодетная мать, попросив научить читать ее ребенка — ученика второго класса.

— Только из-за тяжелого финансового положения она хотела оплатить услуги частью материнского капитала. Они могли бы так рассчитаться, если бы обратились к юрлицу, но так как это ИП, имеющий такую же лицензию и оказывающий такие же услуги, права расплатиться материнским капиталом нет. Этот вопрос касается не только Татарстана, в других регионах России настоящая проблема решается предпринимателями через суд.

— По закону об образовании индивидуальному предпринимателю, имеющему лицензию, действительно возможно оплачивать эти услуги, но в правилах постановления правительства, которые устанавливают порядок оплаты, написано: «организация», — пояснил депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов.

В результате судебных разбирательств вопрос все равно всегда решают в пользу предпринимателя, если у него есть лицензия, заметил Рустам Минниханов.

— Вопрос справедливый, необходимо изменить закон и постановление правительства, — согласился парламентарий.

Однако главу республики озадачило, почему ребенок во втором классе не умеет читать.

Возможно, у семьи есть более глубокие проблемы, предположил президент Татарстана. Он поручил разобраться в конкретной ситуации и, если нужно, оказать поддержку, тем более что сейчас есть всевозможные методики обучения для детей.

«В правилах постановления правительства, которые устанавливают порядок оплаты, написано: «организация», — пояснил Айрат Фаррахов

Свои кофе и вода

Эксперимент по маркировке питьевой упакованной воды, которая производится в России или завозится в страну, длится с 1 апреля прошлого года, и маркировка станет обязательной уже в этом году, с 1 июня, напомнил представитель торговой марки «Тарханская» Тимур Бердников. По его словам, это повлечет затраты от предприятий, производители бутилированной воды вынуждены будут поднять цены. Тимур Бердников попросил руководителя республики провести маркировку воды по аналогии с лекарственными препаратами — исключить из системы обязательной маркировки воду с отпускной ценой не более 25 рублей за бутылку и маркировать все, что свыше 25 рублей. Предприниматель считает, что участники рынка не готовы к маркировке, эксперимент не работает, и предложил обратиться в правительство России, чтобы старт обязательной маркировки воды отложили еще на один год, до июня 2022 года.

Рустам Минниханов похвалил качество воды марки Тимура Бердникова и пообещал поднять эти вопросы на федеральном уровне. Однако, по его мнению, маркировка воды неизбежна, нужно исключать контрафакт, которого немало на рынке. Глава Татарстана спросил о стоимости оборудования для маркировки.

— От 1,5 млн рублей, плюс расходные материалы. Есть нюансы по программам субсидирования и оказания помощи предприятиям, у которых по ОКВЭД «добыча полезных ископаемых», есть большие ограничения — это законодательные вопросы, которые мы с центром обсуждаем, — заметил Бердников.

Президент республики поручил продумать форму лизинговой поддержки для закупки оборудования, а также попросил депутатов и руководителей министерство подумать, как наиболее мягко преодолеть переходную стадию от эксперимента к реальной обязательной маркировке воды.

Ильнар Шамсутдинов рассказал, как выросла за год его компания, которая через онлайн-торговлю выходит на зарубежные рынки

Собственник самой крупной в России сети кофеен самообслуживания HOHORO Ильнар Шамсутдинов рассказал, как выросла за год его компания, которая через онлайн-торговлю выходит на зарубежные рынки. В Турции есть целый комплекс программ для предпринимателей от «Союза по развитию и поддержке малого бизнеса».

— От наших партнеров и подрядчиков из Турции мы узнали, что в случае использования маркетплейса для отправки сырья в кофейни и по стране будет субсидировано до 80% затрат маркетплейсов (хранение и логистика). Речь идет о том, что свои затраты маркетплейс перекладывает на плечи предпринимателей. В связи с этим у меня есть просьба разработать схожую программу у нас в Татарстане для местных продавцов, — попросил Шамсутдинов.

Руководитель республики поручил Минэкономики изучить этот опыт и обратиться к с соответствующим предложением к федеральным коллегам.

Что делать с сапогами летом?

Общественный представитель в Мензелинском муниципальном районе Дамир Каюмов, который выпускает товары легкой промышленности, пожаловался на участившиеся проверки Роспотребнадзора. Проверяющие устанавливают, что маркировку предприниматель получил в упрощенном порядке, в системе «Честный знак». Инспектор, составляя протокол, указывает, что упрощенная схема не является законной, и изымает продукцию из оборота до решения суда, сообщил Каюмов.

— Уже в суде половина решений выносится в пользу предпринимателя, признают все-таки законность маркировки. К примеру, зимой обувь изъяли, а летом по решению суда отдали обратно. И что делать летом с зимней обувью? Возможно ли внести изменения в регламент оформления нарушений так, чтобы в первый раз проверяющие могли ограничиться предупреждением и товар не изымали. Данная система только-только вошла в деятельность предпринимателей, — напомнил бизнесмен.

Мастера народных промыслов, а таких в Татарстане 34 предприятия, попросили снизить налоговую ставку по УСН

— Если нарушение первичное, можно ограничиться предупреждением. Если говорим о системных нарушениях, то здесь должно быть наказание соизмеримым, — ответил представитель прокуратуры.

— Ты один раз желтую карточку получил, тебя же с поля не убирают, вторая желтая карточка... Поэтому это нормальная норма, давайте ее придерживаться, — резюмировал президент республики.

Мастера народных промыслов, а таких в Татарстане 34 предприятия, попросили снизить налоговую ставку по УСН, им тяжело конкурировать с китайскими производителями.

— Возможно ли установить для предпринимателей — мастеров, работающих на рынке народно-художественных промыслов и сувенирной продукции, ставку в размере 1% (вместо установленных 6%) с доходов для режима налогообложения УСН на 2021 год? — спросила общественный представитель и муниципальный депутат Зеленодольского Альбина Динмухаметова.

— У них налог с оборота, не такой большой, 445 тысяч, — отметила министр культуры РТ Ирада Аюпова. — Практика дотирования ставки от 1 до 3 % есть в Башкортостане, Карелии, и в других регионах такую льготу предоставляют. Поэтому если есть возможность, конечно, надо поддержать.

— Проработайте, Минкульт с Минпромом вопрос. Я — за. 1, 2 или 3% — какую цифру выберем, давайте примем решение, — сказал Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов поручил организовать аналогичную площадку для встреч самозанятых с президентом республики

Снег — в налоги, кредиты — самозанятым

Гендиректор АНО «Центр поддержки самозанятых» Лиана Пахарева подчеркнула, что у большинства банков отсутствуют методики оценки рисков и программы кредитования самозанятых. Она попросила поддержать татарстанцев, применяющих налог на профессиональный доход. Рустам Минниханов поручил руководителям Минэкономики и Центробанка в РТ организовать аналогичную площадку для встреч самозанятых с президентом республики. Глава Татарстана согласился, этой категории татарстанцев нужна поддержка банков. При этом он напомнил, закон был принят, чтобы вывести из тени мелкий бизнес и вовлечь в него будущих предпринимателей, молодежь, студентов. По мнению руководителя республики, надо контролировать, чтобы не было «некоего баловства», когда компании действуют нечестно: дробят бизнес, от которого отделяются самозанятые.

— Тем самым можем девальвировать и потерять такую форму работы, если предприниматель хочет обмануть государство... Мы должны формировать прозрачный бизнес, — обратился Рустам Минниханов к Лиане Пахаревой как к координатору нового направления.

Альбина Шабаева из Нурлатского района посетовала на снежную зиму, которая влетела для арендодателей в копеечку.

— В соответствии с правилами благоустройства мы обязаны держать территорию вокруг мест, где мы ведем свою деятельность, в чистоте. Зима выдалась снежной, а это существенные затраты, которые мы не можем учитывать в качестве расхода в УСН, как при ЕНВД. Нельзя ли включить «Уборку снега» точно так же, как расходы на дезинфицирующие средства во время пандемии, в статью Налогового кодекса России? — спросила общественный представитель.

По словам Айрата Фаррахова, который проработал этот вопрос, если за уборкой снега предприниматель обращается к сторонней организации, он несет дополнительную нагрузку, которая не подпадает ни под какие льготы. Трудно отследить тех, кто расходует на это средства, заметили в зале. Речь идет только об арендодателях, напомнила в ответ Шабаева.

Рустам Минниханов поблагодарил предпринимателей за обратную связь и напомнил депутатам, что руководство республики будет опираться на них, поднимая тему поддержки бизнеса

— Обязательно надо принять такое решение, у тебя же затраты, ты должен транспорт привлечь, — президент Татарстана попросил нешаблонно заняться этим вопросом депутата Госдумы РФ.

— Думаю, что это вполне реально. Это снижает его (предпринимателя) налогооблагаемую базу. А если завтра перестанут убирать снег?! Есть ведь еще и другие вещи, мы должны думать не только о предпринимателях или о доходах, а о сбалансированном мире, где мы принимаем решения, где они сбалансированно устраивают всех, — подчеркнул Айрат Фаррахов.

Рустам Минниханов поблагодарил предпринимателей за обратную связь и напомнил депутатам, что руководство республики будет опираться на них, поднимая тему поддержки бизнеса.

— Мы все должны создать некий режим благоприятный в муниципалитетах. Бизнесмен — человек, который рискует своим имуществом. Он может заработать, может потерять. И это человек, который самодостаточен, он не просит у государства: «Дайте мне то, дайте это». Да, ему для ведения бизнеса нужны меры поддержки. Возможность поддержать бизнес, создать инфраструктуру — наша главная задача, — подытожил глава республики.

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Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Екатерина Аблаева