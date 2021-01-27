Итоги-2020: ключевые события Группы ТАИФ в ушедшем году

Юбилей в условиях противостояния пандемии COVID-19, новые назначения, успехи в реализации масштабных проектов и новые планы

Фото: Роман Хасаев

Ушедший 2020 год богат на юбилеи: республика отметила 100-летие со дня образования Татарской АССР, Россия встретила 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, а ТАИФ — 30 лет со дня образования ВТНПО «Казань» — компании, с которой ведет свою историю одна из крупнейших промышленно-финансовых групп России. Чем запомнится 2020-й? Подробности — в материале «Реального времени».

30 лет с республикой

Без шумных празднеств и пышных банкетов встретил ТАИФ свое 30-летие.

Осенью 1990 года, в период распада СССР, перекроившего геополитическую карту мира и расстановку сил, в самый разгар перестроечного периода, когда в России менялось все: политический и экономический строй, восприятие окружающего мира и понимание каждым человеком собственного места в этих процессах, когда фактически прекратила свое существование выстроенная государством централизованная система заказов и сбыта готовой продукции и в стране образовался дефицит абсолютно всего и вся, в том числе самого необходимого, в столице Татарстана была создана внешнеторговая организация ВТНПО «Казань». Она взяла на себя задачу по снабжению населения продукцией первой необходимости — продуктами питания, одеждой, горюче-смазочными материалами. Во главе вновь образованной компании встал молодой и мало кому на тот момент известный Альберт Шигабутдинов.

Спустя пару лет компания взяла на себя миссию содействия местным производителям в восстановлении разрушенных с падением централизованной системы госзаказа связей — помогала организовывать поставки сырья и сбыт готовой продукции. Позже выстроила эффективную схему поставок техники. Затем занялась поиском необходимых для дальнейшего развития промышленности Татарстана технологий и инвестиций в целях реализации масштабных планов.

Осенью 1990 года под руководством Альберта Шигабутдинова было образовано ВТНПО «Казань» — компания, положившая начало становлению Группы компаний ТАИФ. Фото: пресс-центр АО «ТАИФ»

В день космонавтики — 12 апреля 1995 года, в газете «Республика Татарстан» появилась скромная заметка, гласившая: «Вчера в Кремле президент М.Ш. Шаймиев принял председателя совета директоров компании «Ком-Лиз-инк.» Д. Мак-Кенлиса (США), президента компании «НКС Трейдинг инк.» А. Фридмана (США), вице-премьера, председателя Государственного комитета РТ по управлению госимуществом Ф.Р. Газизуллина, генерального директора внешнеторгового научно-производственного объединения «Казань» А.К. Шигабутдинова, которые рассказали о том, что они достигли согласия в создании международной инвестиционной компании для привлечения капитала и вложения его в экономику нашей республики».

11 апреля 1995 года. Встреча президента Татарстана Минтимера Шаймиева с делегацией инвесторов из США. Фото: Михаила Козловского

Уже 10 августа 1995 года, на базе ВТНПО «Казань» было создано АООТ «ТАИФ», позже преобразованное в АО «ТАИФ» и ставшее головной компанией одной из крупнейших многопрофильных негосударственных компаний России.

Уже в начале своей работы ТАИФ активно выступал за сохранение и развитие промышленного потенциала республики. Не ограничиваясь призывами, компания сама активно вкладывалась в те сферы экономики, отсутствие или неразвитость которых серьезно тормозили рыночные преобразования в республике. Компания занялась созданием рынка современных телекоммуникационных, в том числе мультимедийных услуг, — запустила проекты мобильной и стационарной связи, создала эфирно-спутниковое телевидение. В процессе реконструкции и строительства завода первичной переработки нефти ТАИФ-НК стало очевидно, что в Татарстане нет современных строительных мощностей. И они были созданы. Столкнувшись с нехваткой квалифицированных кадров, ТАИФ организовал обучение специалистов за рубежом. Позже, поняв, что невозможно удержать работников, не обеспечив им достойных условий для жизни, одними из первых в России компании Группы ТАИФ начали инвестировать в реализацию программ жилищного строительства, а также в обновление системы здравоохранения, социального обеспечения, в развитие спорта и создание комфортных городских пространств.

Вырезка из газеты «Республика Татарстан» от 12.04.1995

Нефтегазопереработка, химия и нефтехимия, энергетика, автозаправочный бизнес, строительство, телекоммуникации и медиа, сфера развлечений, социальные программы… Наверное, в республике нет ни одной отрасли, сферы или направления экономики, в развитии которых ТАИФ не принимал бы непосредственное и самое активное участие.

Компании Группы ТАИФ — системообразующие организации экономики и ТЭК РФ

В марте 2020 года правительственной комиссией по повышению устойчивости российской экономики был озвучен новый перечень из 646 системообразующих организаций. В их числе 17 — из Татарстана, где одну из первых строк занимает головная компания Группы — АО «ТАИФ».

АО «ТАИФ» и ключевые компании Группы включены в перечень системообразующих организаций экономики и ТЭК РФ. Фото: oilcapital.ru

Чуть позже, в апреле, Минэнерго России опубликовало свой перечень системообразующих организаций в части ТЭК.

«В перечень включаются организации по утвержденным критериям и порядку, среди которых в том числе доминирующее положение организации на рынке определенного товара, осуществление разработки и внедрения критически важных технологий и критически важного программного продукта, обеспечение информационной безопасности, предоставление услуг по разработке и эксплуатации государственных информационных систем. В итоговый документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям ТЭК», — сообщается на сайте Минэнерго России. Всего список включает 97 организаций, в том числе четыре ключевые компании Группы — АО «ТАИФ-НК», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез» и АО «ТГК-16».

Нынешний современный уровень производственных мощностей предприятий, входящих в состав Группы, — это своевременное воплощение в жизнь грамотной инвестиционной стратегии команды ТАИФа, слаженная совместная работа специалистов и руководства компаний на всем протяжении деятельности Группы.

В июле 2020 года, на итоговом заседании совета директоров АО «ТАИФ», президент Республики Татарстан впервые предложил кандидатуру оставившего должность генерального директора АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова на пост председателя совета директоров головной компании Группы:

«Человек должен быть авторитетный, опытный, достаточно жесткий. Поэтому мое предложение — председателем совета директоров АО «ТАИФ» рекомендовать Альберта Кашафовича Шигабутдинова. Человек энергичный, опытный. Прошу поддержать эту кандидатуру и проголосовать», — обратился Рустам Минниханов к членам совета директоров АО «ТАИФ».

Кандидатура Альберта Шигабутдинова, предложенная президентом Татарстана на пост председателя совета директоров АО «ТАИФ», была поддержана единогласно. Фото: Романа Хасаева

Предложенная кандидатура была поддержана советом директоров единогласно.

«Предсказать, как дальше будет развиваться мир, экономика с учетом пандемии, общей политической и экономической ситуации в мире… сейчас никто не возьмет на себя такую смелость. Но те решения, которые приняты по развитию компании до 2030 года, мы это обсуждали со специалистами, их можно реализовать. Сегодня руководство республики, президент Татарстана, президент России делают все возможное для того, чтобы создать предприятиям условия, чтобы те могли реализовать принятые ранее планы. Уверен, что мы все это реализуем. Лишь бы хватило сил, времени и настойчивости. И конечно, работать, работать, работать. И конечно, мы все взятые на себя социальные обязательства будем выполнять. Самое главное у нас — люди. Если мы не сможем обеспечить достойный уровень жизни, зарплаты, материального благополучия всех у нас работающих людей, то добиться результатов невозможно. Это главная цель Стратегии развития», — сразу после избрания озвучил приоритеты Альберт Шигабутдинов.

Также в 2020 году сменилось руководство двух ключевых компаний Группы. В конце февраля на должность генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим», с единогласного решения акционеров компании и с одобрения президента Республики Татарстан, был назначен Айрат Сафин. Родившийся и выросший в Нижнекамске, он свою трудовую карьеру начинал в 1997 году именно на ПАО «Нижнекамскнефтехим», где прошел карьерный путь от слесаря до начальника отделения. В 2005 году был приглашен в Казань на строительство нового завода поликарбонатов ПАО «Казаньоргсинтез». В 2013-м занял должность главного технолога завода этилена и в том же году возглавил это важнейшее для ПАО «Казаньоргсинтез» производство и руководил им до назначения генеральным директором ПАО «Нижнекамскнефтехим».

«Задачи, поставленные руководством и акционерами Группы ТАИФ, президентом РТ Рустамом Миннихановым, — продолжать позитивное развитие предприятия за счет реализации инвестиционных проектов, которые рассчитаны до 2030 года. Цель — улучшение экономических показателей предприятия и увеличение выплаты налогов в республиканский и федеральный бюджеты. Это усиление в области экологии, промышленной безопасности, продолжение работы в социальной сфере», — сразу после назначения поделился Айрат Сафин планами с корреспондентом «Реального времени».

Айрат Сафин: «Цель — улучшение экономических показателей предприятия». Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«От нового директора мы ожидаем, что все те результаты у ПАО «Нижнекамскнефтехим», которые были достигнуты, будут приумножены, улучшены. Сложно, когда ты начинаешь с базы, которая имеет значительный размер. Тут в два-три раза надо работать больше, больше активности проявлять. Айрат Сафин находится в самом расцвете сил и сможет все те традиции, заложенные на ПАО «Нижнекамскнефтехим», приумножить, усилить, дать импульс для дальнейшего развития предприятия», — выразил уверенность генеральный директора АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Руслан Шигабутдинов: «Айрат Сафин находится в самом расцвете сил и сможет все те традиции, заложенные на ПАО «Нижнекамскнефтехим», приумножить, усилить, дать импульс для дальнейшего развития предприятия». Фото: Романа Хасаева

Еще одно назначение состоялось в октябре. Генеральным директором АО «ТАИФ-НК» был назначен Максим Новиков, до того занимавший должность главного инженера предприятия.

Свой трудовой стаж он начинал в 1999 году в этой же компании оператором технологических установок ЭЛОУ-АВТ-7 нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), затем стал начальником смены на этом же производстве. В 2013-м получил повышение до заместителя главного инженера НПЗ, а в 2014-м назначен на должность главного инженера нефтеперерабатывающего завода. В 2019 году его назначили на должность главного инженера АО «ТАИФ-НК».

В октябре генеральным директором АО «ТАИФ-НК» был назначен Максим Новиков. Фото: АО «ТАИФ-НК»

Максим Новиков принимал непосредственное участие в реализации ряда крупных проектов по модернизации Нижнекамского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), монтаже установки получения и расфасовки полимерно-битумного вяжущего в цехе по производству битума, а также — реконструкции по техническому перевооружению производства первичной переработки нефти — установки ЭЛОУ-АВТ-7, с подключением к ней объектов строящегося Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков. Максим Анатольевич принимал непосредственное участие в проработке схемы и создании инфраструктуры для подключения КГПТО. К слову, строительство Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков так же во многом шло при участии и непосредственном руководстве Максима Анатольевича.

Противостояние пандемии COVID-19

Всплеск распространения новой коронавирусной инфекции, быстро переросший в пандемию COVID-19, потряс весь мир. В начале весны было парализовано сообщение между городами и странами. На время была приостановлена работа общественных учреждений, крупных торговых и развлекательных центров, люди оказались в вынужденной самоизоляции. Эпидемию, охватившую весь мир, объявили пандемией. Остро встала проблема нехватки средств индивидуальной защиты, в первую очередь медицинских масок.

Уже в марте президент Татарстана и руководство Группы ТАИФ предложили выход из сложившейся ситуации. АО «Полиматиз» — дочернее общество ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящее в Группу ТАИФ, — один из четырех (кроме «Полиматиза» это татарстанский завод «Эластик», «Авгол Росс» под Тулой и московская компания «Нетканика») крупнейших российских производителей полипропиленового нетканого материала -, того самого, из которого шьются медицинские маски и одноразовые защитные костюмы для медиков (кроме этого выпускает нетканые материалы гигиенического и строительного назначения, которые до пандемии занимали основную долю в общем объеме производства. Специфика технологии производства нетканых материалов такова, что предприятие работает круглосуточно. Люди трудятся в две смены по 12 часов каждая, — прим. ред.). Предприятие заявило о готовности кратно увеличить объемы производства необходимого материала.

Президент Татарстана Рустам Минниханов на производстве АО «Полиматиз» (дочернее общество ПАО «Нижнекамскнефтехим»). 25 марта 2020 г. Фото: tatarstan.ru

В кратчайшие сроки производство АО «Полиматиз» было полностью переведено на выпуск нетканых материалов для медицинских целей — пошива одноразовых масок и защитных костюмов. Объемы производства материала для медицинских масок и защитных костюмов с прежних 5 тонн в месяц (данные по январю 2020 года) уже к середине апреля были увеличены до 28 тонн в сутки. Для информации: из одной тонны нетканого материала можно изготовить около полумиллиона одноразовых масок. Заявленная производственная мощность АО «Полиматиз» — 10 тыс. тонн в год.

В первую очередь объемы производства удалось нарастить за счет того, что компания перенастроила все имеющееся оборудование на выпуск продукции именно медицинского назначения и перешла на круглосуточный режим работы. Как рассказал в интервью «Реальному времени» директор АО «Полиматиз» Радик Яруллин, материал на складах не задерживался — сразу отправлялся заказчикам, как крупным компаниям, так и частным лицам, организовавшим пошив масок.

В сутки АО «Полиматиз» производит материал, которого достаточно для пошива 14 млн. масок. Фото: АО «Полиматиз»

— Средняя цена на наш нетканый материал осталась на прежнем уровне. Мы не пытаемся заработать на пандемии, а продолжаем честно выполнять свою работу, наращивая объемы выпуска необходимой для всей России продукции. Это принципиальная позиция нашей компании и руководства Группы в целом: не зарабатывать на ситуации, а прилагать максимум усилий для того, чтобы снизить опасность. Более того, повторюсь, что перед нами поставлена цель — работать напрямую с производителями масок, исключая из цепочки посредников и спекулянтов, — подчеркнул в разговоре с журналистом «Реального времени» директор «Полиматиза».

Хотя случаи, особенно в начале пандемии, когда желающие, пользуясь паникой, «навариться» на эпидемии, охватившей весь мир, приобретали произведенный «Полиматизом» материал и продавали его, в том числе за рубеж, с наценкой в десятки раз — были.

Серьезную сложность в том, чтобы выполнить поручение руководства страны и республики об обеспечении населения средствами индивидуальной защиты вызывало то, что оборудования для пошива самих масок на территории республики в начале пандемии не было. «Полиматиз» выразил готовность договориться с имеющими такие линии и производящими маски компаниями, находящимися за пределами Татарстана, о первоочередных поставках оказавшихся в дефиците средств индивидуальной защиты в Татарстан в обмен на материал. Кроме того, была организована поставка, в том числе в качестве безвозмездной помощи, нетканого материала в рулонах в медучреждения и для надомного пошива масок людьми, переведенными на дистанционную форму работы.

10 апреля в Казань прибыл самолет, привезший из Китая приобретенную ПАО «Нижнекамскнефтехим» автоматизированную линию для производства медицинских масок. Фото: Максима Платонова

В начале апреля при поддержке правительства РТ ПАО «Нижнекамскнефтехим» сумело приобрести линию по производству масок. 10 апреля в аэропорту «Казань» приземлился самолет «Руслан», доставивший из Китая долгожданное оборудование. На АО «Полиматиз» (дочернее предприятие ПАО «Нижнекамскнефтехим») монтаж линии начался 11 апреля, а уже к 15-му числу в режиме пусконаладки было произведено 57 тыс. одноразовых масок. Все они были переданы тем, кто в них особенно нуждался — медработникам, сотрудникам правоохранительных органов, работникам самих компаний Группы ТАИФ, где опасность нового коронавируса внесла свои коррективы в организацию непрерывных производственных процессов.

— Большая часть запущенных в республике линий по производству защитных масок работала в одну смену — то есть 8-12 часов. Нам руководство изначально поставило задачу: работать с максимальным эффектом, потому у нас, как и на основном производстве, была организована круглосуточная, двухсменная работа. Мы первыми в республике провели полный комплекс технических, токсикологических и клинических испытаний и получили в Росздравнадзоре регистрационное удостоверение, подтверждающее качество производимых масок, — рассказал в разговоре с журналистом «Реального времени» директор АО «Полиматиз» Радик Яруллин.

На АО «Полиматиз» производство защитных медицинских масок работает круглосуточно. Фото предоставлено «Полиматизом»

К концу лета, когда проблему дефицита защитных средств — масок для населения и одноразовых костюмов для медработников, удалось решить, АО «Полиматиз» постепенно вновь начало выпускать продукцию и для оживающего строительного сектора экономики, и для гигиенических целей, например, тех же памперсов. Что касается продукции медицинского назначения, то в минувшем году это более половины от всего объема, произведенного «Полиматизом» нетканого материала. По словам директора «Полиматиза», это почти 5370 тонн. В том числе 983 тонны материала для пошива масок (примерно на 0,5 млрд штук) и 4 383 тонн сырья для пошива других медицинских изделий, которых достаточно для изготовления почти 8,8 млрд штук медицинских костюмов, халатов и защитных комплектов.

Объекты ПАО «Казаньоргсинтез» оснащены системами активной очистки воздуха. Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Для обеспечения безопасности персонала на местах, проходные предприятий были оборудованы тепловизорами, организована регулярная санобработка транспорта, доставляющего работников на предприятия, а также рабочих помещений. На производствах и в кабинетах установили промышленные системы активной очистки воздуха. Технология сначала была опробована ПАО «Казаньоргсинтез», а затем транслирована на другие компании Группы.

«В сегодняшней экономической ситуации лучшее — стабильная работа предприятий», — подчеркнул Рустам Минниханов во время своего визита на ПАО «Нижнекамскнефтехим» в апреле 2020 года.

Президент Татарстана на ПАО «Нижнекамскнефтехим» 17.04.2020 г. Фото: tatarstan.ru

«Надо отдать должное компании ТАИФ в целом и ПАО «Казаньоргсинтез». Мы увидели очень высокую организацию работы в условиях коронавируса», — отметил президент Татарстана во время визита на ПАО «Казаньоргсинтез» в мае 2020-го.

Рустам Минниханов на ПАО «Казаньоргсинтез» 29.05.2020 г. Фото: Рината Назметдинова

«Кризис у нас не первый раз, но мы всегда находили решения. Главное — сохранить существующие производства, персонал, специалистов и продолжить развитие инвестиционных проектов Группы ТАИФ, имеющих стратегически важное значение не только для экономики Республики Татарстан, но и для Российской Федерации», — подчеркнул Рустам Минниханов, принимавший участие в работе совета директоров АО «ТАИФ» в июле 2020 года. Он также заверил, что руководство республики приложит максимум усилий и использует все имеющиеся возможности для того, чтобы защитить интересы предприятий на благо их развития.

Так, в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, Рустам Минниханов поднял такую важную проблему, как неравные экономические условия в конкуренции с зарубежными компаниями, производящими полимеры. Что стало особенно актуальным в сложившейся экономической ситуации.

В разговоре с президентом России Рустам Минниханов поднял проблему неравных конкурентных условий российских и зарубежных производителей полимеров. Фото: kremlin.ru

«Наша нефтепереработка, нефтехимия работают, но продвижение нашей продукции на экспорт затруднено, потому что наш рынок открыт, а западные партнеры, к сожалению, вводят пошлины, ограничительные меры. Мы обращаемся к правительству России, чтобы какие-то меры поддержки нам также были оказаны», — отметил он. И пояснил, что российские нефтехимики вынуждены платить дважды — налоги на родине и ввозную таможенную пошлину в стране экспорта. В то время как зарубежные партнеры мало того, что пользуются поддержкой правительства на родине, так еще и на российский рынок попадают свободно — не оплачивая ввозную пошлину в 6,5% на ряд полимеров, потому оказываются в более выгодной позиции. Владимир Путин просьбу услышал, и с сентября 2020-го возможности отечественных и иностранных производителей были уравнены.

Олефиновый комплекс: доставлены и смонтированы 264 единицы оборудования

«В условиях усиления конкуренции на рынке полимеров необходимо строительство новых и реконструкция действующих производств Группы ТАИФ. Это новый олефиновый комплекс ЭП-600 на «Нижнекамскнефтехиме», наращивание производств полимеров на «Казаньоргсинтезе», а также новые проекты по генерирующим мощностям. Кроме того, необходимо завершить Комплекс глубокой переработки ТАИФ-НК», — в сентябре 2020 года в послании Госсовету РТ подчеркнул президент Татарстана Рустам Минниханов.

ТАИФ все время в движении и продолжает, несмотря на вызванные пандемией глобальные трудности для экономик и населения всего мира, вкладывать свои и привлеченные ресурсы в дальнейшее развитие нефтегазохимического комплекса республики. Инвестиции в предприятия Группы ТАИФ исчисляются сотнями млрд рублей. Один из ключевых реализуемых сегодня проектов — строительство комплекса ЭП-600.

На право взять подряд на строительство комплекса ЭП-600 претендовали 29 компаний. Выбор пал на турецкий «Гемонт». Фото: Романа Хасаева

Проект по строительству олефинового комплекса по переработке 1,8 млн тонн прямогонного бензина (где в год, кроме 600 тыс. тонн этилена, планируется получать 273 тыс. тонн пропилена, почти 250 тыс. тонн бензола, 88 тыс. тонн бутадиена, 64 тыс. тонн бутилен-изобутиленовой фракции, 65 тыс. тонн фракции C5 и 17 тыс. тонн фракции C-9, а также 93 тыс. тонн в год смолы пиролиза и почти 350 тыс. тонн метан-водородной фракции), стартовал в июне 2017 года. Тогда на площадке Петербургского международного экономического форума между Группой ТАИФ и немецкой компанией Linde AG был подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве и в рамках его реализации — соглашение между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Linde Engineering на проектирование, поставку оборудования и оказание услуг по пуску в эксплуатацию первого этапа будущего комплекса. В феврале 2020-го Группа ТАИФ определилась с выбором подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ. Из 29 претендентов лучшие условия, сроки и расценки предложила турецкая компания «Гемонт» — давний деловой партнер ТАИФа, выполнявший в том числе работы по строительству и монтажу оборудования на другом мегапроекте Группы — КГПТО.

ЭП-600 с годовым объемом свыше 1,8 млн. тонн — первый и пока единственный в новейшей истории России, самый крупный комплекс по переработке нефтяного сырья. С вводом этого объекта в эксплуатацию, общий объем переработки нефтепродуктов, получаемых из сырой нефти и являющихся высококачественным сырьем для нефтехимической продукции, на ПАО «Нижнекамскнефтехим» составит более 4 млн тонн в год. Столь масштабных комплексов не строили даже в лучшие годы периода активной индустриализации СССР.

Работы на строительной площадке начались одновременно с поступлением проектной документации начались. В июне 2020-го приступили к установке крупнотоннажного оборудования. Монтаж был начат с колонны первичного фракционирования, доставка которой осуществлялась из Южной Кореи водным видом транспорта в течение двух месяцев. Вес данной колонны 640 тонн, диаметр 8 метров и высота 78 метров. После продолжительных подготовительных процедур приступили непосредственно к монтажу, который продлился два дня. За навигационный период по воде были доставлены и 264 единицы оборудования, в том числе 17 — крупнотоннажных. Всего за 2020 год было установлено 112 единиц статического оборудования.

В июне на строительной площадке ЭП-600 началась установка крупнотоннажного оборудования. Фото: Рината Назметдинова

«Это продолжение развития нашего предприятия, увеличение выпуска товарной продукции, отчислений в республиканский бюджет. Со всех сторон этот проект является экономически и социально выгодным для всей Республики и России в целом. Реализация данного проекта позволит увеличить объемы ранее выпускаемой продукции, такой как каучуки, полиэтилен, полипропилен, а также даст возможность для выпуска новых видов продукции, о которой узнаем в самое ближайшее время», — поделился с журналистом «Реального времени» генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин на строительной площадке ЭП-600. Фото: Рината Назметдинова

Столь значительное увеличение производства и планируемое освоение новой продукции поспособствуют не только развитию ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Группы ТАИФ в целом, но и послужит на благо города, района, республики и страны в целом. Олефиновый комплекс — это значительный рост налоговых отчислений и платежей в бюджеты всех уровней (муниципальный, республиканский, федеральный), это создание более 600 новых рабочих мест с достойной заработной платой, создание новой, в том числе дорожной инфраструктуры (автомагистралей, железнодорожных путей, мостов), новый импульс для жилищного строительства и создания объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, он станет драйвером для появления и развития множества производств по выпуску конечных товаров в Татарстане и России в целом, которые будут использовать полимерную продукцию, получаемую на новом комплексе. Что полностью соответствует реализуемой на федеральном уровне программе импортозамещения. Именно об этом говорили в Тобольске на совещании по развитию нефтеперерабатывающей и нефтегазохимической отраслей РФ.

«Нижнекамскнефтехим»: рынок ждет ДССК, и мы его дадим

В 2020-м «Нижнекамскнефтехим» продолжил строительство и к концу года приступил к пусконаладочным операциям на производстве дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК) шестого поколения (бутадиен-стирольный каучук растворной полимеризации).

— Уже многие шинные компании провели испытания нашего каучука и дали самую высокую оценку. Рынок ждет, и мы дадим рынку эту продукцию, — рассказал генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин в интервью корреспонденту «Реального времени», на площадке Татарстанского нефтегазохимического форума, что состоялся в Казани в сентябре 2020 года.

Как и другие выпускаемые предприятием каучуки, данный вид ДССК обладает ценными характеристиками для шинных компаний. Он применяется при создании последнего слоя протектора шины. Особые свойства нового продукта ПАО «Нижнекамскнефтехим» обеспечивают лучшее сцепление с дорожным покрытием, повышая тем самым безопасность автомобиля. Шины, изготовленные с использованием ДССК, обладают морозо– и износостойкостью, позволяют экономить топливо, поскольку имеют низкое сопротивление качению, за счет чего снижается расход бензина, повышается экологичность машины. Предназначение нового вида каучука — стать основой для создания экологически чистых, так называемых «зеленых шин», с улучшенными эксплуатационными характеристиками, способными обеспечить более высокую безопасность движения.

Айрат Сафин: «Многие шинные компании провели испытания нашего каучука и дали самую высокую оценку». Фото: Романа Хасаева

Мощность производства 60 тыс. тонн ДССК в год. И что еще важно: с запуском этого производства, ПАО «Нижнекамскнефтехим» становится одной из немногих нефтехимических компаний в мире, наладившей выпуск всех марок и видов синтетических каучуков, необходимых для производства высококачественных шин на синтетической основе.

АО «ТАИФ-НК» произвел замену десорбционной части реактора на заводе бензинов

В текущем году проведен капитальный ремонт десорбера реактора Р-101 Завода бензинов АО «ТАИФ-НК».

Необходимость проведения работ была отмечена в ходе обследования в период капремонта 2017 года. Решение о проведении комплекса работ, для обеспечения безопасной эксплуатации аппаратов реакторного блока установки каталитического крекинга, было принято руководством АО «ТАИФ» в начале 2020 года.

В феврале 2020 года был объявлен тендер, в котором право на проведение проектирования комплекса работ по замене внутренних устройств и осуществление замены футеровочного покрытия десорбера, включая его верхнюю коническую часть, на современное однослойное, выиграла московская компания ООО «Автотехпроект». Изготовление и поставка оборудования были доверены ООО «Алитер-Акси» — компании из Санкт-Петербурга, уже имеющей положительный опыт работы с АО «ТАИФ-НК». На проведение строительно-монтажных работ была привлечена компания ООО «Пермь-Глобалстройсервис». Работы проведены в сжатые сроки с высоким качеством.

КГПТО: глубина извлечения светлых нефтепродуктов — 97,5%

С середины мая 2020 года, установка VVC- комплекса КГПТО загружена проектным сырьем — гудроном. Первый в мире крупнотоннажный комплекс, использующий VVC-технологию, работает в режиме комплексного опробования. Об этом президенту Татарстана и сопровождающим его лицам сообщил Максим Новиков во время обхода Рустамом Миннихановым экспозиций участников Татарстанского нефтегазохимического форума.

«На нашем предприятии выполняются все мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию. Сейчас мы находимся в режиме комплексного опробования и за 3 месяца достигли положительных результатов в процессе переработки гудрона. Конверсия гудрона в светлые нефтепродукты составила 92 процента. Другими словами, почти весь объем остаточного нефтепродукта НПЗ (гудрона) перерабатывается в светлые нефтепродукты», — пояснил высоким гостям Максим Новиков. Фактически речь идет о 100-процентной глубине переработки и максимальном извлечении высококачественных светлых нефтепродуктов из низкомаржинальных темных остатков производства (гудрона). В пересчете на исходное сырье нефтеперерабатывающего комплекса «ТАИФ-НК» речь идет об извлечении 97,5% светлых нефтепродуктов из каждой поступающей на производство тонны нефти.

Генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов продемонстрировал президенту Татарстана продукцию КГПТО. Фото Рината Назметдинова

Продукцию КГПТО, а именно пропановую и бутановую фракции, прямогонный бензин, дизельное топливо с крайне низким содержанием серы (менее 3ppm. Для сравнения: норма для дизтоплива стандарта Euro-5 — 10ppm), а также гидроочищенный вакуумный газойль и гранулированную серу, президенту Татарстана продемонстрировал генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

К слову, на форуме, собравшем в Казани более 100 компаний ТЭК из 18 регионов России, а также Германии, Италии, Турции, Швеции, Японии и Беларуси, комплексная выставочная экспозиция компаний Группы ТАИФ оказалась одной из самых масштабных. Она объединила демонстрационные площадки АО «ТАИФ-НК», АО «ТГК-16», ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез». В первый же день компании Группы ТАИФ взяли четыре награды, в том числе ПАО «Нижнекамскнефтехим» — Гран-при в номинации «Лидер инноваций в сфере производства и переработки каучуков и резинотехнических изделий».

ТАИФ избавил Нижнекамск от газового голода

Реализация масштабных проектов требует наличия источников и повышения надежности газоснабжения территории. А его (газа) в Нижнекамске уже наблюдался жесткий дефицит. И проблемы с обеспечением голубым топливом уже действующих, строящихся и перспективных объектов обещали лишь нарастать как снежный ком. Возможностей действующего магистрального газопровода уже не хватало для стремительно развивающегося промышленного потенциала Нижнекамского промышленного узла.

Строительство нового распределительного газопровода для нужд Нижнекамска и Нижнекамского промузла взяла на себя Группа ТАИФ. Фото пресс-центра АО «ТАИФ»

Объемы производства продукции мощностями ПАО «Нижнекамскнефтехим» и АО «ТАИФ-НК» за последние десятилетия выросли в разы, увеличила выработку электроэнергии и тепла Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), принято решение о строительстве завода метанола, первая очередь этиленового комплекса — ЭП-600, ПГУ-ТЭС ПАО «Нижнекамскнефтехим» мощностью 495 МВт. Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков в режиме комплексного опробования уже перерабатывает проектное сырье — гудрон, вакуумный газойль, природный газ, водород, и вскоре обещает заработать в полную силу. Все это, как и проекты, реализуемые ПАО «Татнефть» на комплексе ТАНЕКО и ООО «Нижнекамская ТЭЦ», а также множество других производственных предприятий и компаний, не имеющих отношения в нефтепереработке и нефтегазохимии, нуждаются в газе. К 2025 году, по данным экспертов, в случае непринятия срочных мер, необеспеченный спрос перспективных инвестиционных проектов топливом мог составить порядка 3 млрд кубических метров в год. Это ставило под угрозу не только перспективы развития региона, но и функционирование уже действующих объектов. В случае техногенной катастрофы или аварийного отключения существующего газопровода это могло привести к полному прекращению газоснабжения не только промышленного узла, но и самого города Нижнекамска со всем его четвертьмиллионным населением.

Решить эту проблему предполагалось в рамках реализации проекта строительства газопровода Можга — Елабуга — Нижнекамск. Руководство республики и Группы ТАИФ, провело ряд переговоров с «Газпромом». Были достигнуты договоренности, начато проектирование и выбор трассы будущего газопровода. Уже были проработаны техусловия и задание. Строительство должно было завершиться еще в 2016 году, однако в связи с тем, что перед ПАО «Газпром» руководством страны были поставлены серьезнейшие задачи по реализации масштабных, стратегически важных проектов развития магистральных газопроводных систем — «Северного потока — 1 и 2», «Голубого потока», «Турецкого потока», «Силы Сибири», строительство газопровода Можга — Елабуга — Нижнекамск до газопровода-отвода на Нижнекамский промышленный узел была отложена. В данной ситуации руководством Республики Татарстан совместно с ПАО «Газпром» было принято единственно правильное решение о строительстве распределительных газопроводов большой пропускной способности силами и за счет финансовых ресурсов Группы ТАИФ.

В сентябре 2020 года, с участием президента Татарстана и руководства Группы ТАИФ состоялась торжественная церемония ввода нового газопровода высокого давления «ГРС №2 г. Елабуга (Центральная) — ПАО «Нижнекамскнефтехим» в эксплуатацию.

В сентябре 2020 года состоялась торжественная церемония ввода нового газопровода в эксплуатацию. Фото: Романа Хасаева

Нижнекамский промышленный узел, примыкающий к Набережным Челнам, является одним из крупнейших и продолжающих активное развитие промышленных узлов в России.

«Новый газопровод, так необходимый для нужд Нижнекамского промузла, построен. Воплотилась в жизнь мечта всех нефтехимиков и нефтепереработчиков Республики Татарстан. Ввод в эксплуатацию этого газопровода открывает новые возможности для реализации масштабных проектов в области нефтехимии и нефтепереработки. Реализовать проект строительства газопровода планировалось еще во времена Советского Союза, но воплотить в жизнь удалось только сейчас. Газовая артерия диаметром 1200 мм и протяженностью порядка 40 км построена в рекордные сроки. Искренне благодарю всех, кто принял участие в реализации этого уникального проекта», — подчеркнул в своем выступлении на торжественной церемонии ввода газопровода в эксплуатацию генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов. Новый газопровод позволит не только реализовать те проекты, что включены в Стратегию развития ТАИФа до 2030 года, но и обеспечит необходимыми объемами природного газа планы Группы, простирающиеся вплоть до 2050 года. Кроме того, новый газопровод высвобождает объемы для увеличения объемов и повышения эффективности газоснабжения населения Нижнекамска и прилегающих к нему территорий, а также увеличит подачу природного газа Набережным Челнам.

Руслан Шигабутдинов: «Ввод в эксплуатацию этого газопровода является долгожданным решением многолетних проблем обеспечения растущих потребностей предприятий Нижнекамского промузла, в частности Группы ТАИФ, дополнительными объемами газа». Фото Романа Хасаева

Уникальность объекта заключалась в том, что впервые в России для строительства подземных газопроводов была применена технология Direct Pipe, которая является запатентованным методом прокладки трубопроводов. Данная технология позволила выйти на качественно новый уровень бестраншейной прокладки трубопроводов.

Рустам Минниханов: «Полученный опыт еще пригодится и в нашей стране, и в нашей республике». Фото tatarstan.ru

«Исключительно удачно этот проект реализован, и я очень надеюсь, что полученный опыт еще пригодится и в нашей стране, и в нашей республике. Ну и самое главное: если бы Группа ТАИФ не приняла это решение, дальнейшего развития Нижнекамского узла не было бы. Очень большие инвестиции. Но это все окупится», — подчеркнул важность принятого руководством Группы компаний решения о строительстве газопровода президент Татарстана Рустам Минниханов.

Завод поликарбонатов почти в 1,5 раза повысил мощность производства продукции

Не смотря на пандемию и в целом сложную ситуацию на российском и глобальном рынках полимеров, ПАО «Казаньоргсинтез» успешно завершил второй этап модернизации первого и единственного в России, государствах СНГ и Восточной Европе завода поликарбонатов. Благодаря обновлению мощность производства увеличена с проектных 65 тыс. тонн в год до 110 тыс. тонн в год.

В течение 2019-2020 годов, на ПАО «Казаньоргсинтез» модернизирован завод поликарбонатов, с наращением мощности производства до 110 тыс. тонн в год. Фото: Максима Платонова

Модернизация проводилась в два этапа. Первую замену оборудования, позволившую нарастить объемы производства до 85-88 тыс. тонн в год, компания Группы ТАИФ завершила в 2019-м. Была проделана огромная работа по замене технологии, модернизации установок производства фенола, кумола, бисфенола А. Второй этап вошел в активную фазу осенью 2020-го.

— В ходе второго этапа модернизации завода производилась замена насосного и теплообменного оборудования. Строительные работы проводились только для фундаментов новых насосов, — рассказал «Реальному времени» директор завода поликарбонатов Андрей Пресняков. Глубокое изучение процессов и понимание возможностей оборудования специалистами Группы ТАИФ позволили фактически удвоить эффективность существующего производства. При этом наращение мощностей не увеличило нагрузку на окружающую среду. Как и другие компании Группы ТАИФ, ПАО «Казаньоргсинтез», максимально бережно относится к экологии.

«Казаньоргсинтез» готовится нарастить переработку этана до более чем 3 млн тонн в год

Необходимость строительства новых мощностей ПАО «Казаньоргсинтез» — единственного в России переработчика этана, и наличие всего в 10 км от Казани газопровода, по которому еще с 80-х годов прошлого столетия из районов Крайнего Севера к западным границам России перекачиваются огромные объемы так называемого «жирного» природного газа, содержащего значительные объемы этого самого этана, — вот два лежащих прямо на поверхности фактора, раскрывающих ответ на вопрос: почему еще с конца 1990-х не прекращаются разговоры о необходимости строительства под Казанью нового газоперерабатывающего завода.

КОС всегда рассматривал различные варианты строительства новых мощностей для переработки этанового сырья. Фото: Романа Хасаева

Доступ к сырью Татарстану интересен. Об этом тоже заявлялось не раз. В 2016 году было подписано соглашение между правительством Татарстана, «Газпромом», СИБУРом и ТАИФом о проработке проекта по монетизации «жирных» газов. В 2019-м СИБУР и «Газпром» активировали работу в счет реализации подписанного соглашения по строительству ГПЗ в Татарстане, которому по проекту предстоит перерабатывать в год до 28 млрд кубометров природного газа — с получением 2,2 млн тонн этана и порядка 1 млн тонн СУГ. Эти объемы способны не только полностью покрыть потребности республики в сырье. Более того, программы предусматривают не только расширение производственных возможностей ПАО «Казаньоргсинтез», но и предполагают строительство продуктопровода до Нижнекамска, а также возведение под Казанью еще одного современного нефтехимического комплекса. Сейчас проект находится в исследовательско-подготовительной стадии. Перед принятием окончательного решения идет подбор оптимальный вариант с точки зрения конфигурации будущего производства, используемых технологий и объемов капитальных вложений.

Территория площадки близ ПАО «Казаньоргсинтез» привлекательная для строительства нового ГПЗ и нефтехимического комплекса по целому ряду причин: хорошая транспортная логистика, где пересекаются и федеральные транспортные автомагистрали, и железнодорожный транспорт, и водные пути, включая Свияжский мультимодальный логистический центр, через который есть выход на морские пути. Именно в Татарстане пересекаются магистральные нефте-, нефтепродукто- и газопроводы. Через республику ежегодно перекачивается более 300 млрд кубических метров природного газа и свыше 280 млн тонн нефти и около 100 млн тонн нефтепродуктов. Да и в целом Татарстан — традиционно развитый химический промышленный регион с серьезным промышленным и кадровым потенциалом. Действующий газопровод проходит в непосредственной близости к потенциальному потребителю будущей продукции газоперерабатывающего завода — ПАО «Казаньоргсинтез», уже сегодня, с имеющимися мощностями, заявляющему о готовности принять в год 200 и более тыс. тонн сырья для дальнейшего передела. А в случае не только строительства ГПЗ у себя под боком, но и наращивания мощностей Оренбургского гелиевого завода, по которому уже идет проработка ТЭУ, ПАО «Казаньоргсинтез», при поддержке акционеров Группы ТАИФ, готов активизировать план развития, предусматривающий строительство новых нефтехимических комплексов до 2030 года, что позволит компании вчетверо нарастить переработку этана.

Реализация проекта имеет огромное значение как в масштабах РФ, так и способна оказать существенное влияние на укрепление позиций Татарстана и России на глобальном нефтегазохимическом рынке. Ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей приведет к появлению десятков новых производств по дальнейшему переделу полученного сырья по всей стране, что даст республике Татарстан и России в целом тысячи новых рабочих мест, приведет к существенному росту ВРП и ВВП, увеличению объемов налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

АО «ТГК-16»: 10 лет со дня образования

В юбилейный для республики и АО «ТАИФ» год, энергетическая компания Группы встретила свое 10-летие.

АО «ТГК-16» продолжает работы по повышению эффективности и экономичности работы генерирующих предприятий. Фото: АО «ТГК-16»

В свое второе десятилетие ТГК-16 шагнула, серьезно модернизировавшись и нарастив установленную мощность по выработке электрической энергии до почти 1670 МВт, а тепловой — до 6136 Гкал/ч. Строительство новых объектов генерации и комплексная реконструкция действующих мощностей позволили поднять на новый уровень эффективность и конкурентоспособность производств, повысить выработку электрической (на 60% к уровню 2010 года) и тепловой энергии (на 19% к уровню 2010 года), одновременно снизив удельный расход условного топлива. Фактически это позволило ТГК-16, работая в безубыточном режиме, сохранить для своих оптовых и промышленных потребителей тепловой энергии тарифы на уровне не выше расценок 2009 года.

В 2020-м продолжились работы по дальнейшему повышению эффективности, экономичности и экологичности компании в целом. В настоящее время, пройдя конкурсный отбор, компания вошла в государственную программу модернизации объектов тепловой генерации, и до 2026 года модернизирует четыре паровые турбины на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) и одну — на Казанской ТЭЦ-3. Одновременно с этим, ТГК-16 начала собственную масштабную программу по обновлению энергетических котлов.

В 2020 году, в Нижнекамске АО «ТГК-16» совместно с АО «ТАИФ-НК реконструировали схему подачи топливного газа (сингаз) от Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков на Нижнекамскую ТЭЦ (ПТК-1). Это позволило не только повысить рентабельность обоих производств и эффективность использования нефтегазового сырья, но и значительно снизить сброс горючих газов на факельные установки, тем самым добившись еще большего снижения нагрузки на окружающую среду. К слову, у предприятий Группы ТАИФ она значительно ниже самых жестких международных и российских норм.

Собственная энергетика ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На сингазе будут работать и собственные электростанции ключевых компаний Группы ТАИФ — ПГУ, мощностью 495 МВт, строящаяся на ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПГУ, мощностью 281 МВт, что возводится на ПАО «Казаньоргсинтез». Это даст АО «ТГК-16» дополнительные возможности для реализации электроэнергии на оптовом рынке как потребителям Республики Татарстан, так и России в целом.

Сама идея строительства собственных энергогенерирующих мощностей на столь крупных объектах нефтехимии и химии обусловлена необходимостью максимально обезопасить производства первой категории опасности от аварийных отключений в случае техногенных катастроф, крупных аварий на ТЭЦ или линиях подачи электроэнергии.

На ПГУ ТЭС 495 МВт ПАО «Нижнекамскнефтехим» завершаются строительно-монтажные работы. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2021 году. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— Фактически турбины будут способны работать на трех видах топлива, включая сингаз с большим содержанием водорода, образующийся как попутный продукт в процессе основного производства. И вот это направление для «Сименс» очень перспективно. Пока у нас всего две или три турбины в мире работают на водороде. Небольшие. А в ближайшем будущем мы планируем массово выпускать оборудование, способное работать на этом газе. Технология создания специальных горелок, способных выдерживать гораздо более высокие температуры горения топлива, возникающих при использовании сингаза, были опробованы именно при создании турбин для ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез», — в интервью «Реальному времени» рассказал генеральный директор компании ООО «Сименс Нефтегаз и Энергетика» Олег Титов.

— Направляя синтетический газ на газотурбинную установку, предприятие решит сразу две задачи: снабжение ПГУ топливом и утилизацию побочных продуктов производства этилена, — отметил в разговоре с корреспондентом «Реального времени» президент «Сименс» в России Александр Либеров.

Александр Либеров: «Направляя синтетический газ на газотурбинную установку, предприятие решит сразу две задачи: снабжение ПГУ топливом и утилизацию побочных продуктов производства этилена». Фото: пресс-служба компании «Сименс» в России

Работы на обоих объектах не останавливались и в сложный 2020-й год. Так, на ПГУ-ТЭС 495 МВт, к июлю уже были возведены основные здания, завершилась их отделка и монтаж оборудования — двух газовых и паровой турбин с генераторами, а также котлов-утилизаторов, подведены необходимые коммуникации. В сентябре была практически завершена градирня, высотой 89 метров. В октябре строительно-монтажные работы на объекте были завершены уже на 90%. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2021 год. Работы ведутся строго по графику — подчеркнули в ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Кипит работа и на строительной площадке ПГУ «Казаньоргсинтеза». Этот объект будет введен в эксплуатацию в 2023 году.

ТАИФ: люди — главное достояние страны

В период глобальной эпидемии COVID-19, объявленной пандемией, сложный для всего мира, России и для самого ТАИФа, компании Группы направили основные усилия на благотворительной основе на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции и преодоление ее последствий. Так, когда люди были вынуждены отправиться на самоизоляцию, а занятия в школах и вузах оказались переведены в дистанционный формат, предприятия Группы ТАИФ передали в дар многодетным и нуждающимся семьям, в которых есть школьники, гаджеты для учебы.

Предприятия Группы ТАИФ передали в дар многодетным и нуждающимся семьям гаджеты для дистанционных занятий в школах. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Благодаря безвозмездной помощи ПАО «Казаньоргсинтез» Республиканская клиническая больница (РКБ) в начале апреля смогла приобрести 1200 противочумных костюмов и в июле — еще 700.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» с начала пандемии было безвозмездно передано лечебным учреждениям 20 000 защитных и 2 тыс. противочумных костюмов, приобретенных за счет встречных поставок нетканых материалов.

Также компании Группы ТАИФ неоднократно передавали средства индивидуальной защиты в медицинские учреждения, сотрудникам правоохранительных органов и транспортных предприятий, в детские дома и спортивные организации. Волонтерские команды организовали доставку продуктов питания, лекарств и других предметов первой необходимости на дом ветеранам производств и инвалидам.

В период пандемии волонтерские команды компаний Группы ТАИФ организовали доставку продуктов питания и предметов первой необходимости на дом ветеранам и инвалидам. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В условиях самоизоляции, пик которой пришелся на весенние месяцы, в том числе и на период празднования Дня Победы, особенно важным было внимание к ветеранам. Все компании группы ТАИФ организовали посещение участников Великой Отечественной войны и ветеранов тыла, вручение им подарков, продуктовых наборов, юбилейных медалей и денежной помощи.

Несмотря на то, что сами торжества, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, из-за эпидемии коронавирусной инфекции, в заботе о жизни и здоровье людей, на федеральном уровне было решено перенести на более поздние сроки, в День памяти руководство компаний Группы ТАИФ совершило одиночные возложения цветов к монументам павших в годы войны.

В День Победы руководство Группы ТАИФ возложило цветы к монументам, посвященным защитникам Отечества. Фото: Рината Назметдинова

Поисковый отряд «Нижнекамскнефтехима» впервые за 15 лет из-за пандемии был вынужден пропустить весенний выход на места боев Второй мировой. Однако работа продолжилась и в период вынужденного простоя. Единственное — она переместилась в кабинеты, где проходило тщательное изучение архивов и находок прошлых лет. И именно в непростое пандемийное время открыл свои двери, правда, на тот момент в виртуальном формате, обновленный на средства ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Группы ТАИФ музей Великой Отечественной войны, основу экспозиций которого составляют реальные артефакты, привезенные поисковым отрядом с мест боев Второй мировой войны. Кроме того, на средства НКНХ было организовано новоселье для совета ветеранов войны и труда ПАО «Нижнекамскнефтехим». В новом здании был сделан капитальный ремонт, приобретена мебель и оргтехника.

ПАО «Казаньоргсинтез» решило не отказываться от участия во Всероссийской акции «Бессмертный полк», и то, что выходить на улицы и собираться в демонстрации врачи не рекомендовали, сотрудников комплекса не остановило. Акция перешла в безопасный онлайн-формат.

АО «ТАИФ-НК» к празднику полностью отремонтировало квартиру участника Великой Отечественной войны.

АО «ТАИФ-НК» к юбилею Великой Победы, отремонтировало квартиру ветерана Великой Отечественной войны. Фото: АО «ТАИФ-НК»

В Нижнекамске компании ТАИФа организовали дезинфекцию улиц и остановочных павильонов, разработали антисептик, единственные в России сертифицировали новый продукт как медицинское средство и наладили промышленный выпуск еще одного дефицитного товара периода пандемии. Только на разработку рецептуры, дезинфектологическую экспертизу и регистрацию средства ушло около полумиллиона рублей. Собственные мощности опытно-промышленного цеха ПАО «Нижнекамскнефтехим» позволяют обеспечить производство 280 тонн антисептика в месяц. И все это на фоне экономического спада, резкого снижения спроса, сокращения объемов производства и остановок десятков предприятий — потребителей нефтегазохимической продукции по всему миру.

Всего за время пандемии — с апреля по ноябрь 2020 года, на борьбу с коронавирусной инфекцией компаниями Группы ТАИФ — и только на благотворительной основе — было направлено свыше 370 млн рублей.

Группа ТАИФ всегда придавала и придает огромное значение вопросам поддержки и развития системы здравоохранения. Стремясь сделать больше, по поручению генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова и с одобрения акционеров, ТАИФ уже несколько лет инвестирует большие средства в крайне важное для страны направление — научно-исследовательские работы в области медицины. Группой была создана профильная специализированная структура — АНО «Научно-исследовательский центр ДНК», выступивший инициатором создания при Казанском (Приволжском) федеральном университете Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины. Его возглавил Альберт Ризванов — профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии К(П)ФУ, доктор биологических наук, профессор, Ph.D., член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан, почетный профессор фундаментальной медицины Ноттингемского университета (Великобритания). Только в 2020-м году, объем средств, направленных Группой ТАИФ на эти цели, составил примерно 0,5% от всего годового бюджета Республики Татарстан. А это — сотни миллионов рублей.

С начала пандемии COVID-19, центр, возглавляемый профессором Ризвановым, единственный в Татарстане подключился к разработке тестов и вакцины от новой коронавирусной инфекции. Фото: realnoevremya.ru

Центр, оснащенный современным оборудованием, изначально был и остается ориентирован на разработку и использование технологий сверхранней диагностики онкологических заболеваний и подбора препаратов для купирования и эффективного их лечения, а также работы в области диагностики и лечения редких (орфанных) заболеваний. Совместно с российским благотворительным фондом «Русфонд», ведется работа в области онкодиагностики, нейрореабилитации и лимфологии детей.

С началом пандемии, при поддержке Группы ТАИФ, АНО «НИЦ ДНК» и НКЦМ К(П)ФУ, единственные в Татарстане и одни из немногих в ПФО, включились в работу по разработке вакцины от COVID-19 и тестовых экспресс-систем для определения наличия антител к новой коронавирусной инфекции в крови человека. И то, и другое уже доведено до стадии лабораторного действующего прототипа.

Президент Татарстана Рустам Минниханов знаком с работой Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Фото: Романа Хасаева

На итоговой коллегии Минздрава РТ, что состоялась 25 января уже нового — 2021 года, эффективность тестовой системы высоко оценили президент Татарстана, министр здравоохранения РТ и другие участники совещания. Рустам Минниханов дал поручение главе Минздрава РТ — рассмотреть возможность использования тест-систем в качестве оперативного средства определения наличия антител к COVID-19 в рамках проводимой в республике массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Совместная разработка КФУ и Группы ТАИФ может получить господдержку на уровне Минздрава РТ. Фото: Романа Хасаева

К слову, президент Татарстана знаком с работой центра, посещал его и высоко оценил уровень подготовки сотрудников, качество и важность их работы. Подробнее об этом направлении деятельности Группы ТАИФ и о том, каких результатов удалось добиться, мы планируем рассказать в специальном цикле наших будущих материалов.

В период первой волны всплеска заболеваний новой коронавирусной инфекцией, когда врачи, работающие в «красных зонах» спецгоспиталей, чтобы снизить риск распространения инфекции в буквальном смысле этого слова жили на работе, Группа ТАИФ пришла им на помощь. Так, в Нижнекамске для отдыха и восстановления медперсонала был предоставлен оздоровительный лагерь «Юность» с полным пансионом.

Когда заговорили о снижении угрозы, освободившаяся «Юность», равно как и другие оздоровительные и детские лагеря, санатории-профилактории, дома отдыха, находящиеся на балансе компаний Группы ТАИФ, начали работу в нормальном режиме, обеспечивая возможность отдохнуть, набраться сил и поправить здоровье работникам предприятий и их детям.

Компании Группы ТАИФ на всем протяжении своей деятельности было и остается социально-ответственным бизнесом. И раньше, и особенно сейчас — в период пандемии, ТАИФ оказывает максимально возможную помощь и поддержку объектам здравоохранения: выделяются средства на строительство, капитальный и текущий ремонт больниц и поликлиник, приобретение новой техники и оборудования, специальных транспортных средств и средств защиты, обеспечение профилактики и лечения работников компаний Группы.

Группа ТАИФ оказывает активную поддержку системы здравоохранения. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

К состоянию здоровья, условиям и качеству жизни работников своих компаний Группа ТАИФ относится с особым вниманием. Кроме обеспечения возможностей максимально эффективной диагностики и профилактических мероприятий по поддержанию состояния здоровья, ТАИФ взял на себя расходы по добровольному медицинскому страхованию сотрудников. Особо нуждающимся людям, а также многодетным семьям и семьям, имеющим на иждивении инвалидов, оказывается материальная помощь. Компенсируется часть расходов по ипотечному кредитованию, имеется возможность приобретения нового комфортного жилья на льготных условиях.

Кроме того, Группа ТАИФ активно участвует в реализации инфраструктурных проектов — создании и поддержании в надлежащем состоянии общественных пространств — посадке леса, приведении в порядок скверов и парков, организации и проведении мероприятий — новогодних праздников, Сабантуя, Дня химиков и т.д.

Несмотря на мировой экономический спад и снижение деловой активности в глобальном масштабе, серьезно отразившееся и на компаниях Группы ТАИФ, оказывается максимальная поддержка любительскому и профессиональному спорту.

Так, ПАО «Казаньоргсинтез» — с самого момента основания — постоянный спонсор ватерпольной команды «Синтез», с годами выросшей в уникальный для республики и страны клуб водных видов спорта «Синтез», и настоящую кузницу будущих чемпионов. Клуб имеет 3 направления развития: водное поло, прыжки в воду и плавание. Спортсмены на заботу отвечают взаимностью и яростно сражаются за новые победы. В сезоне 2019/20 казанские ватерполисты стали чемпионами России. Уже второй раз в своей новейшей истории завоевали этот титул. В августе президент Татарстана Рустам Минниханов чествовал победителей в зале торжеств казанского Кремля.

Победителей чемпионата России по водному поло, сезона 2019/20 — команду «Синтез» в казанском Кремле поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов. Фото: Романа Хасаева

Продолжается сотрудничество с Российским футбольным союзом. В декабре 2019 года АО «ТАИФ» и РФС заключили партнерское соглашение о взаимодействии в развитии детского футбола в российских регионах, в первую очередь в Татарстане.

Серьезную поддержку получают футбольные клубы — «Рубин» и «Нефтехимик». Так, главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в сентябре минувшего года подчеркнул, что считает Татарстан «лучшим спортивным регионом страны». В первую очередь по тому факту, какие здесь при активном участии крупного бизнеса, в значительной степени — Группы ТАИФ, создаются для этого условия. Так, в Нижнекамске за счет средств Группы ТАИФ, а это более 400 млн рублей, была проведена масштабная реконструкция домашней арены футбольного клуба «Нефтехимик» — одноименного стадиона в Нижнекамске. В начале сентября 2020 года состоялось его официальное открытие. В церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов и руководство ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии обновленного футбольного стадиона ФК «Нефтехимик». Фото: Романа Хасаева

Кроме того, в республике открыли четыре футбольных манежа, а несколько детских команд, в том числе ДЮСШ ФК «Нефтехимик», получили статус детского футбольного центра.

Благодарность Группе компаний ТАИФ за строительство и поддержку инфраструктурных футбольных объектов на территории Республики Татарстан высказал во время визита в Татарстан и президент РФС Александр Дюков.

Президент РФС Александр Дюков отметил большой вклад Группы ТАИФ в развитие и популяризацию физкультуры и спорта в России. Фото: president.tatarstan.ru

«Мы знаем ТАИФ как компанию, которая делает многое для развития физкультуры и спорта. В прошлом году они стали партнером РФС. Сейчас мы совместно с ними, с руководством Татарстана и UEFA начинаем реализацию пилотного проекта развития массового футбола UEFA GROW. Мы ожидаем, что, благодаря нему, в республике произойдет существенное увеличение количества людей, вовлеченных в футбол, и позволит подготовить новых талантливых футболистов для нашей страны», — подчеркнул он.

Не остается без внимания Группы ТАИФ и хоккей. Клуб «Нефтехимик» на заботу отвечает победами и серьезными достижениями. Так, ряд воспитанников клуба успешно играют по всему миру. Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев в минувшем году в составе своей команды стал первым татарстанцем — обладателем главного трофея Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли. Это случилось в сентябре 2020 года, а в декабре он при поддержке ПАО «Нижнекамскнефтехим» и клуба «Нефтехимик» приехал на малую родину — в Нижнекамск, на встречу с юными хоккеистами. А сама команда «Нефтехимик» в октябре в обновленном «Индексе силы» Континентальной хоккейной лиги вошла в топ-10 рейтинга, что говорит о многом.

ХК «Нефтехимик» в октябре 2020 года вошел в топ-10 «Индекса силы» Континентальной хоккейной лиги. Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

Несмотря на то, что 2020 год экономически оказался крайне сложным: пандемия, перенасыщение глобального рынка, падение спроса и прибылей, Группа ТАИФ сумела не просто сохранить производства и коллективы предприятий, но и продолжает свое развитие. Руководством и акционерами компаний Группы принято решение не сокращать ни инвестиции в реализацию Стратегии развития Группы, ни объемы средств, выделяемые на решение социально значимых вопросов, а также благотворительные проекты.