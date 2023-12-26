Раис Татарстана подписал закон о запрете нахождения детей в барах и кальянных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал документ, запрещающий нахождение несовершеннолетних в барах и кальянных. Изменения вносятся в республиканский закон о мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в регионе.



Согласно новому положению, в Татарстане независимо от времени суток запрещается нахождение детей и подростков на объектах, территориях и в помещениях юрлиц или индивидуальных предпринимателей, предназначенных «для реализации товаров только сексуального характера», а также в пивных ресторанах, винных и пивных барах, рюмочных и иных местах, в которых продается алкоголь. Нельзя несовершеннолетним пребывать там, где «предоставляются услуги с использованием кальянов» и в «специально выделенных изолированных помещениях, в которых на основании решения собственника имущества или иного лица допускается курение табака, потребление никотиносодержащей продукции или использование кальянов».

Напомним, законопроект от запрете нахождения детей и подростковых в кальянных в Государственный совет Татарстана в конце октября внес новый прокурор республики Альберт Суяргулов. Предложенная им поправка должна стать дополнительной мерой защиты несовершеннолетних от воздействия вторичного табачного дыма, а также профилактики табакокурения.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Нахождение несовершеннолетних в помещениях, в которых предоставляются услуги с использованием кальянов, а также в специально выделенных изолированных помещениях, в которых допускается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов, не исключает проецирование ими и применение на себе пагубной модели потребления табака и никотинсодержащей продукции, что негативно влияет на их здоровье и физическое развитие, как и воздействие вторичного табачного дыма при нахождении в данных помещениях, — гласила пояснительная записка к законопроекту Альберта Суяргулова.

Документ Госсовет Татарстана принял 18 декабря. Он вступит в силу в начале января 2024 года.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина