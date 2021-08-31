ПАО «Казаньоргсинтез» удостоено Гран-при Татарстанского нефтегазохимического форума — 2021

Фото: Ринат Назметдинов

Сразу в двух форматах собрал своих участников Татарстанский нефтегазохимический форум — одно из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России. В режиме онлайн он объединил свыше 5 тыс. участников практически со всех континентов Земли, а в формате офлайн собрал на площадке выставочного центра «Казань Экспо» представителей более чем 150 крупнейших представителей ТЭК, машиностроения и науки России и стран ближнего зарубежья. Форум будет проходить 3 дня — с 31 августа по 2 сентября включительно.

— Будет много интересных тем, которые связаны с новыми вызовами. Считаю, что мероприятия, организованные в рамках форума, будут полезны и интересны для участников, — подчеркнул, открывая форум, президент Татарстана Рустам Минниханов.

— Здесь обсуждаются актуальные вопросы развития нефтегазовой и химической отраслей, цифровизации, импортозамещения. Уверен, что и в этом году форум пройдет на высоком профессиональном уровне, — высказал уверенность заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов.

Новая марка поликарбоната ПАО «Казаньоргсинтез» была удостоена Гран-при. Фото: Ринат Назметдинов

Традиционно в преддверии форума стартовал конкурс на лучший проект или техническое решение. Новая марка поликарбоната одной из ведущих нефтехимических компаний России — ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в Группу ТАИФ) была удостоена Гран-при в номинации «Новая продукция».

— Эта марка полууниверсальна, и в основном используется для получения как сплошных, так и сотовых листов поликарбоната. В то же время ее можно использовать для литья. Новинка расширила ассортимент, предлагаемый нами партнерам, а для потребителей открывает новые, более широкие возможности использования нашей продукции, — пояснил генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов.