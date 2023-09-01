Рустам Минниханов и Дмитрий Чернышенко осмотрели новое общежитие КНИТУ-КАИ

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко побывали в новом общежитии Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева-КАИ. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

Они пообщались со студентами, посмотрели комнаты для проживания, учебные классы. Студенты продемонстрировали электронную библиотечную базу, через которую они имеют доступ к любым учебникам. Так же Минниханов и Чернышенко ознакомились с тем, как устроена система оказания медицинской помощи, посетили спортивный зал.

Общежитие рассчитано на 620 человек. Сейчас в вузе обучаются студенты из 87 регионов и 20 стран.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В 2022 году «Реальное время» писало, что на ремонт двух общежитий выделили порядка 40,5 миллиона рублей из федерального бюджета. В общежитии №5 планировали провести отделку душевых поддонов, обновить полы и потолки в коридоре, тамбуре, санузле, кухне и душевой. В общежитии №7 нужно было также обновить полы, потолки, стены и двери.

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Айрат Назипов