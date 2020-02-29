Сессия Казгордумы: конец битвы за генплан и проблемы столицы Татарстана

После утверждения документа, определяющего развитие Казани, президент Татарстана посоветовал развивать ее с оглядкой на Белгород

Вчера Казанская городская дума утвердила генеральный план Казани — 2040, на разработку которого ушло в общей сложности 6 лет и 93,5 млн рублей. Решение XXXVIII сессии Казанской городской думы третьего созыва вступит в силу после опубликования его в сборнике документов города. О попытке части депутатов сорвать принятие генплана, хитростях, с помощью которых застройщики смогут его обходить, и критике Рустама Минниханова в адрес городских властей — в материале «Реального времени».

Вопрос устоял



Запятую вместо точки в вопросе о новом генеральном плане Казани депутат от КПРФ Алексей Серов попытался поставить еще в самом начале думского заседания — когда утверждалась его повестка. Сославшись на то, что на ознакомление с последней версией документа у депутатов было менее 10 дней, он попросил снять вопрос о генплане с повестки дня, но встретил жесткое сопротивление мэра Казани.

— Генплан — плод работы большого количества людей, он прошел согласование в девяти министерствах и ведомствах, — возразил Серову Ильсур Метшин и поставил вопрос на голосование. — За — один, два, три… Кто против?.. Решение принято!

Когда же депутаты перешли непосредственно к обсуждению генплана, выяснилось, что документ, прошедший, по выражению Метшина, беспрецедентно широкое обсуждение жителями, высказанные ими пожелания в итоге практически не учел.

Казанская городская дума утвердила генеральный план Казани — 2040, на разработку которого ушло в общей сложности 6 лет и 93,5 млн рублей. Фото Максима Платонова

«В интересах подавляющего большинства»

Решение о подготовке нового генерального плана Казани было принято в 2014 году. В 2018 году проект, разработанный Институтом генплана Москвы, прошел 13 общественных слушаний и широкое обсуждение, в ходе которого жители столицы Татарстана подали 2 045 замечаний и предложений (из них 2 009 включили в протокол, остальные отклонили). Урегулированием спорных вопросов занималась комиссия, в которую входили 408 специалистов и представителей населения города. Документ планировали принять еще летом 2019 года, но не приняли и в декабре: третью его редакцию тогда отклонило Минэкономразивтия России. Сейчас все замечания инстанций, где генплан проходил согласования, учтены.

Вчера на сессии Казгордумы после доклада руководителя горисполкома Дениса Калинкина об уточненном и исправленном проекте генплана и его сообщения, что «этот документ станет основой для разработки новых Правил землепользования и застройки» города, поднялся депутат Марат Бикмуллин:

— Я получил от жителей Ново-Савиновского района 3 тысячи подписей за то, чтобы сохранить природную территорию вдоль улицы Гаврилова и вывести ее из зоны многоэтажной застройки, поскольку она фактически является парком и используется горожанами. Там проводятся городские мероприятия и, насколько я знаю, подписи переданы в исполком, городскую думу. Эти территории принадлежат [частным] собственникам, но, я думаю, у города есть возможности договориться и сохранить зеленую зону.

Марат Бикмуллин: «Я получил от жителей Ново-Савиновского района 3 тысячи подписей за то, чтобы сохранить природную территорию вдоль улицы Гаврилова и вывести ее из зоны многоэтажной застройки, поскольку она фактически является парком и используется горожанами». Фото Максима Платонова

— Мы этот вопрос обсуждали, в том числе была экологическая экспертиза, — возразил Калинкин. — Мы пришли к тому, что уменьшили зону застройки с 85 гектаров до 20… Остальные 65 гектаров останутся нетронутыми. Город не может не развиваться. Обращаю ваше внимание, что эти территории были намывными!

— Удивляет, что в процессе рассмотрения генплана не были решены застарелые проблемы развития города, — зашел с другой стороны депутат от КПРФ Алексей Серов, попутно отметив, что зато «авторы проекта попытались заглянуть за горизонт — в 40-е и 50-е годы». — Более того, были созданы новые болевые точки! Как должны, по вашему мнению, строить свою жизнь на длительную перспективу жители города, чьи имущественные права будут затронуты проектными решениями, которые мы сейчас планируем принять?

Серов добавил, что у многих горожан возникло ощущение, что общественные слушания и обсуждение проекта генплана «носили в значительной степени формальный характер»:

— Естественно, город должен развиваться, и интересы большинства, наверное, важнее мелких частных проблем. Но когда есть четко высказанное мнение жителей поселков, жилых массивов, под эгидой мнения какого-то пассивного большинства, которое свою позицию никак не излагает, город не учитывает мнение конкретных жителей. Как вы это объясните?

— Мы постарались обсуждать это с населением, максимально учитывать все пожелания и просьбы, но, к сожалению, все учесть невозможно, — отбил атаку Калинкин.

Серов и Халимдарова заявили, что у многих горожан возникло ощущение, что общественные слушания и обсуждение проекта генплана «носили в значительной степени формальный характер». Фото kzn.ru

Еще одна представительница КПРФ в Казгордуме Динара Халимдарова сообщила об обращении жителей частных домов с улицы Гривской, на которой уже начато строительство жилых многоэтажек:

— В ходе общественных слушаний их заверяли, что эта территория попала в зону многоэтажной застройки по технической ошибке, а сегодня в проекте генплана мы видим, что зона по улице Гривской находится в зоне многоэтажной застройки. Как поступят с жителями?..

Ильсур Метшин поставил вопрос о генплане на голосование, предварив его словами, что «вопросы по недовольству жителей Казани остались»:

— Не может генеральный план удовлетворить абсолютно всех! Такие документы принимаются наперед, для развития, и принимаются они в интересах подавляющего большинства.

И подавляющее большинство депутатов гордумы проголосовало за генплан.

Генплан — это закон, но его можно менять по просьбе собственников земли

После голосования с пояснениями по генплану к журналистам, присутствовавшим на заседании, вышли замначальника городского управления архитектуры и градостроительства Анастасия Латыпова и заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров. Они сообщили, что сейчас в Казани начнется работа над Правилами землепользования и застройки — документом, который в соответствии с генпланом конкретно устанавливает виды разрешенного использования и параметры строительства на территории конкретных земельных участков. Они призвали жителей Казани принять активное участие в обсуждении этого документа, поскольку он «будет существенно влиять на их жизнь».

— Что касается 430-й зоны, то в генплан после общественного обсуждения было заложено примечание, которое все-таки позволяет там строительство, если ограничения будут сняты, — уточнила Латыпова в ответ на просьбу «Реального времени» перечислить изменения, которые были внесены в проект генплана по итогам общественного обсуждения наиболее остро воспринятых жителями города решений. — Снять их может тот, кто их устанавливает, в данном случае — Министерство промышленности Российской Федерации. В настоящее время проект этих границ не разработан, поэтому действует старый, советских времен.

«Что касается 430-й зоны, то в генплан после общественного обсуждения было заложено примечание, которое все-таки позволяет там строительство, если ограничения будут сняты», — уточнила Латыпова. Фото evening-kazan.ru

Латыпова также сообщила, что руководство города и республики неоднократно обращалось в российское ведомство по поводу снятия ограничений по зоне аварийной посадки КАПО, однако всякий раз на эти обращения следовал отказ:

— Нам сообщили, что это невозможно без прекращения деятельности предприятия, у которого есть заключенные государственные контракты.

Замначальника ГУАиГ подчеркнула, что в генплане предусмотрены компромиссные решения и по другим спорным вопросам. Например, для Дербышек на перспективу оставили два альтернативных варианта будущей дороги, из которых реализовать можно будет только один.

На вопрос же о застройке многоэтажными жилыми комплексами Солдатского леса Латыпова сообщила, что город повлиять на эти решения не может, так как «эти земельные участки введены в оборот не городом» и решение о застройке было принято собственником участков. Она уточнила, что эта территория по генплану не является рекреационной зоной, и дала понять, что в будущем возможно расширение застройки, но с ограничениями, которые устанавливает генеральный план — по предельной плотности жилой застройки. С другой стороны, сказала Анастасия Латыпова, генплан может быть изменен, если собственник земли примет решение расширить застройку.

Бедных поддержать, предпринимателей — защитить

Другим «гвоздем программы» вчерашнего заседания Казгордумы стало критическое выступление президента Татарстана по итогам отчетов о работе, проделанной руководством города в 2019 году.

«Гвоздем программы» вчерашнего заседания Казгордумы стало критическое выступление президента Татарстана по итогам отчетов о работе, проделанной руководством города в 2019 году. Фото tatarstan.ru

— Благополучие республики зависит от состояния муниципалитетов, городов, — напомнил Рустам Минниханов. — Если все хорошо на местах, значит, республика тоже достойно выглядит! Мы все гордимся Казанью, это сегодня один из комфортнейших для проживания городов страны. Но ощущение, что мы так много сделали, а нас критикуют — это неправильная позиция… Надо понимать, что люди быстро привыкают к переменам — и правильно делают! Считаю, у нас есть много резервов, которые мы должны воплотить в работе.

Похвалив Ильсура Метшина и его команду за профессионализм, президент Татарстана обратился к справке, подготовленной подчиненными:

— Моменты, где надо подтянуться, я озвучу. Это не значит, что вы плохо работаете. Вы хорошо работаете, вы — пример не только для нашей республики, но и для всей нашей страны! Но, как и везде, у нас есть резервы.

Отметив, что самым важным на сегодня является качество жизни населения и что оно зависит не только от комфортной среды, но и от доходов населения, Рустам Минниханов сообщил, что 297 казанских организаций платят сотрудникам зарплату ниже прожиточного минимума, и напомнил, что после грядущего принятия поправок в Конституцию России это станет делом противозаконным.

Минниханов призвал проанализировать, чем город может помочь более чем 7 тысячам семей с детьми, в которых среднедушевой доход не достигает прожиточного минимума.

Подчеркнув, что республика «находится в пятерке или в первой десятке регионов по таким показателям, как ВРП, по объему произведенной промышленной продукции, по сельскохозяйственной продукции, и Казань по валовому территориальному продукту занимает хорошие позиции», Рустам Минниханов обратился к проблемам казанского малого и среднего бизнеса:

— Доля субъектов МСБ по Казани 42,3 процента. Казань — это такой туристический, образовательный, промышленный центр, что здесь возможности и потенциал значительно больше [чем по республике]. Тем более что мы серьезно занимаемся новыми направлениями — IT, цифровыми технологиями. Но 65 процентов предпринимателей отмечают снижение выручки компаний. Надо понять, почему это происходит, как мы им можем оказать содействие. 37 процентов сократили численность, а 33 процента планируют ее сокращать — эти сигналы должны нас беспокоить! Я бы просил вас обратить внимание на этот вопрос. 60 процентов сообщили об ухудшении условий ведения бизнеса, 59 процентов отметили, что им мешает развиваться высокая стоимость аренды. Порядка 30 процентов пожаловались на сложность получения госуслуг… Мы в постоянном режиме должны работать с ними, максимально поддерживать!

Особое внимание президент Татарстана обратил на необходимость привлечения в регион ресурсов в рамках российских национальных проектов. Фото tatarstan.ru

Как развиваться Казани

Особое внимание президент Татарстана обратил на необходимость привлечения в регион ресурсов в рамках российских национальных проектов, приведя конкретный пример:

— Вы посмотрите на иловые поля — это же настоящая экологическая бомба! Сегодня совместно с Министерством экологии мы рассматриваем, как эти 100 гектаров в самом красивом месте на берегу Волги не только очистить, но и сделать так, чтобы они послужили городу.

Рустам Минниханов выразил и обеспокоенность перекосами в территориальном развитии столицы республики:

— С одной стороны, жилье строим, с другой — создаем транспортный коллапс, — обратился он к проблемам «Салават купере» и напомнил о необходимости создавать в новых микрорайонах новые рабочие места, чтобы людям не приходилось простаивать в транспортных пробках на пути на работу и с работы. — Мы школы, садики пытаемся построить — эти вопросы решаем. А где люди будут работать? Вы посмотрите утром в пестречинском, лаишевском, зеленодольском направлениях: утром все в город едут, вечером возвращаются! Это потому, что нам, кроме строительства жилья, надо четко решать вопросы создания рабочих мест, ядра, в котором люди могли бы удовлетворять все необходимые потребности, получать и культурные, и медицинские, и спортивные услуги. Никаким транспортом, никакими дорогами эти вопросы не решаются. Посмотрите опыт Белгорода — они эти вопросы решают более системно.