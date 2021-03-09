Жители Октябрьского городка просят сохранить зеленую зону в «Арт Сити»

На месте возводимого МФТЦ сносят две сотни деревьев, взамен город рекомендует создать «более насыщенную зеленую зону»

Фото: Ольга Любимова / kazan.aif.ru

Старожилы снесенного Октябрьского городка хотят спасти последнее, что от него осталось, — уцелевшую при застройке зеленую зону. В редакцию «Реального времени» обратились жители микрорайона, которые просят сохранить хотя бы часть зеленых насаждений на месте стройки многофункционального торгового центра в ЖК «Арт Сити». Застройщик уже приступил к сносу 245 многолетних деревьев различных пород. Какие из крупномеров представляют ценность, что удастся спасти и какой будет компенсационная высадка — подробнее в нашем материале.



«Начали сносить без порубочного билета»



С началом весны в ЖК «Арт Сити» начали подготовку площадки под строительство многофункционального торгового центра. По сообщению жителей «сталинок» на ул. Искра, 9 и 1/106, застройщик со 2 марта ведет вырубку деревьев на прилегающей территории.



— Это последние деревья на территории Октябрьского городка, которые уцелели при застройке — в большинстве здоровые, крепкие, большие. Рабочие начали их пилить, даже не имея порубочного билета. Мы вызвали полицию, а сейчас обратились в прокуратуру, однако боимся, что пока идет разбирательство, зеленую зону полностью снесут, — рассказала «Реальному времени» Дилфуза Пардабаева.

В акте обследования пошедших под снос зеленых насаждений, подписанном инженером городского Комитета внешнего благоустройства Плотниковой (она числится председателем комиссии, акт составлен в присутствии представителя ООО «Арт Сити Молл» Горелова), указано, что под снос идут 96 тополей, 80 кленов, 20 берез, 3 вяза, 2 сосны, 14 лип, 5 елей, 2 осины, 1 рябина — все «в удовлетворительном состоянии», однако не подлежащие пересадке из-за больших габаритов. Пересадить, согласно акту, предстоит 10 елей, 2 березы и 3 куста можжевельника.

«Хороший бы парк получился..»



Свое отношение к сносу деревьев жители Октябрьского городка и соседнего «Арт Сити» высказали в соцсетях. Многие ратуют за сохранение всей зеленой зоны.

«Хороший бы парк получился для жителей «Арт Сити» и района в целом», — написал Рафаэль Хайруллин. «Самый зеленый район раньше был. Помню со школьных времен... Очень жаль», — высказалась Лейла Зиннурова. «В Советском районе жесткая нехватка парковых зон! Создайте уже хоть один парк, сквер новый?» — отреагировала Нажия.

Кстати, эскизным проектом «Арт Сити», разработанным в 2015 году архитектурно-проектным бюро «Nugaev» на территории жилкомплекса была предусмотрена «парковая зона в формате зеленого бульвара». На официальном сайте застройщика также заявлен «бульвар-парк» площадью 1 га.



Кстати, эскизным проектом «Арт Сити», разработанным в 2015 году архитектурно-проектным бюро «Nugaev» на территории жилкомплекса была предусмотрена «парковая зона в формате зеленого бульвара». Фото: ivarpro.ru

Местные жители обратились в прокуратуру Советского района Казани с заявлением, в котором просят проверить законность вырубки деревьев. Как указано в акте, компенсационное озеленение будет произведено на площади 2145 кв. м, притом что снос насаждений идет на площади около 17 тыс. кв. м, то есть почти в восемь раз большей.

— Пока вроде бы спил приостановлен, тополя стоят, бульдозеры расчищают от мусора и снега территорию, — сообщила в пятницу «Реальному времени» Дилфуза Пардабаева.

В преддверии заседания межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности, где будет представлен проект МФТЦ, граждане направили через сайт госуслуг обращение президенту республики:



«Доводим до вашего сведения, что не учтены следующие моменты, которые беспокоят нас, как жителей близлежащего дома к проектируемому торговому центру. Разгрузочные дебаркадеры для грузовых машин располагаются напротив нашего дома. Требуем разгрузочные дебаркадеры сделать внутри здания, чтобы при погрузке-разгрузке грузов исключить шум и запах отработанных газов от грузовых машин. Площадка для сбора твердых бытовых отходов располагается напротив нашего дома. Требуем площадку сделать внутри здания, чтобы вид из окон не выходил на огромное количество отходов от торгового центра и не разлетался на наш двор».

Авторы письма также сообщили, что «трехэтажный торговый центр высотой более 18 метров полностью закрывает наш четырехэтажный дом... полностью перекроет всю инсоляцию... [поскольку] расстояние между проектируемым торговым центром и нашим домом составляет 9,0 метра». Попросили «исключить сквозной проезд от стоянки торгового центра через наш двор», «нас беспокоит, что двор превратится в дублер дороги по ул. Н. Ершова». И, наконец, предложили пересмотреть план застройки: посадить здание на месте парковки, а ее «подвинуть» к дому 1/106 и уменьшить площадь МФТЦ с 31 тыс. кв. м до 15 тыс. кв. м.

«За максимальное сохранение насаждений»



— На самом деле посадка торгового центра и устройство парковки обсуждались еще года полтора назад, — рассказала «Реальному времени» архитектор-реставратор Ирина Карпова. — Застройщик оказался непреклонен, он считает, что там нужна большая парковка, которую видно с улицы Ершова, с дороги — иначе никто не придет в торговый центр.

А что касается озеленения, то, по ее словам, это проблема не только Октябрьского городка, а всего города:



— И если говорить об этой части города, то очень масштабная вырубка прошла в овраге между улицами Галеева и Новаторов, мы утратили этот зеленый массив. После этого была активная вырубка в соседнем овраге, на территории рядом с железнодорожной больницей — там теперь выросли четыре высотки. В Октябрьском городке всегда было зелено, уют обеспечивала не только старая застройка, но и зеленые насаждения. Конечно, если мы лишимся этих деревьев, место станет совершенно другим.

Карпова отметила губительную с точки зрения сохранения зеленых территорий в городе тенденцию в современном строительстве: в советское время в Казани при строительстве новых объектов вырубались только те деревья, которые росли прямо на месте строящегося объекта и мешали его возводить. Остальные огораживались и сохранялись. Это, говорит архитектор, позволяло создавать среду, в которой были деревья-долгожители — старше окружающей застройки, и такие насаждения действительно были «легкими» города, защищали его от пыли, вредных газов, обеспечивали кислородом.

Масштабная вырубка прошла в овраге между улицами Галеева и Новаторов. Фото: Гуландам Фатхуллина

— Сейчас застройщики сначала вырубают и строят, а потом сажают [деревья], им так проще — говорит Ирина Карпова. — Но когда эти деревья станут равноценной заменой утраченным? Лет через 5 при хорошем уходе это будет крепкое дерево. И лет 30 понадобится, чтобы оно стало таким, как то, которое срубили. Поэтому когда говорят, что срубили 250, а высадили 290 деревьев, надо понимать, что это еще не компенсация. Что надо ухаживать, поливать 5 лет и еще лет 30 ждать. И я против вырубки — я за максимальное сохранение насаждений.

«К компенсационной высадке обозначено 294 дерева»



В компании UD Group, которая ведет строительство МФТЦ, «Реальному времени» сообщили, что всего к вырубке запланировано 245 деревьев. Среди них клен, береза, вяз, сосна, липа, ель, осина — всего более 10 пород с преобладанием тополя. Из них 23 дерева при обследовании Комитетом внешнего благоустройства Казани признаны аварийными.



— Проектом МФТЦ предусмотрено благоустройство прилегающей территории, в том числе посадка зеленых насаждений. Планируется пересадить 12 деревьев, преимущественно елей. Сохранению подлежат восемь деревьев: три березы, четыре ели, один тополь. К компенсационной высадке обозначено 294 дерева и газон площадью 2 145 кв. м. Место высадки определяется администрацией Советского района, срок высадки — до 17 мая 2021 года, — сообщили в пресс-службе компании.

Проектом МФТЦ предусмотрено благоустройство прилегающей территории, в том числе посадка зеленых насаждений. Рендер: UD Group

Оценивать последствия сноса зеленых насаждений в Октябрьском городке надо не по ценности деревьев, а по роли, которую они играют в санитарном состоянии микрорайона и в целом плотно застроенного Советского района Казани, считает директор ботанического музея КФУ, кандидат биологических наук Сергей Любарский.

— Американские клены, которые там сносят, ценности не представляют, напротив, это сорняк, и очень назойливый, по последним данным — вредный для здоровья человека, — пояснил он. — Не имеют особой ценности и березы, если им по 30—40 лет, то они достигли верхнего предела жизни и, скорее всего, скоро начнут падать. Что касается тополей, то они могли бы быть пересажены, но это нецелесообразно с экономической точки зрения.

Однако, напомнил Любарский, в окрестностях Октябрьского городка и «Арт Сити» отсутствуют зеленые массивы с крупномерными деревьями в принципе. А это значит, что пыль, выхлопные газы и прочие «прелести» большого города нигде не оседают, а поступают прямиком в дома и в легкие горожан.

— Тут оценка нужна не с точки зрения дендрологии, а с эколого-санитарной точки зрения, — говорит директор ботанического музея КФУ. — А надо ли вообще в этом месте что-то строить? Не лучше ли оставить эту зону зеленой, а сорные и старые деревья со временем заменить? Другое дело, что застройщику это невыгодно, он же покупал землю под торговый центр.

«Рекомендовано сформировать более насыщенную зеленую зону»



В мэрии Казани по запросу «Реального времени» сообщили, что эскизное предложение строительства многофункционального центра в ЖК «Арт Сити» было согласовано Управлением архитектуры и градостроительства в апреле 2020 года. При этом расстояние от дома до МФТЦ соответствует всем необходимым санитарно-эпидемиологическим правилам в части установления санитарно-защитной зоны, заверили в исполкоме:



— Все необходимые нормативы соблюдены, что подтверждается соответствующим заключением Роспотребнадзора по РТ. Эскизные предложения также соответствуют местным нормативам градостроительного проектирования. Таким образом, застройщик выполнил все необходимые по закону требования и получил разрешение на строительство многофункционального центра.



Тем не менее, добавили чиновники, при строительстве многофункционального центра компания обязана выполнить ряд условий:

во-первых, застройщик обязан высадить на парковке перед центром высокоствольные деревья, которые бы заняли не менее 10% от ее общей площади;



во-вторых, при сносе деревьев на месте строительства застройщик обязан провести компенсационную высадку деревьев. В этом году он должен посадить 294 дерева и постелить 2145 кв. м газона. Места компенсационного озеленения будут указаны администрацией Советского района.



Сейчас в райадминистрации определяют зоны посадки с максимально возможной близостью к МФТЦ, в том числе на ул. Николая Ершова и ул. Космонавтов. Причем 12 деревьев из наиболее ценных пород и тех, что можно пересадить, не повредив корневую систему для последующего приживания, застройщик обязан пересадить.

— Отметим, что эскизным предложением застройщика между торговым центром и жилым домом предусмотрено благоустройство газонов и вертикальное озеленение. Однако учитывая пожелания жителей ему рекомендовано сформировать более насыщенную зеленую зону, предусмотрев высадку высокоствольных деревьев и кустарников, а также размещение элементов благоустройства, — сообщили в пресс-службе мэрии.



Также сообщается, что бульвар в жилом комплексе «Арт Сити» от детского сада «Калейдоскоп» до дома №66в по ул. Николая Ершова, который был предусмотрен проектом планировки территории «Октябрьский городок», частично обустроен. По информации компании «Унистрой», на нем высажено 762 дерева. Предполагается высадить еще 124.