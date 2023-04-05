Рустам Минниханов обсудил с Гурбангулы Бердымухамедовым сотрудничество в нефтеразведке и энергетике

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Они обсудили, как улучшить сотрудничество в нефтеразведке, транспортировке газа, энергетике и поставках химической продукции.

Гурбангулы Бердымухамедов обратил внимание, что отношения Туркменистана как с Россией в целом, так и с Татарстаном в отдельности успешно развиваются. Рустам Минниханов в свою очередь отметил, что расширение сотрудничества происходит в услових западных санкций.

В разговоре стороны подчеркнули важность развития культурных связей, образования и туризма. Рустам Минниханов пригласил Гурбангулы Бердымухамедова на международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Рустам Минниханов сегодня также встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Они обсудили расширение сотрудничества регионов.



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Татьяна Демина