Рустам Минниханов о занижении кадастровой стоимости земель: «Вообще, черный список надо составить»

Бюджет Татарстана недобирает из-за долгов по аренде, споров о кадастровой стоимости, нецелевого использования сельхозугодий и убыточных ГУПов и МУПов

Дебют министра земельных и имущественных отношений РТ Фаниля Аглиуллина, проводящего свою первую годовую итоговую коллегию, был положительно оценен сегодня президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. «Человек, который был моим помощником, плохо работать не должен», — отметил он работу нового министра. На встрече, где был и корреспондент «Реального времени», Аглиуллин обозначил не только «болевые точки», но и предложил пути решения наиболее острых проблем. Недолгое управление министерством позволило ему быть достаточно критичным, а местами и самокритичным. По его мнению, во многих вопросах недорабатывают власти муниципалитетов.

Кадры решают не все

Сначала министр напомнил, сколько всего доходов приносит его служба. Так, в бюджет РТ в этом году от использования и реализации государственного имущества, находящегося в республиканской собственности, поступило почти 4,6 млрд рублей, от управления — 430 млн рублей. В основном это дивиденды (26%) и доходы от аренды (21%).

Отчислений могло быть и больше, считают в министерстве. Фаниль Аглиуллин прямо указал, где государство недорабатывает. В частности, он выразил озабоченность высоким уровнем задолженности по арендной плате за имущество и земельные участки. Причины этого — как в целом сложная экономическая ситуация в стране, которая влияет на финансовую состоятельность части арендаторов, так и недостаточная претензионно-исковая работа и слабая организация учета. В связи с этим он поставил вопрос о кадрах палат имущественных и земельных отношений — как в плане качества, так и количества.

«В половине из них работают по 3—4 человека, есть районы, где их только два. Юристы присутствуют в штате семи палат. В то же время на палату ложится нагрузка как по работе с населением, так и инвентаризация, контроль, предоставление участков многодетным, участие в судебных заседаниях, подготовка отчетности и многое другое. Негативно сказывается на качестве кадрового состава высокая текучесть специалистов палаты. Так, с 2016 года сменилось более 40 руководителей палат», — отметил глава Минзема.

В качестве решения проблемы он предложил провести аудит и выработать рекомендации для каждого муниципального образования.

Аглиуллин считает, что есть резервы в пополнении бюджета за счет активизации процесса инвентаризации госимущества и определения ее кадастровой стоимости

Судебные споры обрушивают кадастровые цены

Аглиуллин считает, что есть резервы в пополнении бюджета за счет активизации процесса инвентаризации госимущества и определения ее кадастровой стоимости. Главам муниципалитетов направлен перечень объектов для вовлечения их в налоговый оборот, заявил он. В Казани, например, это 17 тыс. земельных участков. Для того чтобы их хозяева платили налог на недвижимость, Минзем даже инициировал законопроект, предусматривающий бесплатное оформление этих объектов в собственность, если у людей даже отсутствуют правоустанавливающие документы на землю или дом.

Аглиуллин пожаловался, что в последнее время увеличилось количество исков в суд, оспаривающих кадастровую стоимость недвижимости, в которых Минзем выступает ответчиком. В результате цена объектов падает на 40—50%. К тому же ведомство несет дополнительные расходы по проведению по делу судебных экспертиз, к которым привлекаются, как правило, коммерческие организации. На эти цели в этом году Минзем потратил 20,5 млн рублей.

По словам Аглиуллина, факты неадекватной оценки имущества часто возникают при строительстве дорог. Он привел пример, когда в Бавлинском районе при прокладке платной автомагистрали собственник оценил свои земли в 56 млн рублей при их кадастровой стоимости в 1,6 млн рублей. Спустя два года при судебном оспаривании стоимость смогли снизить до 24 млн рублей.

«Муниципалитеты не реагируют»

Особая проблема — земельные участки, включенные в границы населенных пунктов. Только в Казани с 2008 года 31 тыс. га пригородных земель стали городскими территориями. По мнению министра, во многих случаях этот перевод оказался необоснованным: степень освоения этой площади составляет от 3 до 28%. И если в случае неиспользования земель сельхозназначения законодательство позволяет их изымать, то на земли населенных пунктов такая процедура не распространяется.

Глава ведомства предложил несколько вариантов решения проблемы: либо вернуть землям их прежний статус, либо кратно увеличить ставку земельного налога, либо наложить административный штраф на владельцев. Он апеллировал к практике Московской области, где вид разрешенного пользования меняется за плату. Полученные средства, по его мнению, можно использовать на развитие территорий.

«Мы направляем запросы в муниципалитеты о необходимости приведения в соответствие вида разрешенного использования, на которые органы местного самоуправления не всегда реагируют оперативно либо вовсе не реагируют», — пожаловался Аглиуллин, пользуясь присутствием президента РТ

Также за деньги можно переводить сельхозземли в земли промышленности, что существенно пополнило бы местные бюджеты, считает министр.

Не стала менее актуальной и проблема нецелевого использования сельхозземель, о которой говорят на каждой коллегии ведомства. За этот год в результате выездных проверок было выявлено 43 тыс. гектара неиспользуемых угодий, 8 тыс. из них удалось вовлечь в оборот.

«Необходимо усиление муниципального земельного контроля», — дал этому оценку министр, подчеркнув, что это выпадающие доходы местных бюджетов.

«Мы направляем запросы в муниципалитеты о необходимости приведения в соответствие вида разрешенного использования, на которые органы местного самоуправления не всегда реагируют оперативно либо вовсе не реагируют», — пожаловался Аглиуллин, пользуясь присутствием президента РТ.

В качестве примера он привел Сармановский район, где ООО «Рантамак» на площади 12 га осуществляет разработку карьера открытым способом. Эта земля так и числится в категории сельхозназначения. Кадастровая стоимость участка составляет 40 млн рублей, однако с этой оценкой компания не согласна. Министр заявил, что в случае судебного оспаривания налоговые потери составят 100 тыс. рублей в год, и таких случаев в республике сотни.

Конкуренты — новостройки

Остро стоит вопрос и включения в оборот неиспользуемого государственного имущества. Как заявил спикер, оно не интересует предпринимательское сообщество либо потому, что находится в плохом состоянии, либо рядом построены новые современные объекты того же назначения.

«Целесообразно перед началом планирования строительства проводить анализ неиспользуемых объектов на предмет возможности капитального ремонта или реконструкции. В целом для вовлечения в оборот объектов данной категории применять комплексный подход, предусматривающий спектр управленческих решений. Он требует совместной методичной работы всех заинтересованных сторон. Считаем целесообразным применение данного подхода до утверждения на федеральном уровне критериев эффективности использования госимущества», — предложил свой рецепт министр.

Остро стоит вопрос и включения в оборот неиспользуемого государственного имущества

Ликвидация убыточных ГУПов и МУПов

Министр отметил рост в последние годы количества убыточных акционерных обществ, в которых госдоля составляет более 50%. В 2016 году их было 38%, а в этом году — уже 59%. Для предотвращения этой ситуации Аглиуллин предложил достаточно революционные меры: усилить контроль отраслевых министерств за их состоянием, вплоть до того, чтобы установить соответствующий оценочный индикатор, провести качественный аудит таких предприятий, а также более активно участвовать госпредставителям в работе советов директоров. Для последних министр предложил возродить со следующего года практику проведения обучения и попросил Минниханова поддержать эту инициативу.

Он напомнил, что в Госдуме РФ прошел третье чтение законопроект о запрете создания новых ГУПов и МУПов и реорганизации существующих. Большинство таких татарстанских госпредприятий, согласно данным Минзема, работают неэффективно. И хотя с 2016 года количество убыточных МУПов снизилось со 181 до 152, по словам министра, итоги их работы нельзя назвать удовлетворительными. 49 предприятий страдают от закредитованности.

«Просим руководителей муниципальных образований принять меры по улучшению показателей и определить дальнейшую форму преобразования МУП», — заявил глава ведомства.

Земли для обманутых дольщиков и многодетных семей

Работа Минземимущества связана и с интересами простых граждан. Так, по словам министра, для реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» по распоряжению президента РТ выделено более 400 га земли. Из них 25 га пойдут на нужды обманутых дольщиков. В Казани это 1,2 га на улице Аграрной. А на Оренбургском тракте почти 5 га федеральных земель переданы республике под строительство хосписа и детского онкологического центра.

По словам Аглиуллина, в Татарстане на данный момент только 35 тыс. из 55 тыс. многодетных семей получили положенные им земельные участки. Наибольший дефицит наделов ощущается в Казани (более 6 тыс.) и Набережных Челнах (более 4,5 тысячи). В ноябре из федеральных земель для многодетных Казани было передано 963 га. Еще в ряде районов, Альметьевском, Бавлинском, Бугульминском, Зеленодольском, Кукморском, Лениногорском, Нижнекамском, раздача земель многодетным тормозится из-за того, что муниципалитеты их просто не сформировали.

Аглиуллин воззвал к сознательности глав, напомнив им, что с этого года по этому показателю введен соответствующий индикатор для оценки эффективности их работы.

Минниханов согласился, что эффективность использования сельхозземель и их перевод из одной категории в другую — это тема, которая требует отдельной проработки

«Это просто жулики!»

Подводя итоги работы Минзема за год, президент РТ Рустам Минниханов сделал акцент на ряде прозвучавших на коллегии тем. Прежде всего его обеспокоенность вызвала высокая задолженность по аренде госимущества. Он попросил глав районов провести работу с неплательщиками, а также взять под особый контроль вопрос влечения в оборот неиспользованных земель и недвижимости. Горячее его возмущение вызвали судебные споры по кадастровой оценке земель.

«Это просто жулики, которые нанимают оценщиков, вводят в заблуждение суды, в десятки раз занижают кадастровую оценку. Вообще, черный список надо составить и оценщиков, и тех, кто хочет таким способом разбогатеть. И компании должны знать их, и оценщики», — эмоционально высказался глава республики.

Он заявил, что это большая профессиональная недоработка, и призвал не только Минзем, но и Управление по вопросам антикоррупционной политики проанализировать, сколько таких судов проиграно и по каким причинам.

Минниханов согласился, что эффективность использования сельхозземель и их перевод из одной категории в другую — это тема, которая требует отдельной проработки. Дискредитируется изначально хорошая идея — предоставлять эти земли под строительство жилья гражданам. Минниханов призвал «прекратить эту вольность», когда налоговой ставкой в 0,3%, предусмотренной для граждан, пользуются юридические лица и лендлорды.

Президент также призвал продолжить работу по установлению границ республики, а также навести порядок с наименованиями населенных пунктов, которые в разных источниках пишутся по-разному.

Особого внимания требует и профилактика коррупции, фактов которой, по его признанию, много. «Правоохранительные органы провели серьезную работу. Ее нужно продолжать и дальше. Не секрет, что на местах «балуются» этим вопросом. Мы договорились, что есть точка отсчета, но после нее то, что произошло, — надо железобетонно возвращать в государственную или муниципальную собственность», — заявил президент.