Вузы Татарстана
Аналитическая служба газеты «Реальное время» ежегодного публикует исследование рынка высшего образования республики за три последних года, включающее в себя информацию о динамике изменения числа вузов, их финансировании, количестве студентов по различным направлениям подготовки, структуре преподавательского состава, стоимости обучения, конкурсе при поступлении, правилах приема, баллах ЕГЭ абитуриентов, а также прогнозы популярности тех или иных направлений и факультетов.
- 17 авг, 15:30 9 В Казанском университете растут баллы, дорожают инженеры и мало учителей татарского 10 фактов о приемной кампании 2017 года в КФУ
- Мероприятия 01 авг, 07:00 16 Альберт Гильмутдинов: «Важно с какими баллами ЕГЭ приходит абитуриент, конкурс троечников нам не нужен» Ректор КНИТУ-КАИ считает, что создания 10 кафедр на казанских предприятиях недостаточно и просит развернуть 50
- Аналитика 21 июля, 07:00 15 Битвы за место под Scopus: как частные вузы опередили грандов по числу публикаций Почему у КФУ оказалось меньше публикаций, чем у Академии социального образования
- Аналитика 18 июля, 07:00 8 Вузы Поволжья: студентов становится меньше, и они не хотят на «заочку» В вузах Марий Эл больше всего бюджетников, в Башкирии — филиалов, а в Татарстане — студентов
- Аналитика 14 июля, 07:00 15 Деньги за диплом: какова «себестоимость» образования и на каких специальностях зарабатывают вузы РТ Рейтинг направлений на основании их стоимости в 2017/2018 учебном году
- Аналитика 12 июля, 07:00 17 Конкурс в татарстанских вузах: страсть к двигателям, но слабый интерес к наукоемким технологиям Какие специальности пользуются спросом у абитуриентов Татарстана
- Аналитика 10 июля, 07:00 15 Кого за дорого научат: 450 тысяч в год за англоязычную стоматологию и 183 — за народное пение Рейтинг самых дорогих и самых дешевых специальностей в вузах Татарстана
- Аналитика 07 июля, 07:00 17 Исследование «Реального времени»: на ком зарабатывают вузы Татарстана Топ-20 самых дорогих специальностей в высших учебных заведениях республики
- Аналитика 14 июля, 07:00 12 Рейтинг вузов: татарстанские школьники мечтают стать чиновниками, программистами и юристами 8% выпускников школ готовы уехать за границу, 5% желают «занять высокий пост и иметь власть»
- Аналитика 10 июля, 07:00 4 Рейтинг специальностей: чиновники, юристы и журналисты теряют популярность Исследование рынка высшего образования Татарстана. Часть 4