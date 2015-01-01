​Вузы Татарстана

Аналитическая служба газеты «Реальное время» ежегодного публикует исследование рынка высшего образования республики за три последних года, включающее в себя информацию о динамике изменения числа вузов, их финансировании, количестве студентов по различным направлениям подготовки, структуре преподавательского состава, стоимости обучения, конкурсе при поступлении, правилах приема, баллах ЕГЭ абитуриентов, а также прогнозы популярности тех или иных направлений и факультетов.

