Минниханов поиграл в хоккей с врио главами Калмыкии и Астраханской области
Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал фотографию с игры в хоккей с с врио главы Республики Калмыкия Бату Хасиковым и врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным.
Оба гостя одеты в форму казанского «Ак Барса».
Ранее Минниханов опубликовал совместное фото с Хасиковым и Бабушкиным. Они посетили Республику Татарстан с рабочим визитом.ОбществоВласть Татарстан
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