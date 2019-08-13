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Минниханов поиграл в хоккей с врио главами Калмыкии и Астраханской области

19:47, 13.08.2019
Минниханов поиграл в хоккей с врио главами Калмыкии и Астраханской области
Фото: Дмитрий Резнов

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал фотографию с игры в хоккей с с врио главы Республики Калмыкия Бату Хасиковым и врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным.

Оба гостя одеты в форму казанского «Ак Барса».

Ранее Минниханов опубликовал совместное фото с Хасиковым и Бабушкиным. Они посетили Республику Татарстан с рабочим визитом.

ОбществоВласть Татарстан
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