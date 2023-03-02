Гульнара Сергеева: «Татарстан был чуть ли не в первой пятерке по уголовным делам против предпринимателей»

Генералы бизнеса Татарстана вовлекут предпринимателей в антикоррупционный комплаенс

Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru

В Татарстане при поддержке крупного бизнеса создан Совет по развитию антикоррупционного комплаенса и деловой этики, первое заседание пройдет завтра. Инициатор проекта, сопредседатель общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» Гульнара Сергеева в интервью «Реальному времени» рассказала о главных задачах новой общественной структуры, актуальных проблемах татарстанского бизнеса и волне уголовных дел против предпринимателей, которые выросли из банальных гражданско-правовых споров.

«Мы не подменяем органы следствия»



— Гульнара Ильдусовна, как быстро решаются проблемы бизнеса, когда в дело вступает ЦОП «БПК»?



— Сложно однозначно ответить на этот вопрос. Ведь бывают ситуации, когда мы изначально считаем обращение предпринимателя в Центр необоснованным и не выносим его на рассмотрение. А есть кейсы, когда мы не просто рассматривали ситуацию, но и предоставляли на безвозмездной основе предпринимателям защитников для участия в судебных процессах, но результат был нескорым. Например, у нас были обращения, когда два учредителя решили разделить бизнес, и та предпринимательница, которой бизнес принадлежал первоначально, переоформила все договоры на свою фирму, а вторая ее обвинила… Был суд, был вынесен оправдательный приговор — спустя 2 года.

— Неудачи у вас тоже бывали?

— Бывает, с нашими выводами не соглашаются обратившиеся к нам предприниматели или не соглашаются следственные органы. Мы же не можем повлиять на ход судебных процессов, уголовных расследований. Мы можем только высказать свое мнение и проявить интерес — чтобы дело взяли на контроль. Не все вопросы решаются так, как считают наши probonо эксперты. Окончательное решение всегда принимает суд.

— Были случаи, когда ЦОП «БПК» способствовал распутыванию коррупционной схемы, на которую пожаловался предприниматель?

— В наши полномочия не входит расследование коррупционных схем, а вот обратить внимание правоохранительных органов на какую-то ситуацию мы можем.

— В какой области бизнес испытывает наибольшие сложности — что сильнее всего беспокоит предпринимателей — «уголовное», административное давление, поборы?

— Мы занимаемся теми вопросами, которые поступают к нам, поэтому я не могу сказать, каких проблем больше, каких меньше. Мы знаем только о тех конкретных проблемах, с которыми в Центр приходят предприниматели.

Фото: nocorruption.biz

Центр общественных процедур создавался сообществами предпринимателей — это площадка, на которой собираются эксперты

— Название организации, которой вы руководите, звучит для обывательского уха, если так можно выразиться, неконкретно. Какие полномочия у Центра — выявляете случаи коррупции, помогаете столкнувшимся с вымогательством чиновников предпринимателям поймать и отдать коррупционеров под суд?

— Центр общественных процедур создавался сообществами предпринимателей — это площадка, на которой собираются эксперты: предприниматели, юристы, представители государственных и муниципальных органов, прокуратуры. В уставе Центра четко оговорены вопросы, которыми мы можем заниматься: необоснованное уголовное преследование предпринимателей, административное давление на них и рейдерские захваты. Эти вопросы рассматриваются публично, с участием СМИ, и это важно — проблемам предпринимателей придается общественное звучание. Наши решения не являются обязательными к исполнению государственными или, например, следственными органами. Но если, на наш взгляд, в ситуации с уголовным преследованием бизнесменов требуется вмешательство прокуратуры, мы обращаемся к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Татарстане, а он направляет материалы в надзорный орган, который и занимается проблемой в соответствии со своим регламентом. А в случае, когда бизнес испытывает административное давление, либо не решены какие-то системные вопросы, как это было с субсидиями перевозчикам, которые было невозможно выплачивать из-за отсутствия нормативно-правового акта на уровне республики, мы обращаемся в различные государственные органы, например, в Госсовет, Кабинет министров республики и, если необходимо, в Прокуратуру Республики Татарстан.

«При возбуждении дела достаточно было установить наличие долга»

— Как часто рядовые гражданско-правовые споры, подобно тому, как случилось в Татарстане с новосибирским бизнесменом Сергеем Хазовым, перетекают в уголовную плоскость?

— Лет 5-6 назад в отношении предпринимателей начали активно возбуждать уголовные дела по категории «Мошенничество» при неисполнении ими своих обязательств перед контрагентами, при том что зачастую разрешить спор возможно в гражданско-правовом порядке. В отношении предпринимателей избирали меру пресечения в виде заключения под стражу. При расследовании уголовных дел проводятся обыски, работа предприятия парализуется, возникает масса неприятных последствий — уходят клиенты, контрагенты. Таким образом бизнес рушится.

— Получается, любой бизнесмен, у которого пошатнулись дела по независящим от него причинам, может попасть под следствие и суд?

— Здесь очень тонкая грань, вопрос мотива: нужно доказать, что предприниматель не собирался исполнять обязательства перед контрагентами. Однако при возбуждении уголовного дела следствию достаточно было установить наличие долга. Кроме того, такую ситуацию нередко использовали учредители предприятия, если между ними возникали разногласия — чтобы не делить бизнес, компаньона обвиняли в мошенничестве. Использовали ее и конкуренты — чтобы убрать с рынка конкурирующую организацию.

Фото: realnoevremya.ru

Лет 5-6 назад в отношении предпринимателей начали активно возбуждать уголовные дела по категории «Мошенничество» при неисполнении ими своих обязательств перед контрагентами

— Это не тот случай, о котором писало «Реальное время» в 2018 году — с ООО «Городская газовая служба», которая в итоге была вынуждена уйти с рынка услуг по населению по обслуживанию газового оборудования?

— Да, уголовное дело было возбуждено в связи с фактом оказания услуг в отсутствие лицензии, а потом выяснилось, что лицензия в этом случае и не требовалась. Дело прекратили, но последствия были фатальными для бизнеса. Такая же история случилась с казанской фармацевтической компанией, для которой контракт о поставке вакцины за рубеж обернулся уголовным делом за обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств якобы из-за отсутствия каких-то документов, которые в реальности не требовались.

— Что-то удалось сделать, чтобы в принципе убрать этот дамоклов меч, нависший над всеми предпринимателями или приходится решать такие проблемы по мере поступления?

— Последние 2 года мы фиксируем снижение количества обращений к нам по уголовным делам. Возможно, свою роль сыграл двухлетней давности доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова президенту России, где он говорил, что очень много таких дел возбуждено. Или помогли высказывания самого президента РФ — он ведь неоднократно подчеркивал, что к экономическим спорам нужен иной подход. Я все же надеюсь, что внимание общественности и высших должностных лиц позволило снизить количество таких дел.

Долгая история с перевозчиками

— Вы упомянули, как решался очень больной вопрос — с выплатой перевозчикам субсидий за льготников? Он силами ЦОП «БПК» решен полностью?

— За прошлые периоды — да, все субсидии обратившемуся предпринимателю выплачены. Этот вопрос рассматривался на одном из заседаний общественного совета Центра, активное участие в его рассмотрении и разрешении принимали наши probono эксперты, сами заявители, депутаты Госсовета — и совместными усилиями вопрос был сдвинут с места.

— Но сама проблема не была решена раз и навсегда?

— В будущем могут возникнуть сложности. Но база уже заложена, поскольку мы достаточно долго и много совместно обсуждали эту ситуацию, изучили множество документов, вместе с Ассоциацией пассажирских перевозчиков создали, так сказать, основу для будущих действий. Предпринимателями также самостоятельно ведется работа по данному вопросу, и в случае обращения к нам мы стараемся помочь.

— Сейчас что вызывает сложности?

— Муниципальные органы должны заключить со всеми перевозчиками соглашения на возмещение этих затрат. Работа над этим идет…

Фото: realnoevremya.ru

Мы достаточно долго и много совместно обсуждали эту ситуацию, изучили множество документов, вместе с Ассоциацией пассажирских перевозчиков создали, так сказать, основу для будущих действий

Вынужденные нарушения и враги, которые были партнерами

— Какие новые кейсы возникали у вас в последнее время?

— В прошлом году на заседании общественного совета было рассмотрено обращение руководителя одной из управляющих компаний из Зеленодольского района. В отношении директора было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. Материалы дела были нами направлены в прокуратуру республики, и уже на самом заседании стало известно, что уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Руководитель управляющей компании была вынуждена решать вопрос финансирования строительства инфраструктуры для отвода канализационных стоков. Управляющая компания стала собирать дополнительную плату с жильцов, те подали жалобу на нее… А когда мы начали рассматривать обращение, выяснилось, что вопрос со стоками должен был решать муниципалитет, а действия управляющей компании были вынужденными, так как она не имела права вывозить и сливать стоки на поля. Также мы рассматривали обращение, когда уголовное дело на предпринимателя возбудили за невыплату заработной платы. Выяснилось, что мошенником был, по сути, сам работник — он устраивался на работу, собственноручно вносил изменения в трудовой договор, увеличивая зарплату и потом переставал выходить на работу, после чего требовал плату за вынужденный прогул. Уголовное дело было прекращено.

— Это частные истории, а приходилось вам сталкиваться, что называется, с системными — когда в помощи нуждается не один предприниматель, не одно предприятие, а какая-то отрасль бизнеса в целом?

— В прошлом году в Центр обратились перевозчики, занимающиеся транспортировкой наливных грузов. У нас в стране существует система автоматического весового контроля, когда транспортное средство проезжает через специально установленные автоматические весы. При проезде через них с наливным грузом периодически может происходить недостоверная фиксация неравномерного распределения веса по осям автопоезда, в результате «обнаруживается нарушение», и эта разница в весе значительно больше, чем допустимая погрешность, рассчитанная на неподвижные грузы. Штрафы за это нарушение — от 100 до 500 тысяч рублей. Мы вначале обсудили эту ситуацию на Совете, потом создали рабочую группу — с участием представителей госорганов, в ГИБДД пытались найти выход из сложившейся ситуации, чтобы добросовестные предприниматели могли избежать незаслуженных штрафов. В итоге было внесено изменение и погрешность автоматических средств измерения для наливного груза была увеличена.

«Чтобы коррупции было меньше, нужны обоюдные усилия»

— 3 марта пройдет установочное заседание Совета по развитию антикоррупционного комплаенса и деловой этики в Республике Татарстан. Каковы цели создания этого нового органа?

— У нас действует федеральный закон «О борьбе с коррупцией», где четко прописано, что все государственные чиновники и муниципальные служащие обязаны соблюдать определенный перечень антикоррупционных требований, при этом и предприниматели должны соблюдать этот закон. И от обеих сторон требуется предпринимать меры для его соблюдения. Когда законодательство позволяет чиновнику принимать какое-то решение — это уже коррупционный риск. Коррупционные риски содержатся в отсутствии сроков принятия решения, в наличии «вилки» по штрафам в КоАП РФ — там указана не конкретная сумма, а «от и до», в отсутствии жестко определенных законом сроков принятия решения — чиновник может вечно тянуть с ним, предприниматель может «уговорить» его применить максимально мягкое наказание, а чиновник — максимально наказать несговорчивого предпринимателя. Так вот, Совет по развитию антикоррупционного комплаенса, который создан с ЦОП «БПК» в сотрудничестве с «Сибуром», имеет целью популяризацию в бизнес-среде соблюдения антикоррупционных стандартов, если существует потребность — предоставление нормативной базы для выявления конфликта интересов внутри предприятия, в том числе путем внутреннего аудита, внедрения внутренних инструкций и порядков на предмет исключения коррупционных рисков самой организацией.

— Это что-то вроде обучающих курсов для сотрудников предприятий?

— Обучать этому надо всех сотрудников, на всех уровнях. Речь идет о правовом просвещении предпринимателей и их работников. А в Совет на базе ЦОП «БПК» по развитию антикоррупционного комплаенса войдут крупные предприятия.

Фото: realnoevremya.ru

Коррупционные риски содержатся в отсутствии сроков принятия решения, в наличии «вилки» по штрафам в КоАП РФ

— Какие компании высказали намерение войти в этот Совет?

— «Татэнерго», КАМАЗ, АкБарс Банк, «Татнефть», ТИСБИ, «Казаньоргсинтез», «Алабуга», региональное отделение «Деловой России», Федерация профсоюзов, КХТИ, Торгово-промышленная палата… Количество участников велико, и у нас уже есть план работы Совета.

— Обучать будете бесплатно?

— Для крупного бизнеса это социальный проект, цель которого — добиться, чтобы как можно больше представителей малого и среднего бизнеса присоединилось к антикоррупционной хартии. Что касается непосредственного обучения, то осуществлять его будут вузы, и инициатива по проведению такого обучения лежит только на самих предпринимателях. Мы будем начинать эту важную работу постепенно, приучать бизнес работать с организациями и структурами, которые придерживаются в своей работе антикоррупционных принципов.

От коррупции избавит цифровизация?

— Бизнесмены нередко жалуются на коррупцию в общем смысле этого слова, но редко идут до конца в разоблачении ее конкретных случаев — не предают такие истории огласке, не «сдают» взяточников правоохранителям. Почему, как вы считаете, и что надо изменить, чтобы предприниматели не боялись открыто выступать против?

— Мы проводили опрос, направленный на определение мнения бизнеса по вопросам наличия коррупционных проявлений и рисков. И если в России 18 процентов предпринимателей заявили, что сталкиваются с коррупцией при участии в госзакупках, то в Татарстане таких оказалось 29 процентов. А вот о коррупции при получении справок, разрешений, лицензий и аккредитаций и тому подобного у нас заявили 17 процентов опрошенных, тогда как в России — 37,6 процента. Свою роль сыграла цифровизация — у нас раньше, чем в других субъектах, стало возможным оформлять все документы через цифровые платформы, которые исключают «человеческий фактор», сводят к минимуму количество человеческих контактов.

— То есть цифровизация может решить и сегодняшние проблемы — и все станет гладко?

— Проблемы в предпринимательской деятельности появляются и исчезают. Если раньше возникали трудности одного плана, то со временем они изменились. По мере развития экономики, по мере совершенствования законодательства могут возникать и другие вопросы, и поэтому в нашей деятельности необходимо время для их решения.