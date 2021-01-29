Рустам Минниханов: «Это работа не только Хайруллина — общая для нас всех»

Как глава Минцифры РТ повинился в низком рейтинге цифровой зрелости, а президент указал на проблемы сотовой связи и недоработку госсервисов

Татарстан стремится к 97-процентному покрытию проводным интернетом, однако на сегодня только 57% домохозяйств подключены к Всемирной сети по высокоскоростной линии. Цифры озвучили на итоговой коллегии Минцифры РТ. В планах в этом году подключить еще 250 тыс. домохозяйств, кроме того, республика получит из федерального бюджета 1 млрд рублей на подключение к интернету социальных и культурных объектов. Над чем еще предстоит поработать министерству — в материале «Реального времени».



Высокоскоростной интернет лишь у половины сельчан

В ИТ-отрасли Татарстана почти 3 тыс. компаний, в которых трудятся 41 тыс. человек, или 3% от общей численности работающего населения республики. Средняя зарплата айтишника — 50 тыс. рублей, что на 8% выше показателей прошлого года, сообщил на коллегии глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин. Валовая выручка ИТ-компаний по итогам 2020 года, по оценке специалистов, превысит 90 млрд рублей.



Министр напомнил, что с этого года в Татарстане реализуется региональная программа «кITык», устанавливающая для республиканских ИТ-компаний сниженную налоговую ставку в 1%.

Хайруллин предложил запустить совместно с маркетплейсом KazanExpress программу поддержки «Стань online предпринимателем». Средний доход продавца на KazanExpress достигает 100 тысяч рублей в месяц. Программа позволит вовлечь в новую цифровую экономику до 10 тыс. татарстанцев.

В 2020 году цифровым компетенциям обучились более 22 тыс. человек. Инвестировано 213 млн рублей в развитие человеческого капитала. В данной работе Татарстан занял первое место в России, опередив Москву и Санкт-Петербург.

В ближайшее время стоит задача — достичь роста доли домохозяйств с проводным доступом в интернет до 97%. Сегодня в 77% домохозяйств Татарстана проведен интернет: в 57% — по скоростной оптической линии, а в 20% — по технологии ADSL. В ближайшие три года интернет должен появиться еще в 250 тыс. домохозяйств. В 2021 году Сеть будет проведена в 70 тыс. домовладений.

В 2020 году к скоростной Сети подключили 733 социальных объекта республики. Учитывая хорошие результаты Татарстана, Минцифры РФ дополнительно выделит республике 1 млрд рублей на подключение 2,5 тыс. объектов социально-культурной сферы в 2021 году.

Татарстан стал первым российским регионом, в котором все школы обеспечили доступом к скоростной Сети. А 499 школ, не вошедших в национальную программу «Цифровая экономика», подключили по поручению президента РТ Рустама Минниханова.

В республике строят новые базовые станции (более 1 тыс. — в прошлом году), возводятся вышки вдоль автодорог (18 вышек).

В диаграмме цифровой зрелости органов власти Минцифры оказалось, по выражению Хайруллина, «сапожником без сапог» — с невысоким рейтингом 2,7

Рейтинг Минцифры — «сапожник без сапог»

ИТ-парк республики впервые в России провел комплексную работу по оценке цифровой зрелости госструктур в республике. Для всех ведомств характерно отсутствие единой выстроенной системы обмена данными в разных информационных ресурсах, сообщил министр. В диаграмме цифровой зрелости органов власти Минцифры оказалось, по выражению Хайруллина, «сапожником без сапог» — с невысоким рейтингом 2,7.



— Это в первую очередь говорит о том, что сама внутренняя работа министерства требует серьезных усилий от рядовых сотрудников, — высказался глава ведомства.

При этом Минсоцзащиты входит в число лидеров по использованию в своей работе ИТ-решений. Штатная численность работников соцзащиты в республике практически в два раза меньше, чем в других регионах.

Накануне, 28 января, вступил в силу федеральный закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ». Айрат Хайруллин совместно с министром здравоохранения Маратом Садыковым предложил инициировать от имени Татарстана заявку на установление экспериментального правового режима в телемедицине и сфере искусственного интеллекта, что позволит проработать и снять ограничения в данных направлениях.

Центр цифровой трансформации разработал пять цифровых платформ, объединивших разрозненные услуги: «Я — школьник», «Мои субсидии», «Забота», «Я строю» (оформление строительства и коммуникаций) и «Локоло» (решение общедомовых, коммунальных вопросов).

На портале государственных и муниципальных услуг РТ реализовано 307 различных электронных сервисов: от оплаты услуг связи до записи на техническое обслуживание и ремонт автомобиля. Годовой социально-экономический эффект от пользования электронными сервисами и услугами в Татарстане составляет 14,5 млрд рублей.

В нескольких больницах республики внедрили систему распознавания патологии грудной клетки с технологией искусственного интеллекта. С начала использования сервиса проанализировали 50 тыс. исследований КТ на ковид. Сейчас анализируется более 450 исследований ежедневно. Время анализа сократилось до 10 раз, сортировка и маршрутизация пациентов — в 7 раз.

В нескольких больницах республики внедрили систему распознавания патологии грудной клетки с технологией искусственного интеллекта

Об «Умном городе», тотальном интернете и ситуационном центре

Представители разных структур и компаний поделились опытом минувшего года. Так, в прошлом году Нижнекамск в числе пяти пилотных районов включился в программу по переводу в электронный вид государственных и муниципальных услуг, из 365 услуг оптимизированы 79, проинформировал глава Нижнекамского района, мэр Нижнекамска Айдар Метшин. По его словам, Нижнекамск готов выступить пилотной площадкой для реализации программы «Умный город». Жалобы нижнекамцев на городское хозяйство привели к решению создать единую информационную систему в ЖКХ, подобная работает в Москве. Там в два раза ускорилось выполнение задач, в три раза повысилось качество работы за счет роста трудовой дисциплины и на 50% сокращения времени на оформление, назначение и на контроль работ. В Нижнекамске эту систему начали внедрять на примере двух УК. Пока отрабатывается уборка мусорных урн, контейнерных площадок, дезинфекция МОП, уборка придомовых территорий. Айдар Метшин попросил Рустама Минниханова поддержать проект, который может быть использован в других районах.

Нижнекамск включился в программу по переводу в электронный вид государственных и муниципальных услуг, из 365 услуг оптимизированы 79, проинформировал Айдар Метшин

Одна из важных задач прошлого года — организовать дистанционное образование, подчеркнул гендиректор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов. При этом удалось подключить все школы к выскоскоростному интернету к 1 сентября.

— В прошлом году модернизировали 390 школ в точке доступа и 190 школ, где Wi-Fi вообще не было, — отметил Нурутдинов.

«Таттелеком» выиграл важный госконтракт, по которому он должен подключить, в том числе и в текущем году, 1,9 тыс. объектов. Для этого компания наращивала обороты и в минувшем году проложила под землей больше 1 тыс. км сетей. За счет этого доступ в 2020-м в интернет-пространство получили 733 объекта, среди которых 556 школ.

— Более того, Минцифры РФ выделило дополнительный объем в размере 120 объектов, в 2021 году планируется увеличение объектов на 1 755, именно благодаря той работе, которая была, дополнительно на это привлекут более 1 млрд рублей, — отметил руководитель «Таттелекома».

О ситуационном центре РТ рассказал директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов, который вошел в рабочую группу по его созданию. Платформа показала свою эффективность, ведется разработка мониторинга оценки эффективности деятельности глав регионов, сообщил докладчик. Он отметил, что это сложная модель, включающая более 3 тыс. исходных показателей, которая выявила проблемы: у федеральных органов нет единой системы оценки показателей. Многие исходные показатели не влияют на оценку высшего должностного лица, кроме того, сложно корректно выработать методику расчета.

Так, при расчете оценки деятельности руководителей по линии Минкульта достаточно взять за основу 32 исходных показателя из 459, а остальные не имеют связи, считает Рифкат Минниханов. При этом он отметил, что требуются большие человеческие ресурсы, чтобы собрать все эти данные по всем министерствам. Рифкат Минниханов предложил сократить перечень исходных показателей. Он также перечислил несколько пунктов, которые не выполнены на сегодня при создании единой платформы транспортной системы.

О ситуационном центре РТ рассказал директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов

«Сервисы не для показухи — должны работать»

Внимательно проходя по пунктам программы цифровизации, президент Татарстана Рустам Минниханов пожелал активизироваться IT-паркам, казанской и челнинской площадкам.

— Разработки должны получить, конечно, и потребление. Мы иногда делаем разработки, и дальше их реализация забывается, появляются новые задачи. По оказанию качества государственных и муниципальных услуг было сказано, что мы в федеральном рейтинге упали с 22-е на 34-е место. Ведь по большому счету это вина не МФЦ и не только Минцифры. Это наши министерства и ведомства плохо работают. Надо четко расписать, кто что должен делать. У нас должна быть дорожная карта по каждому ведомству, министерству. Здесь Минэкономики должно определять задание. Минцифры — оно исполнитель, МФЦ — тоже. Если не будет интереса со стороны наших министерств, ведомств, эта работа не будет получаться, — указал на недостатки глава республики

Он дал задание министру экономики РТ Мидхату Шагиахметову четко расписать поручения для каждого ведомства.

Руководитель Татарстана напомнил, что в прошлом году на МФЦ была огромная нагрузка, его офисы посетили почти 17 тыс. человек. По словам спикера, МФЦ будет эффективно работать, когда все услуги будут доступны, понятны, удобны. И о них Минцифры как заказчик и МФЦ как исполнитель должны детально информировать население, отметил Минниханов.

У республики огромный потенциал в теме цифровизации, отметил президент

У анонсированных суперсервисов огромный потенциал в разных отраслях, считает президент РТ, но, по его мнению, пока непонятно, как эти услуги доведут до широкого потребителя.

— Цифровое образование — огромные средства — сейчас все школы подключили, но оно должно эффективно работать… Это не для показухи, а рабочие сервисы, и они должны быть удобны, — обратился глава Татарстана к министру образования и науки РТ.

Рустам Минниханов привел в пример сервис «Покупка билетов в музеи и выставки». В театрах он действует, а в музеях — нет.

— Минкультуры куда смотрит? Если вы не заинтересованы в этом — никому это не надо, а для людей это должно быть удобно, — подчеркнул президент.

Надо не ждать намеченных сроков, а опережать их

В каждом министерстве определены ответственные за задачи по цифровизации, «на кого должны опираться», отметил глава Татарстана. Образовательные процессы по цифровым технологиям в отношении заместителей министров начаты, но надо обучать сотрудников и в муниципалитетах, дал задание проконтролировать это направление Айрату Хайруллину президент. «У нас других людей нет и не будет, надо брать и обучать тех людей, которые вместе с нами сегодня работают», — сказал Минниханов.

Он обратил внимание, что более 220 тыс. сельских семей до сих пор пользуются интернетом по телефонным линиям. «Надо посмотреть, когда там будет оптика», — распорядился глава республики.



Не обошел президент стороной и наболевшую проблему качества сотовой связи, «белых пятнах» на карте республики, о чем «Реальное время» не раз писало. Рустам Минниханов напомнил, что таких «пятен» очень много на новых и давно действующих трассах Татарстана:

— По качеству связи сотовой очень много «пятен» на трасах. Сейчас новая трасса у нас Шали — Сорочьи Горы — Альметьевск. М-12 сейчас пойдет. Ну и существующие наши трассы, — обратил внимание президент.

Кадров в сфере цифровизации не бывает много, отметил Минниханов, переходя к вопросу нехватки IT-специалистов:

— Даже в США — огромная нехватка IT-специалистов. Поэтому всех обучить мы не сможем, но надо создать условия, центры переподготовки. И у нас достаточно образованных, грамотных людей, которых за три месяца — за полгода можно довести до определенной кондиции, которые будут решать эти задачи. У нас в этом направлении должна быть четкая, ясная программа, — заявил руководитель республики.

Сроков, которые наметил президент России в обеспечении населения доступным интернетом, «не надо ждать, мы это должны сделать намного раньше», отметил Минниханов. Чтобы сделать доступным отечественное программное обеспечение, «надо, чтобы были предложения этих программ, которые могли бы конкурировать, а для этого надо создавать условия разработчикам».

— Сегодня уже обсуждается вопрос экспорта наработок. Не умеем продавать. Посмотрели систему видеообщения — она лучше намного, чем иностранные. И много программных решений будут востребованы во многих странах, ведь наш продукт будет значительно дешевле, — заметил президент РТ.

Он обратил внимание, что Минцифры справилось с проблемами в самый сложный период 2020 года — во время самоизоляции, «когда был коллапс». У республики огромный потенциал в теме цифровизации.

— Но пока еще, должен сказать, не все наши коллеги, руководители министерств и ведомств осознают те задачи, которые по цифровизации стоят перед нами. Это не работа Хайруллина, это общая работа, всех нас, — сказал Рустам Минниханов.