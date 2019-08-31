Рустам Минниханов: «В республике есть динамика — разве это было бы возможно, если бы не сильная команда?»

Единороссы обсудили с членом бюро Высшего совета партии стратегию избирательной кампании в Госсовет Татарстана

Рустам Минниханов как член бюро Высшего совета «Единой России» встретился с кандидатами в депутаты Госсовета республики VI созыва от партии власти. На встрече подвели предварительные итоги избирательной кампании единороссов, которую признали максимально открытой и активной. Обсудили важные проекты и инициативы партии, одна из которых легла в основу социально значимой республиканской программы «Наш двор» по благоустройству придомовых территорий всех многоквартирных домов республики. Рустам Минниханов обрисовал перед однопартийцами круг задач по работе с наказами населения и поручил до конца кампании нарастить и без того немалый темп встреч с жителями.



«Мы на финишной прямой»



Встреча по итогам избирательной кампании «Единой России» прошла в КЦ «Московский» в Казани. На входе работали мобильная приемная, пикетчики раздавали программы партии. Заседание началось в 10 часов, модератором выступил гендиректор телерадиокомпании «Новый век» (ТНВ) Ильшат Аминов. Выслушать доклады о проделанной работе кандидатов в депутаты от единороссов приехал и Рустам Минниханов — член бюро Высшего совета партии.

Первым взял слово секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин:

— Мы на финишной прямой длительной и непростой избирательной кампании. Но в целом могу с удовлетворением сказать, что выбранная тактика и стратегия, согласованные с аппаратом президента и исполкомом нашей партии, воплощаются в жизнь. Не без сложностей объективных, но в целом «Единая Россия» имеет электоральную поддержку и очень перспективно и серьезно работает.

Секретарь татарстанского отделения партии отметил, что «Единая Россия» взяла на себя обязательства по реализации иногда непопулярных, но важных и необходимых решений, которые определил федеральный центр и руководство страны.

— На встречах с людьми мы открыто говорим о проблемах, отвечаем жителям на непростые вопросы, связанные с пенсионной реформой, мусорной реформой.

Фарид Мухаметшин: «Наше главное кредо — то, что мы все команда президента Татарстана. Мы выступаем как единая команда нашей республики — сплоченная и организованная»

«Наше главное кредо — мы команда президента»

— Наше главное кредо — то, что мы все команда президента Татарстана, — продолжил Мухаметшин. — Мы выступаем как единая команда нашей республики — сплоченная и организованная. И это хорошо воспринимается населением, появляется уверенность, что те наказы, которые направлены в адрес руководства республики и нашего регионального отделения партии, будут реализованы, — подчеркнул глава татарстанского парламента.

Об общекомандном подходе к развитию республики говорил и Рустам Минниханов:

— То, что сегодня в республике есть динамика — разве это было бы возможно, если бы не было такой сильной команды? Мы всегда работаем в республике общекомандно. И оно дает свои результаты. Вот это некий экзамен у нас перед нашим населением. Нас где-то будут критиковать, где-то будут и хвалить. Мы — партия власти. Мы сегодня представляем власть на территории республики. …Мы не должны только говорить, какие мы молодцы: вот здесь дорогу построили, вот здесь ФАП сделали… Надо брать те проблемы, которые есть, и говорить с людьми, как мы будем их решать. В этом наша сила.

Стоит отметить, масштабная работа партии по подготовке программы «Наш двор» стала главным событием избирательной кампании. После того как президент поддержал идею единороссов и объявил стартом проекта 2020 год, кандидаты «Единой России» провели более 700 встреч с татарстанцами, обсудив с гражданами стандарты благоустройства дворов. Большая работа проведена партией и в части сбора наказов избирателей. Предложения и замечания собирали уже зарекомендовавшим себя способом — через мобильные приемные, а также при помощи нового проекта «Мой депутат». Татарстанцы передали единороссам уже более 12 тыс. наказов, сбор продолжается. По системе «Мой депутат» поступило более 6 тыс. обращений. Сам Фарид Мухаметшин как секретарь ТРО партии «Единая Россия» провел много личных встреч с избирателями в городах и районах. Мобильные приемные партии объездили всю республику, отработали более 500 точек, представители региональной общественной приемной провели множество встреч с татарстанцами на местах. «Но, конечно, были и провокации, и подготовленные выступающие — те, что пытались дискредитировать эту деятельность. Однако благодаря нашей работе нам удалось охватить абсолютное большинство населения республики», — отметил спикер парламента.

Создатель сети полилингвальных детсадов и школы «Бала-Сити» Альбина Насырова рассказала, как в рамках проекта «Мой депутат» общалась с избирателями

Как работала «Единая Россия» с избирателями

Для взаимодействия с избирателями «Единая Россия» задействовала разные инструменты. В частности, впервые заработал проект «Мой депутат» — интернет-ресурс mydeputate.online и телефонная «горячая линия» 8(800)201-16-00, с помощью которых татарстанцы могут обратиться к депутатам с вопросами, жалобами и предложениями. Кандидат в депутаты от «Единой России», создатель сети полилингвальных детсадов и школы «Бала-Сити» Альбина Насырова рассказала, как в рамках проекта «Мой депутат» общалась с избирателями:

— Это очень ответственный проект, очень эмоциональный. Я честно скажу, что никогда не забуду первый день общения с избирателями, когда люди звонили, очень эмоционально реагировали: кто-то плакал, кто-то радовался, но мы понимали, что все, кто дозвонился, теперь знают, что их проблемы услышали, это очень важно и ценно.

Насырова рассказала о большом объеме поступивших вопросов от родителей и учителей по теме образования. Вместе с педагогами были проведены ситуационные сессии, в ходе которых кандидат сообща с коллегами — одной командой искала решения проблем. «Приятно было услышать, что на федеральном уровне приняли проект по поддержке учителей. Часто из уст учителей звучали жалобы на перегруз в бюрократических вопросах. И сегодня «Единая Россия» выступает с инициативой по решению этой проблемы на федеральном уровне», — отметила она.

— Даже если бы не было выборов, надо было придумать какую-то форму, чтобы все время быть на связи с избирателями, — прокомментировал Минниханов. — Нам иногда кажется, что самое важное — сидеть за своим столом, писать какие-то бумаги, давать какие-то распоряжения. Но мы недостаточно общаемся с людьми, не видим, что там происходит на местах. А когда у нас выборы, все-таки эта работа активизируется, и мы получаем массу информации. Каждый раз после выборов мы берем в работу все пожелания и наказы. Если вы возьмете эти 40 программ, которые у нас есть, они все базируются на наказах, полученных в ходе встреч с населением, — подчеркнул Минниханов.

Часто из уст учителей звучали жалобы на перегруз в бюрократических вопросах. И сегодня «Единая Россия» выступает с инициативой по решению этой проблемы на федеральном уровне. Фото rt-online.ru

Бесследной работа с наказами татарстанцев в любом случае не останется, поскольку с ними будут работать не только кандидаты в депутаты, но и правительство республики.

— По итогам предвыборной кампании нам надо будет очень серьезно проанализировать все поступившие наказы, — отметил Рустам Минниханов. — Я жду от вас предложений.

Он напомнил, что работа над бюджетом 2020 года уже идет, так что обобщить программу исполнения наказов необходимо сразу после выборов, чтобы она пошла в работу.

Рустам Минниханов призвал сосредоточиться на реальных делах, благодаря которым республика уже достигла многих успехов, например в проведении крупных международных мероприятий: «Президент дал нам высокую оценку — разве это было бы возможно, если не было бы такой сильной команды? Мы всегда работаем в республике общекомандно, и это дает свои результаты».

«Все-таки программу ремонта дворов вы продавили»

По его словам, итоги избирательной кампании надо будет серьезно проанализировать и скорректировать некоторые проекты, исходя из потребностей населения. Работа по благоустройству ряда дворов в пилотном режиме уже проводится в последние три года. Но сейчас задача стоит масштабнее — дойти до каждой придомовой территории многоквартирного дома. «Сейчас надо спокойно провести выборы, и дальше двигать республику вперед», — призвал президент.

Тему благоустройства дворов на встрече обсуждали особо. Кандидат в депутаты от единороссов Лилия Маврина передала слова благодарности президенту республики от жителей, с которыми провела встречи в рамках проекта «Наш двор»:

— В течение двух месяцев мы провели 700 таких встреч, в которых приняли участие около 40 тысяч жителей.

Лилия Маврина передала слова благодарности президенту республики от жителей, с которыми провела встречи в рамках проекта «Наш двор»

Рустам Минниханов отметил настойчивость единороссов:

— Проблема благоустройства дворов — сложная. Мы конечно о ней знали, решали по мере возможности, локально. Но подступиться ко всем дворам сразу не решались. Это инициатива «Единой России» — вы все-таки продавили это решение. Мы должны в течении трех лет провести большую работу по ремонту всех дворов: асфальт, освещение, малая архитектура… Эта задача, она не только по деньгам сложная. Но для этого мы и есть — чтобы решать сложные задачи. Все-таки наши коллеги, которые больше общаются с населением, когда высказывают такие предложения — они находят решения. И дальше будет так.

«Нужна не просто победа. Победа должна быть убедительной»

На встрече также подчеркнули, как важно обеспечить единство политических сил и органов власти в республике. Собравшиеся особо отметили, что кандидаты в депутаты от «Единой России» — это команда президента, которую он поддерживает. Только в единой команде можно сохранить достижения Татарстана и обеспечить его дальнейшее успешное развитие. Единороссы заявили, что день голосования, 8 сентября, для них больше, чем просто выборы. По сути это оценка той работы, которая была проведена в республике в последние годы.

Обращаясь к кандидатам, Фарид Мухаметшин выразил им свою признательность за готовность отстаивать интересы «Единой России». Поблагодарил их за проведение большой серьезной работы в ходе подготовки к выборам: «Надо с тем же энтузиазмом довести избирательную кампанию до логического конца и завершить победой 8 сентября».

Рустам Минниханов в финале дискуссии также настроил команду единороссов на победу:

— Последняя неделя — самое главное время, которое решает судьбу. Я обращаюсь ко всем вам. Нужно провести еще много мероприятий до 8 сентября, максимальное количество встреч с людьми. Нам важно не только победить. Нам важно победить убедительно, ведь это — доверие к партии власти, доверие к вам, доверие ко мне, доверие к правительству. Это оценка общей нашей работы.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»