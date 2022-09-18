Татарстан и Восточный Азербайджан в Иране договорились расширить сотрудничество в сфере агрокомплекса

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором провинции Восточный Азербайджан в Иране Зейном Аль Абедином Разави Хоррамом. Стороны обсудили вопросы сотрудничества.



— Сегодня стал актуален вопрос расширения функционирования международного транспортного коридора «Север — Юг». И мы работаем над включением в эту дорогу татарстанских логистических центров по рекам Кама и Волга, что бы выйти на Каспийское море и двигаться в направлении портов Ирана, — отметил Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

У Татарстана и Восточного Азербайджана уже сложилась история сотрудничества. В 2009 году стороны подписали меморандум об установлении побратимских отношений между Казанью и Тебризом. Компания Rakhsh Khodro Diesel (RKD) построила сборочный завод по производству автомобилей КАМАЗ.

Губернатор провинции сообщил, что регион имеет хорошую логистическую инфраструктуру, это позволяет вести активную торговлю с другими странами, и Татарстан мог бы использовать эту возможность.

Стороны сошлись на необходимости продолжить обмен торгово-экономическими делегациями, увеличить номенклатуру по поставкам промышленной продукции, расширить сотрудничество в области агропромышленного комплекса, передает пресс-служба президента Татарстана.

Сегодня Рустам Минниханов встретился с деловыми кругами Восточного Азербайджана (Иран). В ходе встречи он рассказал о работе Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», праздновании в Татарстане 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.





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Татьяна Леухина