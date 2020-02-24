«Показал себя кристально чистым человеком» — в Казани простились с Кафилем Амировым

Бывшего главного прокурора республики похоронили на Самосыровском кладбище

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани простились с экс-прокурором республики Кафилем Амировым. Церемония собрала сотни людей в Татарской государственной филармонии им. Тукая. Провожали ветерана прокуратуры в последний путь его близкие, бывшие сослуживцы, коллеги из разных ведомств и регионов, первые лица Татарстана, депутаты, общественники. В беседе с «Реальным временем» собравшиеся вспоминали, как легендарный прокурор спас Рифката Минниханова, как трудоустроил студента Марата Долгова и посадил директора ресторана «Волга» за левое производство эчпочмаков. Свои соболезнования родным выразили президент Татарстана Рустам Минниханов и первый президент и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев. Все они говорили о большой утрате. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Прощание с ветераном прокуратуры

На гражданскую панихиду по Кафилю Амирову многие пришли загодя. В здании Государственной филармонии в холле на первом этаже у портрета бывшего прокурора республики возлагали цветы. Здесь собирались бывшие сослуживцы, коллеги и друзья, говорили о случившемся горе, не скрывали эмоций, женщины плакали.

Пришедшие поднимались на второй этаж — проститься с Кафилем Амировым. С большого портрета на черном фоне на присутствующих смотрел человек с живым проницательным взглядом. Будто хотел улыбнуться и сказать что-то в своей привычной манере неунывающего оптимиста.

На церемонии собралось более 300 человек. Проститься с Кафилем Амировым пришли руководители и рядовые сотрудники силового блока, ветераны правоохранительных органов, адвокаты и фотографы. Как и обещал, приехал руководитель Следкома по Нижегородской области Айрат Ахметшин. А еще прокурор Удмуртии Артем Николаев и первый зампрокурора Чувашии Александр Евграфов. Николаев долгие годы работал первым заместителем прокурора Татарстана, Евграфов до назначения в соседнюю республику возглавлял прокуратуру Набережных Челнов. В разговоре с «Реальным временем» он назвался «следователем Амирова» и рассказал, чему научился у него: «Общению с людьми, умению расследовать дела, внимательности и ответственности. Он один из главных моих учителей по жизни».

Как и обещал, приехал руководитель Следкома по Нижегородской области Айрат Ахметшин. На панихиде присутствовали глава исполкома Казани Денис Калинкин, депутаты Госсовета РТ и Казгордумы, руководители татарстанских ведомств, вузов, компаний.

В назначенное время в фойе вошли президент Татарстана Рустам Минниханов и первый президент и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев, премьер-министр Алексей Песошин, председатель Госсовета Фарид Мухаметшин

С Амировым консультировались и министры, и депутаты

Зал филармонии заполнился до отказа. Неуместившиеся поднимались по лестнице на длинный балкон. В назначенное время в фойе вошли президент Татарстана Рустам Минниханов и первый президент и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев, премьер-министр Алексей Песошин, председатель Госсовета Фарид Мухаметшин. Подошли к жене и дочерям Амирова, выразив глубокие соболезнования.

— Нас постигла тяжелая невосполнимая утрата. Не стало Кафиля Фахразеевича Амирова, видного общественного и политического деятеля. Юриста — профессионала с огромным опытом работы, долгие годы возглавлявшего систему прокуратуры РТ. Он внес весомый вклад в становление правовой системы РТ, — произнес перед собравшимися Фарид Мухаметшин.

Председатель Госсовета РТ рассказал, как Кафиль Фахразеевич отдал службе более 40 лет своей жизни, многое сделал для повышения роли, авторитета, укрепления профессионализма современной прокуратуры. «Благодаря своим знаниям, опыту, честности и порядочности ему удалось выстроить отношения со всеми правоохранительными органами республики, объединить их в борьбе с преступностью, Амиров любил республику и многонациональный народ Татарстана», — отметил он.

— В годы его работы прокурором Татарстана, по сути, был заложен значимый пласт правового поля, подготовивший нашу республику к более демократической организации общества. Мы, депутаты парламента, и наше правительство всегда консультировались с представителями прокуратуры и лично с Кафилем Фахразеевичем. Именно его профессиональное отношение к обязанностям помогало сократить время для принятия правильного решения, чтобы наши республиканские законы и акты кабмина не противоречили федеральным и служили развитию Татарстана, — подчеркнул спикер парламента.



— Сегодня мы провожаем масштабную личность, великого профессионала, большого человека, — продолжил во время церемонии прощания действующий прокурор РТ Илдус Нафиков. — Кафиль Фахразеевич показал себя кристально чистым человеком, принципиальным. Непростые времена пришлись на годы его работы. Кафиль Фахрезеевич — мой большой учитель и многих коллег. Очень остроумный, будем вспоминать его шутки, юмор. Нам этого будет, конечно, не хватать. Но с нами остаются его книги, память о нем. Уважаемый Кафиль Фахразеевич, пусть душа ваша будет спокойна, мы вас помним и чтим.

Участие в траурной церемонии принял и бывший мэр Казани Камиль Исхаков, экс-представитель РФ при организации Исламская конференция в Королевстве Саудовская Аравия, ныне занимающий пост помощника президента Татарстана и председателя совета учредителей Болгарской исламской Академии. Исхаков чуть старше Амирова. Выступать на панихиде он не стал, как и делиться воспоминаниями: «Мне очень тяжело сейчас», — признался он журналисту «Реального времени».



«Он по натуре был боец. Сильный, волевой, решительный», — вспоминал учителя и начальника Илдус Нафиков

«Не помню, чтобы он хоть раз был на больничном»

— Он по натуре был боец. Сильный, волевой, решительный. Может, кому-то казался мягким и покладистым, но это было не так. Если цель поставил — он ее достигал. Закалка бойцовская была... Может, поэтому и в больницы не обращался. Я вот не помню, чтобы он хоть раз на больничном был в период работы первым зампрокурора и прокурором республики, — в комментарии «Реальному времени» вспоминал учителя и начальника Илдус Нафиков.

Их знакомство состоялось почти 30 лет назад, когда Илдус Саидович еще был заместителем прокурора автограда. Потом Кафиль Амиров шутил, что у него всего два человека в подчинении владеют компьютером — Нафиков и Уразбаев...

Бывший зам Амирова, ныне начальник отдела безопасности и защиты Нацбанка РТ Газинур Галимов рассказал — научился у Кафиля Фахразеевича чести, доблести и справедливости. В последний раз разговаривал с ним по телефону, когда он уже находился в больнице. «К врачам претензий нет. Только к Богу, что такие люди уходят, но к Богу претензии предъявлять нельзя», — с печалью сказал Газинур Галимов.

— Это был прокурор до мозга костей. Чтил закон, уважал его и учил этому других, — вспоминал бывший помощник прокурора Казани и зампрокурора Вахитовского района, а ныне председатель Квалифколлегии судей Татарстана Радик Гилманов. — И было очень интересно наблюдать, как человек на таком ответственном посту видит жизнь во всей красоте — по дороге в командировках он останавливался и фотографировал, а потом эти пейзажи появлялись в его книгах.

Марат Долгов назвал Кафиля Амирова «ни разу не либеральным руководителем», но «стратегом, который видел на несколько ходов вперед и обладал потрясающим чутьем»

Зампрокурора РТ Марат Долгов назвал Кафиля Амирова «ни разу не либеральным руководителем», но «стратегом, который видел на несколько ходов вперед и обладал потрясающим чутьем». А еще, несмотря на огромную нагрузку, всегда выкраивал время для работы над пособиями, монографиями, методичками.

— Я благодаря ему и оказался в органах прокуратуры, — признался Долгов. — Никогда не планировал работать в правоохранительных органах. Но на пятом курсе стал ходить на лекции по прокурорскому надзору, который он преподавал. И этот человек настолько очаровал меня своей личностью, энциклопедическими познаниями, высочайшей культурой, образностью мышления, что я писал у него дипломную работу, а потом на преддипломной практике пошел в Советскую прокуратуру и был принят на работу. И вот в декабре будет 25 лет, как работаю...

Как Рифкат Минниханов отказался исполнять решение суда и получил поддержку прокурора

Экс-руководитель УГИБДД Татарстана, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов признался «Реальному времени», как почти 20 лет назад благодаря прокурору республики избежал уголовного преследования за те действия, которые считал правильными. В начале 2000-х годов на исполнение в ГАИ поступили несколько решений суда о регистрации иномарок с перебитыми номерами. Уважаемые люди приобрели их, не подозревая о криминальной предыстории, и суд встал на их сторону — возможно, из-за пробелов в законодательстве.

— Мы должны были исполнять и регистрировать машины с перебитыми номерами. Но я был принципиально против таких решений, может, это и кощунственно сейчас звучит. И я их не исполнял, — вспоминал Рифкат Минниханов в разговоре с журналистом «Реального времени». — К нам судебные приставы приходили, наказывали, на меня чуть ли не уголовное дело хотели возбуждать... И надо отдать должное прокуратуре — с подачи Кафиля Фахразеевича она заняла принципиальную позицию, в конце концов все эти решения были отменены...

Рифкат Минниханов признался «Реальному времени», как почти 20 лет назад благодаря прокурору республики избежал уголовного преследования за те действия, которые считал правильными

Генерал-лейтенант внутренней службы Дауфит Хамадишин, в прошлом — глава УФСИН по РТ, а ранее начальник УВД Набережных Челнов и Нижнекамска, познакомился с Кафилем Амировым еще в 80-е, когда работал оперуполномоченным в автограде. «Человек принципиальный во всех отношениях, честный. Когда была возможность — протягивал руку помощи, учил нас, милиционеров, как работать правильно. И я считаю, в том, что мы выросли до таких должностей и погон, конечно, и его заслуга», — рассказал помощник премьер-министра РТ Хамадишин.

Своя история отношений с легендарным прокурором у бывшего депутата Госдумы и экс-председателя ВТОЦ Фандаса Сафиуллина. По его словам, «перпендикулярные позиции» во многих вопросах никак не отражались на личном общении. «А что в Татарстане сотни законов и постановлений по его требованию были отменены — я его не виню. Это его служебная обязанность и долг. Тут больше мы сами виноваты — можно было по каждому акту в судах оспаривать, вплоть до Европейского, и это бы только повысило наш авторитет», — рассуждал Сафиуллин. Перед началом прощальной церемонии с бывшим депутатом успел пообщаться первый президент республики, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

Сафаров: «Сначала разругались в пух и прах», потом «вычищали предателей»

»Ушла эпоха Амирова — целая эпоха», — признался сегодня руководитель аппарата президента РТ, бывший глава МВД республики, генерал-лейтенант Асгат Сафаров. А еще поделился — характер у прокурора РТ был сложный и отношения поначалу не складывались — у МВД и прокуратуры были разные подходы:

— Помню раз — в самом начале мы в пух и прах разругались по телефону. Я трубку бросил. И через три минуты звонок: «Ты моложе меня, но я тебе первому звоню — давай решать проблему...» Вот насколько у него хватало мудрости — и нас учил, и систему поддерживал... Особые слова благодарности за ту работу, которую мы с ним провели по борьбе с организованными преступными группировками. Без этого сильного прокурорского плеча у нас бы ничего не получилось... Мы вовремя вычищали предателей как в рядах прокуратуры, так и в органах внутренних дел. И личный состав видел, как жестко стоят вопросы.

Председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов отметил — Кафиль Амиров никогда не препятствовал уходу состоявшихся прокуроров и следователей в корпус Фемиды. Наоборот, писал им положительные характеристики. Причем подходил к делу неформально. В свое время поддержал переназначение самого Гилазова на пост зампреда по гражданским делам после первого срока. «Там разные службы проверяют и пишут — замечаний нет, компрометирующих материалов нет, а он в конце еще написал: «Считаю, что это человек очень интеллигентный, уважительно относящийся к населению и достоин переназначения», — вспомнил главный судья республики. А еще признался — именно Амиров рекомендовал к публикации его путевые заметки об автопутешествии по Америке.

Также Ильгиз Гилазов подчеркнул важность позиций бывшего прокурора республики в период пересмотра ряда положений Конституции Татарстана: «Очень непросто это было, 2,5 года практически пересмотр длился, было два обращения в Конституционный суд РФ, пытались найти какое-то решение... Если бы не Амиров, могло бы произойти как в Башкортостане, где пошел конфликт между президентом и судебной системой, когда они там в течение месяца-полутора взяли и всю Конституцию пересмотрели...»

Депутат Госсовета РТ, гендиректор ТНВ и тележурналист Ильшат Аминов назвал бывшего прокурора республики своим коллегой — с учетом опыта работы корреспондентом в районной газете и профессионального занятия фотосъемкой.

— У меня есть альбомы его фотографий — это действительно работы художника, тонко чувствующего природу человека. Очень тонко и четко понимал и творческих работников. Всегда очень много делал замечаний — по стилю, по характеру материала. Ему была очень важна точность употребления слов, правильное выражение мысли. Постоянно мне звонил по этим вопросам, — поделился Ильшат Аминов.

Ильшат Аминов назвал бывшего прокурора республики своим коллегой — с учетом опыта работы корреспондентом в районной газете и профессионального занятия фотосъемкой. Фото Дмитрия Резнова

— Когда он в 1983 году приехал следователем прокуратуры, я снимал дипломный фильм на Казанской студии. А объединила нас художественная фотография, — рассказал кинооператор, заслуженный деятель искусств РФ и РТ Юрий Гвоздь. — Я был удивлен, как человек такой суровой профессии искусством интересуется, но потом понял, что это такой чеховский интеллигент. И ведь самые интересные его работы — это пейзажи, в которых главное — передать состояние души, свой взгляд на состояние природы и атмосферы.

Глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков вспоминал, как в 2002-м вчерашние выпускники и аспиранты юрфака КГУ только создали «Казанский правозащитный центр» и, занявшись исследованием деятельности правоохранительных органов, выстраивали отношения.

— Кафиль Фахразеевич совершенно неожиданно к нам расположился. Мы первыми и единственными в России публично подписали договор о совместной деятельности и очень им гордились, — рассказал Павел Чиков. — А когда мы стали представлять интересы избитых в милиции, Амиров подписал указание следователям прокуратуры, как расследовать такие дела, а потом разъяснил, что они могут обращаться к правозащитникам за юристом для потерпевшего. Трудно себе такое сейчас представить... Не раз Кафиль Фахразеевич и заступался за нас, когда шли наезды за излишнюю несговорчивость и шумиху в прессе. Нас вообще многие считали его протеже.

По оценке главы «Агоры», расцветом для Кафиля Амирова в тандеме с его заместителем Фаритом Загидуллиным (скончался в 2015-м, — прим. ред.) было время в начале нулевых, когда бандитские разборки в республике ушли в прошлое, а «Москва еще земли собирать не стала и следствие из прокуратуры не изъяли». В ту пору прокурор республики играл особую роль. «Был влиятельным медиатором всех конфликтов республиканского значения. Всегда тонко, умно, с хитрецой и искрой в глазах мог сказать свое веское слово, был в курсе всех дел, был политиком, умело держащим баланс разных интересов, не склонным к карам, но всегда говорящим от имени закона. Замечательный был человек. Искренне соболезную семье и близким!» — сказал Павел Чиков.

По оценке главы «Агоры», расцветом для Кафиля Амирова было время в начале нулевых, когда бандитские разборки в республике ушли в прошлое, а «Москва еще земли собирать не стала и следствие из прокуратуры не изъяли»

Расследовал дела о треугольниках, ордерах обменного бюро и хлопке

Казанский адвокат с прокурорским прошлым Равиль Туктаров отметил талант Кафиля Амирова как следователя. Как его бывший студент помнит рассказы про участие прокурора в составе бригады Генпрокуратуры в расследовании известного «хлопкового дела» в Узбекистане, фигуранткой которого была председатель президиума Верховного Совета Узбекской ССР.

Громким для Казани в свое время стало подзабытое дело конца 80-х — о неучтенной кулинарной продукции ресторана «Волга» у железнодорожного вокзала. «Сейчас это может быть смешно. Но тогда организация производства неучтенных эчпочмаков тянула на хищения в особо крупном размере и предусматривала высшую меру наказания. И сложно представить, насколько кропотливым должно быть расследование, чтобы вычислить недовес мяса в конкретном эчпочмаке и собрать многотысячную сумму ущерба. А Кафиль Фахразеевич вник во все детали технологии производства. И директор ресторана пошел под суд», — вспоминал уже после прощания с покойным адвокат Туктаров.

Бывший заместитель Амирова на посту прокурора Вахитовского района Зуфар Шарипов припомнил еще одно резонансное дело шефа. В конце 70-х он получил доказательства хищений в «Народном обменном бюро», выдававшем казанцам ордера на обмен квартир. «Тогда все жилье было в собственности государства. Его разрешалось лишь менять. Причем форма и цвет ордеров бюро каждый год менялись. Но руководитель бюро Шайморданов что делал — не списывал и не уничтожал остававшиеся с прошлого года ордера, а продолжал их выдавать в качестве неучтенных, получая за каждый по 8 рублей. Общая сумма неучтенных платежей составила около 13 тысяч, а руководитель бюро получил 13 лет лишения свободы», — поделился Зуфар Шарипов.

1 / 53 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов