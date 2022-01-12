Главное о коронавирусе на 12 января: в Татарстане растет заболеваемость COVID-19, тест на «омикрон»

Фото: Максим Платонов

Несмотря на рост заболеваемости власти РТ рассмотрят возможность смягчения действующих антиковидных мер

В Татарстане зарегистрировано 102 новых заражения COVID-19. Всего на 12 января в РТ выявлен 43 851 случай заражения коронавирусом. По данным оперштаба РФ, за весь период выздоровели 37 224 человека, в том числе 134 — за минувшие сутки. Умер за весь период 1 501 человек.

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал о ситуации с COVID-19 в республике премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Так, из бюджета РТ направили еще 3,5 млрд рублей на создание условий для работы персонала медучреждений, закупку СИЗ, лекарств, медоборудования и тест-систем. На территории республики функционируют 170 пунктов вакцинации, также прививки делают на дому. 24 лаборатории проводят ПЦР-диагностику. Резерв коек составляет 50%, при необходимости смогут развернуть дополнительные койки. В целом Татарстан полностью готов к распространению «омикрона».

Тем не менее Мишустин выделил республику в числе регионов с растущей заболеваемостью коронавирусом. Так, за последнюю неделю в РТ данные показатели возросли почти на 6%.

В Татарстане после введения QR-кодов рестораны потеряли свыше 600 млн рублей выручки. Так, в октябре — ноябре 2021 года оборот республиканских заведений общепита составил чуть более 8 млрд рублей, что меньше на 612 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, когда оборот превысил 8,6 млрд рублей.

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер Татарстана, руководитель республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом Лейла Фазлеева заявила, что власти региона рассмотрят возможность смягчения действующих антиковидных мер. По ее словам, решение должны принять в ближайшее время.

Тем временем Ассоциация рестораторов и отельеров РТ (АРиО) направила письмо в Роспотребнадзор с просьбой о полном снятии ограничений по времени работы. Как отметила исполнительный директор АРиО Галина Шарафутдинова, все работники сферы общепита вакцинированы, продолжаются усиленные меры профилактики, а услуги предоставляются только при наличии QR-кода.

В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 2 298 642 человека. Полный курс вакцинации завершили 1 863 587 жителей республики. Еще 140 006 татарстанцев ревакцинировались.

Из-за COVID-19 перенесен уже третий матч УНИКСа в Евролиге. Игра казанского клуба против миланской «Олимпии» должна была состояться 13 января. Новую дату пока не определили. Перенести матч попросил сам УНИКС, которому не хватает восьми игроков — минимума по регламенту турнира.

Фото unics.ru

Жительница Нижнекамска Валентина Сарапкина родила здорового мальчика после вакцинации от коронавируса на 30 неделе беременности. Она прививалась вакциной «Спутник V». Оба компонента женщина перенесла хорошо. Состояние новорожденного оценили по шкале Апгар в 8/9 баллов.

В службе исследований hh.ru сообщили. что 12% татарстанцев назвали обязательную вакцинацию ключевой трудностью при поиске работы в 2021 году. 21% считают, что вакансий по их специальности просто мало, 12% боятся отказа в приеме на работу из-за возраста. 24% признались, что их сложность в поиске работы связана с собственной неуверенностью — есть сомнения в наличии нужных навыков.

В Башкирии обнаружили случаи заражения штаммом «омикрон»

За последние сутки в России выявлено 17 946 новых случаев коронавируса, выздоровели 26 346 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 10 702 150 человек, а выздоровевших — до 9 758 364 человек.



Зафиксировано 745 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 318 432 граждан.



За последние сутки проведено 448 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 849 565 человек.



В Башкирии выявили три случая заражения «омикроном». Так, новый штамм COVID-19 обнаружен у двух местных жителей, которые прилетели из Танзании, а также у жительницы Оренбургской области, прибывшей с внуками из Турции. Все они госпитализированы. Состояние зараженных оценивается как удовлетворительное.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина «Спутник V» не нуждается в модификации под штамм «омикрон» в отличие от мРНК-препаратов компаний Pfizer/BioNTech и Moderna, которые эффективны против «уханьского» штамма. А у привитых российской вакциной образуется более широкий спектр вируснейтрализующих антител.

Фото: Максим Платонов

Директор центра им.Чумакова Айдар Ишмухаметов допустил, что пандемия COVID-19 будет продолжаться еще как минимум год, пока не станет обычным сезонным заболеванием. За это время один из штаммов инфекции должен вытеснить другие. А существующие вакцины с ним справятся.

Также Ишмухаметов сообщил, что Центр им.Чумакова планирует выявить полный геном «омикрона» через две недели. В настоящий момент продолжаются работы, связанные со стабилизацией и сохранением нового штамма вируса, а также с его характеристикой.

В России зарегистрировали тест-систему для выявления омикрон-штамма COVID-19. Разработчиками выступили специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Так, набор реагентов позволяет за полтора часа с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке штаммы «омикрон» и «дельта».

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что ревакцинация препаратом «Спутник Лайт» обеспечивает защиту от штамма COVID-19 «омикрон». Эффективность вакцины против нового варианта инфекции доказало совместное российско-итальянское исследование Центра им.Гамалеи и Института Спалланцани.

Фото: Максим Платонов

В России в период новогодних праздников втрое выросло число случаев заражения омикрон-штаммом COVID-19. Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, количество зарегистрированных случаев достигло 305. «Омикрон» выявлен в 13 регионах страны. Наиболее часто «омикрон» привозят на территорию РФ туристы из ОАЭ, Великобритании и Турции.

Также Попова заявила, что в России при негативном развитии событий количество новых заражений коронавирусом может возрасти до 100 тысяч в сутки. Признаки ухудшения эпидемиологической ситуации уже заметили врачи. Так, в 35 регионах страны уровень заболеваемости превышает средний. В то же время, в первую неделю 2022 года было зафиксировано снижение заболеваемости.



В Госдуме могут рассмотреть законопроект о введении QR-кодов при посещении общественных мест до 1 февраля. В ближайшем времени будут обобщаться все предложения, которые направлены из регионов страны. На следующей неделе профильные комитеты, по охране здоровья и безопасности, рассмотрят все поправки и будут рекомендовать, что из них принять или отклонить.

Фото: Максим Платонов

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что в России при распространении омикрон-штамма коронавируса летальность не превысит 0,5%. По его словам, в странах, где вакцинирована большая часть населения, этот показатель окажется еще ниже — 0,1—0,2%. Как отметил Альтштейн, в РФ охваты вакцинацией населения пока что являются недостаточными.

Специалисты Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) дали положительное заключение по поводу признания производственных стандартов российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Как рассказал заместитель директора Центра им.Гамалеи Денис Логунов, по части проведения клинических исследований критических замечаний не было.

Билл Гейтс спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 в мире

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 313 498 762 человека, 5 504 295 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (62 308 960). На второй строчке — Индия (35 875 790), на третьей — Бразилия (22 636 359), на четвертой — Великобритания (14 826 724), на пятой — Россия, (10 503 101, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (842 141). За ними следуют Бразилия (620 507), Индия (484 213), Россия (311 281) и Мексика (300 412).

Основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс заявил, что после волны омикрон-штамма коронавируса количество случаев заражений инфекцией в мире пойдет на спад. В таком случае COVID-19 будут лечить как сезонный грипп. Гейтс отметил, что большая часть заражений придется на невакцинированных людей.



Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что в течение ближайших шести-восьми недель свыше 50% европейского населения заразится «омикроном». Как отметил Клюге, уже 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии зарегистрировали случаи заражения новым штаммом COVID-19. Очередной вариант инфекции доминирует в Западной Европе и распространяется на Балканах.

Фото twitter.com/hans_kluge

Также в ВОЗ рекомендовали усовершенствовать вакцины для борьбы с «омикроном». Так, Техническая консультативная группа по составу вакцин ВОЗ придерживается мнения, что нужно продолжать создавать новые вакцины, которые будут оказывать серьезное влияние на профилактику новых заражений и распространения COVID-19 в дополнение к предотвращению развития тяжелой формы заболевания и летального исхода.

В китайском городском округе Аньян (провинция Хэнань) ввели локдаун из-за обнаружения двух случаев заражения «омикроном». В результате этого в режим изоляции попали порядка 5,5 млн граждан, которым запрещается покидать свои дома. Также открытыми остаются только те магазины, которые продают товары первой необходимости. На дорогах не допускается транспорт, за исключением относящегося к экстренным службам.

На Украине зафиксировали новую волну заболеваемости СOVID-19. Так, количество положительных ПЦР-тестов увеличилось на 40% по сравнению с показателями декабря. Среднее количество новых случаев заражения составляет порядка 4,5 тысячи человек в день, а среднее число летальных исходов — 158 в день за последнюю неделю.

Диана Жиленкова