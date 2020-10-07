Галеевская мечеть Казани: студенты-подпольщики, расстрелянные муллы и резиденция муфтия

История пятого соборного мусульманского храма в Старо-Татарской слободе. Часть 3-я

Фото: archive.gov.tatarstan.ru (Шакирды медресе «Мухаммадия». 1907 г.)

На роль главного мусульманского храма Казани, безусловно, претендует Галеевская мечеть (она же Пятая соборная, ул. Тукая, 40). Здесь в последние годы проводит пятничные богослужения муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Сюда на Ураза-байрам и Курбан-байрам приходят молиться первые лица республики (Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев и другие). Отсюда ведется трансляция по республиканскому ТВ праздничных проповедей и намазов. Об этом «доме Аллаха», его известных покровителях и выдающихся имамах продолжают рассказывать историки Радик Салихов и Рамиль Хайрутдинов в книге «Исторические мечети Казани», отрывки из которой приводит «Реальное время».

Между тем просветительское дело Галеевых продолжало набирать темп. В начале XX столетия мусульмане махалли сумели сконцентрировать достаточное количество денежных средств для дальнейшего развития и укрепления, ставшего к тому времени чрезвычайно популярным медресе Галимзяна хазрата Баруди. В начале девяностых годов XIX века вокруг дамеллы стали объединяться его ровесники, многочисленные молодые предприниматели общины, воспитанные на примере общественной деятельности М.И. Галеева и А.Я. Сайдашева и стремившиеся внести еще больший вклад в святое дело защитников ислама. Среди них: братья Галикеевы, братья Каримовы, М. Субаев, М-С.Г. Мусин, Г. Мукминов, И. Идрисов и многие другие.

Самым близким другом и сподвижником Г. Баруди стал Мухаметсадык Мухаметсафович Галикеев (1847—1919) — сын богатого казанского мануфактурщика, купец 1-й гильдии, миллионер, на протяжении всей своей жизни бескорыстно помогавший развитию мусульманского образования, построивший несколько мечетей, в том числе и казанскую №10 в Ново-Татарской слободе. Для этого купца, несмотря на его выдающееся финансовое состояние и общественное положение, самым главным оставалось безукоризненное исполнение всех предписаний шариата. Он жил в очень скромном доме, не терпел показной роскоши, много времени проводил за чтением религиозной литературы. Известно, что в 1881 году в Уфе он выдержал экзамен перед муфтием и казыями Оренбургского духовного собрания на знание «правил магометанской религии», после которого получил специальное свидетельство. В этом документе говорилось, что «…читает Галикеев по-арабски без ошибок, может обучать чтению Корана других». Будучи учеником Ш. Марджани, Садык Галикеев глубоко проникся идеями исламского возрождения и потому сразу же горячо поддержал новаторские начинания Галимзяна хазрата.

Упрочить материальную базу этого учебного заведения помог купец первой гильдии, известный поборник новометодного образования Ахмед Галеевич Хусаинов. Фото wikimapia.org

Впрочем, новаторская школа Баруди получила огромную поддержку за пределами своего прихода. Упрочить материальную базу этого учебного заведения помог купец первой гильдии, известный поборник новометодного образования Ахмед Галеевич Хусаинов, который оказал большую помощь М.И. Галееву в 1901 году при строительстве основного трехэтажного учебного корпуса «Мухаммадии» и пожертвовал для нее несколько прибыльных вакуфов на Нижегородской ярмарке. Именно после поддержки А.Г. Хусаинова Г. Баруди сумел создать среднюю ступень медресе «Санави», а затем и высшую «Галия». Окончательно, «Санави» и «Галия» сформировались к 1913 году. На наш взгляд не случайно временной промежуток между учреждением «Иптидаги» и другими ступенями духовного образования в медресе составил почти два десятилетия. Г. Баруди целеустремленно и планомерно реализовывал свою давнюю мечту о строительстве универсальной начальной конфессиональной школы, способной составить конкуренцию навязываемой татарам «русификаторской» системе начального обучения.

Шакирды, поступавшие на учебу в «Мухаммадию», занимались в течение 14 лет. Они изучали здесь арабский, турецкий, русский языки, математику, геометрию, физику, географию, психологию, педагогику, историю России, историю тюркских народов и другие предметы, т. е. получали добротное светское и духовное образование. Кроме того, Г. Баруди часто приглашал в свое учебное заведение видных представителей науки и культуры, политических и общественных деятелей для чтения различных лекций, проведения факультативных занятий. По сведениям Р.У. Амирханова, детально изучившего историю медресе «Мухаммадия», здесь, в начале XX века, доктор А.Г. Терегулов читал курс медицины и гигиены, юрист С.Ш. Алкин — правоведения, публицист Ю.Х. Акчура — политической истории и т. д.

Большое внимание Галимзян хазрат уделял оборудованию учебных кабинетов и бытовым условиям учащихся. Он снабдил классы медресе всем необходимым: партами, черными досками, кафедрами, картами и наглядными пособиями. Весь учебный процесс был подчинен строгому расписанию. Свободное время учащиеся могли проводить в благоустроенном общежитии, в мастерских или же на стадионе, зимой превращаемом в каток. В медресе царила атмосфера относительного свободомыслия, когда шакирды, не испытывая жестокого диктата со стороны наставников, могли объединяться в неформальные общества, выпускать рукописные газеты и журналы, ставить спектакли.

Образец свидетельства об окончании медресе с портретными изображениями видных деятелей татарской культуры. Начало XX в. Фото archive.gov.tatarstan.ru

Не случайно, что именно в медресе «Мухаммадия» возникло мощное шакирдское движение со своей подпольной организацией «Берлек», которое ставило целью радикальную реформу всех конфессиональных учебных заведений волжских татар. Одним из руководителей «Берлека» был писатель Ф.М-3. Амирхан.

В начале XX века в «Мухаммадие» насчитывалось рекордное количество учащихся — 500 человек и 20 мугаллимов (преподавателей). Не будет преувеличением сказать, что в стенах этого медресе получил прекрасное образование цвет татарской интеллигенции. Это известные революционеры: X. Ямашев, М. Дулат-Али, С. Габбасов, К. Туйбахтин, К. Якуб, М. Алмаев; писатели: Ф. Амирхан, З. Башири, Ф. Бурнаш, М. Гафури, К. Тинчурин, Г. Камал, Н. Исанбет, М. Укмаси, М. Гали, А. Исхак, А. Камал, Ф. Асгат, Г. Рахим, Ф. Туйкин; ученые, общественные деятели: Г. Нугайбек, Г. Шараф, Х. Бадиги, Г. Губайдуллин, С. Вахиди, Г. Мустафин; артисты: З. Султанов, Габдрахман и Габдулла Камалы; дипломаты: И. Амирхан, Х. Биккенин; композиторы: С. Габяши, С. Сайдашев; художник Б. Урманче.

После смерти М.И. Галеева и разорения А.Я. Сайдашева Галимзян хазрат стал единоличным лидером прихода, объединив вокруг себя крупных представителей буржуазии и интеллигенции. В начале ХХ века именно в махалле Галеевской мечети успешно функционировало крупнейшее в России новометодное медресе, работали известнейшие в татарском мире издательства и типографии, специализировавшиеся на выпуске духовной и учебной литературы — «Миллят» и «Братья Каримовы», принимала читателей первая мусульманская библиотека «Китапханаи Исламия». Нововведения финансировались приходским вакуфным имуществом, оценивавшимся по самым приблизительным подсчетам в 150 000 рублей.

В 1898 братья Каримовы открыли в этом здании торговый дом, а в 1900 г. — типографию. В 1906—1929 гг. здесь находилась «Исламская библиотека» — «Китапханаи исламия». Фото old-kzn.ru

Всеми общественными делами прихода заведовало попечительство, во главе которого попеременно стояли наиболее предприимчивые и образованные коммерсанты, такие как А-Г. Азимов, Г. Мукминов, М-С.М-С. Галикеев и др. Эта деятельность имама вызывала большое недовольство властей, по всюду видевших проявления так называемого «панисламизма», а также фанатиков из среды мусульман, из-за чего он не раз подвергался политическим преследованиям. В мае 1908 года за организацию в Казани курсов но подготовке преподавателей новометодных медресе Г. Баруди был отлучен от должности имам-хатиба мечети, руководителя медресе «Мухаммадия» и сослан вместе со своим братом имамом 10-й соборной мечети С.М. Галеевым, муллой Сенной мечети Г.А-К. Апанаевым и предпринимателем А-Х.М-Ш. Казаковым, на 2 года в Вологодскую губернию под гласный надзор полиции. В Казани, между тем, 14 января 1908 года умер давний оппонент Г. Баруди ахун М-Ю. Сагитов.Таким образом, на какое-то время Галеевская мечеть осталась без муллы.

Только 15 марта 1909 года указом №1256 эту должность получил младший брат Г. Баруди Абдрахман Галеев. Он родился 9 января 1872 года в Казани. Закончил в 1893 году приходское медресе, затем в течение двух лет учился в мусульманских учебных заведениях Турции и Аравии. А.М. Галеев был искренним единомышленником своего брата. Он сумел сохранить в медресе «Мухаммадия» царивший там дух свободомыслия до возвращения Г. Баруди из ссылки и восстановления его 25 марта 1913 года (указ № 592) на прежней должности — старшего муллы пятой соборной мечети.

После избрания в 1917 году Г. Баруди муфтием Оренбургского магометанского духовного собрания и смерти в 1920 году А.М. Галеева махалля Пятой соборной мечети вновь осталась без проповедника. Тогда по инициативе Г. Баруди 20 ноября 1920 года имам-хатибом мечети был избран его ученик, известный общественный деятель и педагог Шагретдин Шарафутдинов (Шахар Шараф, 1879—1938). Он родился в д. Аксу Тетюшского уезда Казанской губернии в многодетной семье зажиточного крестьянина. Окончив курс «Мухаммадии», работал здесь же преподавателем арабского языка и истории ислама. Ш. Шараф известен как активный публицист, автор учебников, историк. В двадцатые годы ХХ века подвергался судебным преследованиям. В 1938 году был расстрелян в Казани по обвинению в антисоветской деятельности.

После избрания в 1917 году Г. Баруди муфтием Оренбургского магометанского духовного собрания и смерти в 1920 году А.М. Галеева махалля Пятой соборной мечети вновь осталась без проповедника. Фото Олега Тихонова

В первой половине XIX муэдзинами прихода являлись Фахрутдин Абдулсаттаров и Мухаметгалим Хусаинов. Они оба умерли в 1874 году. Затем в течении 58 лет на этой должности беспрерывно работал Мухаметбадиг Мухаметгалимович Хусаинов (р. 3.12.1853), согласно указу №677 от 25 января 1875 года. Он был близким родственником Каюма Насыри, и именно в доме Хусаинова на Сенной улице известный просветитель провел последние годы своей жизни. В 1923 году престарелый муэдзин отказался от должности в пользу сына Мухаметрафига — указ от 17.06.1923.

Мечеть была закрыта постановлением Президиума ТатЦИК от 6 июля 1931 года. Однако по каким-то причинам вновь возвращена общине постановлением Президиума ТатЦИК от 22 июля 1931 года. Окончательно закрыта между 1935 и 1937 годами.

В годы советской власти Галеевскую мечеть ждала драматичная участь всех культовых зданий. После прекращения служб в середине 1930 годов у нее был разобран минарет, а помещения стали использоваться под коммунальные нужды. Несколько десятилетий здесь размещался «Дом колхозника», своего рода гостиница для командированных в Казань жителей районов республики.

Во время перестройки здание Галеевской мечети было возвращено верующим. Однако более 20 лет оно использовалось не по назначению. В нем в разные годы находился Российский исламский институт, женское общежитие медресе «Мухаммадия».

Мечеть распахнула свои двери верующим после масштабной реставрации 22 декабря 2015 года. Фото Олега Тихонова

Возрождение старинной мечети, хранящей память о выдающемся священнослужителе Г. Баруди, началось по инициативе и при поддержке президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Много сил и энергии в восстановление святыни отдал муфтий республики, председатель ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин.

Мечеть распахнула свои двери верующим после масштабной реставрации 22 декабря 2015 года. Президент РТ Рустам Минниханов, приветствуя ее открытие, подчеркнул: «Возрождение данной мечети — важное событие для всего Татарстана. Надеюсь она будет служить во благо нашего народа, республики и религии».

Сегодня комплекс Галеевской мечети, объединяющий в том числе дом М.И. Галеева и ряд других зданий, является «штаб-квартирой» Духовного управления мусульман РТ. В этом видится историческая преемственность и справедливость. Восстановлен один из самых значимых очагов исламской духовности и учености в России, в создание которого когда-то внес выдающийся вклад первый демократически избранный муфтий России — Галимджан хазрат Баруди.