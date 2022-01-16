Главное о коронавирусе на 16 января: мошенническая схема с QR-кодами, назальная вакцина будет двухкомпонентной

Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана призвал выстроить защитные позиции в связи с распространением омикрон-штамма

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 112 новых случаев COVID-19. Всего на 16 января в республике зарегистрировано 44 298 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 37 639 человек, в том числе 22 за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 522 человека.

Реаниматолог Дмитрий Арзин заявил «Реальному времени», что коронавирус вызывает системный воспалительный ответ у детей — это аутоиммунное поражение: «Оно не лечится ничем, кроме гормонов. Ковид может вызывать изменения в легких, в почках, в сердце. Очень много встречаем миокардитов, и у нас в кардиологическом отделении были дети, которых потом отправляли в институт Шумакова на имплантацию искусственного желудочка. Потому что они получили очень глубокие поражения сердца. Наши кардиологи предполагают, что это связано с ковидом. Но пока не опубликованы данные статистических исследований, клинических исследований и метаанализа — мы можем это только предполагать. Это мое отношение — я точно должен понимать, на основании чего я должен делать вывод».

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал выстроить защитные позиции в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса. По его словам, в республике должны быть готовы обсерваторы, резерв лекарств и коек. Важно усилить работу в части тестирования, отметил президент республики.

Фото tatarstan.ru

Как заявил Минниханов, все ограничительные меры, действующие в Татарстане из-за распространения коронавируса, сохранены — по его словам, оснований для послаблений нет. Президент Татарстан называл нынешнюю форму ограничительных мер оптимальной и напомнил, что для защиты от омикрон-штамма также важно соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты.

Министр здравоохранения РТ Марат Садыков сообщил, что в республике инфекционными пациентами занято 1 638 коек, а всего развернуто — 2 570. Минздраву поручили обеспечить своевременное разворачивание дополнительных коек, чтобы в случае необходимости увеличить их количество в случае прихода штамма «омикрон».

Новый препарат против коронавируса на основе моноклональных антител

За последние сутки в России выявили 29 230 новых случаев коронавируса, выздоровели 22 731 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 10 803 534 человек, а выздоровевших — до 9 858 615 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 686 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 321 320 человек.



За последние сутки в России проведено более 524 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 909 792 человека.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) всю необходимую документацию по вакцине от коронавируса «Спутник V». Ожидается, что инспекция пройдет в феврале, сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков выразил мнение, что пандемия коронавируса близка к завершению: «Назовите мне пандемию, которая длилась больше двух-трех лет. Не было таких». Он вспомнил испанку, из-за которой погибло от 50 до 100 миллионов человек, но позже она превратилась в сезонный грипп.

Фото: stimul.online

В Ульяновской области ввели обязательную вакцинацию против COVID-19 для лиц старше 60 лет. По данным местных властей, отмечается рост заболеваемости коронавирусом среди пожилых — с начала января 2022 года на них приходится 60% заболеваний COVID-19, тогда как в декабре 2021 года их было только 37%.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что назальная вакцина от коронавируса будет двухкомпонентной. Однако, если она применяется в качестве бустерной, то будет достаточно одного компонента. Поступление вакцины ожидается через 3—4 месяца.

Мелита Вуйнович рассказала, что есть свидетельства того, что штамм коронавируса «омикрон» может быть менее серьезным: «Но это не значит, что он несерьезный», — отметила она. По ее словам, Россия все еще находится на пике пандемии коронавируса, несмотря на меньшую летальность омикрон-штамма.

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Минцифры предупредило россиян о мошеннической схеме с QR-кодами — по данным ведомства, их используют, чтобы украсть аккаунт пользователя на «Госуслугах». Схема такая — мошенники инициируют восстановление к учетной записи пользователя, вводят номер телефона пользователя, затем звонят и просят продиктовать полученный в смс код. После этого мошенники создают новый пароль. QR-код в этой схеме — предлог для звонка как самая актуальная тема.

Врач-гематолог Павел Трахтман в интервью радио Sputnik объяснил, почему из-за коронавируса образовываются синяки: «Частое образование гематом на фоне коронавируса или на фоне лечения коронавируса является сигналом для того, чтобы врач более внимательно изучил свертывающую систему крови и скорректировал свои назначения. Нужно сдавать анализы и смотреть, что не так с антикоагулянтной терапией».

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что в этом году в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса россиянам следует отказаться от крещенских купаний: «Когда меня спрашивают, надо ли погружаться, стоит ли, я призываю к максимальной осторожности, потому что, во-первых, любые массовые скопления людей — они сейчас нежелательны. Если можно избежать массового скопления людей, лучше его избежать».

Фото: Олег Тихонов

Центр им. Гамалеи начал клинические исследования нового препарата против коронавируса на основе моноклональных антител. Они займут около трех с половиной — четырех месяцев. Александр Гинцбург выразил надежду, что препарат удастся увидеть во второй половине весны.

Ежегодный футбольный турнир среди ветеранов «Кубок легенд имени Константина Еременко» перенесли из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу. 14-й розыгрыш Кубка легенд должен был пройти в Москве с 28 по 30 января.

Биолог и директор компании «Современные лабораторные технологии» Евгений Печковский сообщил, что новая тест-система, выявляющая штамм коронавируса «омикрон», будет на 20-30% дороже используемых сегодня. Ее разработали ученые из Новосибирска и Санкт-Петербурга. Отмечается, что при использовании этого теста пациенту не потребуется делать другие — на «омикрон» и прочие варианты коронавируса.

Фото mos.ru

Президент России Владимир Путин поручил доработать законопроект о ковид-сертификатах, исходя из необходимости неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех жизненных ситуаций. Об этом говорится в опубликованном в субботу перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам прошедшего 17 декабря 2021 года съезда РСПП.

В Бразилии вакциной от коронавируса для взрослых привили детей

В мире коронавирусом нового типа на 9.20 (мск) заразились 326 190 190 человек, 5 535 599 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (65 449 672). На второй строчке — Индия (37 122 164), на третьей — Бразилия (22 981 851), на четвертой — Великобритания (15 246 179), на пятой — Франция (14 005 385). Россия находится на 6-м месте в мире с 10 592 433 заболевшими (данные университета отстают от данных оперштаба РФ).



Больше всего смертей зафиксировано в США (850 163). На втором месте Бразилия (621 233), на третьем Индия (486 066), далее Россия (314 166, данные университета отстают от данных российского оперштаба) и Мексика (301 334).

Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию первой ракетки мира серба Новака Джоковича на решение об аннулировании его визы. Она была аннулирована, так как власти не убедили причины медицинского отвода спортсмена от прививки против коронавируса, которая обязательна для всех участников Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Теперь серба депортируют из страны.

Фото wikipedia.org

В Мексике выявили антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки — 47 113 случаев. По данным местного Минздрава, число случаев достигло почти 4,35 млн. С 11 января в стране ежедневно фиксируют более 40 тыс. случаев заражения.

В Бразилии вакциной от коронавируса для взрослых привили около 40 детей. По данным властей, речь идет о разовом нарушении. Ответственное за инцидент лицо отстранили, прокуратура штата начала расследование. О состоянии детей ничего неиизвестно.

Городской суд Праги оштрафовал журналистку Яну Петеркову на 250 тыс. крон (примерно €10,2 тыс.) за распространение в интернете фейков о вакцинации против коронавируса. Ее признали виновной в публикации неподтвержденного фактами интервью с бывшей сотрудницей дома престарелых в селе Мнешице в Центральной Чехии, которая утверждала, что его постояльцы умерли после получения прививок от коронавируса.

На Кипре пациентам с легкими и умеренными симптомами коронавируса заболевания начнут бесплатно выдавать препарат для лечения под названием «Молнупиравир». Его можно получить по рецепту врача в аптеках при государственных больницах Республики Кипр.

Фото: Максим Платонов

Американская компания Apple потребовала от сотрудников, работающих в офисах и розничных магазинах, пройти ревакцинацию против коронавируса с 15 февраля. На это у них четыре недели. Если вакцинация не будет пройдена, то работникам придется сдавать тесты на коронавирус, чтобы посетить магазины корпорации, магазины компаний-партнеров или офис Apple.

В Италии прошли протесты против ковид-сертификатов и обязательной вакцинации с участием нескольких тысяч жителей. Например, в в Риме сидячая забастовка перед кафедральным папским собором Святого Иоанна на Латеранском холме собрала около 5 тыс. человек. С 1 февраля власти Италии вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для людей в возрасте старше 50 лет. Что касается ковид-сертификата, то он нужен для посещения большинства мест и проезда на общественном транспорте.

Акции протеста прошли и во Франции — против санитарных пропусков и обязательной вакцинации. Митинги собрали 54 тыс. демонстрантов. Задержано 10 человек. Так, в Тулузе агрессивно настроенные манифестанты поджигали мусорные баки и забрасывали полицию камнями и бутылками.



Фото: Максим Платонов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник М» для подростков в регулирующий орган Индии. Процесс ее одобрения займет около двух месяцев.

Бустерная доза почти на 100% сокращает риск тяжелого течения коронавируса, сообщили в Высшем институте здоровья Италии. «Эффективность в предупреждении <...> тяжелого течения заболевания у лиц, привитых дополнительной дозой, составляет 98%", — говорится в докладе.

Механизм COVAX помог доставить 1 млрд доз вакцин от коронавируса. Он был запущен ВОЗ и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации в апреле 2020 года в целях обеспечения доступа к вакцинам от COVID-19 для развивающихся стра.



Дарья Пинегина