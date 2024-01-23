Рустам Минниханов — о госземле: «Разными путями обещают, а потом выставляют на торги»

Жестче контролировать выделение участков и выявить всех собственников недвижимости призвал раис РТ

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Глав районов Татарстана и АИР РТ обязали взять под строгий контроль выделение участков, в том числе под инвестпроекты: «Кому и когда, под какие задачи мы выделили эту землю», — поручил Рустам Минниханов, выступая на коллегии Минземимущества РТ. О случаях перепродажи ранее переведенных в категорию промышленности и годами и не осваиваемых участков сообщил министр, призвав возвращать таким землям прежнее назначение. Подробности — в материале «Реального времени».



«Собственники даже не пытались начать осваивать участки»



Доходы Татарстана от использования муниципальной и госсобственности за истекший год составили 15,5 млрд рублей. В бюджет республики поступило 8,1 млрд рублей, в местные — 7,4 млрд. Данные озвучил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин, указав, что наиболее прибыльными для казны оказались аренда и реализация земельных участков.

В течение года провели более тысячи торгов по реализации имущества на 2,85 млрд. В аренду сдали имущество на 51 млн и участки на 400 млн рублей с лишним, земли продали почти на полмиллиарда (488,7 млн). При этом сохраняется значительная задолженность в муниципальные бюджеты по арендным платежам — 301,2 млн рублей, 91% — по земле. Больше всего долгов в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамском, Чистопольском, Агрызском и Лаишевском районах. Возросла задолженность и по земельным участкам на 40,3 млн рублей, а по имуществу, напротив, снизилась на 7,3 миллиона.

В течение года провели более тысячи торгов по реализации имущества на 2,85 млрд. realnoevremya.ru

В течение 2024-го МЗИО планирует завершить работу по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов, внести сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон и особо охраняемых природных территорий. За два последних года проведена кадастровая оценка земельных участков всех категорий и объектов капитального строительства, оценили 4,55 млн объектов. Границы Татарстана с регионами ПФО и границы всех муниципальных образований республики внесены в ЕГРН.

Наряду с градостроительным, активно менялось и земельное законодательство, стремились к снижению барьеров и сокращению сроков предоставления земли, добавил министр. Расширился перечень льготных категорий граждан с правом на бесплатный участок без торгов.



Три года назад главам районов поручали согласовывать изменения категории и вида разрешенного использования сельхозземель. В минувшем году в министерстве рассмотрели 177 обращений по изменению категорий и функциональных зон площадью 5,6 тыс. га.

— Освоение территорий, к сожалению, не всегда осуществляется по градостроительным и землеустроительным нормам и документам, — признал Фаниль Аглиуллин. — В марте докладывал о случаях продажи ранее переведенных под производственные цели участков, которые собственники, переведя в земли промышленности, даже не пытались начать осваивать.

Освоение территорий, к сожалению, не всегда осуществляется по градостроительным документам, признал Фаниль Аглиуллин. realnoevremya.ru

В пример привел участок вдоль М-7 в Тюлячинском районе, который еще в 2012 году был переведен в земли промышленности для размещения объектов дорожного сервиса. Он до сих пор не освоен и продается за 55 млн рублей. Похожий случай в Пестречинском районе, где 2,2 га продаются за 20 миллионов.

— Имеют место случаи, когда владелец переводит категорию своего участка в земли промышленности, не меняя вид разрешенного использования. При этом кадастровая стоимость не меняется, что приводит к недополучению земельного налога, — отметил министр.

По его словам, МЗИО подготовило предложения: в случае уже принятых решений о переводе участков главам районов надо усилить контроль за освоением и не допускать перепродаж без существенного улучшения характеристик участка. При неисполнении — возвращать земли в категорию сельхозназначения. До перевода заключать инвестиционное соглашение с четкими сроками и показателями проекта. Положительные примеры такой работы уже есть.

«Важно не допускать МУПы до предбанкротного состояния»

— Нередко районы предлагают включить в границы населенных пунктов частные участки для жилищного строительства, при этом выявляются неосвоенные или частично освоенные территории. Поступают обращения по изменению функциональных зон, где уже давно построены агропромышленные комплексы, тогда как, согласно градостроительным документам, в зоне пахотных угодий такое размещение не допускалось, — подчеркнул министр.

Районы предлагают включить в границы населенных пунктов частные участки для жилищного строительства, при этом выявляются неосвоенные территории. realnoevremya.ru

Такие участки годами не используются по целевому назначению, поэтому в МЗИО предложили согласовывать их перевод в упрощенном порядке для поддержки сельского хозяйства. За год около 3 тысяч гектаров земель сельхозназначения перевели в земли промышленности и иного назначения под возведение производственных объектов. Свыше 190 участков на 176 га изъяли для строительства и реконструкции дорог:

первый этап участка Алексеевское — Альметьевск в составе платного автобана «Шали (М-7) — Бавлы (М-5)», где республика выступила концедентом;

второй этап Вознесенского тракта;

29 региональных трасс.

Остается актуальной работа по инвентаризации неиспользуемых республиканских и муниципальных объектов недвижимости для вовлечения в оборот. Для снижения их количества необходимо использовать возможности капремонта, реконструкции или завершения строительства или ликвидировать, что позволит сэкономить бюджетные средства. «Строим новые объекты там, где нашли пустую муниципальную землю, вместо того чтобы принять решение о реконструкции объектов, что могло быть экономически, социально и территориально более эффективно», — заметил Фаниль Аглиуллин.

За пять лет наблюдается снижение количества убыточных организаций и увеличение прибыльных. Среди первых — в основном предприятия сферы ЖКХ. По-прежнему в плохом финансовом состоянии находятся многие МУПы. Все унитарные предприятия, за исключением сферы естественных монополий и сферы культуры, искусства, кинематографии и сохранения культурных ценностей, согласно закону, должны быть ликвидированы или реорганизованы не позднее 30 сентября.

Количество муниципальных унитарных предприятий сократилось на восемь. При этом процесс реформирования в ряде районов затянулся. Четыре предприятия проходят процедуру банкротства. «Важно не допускать МУПы до предбанкротного состояния, что грозит потерей имущества и привлечением к субсидиарной ответственности», — призвал министр.

Количество муниципальных унитарных предприятий сократилось на 8. realnoevremya.ru

Отдельно остановился на мерах поддержки участников СВО, для которых предусмотрена отсрочка платежа либо расторжение договора аренды муниципального имущества без штрафов. Принят закон, исключающий требование о пятилетнем сроке проживания в республике для получения бесплатного участка многодетным военнослужащим.

За десять лет республика приобрела 4 725 квартир за 6,7 млрд рублей для детей-сирот, из них 762 жилых помещения — в минувшем году. Свыше 800 квартир переданы в собственность сирот (остальные в спецжилфонде в течение пяти лет). В 31 районе задолженность за коммунальные услуги в таких квартирах превысила 56 млн рублей. «Большинство должников не трудоустроены, не имеют иного имущества, средств на лицевых счетах, поэтому взыскание долгов становится невозможным», — пояснил глава МЗИО и призвал профильные ведомства и органы опеки к совместной работе с детьми-сиротами.

Более 2 600 участков получили многодетные семьи. План по году выполнили, но были сложности, признал министр. Так, 11 районов не исполнили муниципальный индикатор, поэтому его выполнили за счет других. Остается проблемным вопрос нехватки земель по городским округам — в Казани и Набережных Челнах, общий дефицит по ним — свыше 16 тысяч участков.

В рамках цифровой трансформации вели работу по первой очереди Единой учетной системы государственного и муниципального имущества РТ. В текущем году реализуются компоненты и подсистемы первой очереди. Все 25 госуслуг МЗИО РТ переведены в электронный вид.

В части принятия вновь построенного госимущества (ГИСУ, ГУИС, ГДС) и передаче балансодержателям в этом году передали 1 361 объект на 55 млрд рублей, что практически соответствует объему переданного имущества за последние 4 года.

План по году выполнили, но были сложности, признал министр. realnoevremya.ru

Мы должны знать всех собственников зданий!

МЗИО РТ проведена большая работа, отметил в заключительном выступлении раис Татарстана. В своей речи он остановился на задачах на этот год и обозначил ряд проблемных вопросов, которые предстоит решить.

Национальную систему пространственных данных (НСПД) назвал важным проектом, который реализуется при поддержке главы государства. Причем это уже второй успешно реализуемый пилотный проект, направленный на создание единого ресурса с полной информацией о земле и недвижимости. Результаты работы необходимо использовать в текущей деятельности всеми участниками рынка недвижимости, подчеркнул раис и поручил провести соответствующую работу с профессиональным сообществом:

— Не все мероприятия, предусмотренные пилотным проектом, завершены. Поэтому министерству, Росреестру и органам МСУ необходимо завершить работу по выявлению собственников объектов недвижимости и уделить особое внимание объектам капитального строительства. Мы обязаны и должны знать всех собственников зданий и помещений!

В Татарстане выявлено значительное количество бесхозных объектов и выморочного имущества. МЗИО и муниципалитетам предстоит оформить их в собственность и ввести в оборот все неиспользуемые объекты, а это более 4 тысяч кв. м, ведь это одна из возможностей пополнить местные бюджеты, указал Рустам Минниханов.

Призвал обратить внимание на муниципальное и государственное имущество в аварийном состоянии, таких помещений более 70 тысяч. Минстрою и МЗИО поручено оформить их в перечень и подготовить предложения по решению проблемы, в том числе путем изменения земельного законодательства.

Результаты работы необходимо использовать в текущей деятельности всеми участниками рынка недвижимости, подчеркнул раис. realnoevremya.ru

Незавершенной остается работа по установлению границ населенных пунктов, территориальных и иных зон, хотя масштабная работа проведена и в этом направлении. Этот вопрос также нужно взять под контроль и до конца года направить все сведения в Росреестр. Раис республики согласился с главой ФПД РТ, что работу по границам необходимо проводить с использованием самых современных методов получения высокоточных координат:

— В республике есть несколько таких систем. Давайте еще раз посмотрим, что необходимо сделать, потому что это очень важно. Если мы будем ошибаться в наших координатах, это приведет к большим проблемам.

Еще одно поручение в части кадастрового учета объектов недвижимости — все имущество должно быть учтено Росреестром. Особенно это касается учета госсобственности. В республике должна быть единая система с полным перечнем муниципального и госимущества. Эту работу также надо завершить в течение года, а заодно подготовить предложения по введению единой системы для эксплуатации и ее дальнейшего развития. Много вопросов возникает и по изменениям категорий сельхозугодий и земель промышленности.

— Разными путями обещают, рассказывают, а потом выставляют на торги, чтобы получить доход. Здесь, конечно, должна быть жесткая система контроля: кому и когда, под какие задачи мы выделили эту землю, — поручил Рустам Минниханов, обращаясь и к главам районов, и к главе АИР РТ, поскольку многие участки выделяются под инвестпроекты.

По его словам, прокуратура выявила несколько серьезных нарушений земельного законодательства в этой части. Очень аккуратно призвал заниматься переводом земель из одной категории в другую. В пример привел выступление на коллегии Минстроя накануне главы Высокогорского района, который сообщил о потенциале муниципалитета прирасти на 180 тысяч жителей: «Я считаю, что с этим надо аккуратно. Мы видим, насколько серьезные проблемы мы имеем после несистемного использования наших возможностей, когда инженерная, социальная инфраструктура, рабочие места запаздывают или не запланированы в рамках реализации этих проектов. Поэтому надо внимательнее к этому отнестись».

В республике должна быть единая система с полным перечнем муниципального и госимущества, отметил раис РТ. realnoevremya.ru

Еще одна проблема — задолженность по арендной плате за муниципальное имущество. По каждому случаю необходимо вести претензионную работу, поручил раис.

Масштабную деятельность развернули в минувшем году в части кадастровой оценки недвижимости, ее результаты позволяют нарастить доходы в местные бюджеты и казну республики. Сейчас предстоит расширить перечень объектов капитального строительства, налогообложение которых исчисляется от кадастровой стоимости, и рассмотреть вопрос включения торговых и офисных площадей.

— Думаю, что они тоже должны пополнять бюджет, — заметил Рустам Минниханов. — И на тех, которые земли перевели, а теперь сидят и ждут, как продать, — на них тоже должен быть такой налог, чтобы у них не возникало больше желания.

Высказался он и по вопросу обеспечения жильем сирот, многие из которых, получив квартиры, накопили большие долги по услугам ЖКХ. «Есть закон, и его надо исполнять, мы можем как угодно рассуждать, что они ведут себя неподобающе, плохо социализированы, но в этом, наверное, тоже наша вина, мы с ними недостаточно отработали». Работу нужно продолжать, в том числе по сиротам старше 23 лет, поручил раис. В заключение он поблагодарил коллектив министерства за проделанную работу, подчеркнув, насколько она важна и необходима.