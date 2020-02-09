Видео недели: крушение вертолета Хайруллина, «нашествие волков» и коронавирусный лайнер

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Крушение вертолета Айрата Хайруллина

В пятницу, 7 февраля, под Казанью потерпел крушение частный вертолет, на борту которого находился депутат Госдумы от Татарстана Айрат Хайруллин. Воздушное судно совершило жесткую посадку в шести километрах от Лаишево.

Кроме Хайруллина в вертолете находились его помощник Рамис Газизов и пилот Жавдад Сулейманов. Оба они остались живы. «Реальное время» опубликовало видео с места происшествия.

Мегастая волков — фейк

На этой неделе в мессенджерах и соцсетях Башкирии, Татарстана и других регионов распространялось видео о якобы замеченной в лесах огромной стае волков. Говорилось приблизительно о 400 особях. Паникеры утверждали, что сотни животных надвигаются на Башкирию из Казахстана. В Татарстане, соответственно, речь шла уже о местных лесах.

Однако в МЧС РБ и татарстанском госкомитете по биоресурсам заверили: подобных стай в регионах нет. Но узнать, где снято это видео, все же хочется… спать будет спокойнее. Охотоведы предполагают, что ролик был снят в Якутии, а запечатлены на нем, скорее, олени.

Коронавирус на борту

Внимание всего мира привлек круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого был обнаружен коронавирус. Судно встало на якорь в порту Иокогама и сейчас находится на карантине. По последним данным, заражены 64 пассажира, всего же на борту около 3,7 тысячи человек. Среди них оказалась и семья из Казани.

Кадры из японского порта напоминают фильмы об эпидемиях. Вокруг огромного лайнера снуют люди в спецкостюмах, приезжают машины скорой помощи.

Сила льда

На неделе интерес пользователей вызвало еще одно видео из неопределенного источника. В соцсетях появилась запись, на которой вода выталкивает на берег огромные глыбы льда. Обычно сообщается, что дело происходит на Амурском заливе во Владивостоке, однако местные жители не узнают окрестности, замеченные в ролике.

Видео производит сильное впечатление — осколки льда толщиной более метра плавно и неумолимо выползают на песок.

Трамп «форева»

Дональд Трамп в своем стиле отреагировал на решение Сената о прекращении процедуры импичмента президента США. Он опубликовал странное видео в Twitter: обложка журнала The Time, обыгрывающая дальнейшее пребывание его у власти, с надписями «Трамп 2024», «Трамп 2028» и так далее. По мере приближения камеры цифры начинают расти очень быстро и превращаются в «Trump 4EVA» (Трамп навсегда).

Греф в казанском автобусе

Глава Сбербанка Герман Греф и президент Татарстана Рустам Минниханов прокатились в казанском метро, а после этого опробовали в автобусе новую систему оплаты проезда без кондуктора. Греф использовал банковскую карту, а Минниханов — телефон.

Об огнетушителе с огоньком

Главк МЧС по РТ опубликовал ко Дню огнетушителя ролик о пользе этого устройства. Креативщики ведомства сравнили пользу от огнетушителя и от спасателя. Видео делает акцент на том, что от пожара спасут оба, но первый обойдется гораздо дешевле.

Трейлер «Невидимки»

Компания Universal Pictures выпустила трейлер хоррора «Человек-невидимка». В фильме задействована звезда сериала «Рассказ служанки» Элизабет Мосс, снимавшаяся также в новозеландском сериале «Вершина озера». За сутки ролик посмотрели около 500 тысяч человек.

Джамала и Alyona Alyona

Украинская певица Джамала записала совместный клип с рэп-исполнительницей Alyona Alyona на песню Жалі. Ролик снял Дмитрий Чернявский, который занимался видео «Мужа дома нету» для Дорна и Zventa Sventana.

Койот и барсук

Еще один ролик с животными пользовался популярностью на этой неделе. Видео сняли у шоссе в Калифорнии. В кадр попал койот, помогавший барсуку перейти дорогу по подземному тоннелю. Он привлекал внимание своего товарища и не стал переходить, пока не убедился, что барсук все понял и следует вперед.