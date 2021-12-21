Казанские строители бьются в арбитраже за брусчатку в парке «Зарядье»

Татарстанские строители не могут поделить деньги, заработанные на московских подрядах

Скромным взаимозачетом через суд завершился последний на сегодня этап тяжбы на крупную сумму между двумя татарстанскими подрядчиками, которые участвовали в строительстве московского парка «Зарядье». О том, как две казанские фирмы доказывали, чья брусчатка уложена на дорожках столичного паркового комплекса с помощью неизвестно кем подписанных документов, почему факт переделки работ по устройству мостовой показался суду сомнительным и куда переехала из Казани компания Гульнары Мустафиной, которая украсила «Зарядье» многолетними растениями и цветами на миллионы рублей, — в материале «Реального времени».

Недостатки на 86 миллионов



Круглую сумму — 84 млн рублей из 86 млн — отыграло назад в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде недавно сменившая прописку на калининградскую казанская «Строительная компания «Атриум». Ее оппонентом в судебном споре выступала другая казанская строительная компания «Могикан». Так в эти дни закончился очередной этап битвы за десятки миллионов, заработанных татарстанскими подрядчиками на строительстве одного из самых спорных и самых прославившихся российских проектов общественных пространств — московского парка «Зарядье».

Суть спора, как следует из материалов арбитражного дела, сводится к следующему. «СК «Атриум», выступая подрядчиком на объекте «Природнопарковый комплекс «парковая зона «Зарядье», заключило с ООО «СК «Могикан» два договора субподряда на строительно-монтажные работы — на укладку брусчатки и на работы по строительству объекта «Концертный зал филармонической музыки на 1 500 посадочных мест. Благоустройство. Озеленение. Амфитеатр. Фонтан», — в общей сложности на 84,2 млн рублей. При приемке выполненных работ подрядчик обнаружил недостатки, и выполненные ООО «СК «Могикан» работы не были оплачены.

Круглую сумму — 84 млн рублей из 86 млн — отыграла назад в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде «Строительная компания «Атриум». Фото: 11aas.arbitr.ru

Подписи директора под вопросом

«СК «Атриум» представила в суд документы, свидетельствующие о том, что в 2018—2019 гг. недостатки устранил уже другой субподрядчик — ООО «Континент-Снаб».

— При этом в материалы дела не представлено сведений о направленных уведомлениях в адрес истца (ООО «СК «Могикан») о расторжении заключенных с ним договоров, о необходимости возврата им сумм аванса, в отсутствии надлежащего выполнения работ, — говорится в решении Арбитражного суда РТ.

Выполненная в рамках процесса судебная экспертиза пришла к выводу, что объемы выполненных работ ООО «СК «Могикан» и ООО «Континент-Снаб» по укладке брусчатки «примерно являются аналогичными». Однако экспертам «не удалось установить выполнение работ по укладке брусчатки ООО «Строительная компания «Могикан», выявление некачественно выполненных работ и последующее устранение ООО «Континент-Снаб». Они лишь отметили, что «отраженная выполненная работа указанных юридических лиц дублируется», и сочли «затруднительным выполнение работ ООО «Континент-Снаб» по укладке брусчатки в зимний период времени», поскольку это «требует дополнительных затрат, привлечения специализированной техники, обогревания, а также, учитывая расположение спорного объекта, контроль за его территорией специально уполномоченных органов». И это сыграло свою роль: Арбитражный суд РТ критически отнесся к доводам ответчика о том, что работы переделывались.

Еще одна любопытная деталь, которая всплыла в Арбитражном суде РТ — ряд актов о выполненных в «Зарядье» работах на бланках ООО «СК «Атриум» была подписана неустановленными лицами. Директор компании Гульнара Мустафина заявила, что она не подписывала акты, по делу была назначена почерковедческая экспертиза, которая установила, что оттиск печати не принадлежит ООО «Атриум», а «подлинность подписи директора ООО «СК «Атриум» Мустафиной Г.Х. невозможно определить».

Суд решил, что размер долга подрядчика —ООО «СК «Атриум» — за укладку брусчатки в «Зарядье» составляет почти 72,7 млн рублей, а за СМР на объекте «Концертный зал…» — 11,755 млн. Фото: stroi.mos.ru

Сомнения в работах «Континент-Снаб»

Раз стоимость выполнения работ субподрядчиком по всем разделам была определена в 212,63 млн рублей, а согласно обобщенному акту приемки работ, договорные обязательства были выполнены, и аванс в сумме 120 млн рублей был ООО «СК «Могикан» уплачен, то суд решил, что размер долга подрядчика — ООО «СК «Атриум» — за укладку брусчатки в «Зарядье» составляет почти 72,7 млн рублей, а за СМР на объекте «Концертный зал…» — 11,755 млн.

Суд также пришел к выводу, что «определить, кем выполнены работы по видам работ: «Пол Северной галереи», «Мощение брусчаткой тол. 100 мм», «Возврат стоимости гранита, разрушенного в процессе работ <...> в объеме, установленном договорами, с учетом представленных в материалы дела актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, ООО «Строительная компания «Могикан», либо ООО «Континент-Снаб», не представляется возможным».



— Выполняя работы с привлечением иных контрагентов, ответчик должен был предпринимать дополнительные меры в целях составления подтверждающей первичной документации для дальнейшего разграничения выполненных работ между всеми субподрядчиками, — указал cудья и удовлетворил иск ООО «СК «Могикан».

С компании «Атриум» постановили взыскать 72,698 млн рублей задолженности по одному договору, 11,52 млн по другому, а также 1,8 млн судебных расходов, связанных с проведением по делу судебной экспертизы, и 200 тыс. рублей госпошлины — всего почти 86,22 млн.

Стоимость работ минус аванс

Однако ответчик — строительная компания «Атриум» — с таким решением не согласился и оспорил его в апелляционной инстанции. Как следует из пока не вступившего в силу постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, «СК «Атриум» попросила изменить решение суда первой инстанции, взыскав в пользу ООО «СК «Могикан» всего лишь 2,147 млн рублей задолженности за выполненные работы, мотивируя это «неполным выяснением и недоказанностью имеющих значение для дела обстоятельств».

Апелляционная инстанция сделала вывод: «Материалами дела не подтверждается, что ООО СК «Могикан» выполнило и передало ООО «СК «Атриум» работы по разделам 2 «Пол северной галереи» и 25 «Мощение брусчаткой тол. 100 мм». Учитывая, что стоимость выполненных истцом работ составляет 122,38 млн рублей, тогда как ответчиком оплачено 120 млн, задолженность ответчика перед истцом составляет 2,38 млн, в связи с чем исковые требования подлежат удовлетворению частично».

Заминусовав стоимость судебной почерковедческой экспертизы, судебной строительно-технической экспертизы и госпошлину, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд снизил размер долга СК «Атриум» до 2,2 млн рублей.



Мустафина «засветилась» в 2018 году с докладом на VIII расширенном заседании Совета по предпринимательству. Фото: Олег Тихонов

Прощай, Казань, здравствуй, Калининград

«Реальное время» обратилось за комментарием по поводу этой запутанной судебной тяжбы к гендиректору ООО «Строительная компания «Могикан» Айрату Зарипову. Ответ будет опубликован по получении.

Выяснить позицию директора ООО «Строительная компания «Атриум» Гульнары Мустафиной не представилось возможным: имеющиеся в открытом доступе телефоны фирмы отключены, а сама компания с мая 2021 года сменила прописку: по данным «СПАРК-Интерфакс», она переехала из Казани в Калининград. Редакция готова предоставить возможность руководству компании озвучить свою позицию.



По данным «СПАРК-Интерфакс», микропредприятие ООО «Строительная компания «Могикан», зарегистрированное в Казани в январе 2014 года и принадлежащее его гендиректору Айрату Закирову, завершило 2020 год с выручкой от продажи 61,115 млн рублей и чистой прибылью 1,774 млн. По выручке это худший показатель фирмы за последние 5 лет: она составляла 280,7 млн в 2016 году и 162 млн в 2018-м.

ООО «Строительная компания «Атриум», принадлежащее Гульнаре Мустафиной, завершило 2020 год с выручкой 830,27 млн рублей и чистой прибылью 34,9 млн, а самым успешным для фирмы стал 2018-й, когда выручка превысила 1,81 млрд рублей, а чистая прибыль — 104 млн.

Среди госзаказчиков компании Гульнары Мустафиной — Комитет внешнего благоустройства Казани, столичный «Горводзеленхоз» и Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. Глава этой фирмы «засветилась» в 2018 году с докладом на VIII расширенном заседании Совета по предпринимательству, посвященном проблеме блокировки расчетных счетов предпринимателей в рамках выполнения требований закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Тогда она заявила о необходимости объяснять предпринимателям причину блокировки и не блокировать счета полностью, а лишь приостанавливать сомнительные операции.

Гульнара Мустафина рассказывала московским журналистам о высадке многолетних растений в парковом комплексе. Фото: stroi.mos.ru

Позднее Гульнара Мустафина рассказывала московским журналистам о работах, которые выполняла ее компания в «Зарядье», — речь шла о высадке многолетних растений в парковом комплексе.