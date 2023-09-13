Раис Татарстана выразил соболезнования королю Марокко в связи с землетрясением

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил слова соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI бен аль-Хасанву в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Оно произошло в ночь с 8 на 9 сентября.

— Прошу принять искренние соболезнования в связи с постигшим Вашу страну разрушительным землетрясением. Мы глубоко сочувствуем марокканскому народу — всем тем, кто пострадал от последствий этого бедствия, — сказано в телеграмме.

Рустам Минниханов выразил поддержку всем службам спасателей и волонтерам, которые работают для помощи пострадавшим.

скриншот realnoevremya.ru из видео RT на русском/t.me

— Проявленная в эти дни человеческая солидарность поможет преодолеть все тяготы и невзгоды. Молю Всевышнего Творца о помощи в это трудное время, терпения пострадавшим и милости Его погибшим, — написал Рустам Минниханов.

Напомним, в центральных районах Марокко с эпицентром в регионе Марракеш-Сафи произошло разрушительное землетрясение магнитудой до 7 баллов по шкале Рихтера. Очаг залегал на глубине 8 км. По последним данным, число жертв землетрясения превысило 2,8 тысячи человек.

Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, россияне не пострадали в результате землетрясения в Марокко. Посольство страны в Рабате и Генеральное консульство в Касабланке находятся в постоянном контакте с властями Марокко.

Президент России Владимир Путин также направил телеграмму с соболезнованиями королю Марокко Мухаммеду VI бен аль-Хасанву в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения.



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Айрат Назипов