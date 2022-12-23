Депутаты Госсовета Татарстана одобрили новое наименование должности руководителя региона — «Глава — Раис»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Депутаты Государственно совета Татарстана одобрили в первом чтении новое наименование должности высшего должностного лица региона — «Глава — Раис Республики Татарстан». Решение принято на 39-м заседании парламента.

— Мы принимает тяжелое, конечно, решение. Особенно тяжело для тех, кто стоял у истоков нашей Конституции в непростые времена <...> времена непростые, в этой обстановке принимать решение и не приводить в соответствие, противостоять с федеральным центром в условиях СВО, конечно, мы себе позволить не можем. Будем продолжать работу по этим вопросам. А сейчас я будут ставить на голосование зародившийся компромиссный вариант. Рустам Нургалиевич [Минниханов] поддержал этот компромиссный вариант в своем выступлении. Есть предложение принять его за основу и поручить депутатам доработать и сегодня во второй половине дня по поправками, если таковые будут, принять его в целом, — заявил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

78 депутатов проголосовали за переименование должности высшего должностного лица Татарстана на «Глава — Раис». Высказались против 3 человека.

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Напомним, 21 декабря в Госсовет Татарстана внесли проект поправок в Конституцию республики, предусматривающий в том числе смену наименования высшего должностного лица. Накануне Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению, проведя бурное обсуждение, рекомендовал отозвать законопроект и доработать его.

Уже сегодня на заседании Госсовета председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин озвучил предложение изменить название должности высшего должностного лица Татарстана на «Глава — Раис Республики Татарстан».



— Помимо полного наименования предлагается возможность использовать и сокращенный вариант — «Раис Республики Татарстан». Полагаем, что такой подход позволяет нам, с одной стороны, учесть требования 414-го федерального закона, с другой стороны — отразить исторические, культурные и национальные особенности Татарстана, — сказал Альберт Хабибуллин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (на снимке — Альберт Хабибуллин)

Вместе с этим было озвучено предложение применить новое наименование к вновь избранному высшему должностному лицу Татарстана:

— В то же время, давая новое наименование должности высшего должностного лица, мы понимаем, что действующий президент нашей республики Рустам Нургалиевич Минниханов избирался в качестве президента, наши граждане голосовали за него как за кандидата именно в президенты. В этой связи представленный законопроект содержит переходные положения, согласно которым новое наименование, предусмотренное проектом закона, будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу Республики Татарстан, — заявил Альберт Хабибуллин.

Выступил на заседании Госсовета Татарстана и президент республики Рустам Минниханов. Он заявил, что «конструкция, которую сегодня озвучили, позволяет двигаться вперед». При этом он считает, что она не идеальна.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (на снимке — Рустам Минниханов)

Закон о публичной власти, согласно которому в регионах не может быть президентов, подписан главой государства Владимиром Путиным в декабре 2021 года. Согласно ему, наименованием должности высшего должностного лица субъекта России является в соответствии с конституцией (уставом) региона наименование «Глава» или «Губернатор» с дальнейшим указанием наименования субъекта. Вместе с этим «с учетом исторических, национальных и иных традиций» региона может быть предусмотрено дополнительное наименование должности. Ограничение лишь одно — оно не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства — президента России.



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Татьяна Демина