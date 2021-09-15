Бедная «Ласточка»: уникальный лагерь для глухих детей хотят закрыть из экономии

В Минобрнауки решили отказаться от «подаренного» президентом Татарстана детям-инвалидам лагеря через пять лет после его долгожданного открытия

Открытый пять лет назад в селе Урюм Тетюшского района Татарстана по инициативе президента республики оздоровительный лагерь для детей-инвалидов по слуху «Ласточка» оказался на грани закрытия. Здание, в реконструкцию и переоборудование которого было вложено 22,5 млн рублей бюджетных денег, не могли сдать пять лет и довели до ума только после того, как его судьбой вновь озаботился Рустам Минниханов. Когда же лагерь заработал, вдруг выяснилось, что он якобы никому не нужен, — во всяком случае, именно такого мнения придерживаются в республиканском Минобрнауки. О странностях судьбы президентского подарка глухим детям и связанных с ним скандалах — в материале «Реального времени».

Лагерь, в котором «ничего нет»



Как стало известно «Реальному времени», республиканское Минобрнауки обратилось в Минземимущества с письмом о «возможности прекращения права оперативного управления» на ДООЛ «Ласточка». Желание избавиться от «Ласточки» в министерстве мотивировали «значительной территориальной отдаленностью лагеря… от школы-интерната и города, отсутствием водоема для купания, банно-прачечного комплекса, футбольного поля, места для прогулок», а также тем, что «дети и родители не заинтересованы в пребывании в лагере» и «несоответствием требованиям СанПиН, проблемами в наборе соответствующего персонала на период смен и больших затрат на содержание лагеря».

В Минобрнауки РТ нашему изданию подтвердили, что лагерь ведомству не нужен:

— По мнению родителей воспитанников Казанской школы-интерната им. Е.Г.Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья, направление детей в данный лагерь нецелесообразно. Пришкольный лагерь расположен в Тетюшском муниципальном районе, с.Урюм, ул.Горького д.4 — в 170 километрах от Казани. Общая площадь лагеря 2864 кв.м. На территории лагеря отсутствует банно-прачечный комплекс, футбольное поле, детская площадка. В лагере не предусмотрено наличие в штате специалистов, в том числе медицинского, педагогического, психолого-педагогического профиля, владеющих дополнительными компетенциями, позволяющими обеспечивать жизнедеятельность и качественную реализацию программы пребывания детей с ОВЗ. На период смен постоянно возникает проблема в наборе педагогического персонала. Сотрудники школы-интерната отказываются ехать туда из-за отдаленности лагеря, работы во время ежегодного отпуска и низкой оплаты труда. Набор сотрудников из других общеобразовательных учреждений невозможен, так как специфика работы предусматривает знание русского жестового языка.

В министерстве сообщили, что нашли замену лагерю в Урюме гораздо ближе к Казани. Фото kazanreporter.ru

Также в министерстве сообщили, что нашли замену лагерю в Урюме гораздо ближе к Казани:

— С 11 по 28 июня 2021 года воспитанники школы (им. Ласточкиной — прим.авт.) в количестве 32 детей отдыхали в Высокогорском районе республики в детском оздоровительном лагере «Чайка».

А вот объяснения, почему изначально лагерь открывали в таком якобы неподходящем месте, «Реальное время» не получило.

Родители не хотят или не могут?

В Минобрнауки сослались на родителей детей, так сказать, в общем — конкретных мнений конкретных людей не привели. «Реальное время» попыталось получить родительские отклики о лагере, обратившись в Казанскую школу-интернат имени Е.Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья, филиалом которой является лагерь.

Корреспондент позвонила в приемную директора школы Миляуши Гафаровой, но ответившая по телефону сотрудница, которая отказалась представиться, уверенно заявила, что Гафарова комментировать ситуацию с лагерем не будет и не обязана. А в ответ на напоминание, что администрация школы и «Реальное время» должны взаимодействовать в этом вопросе в соответствии с федеральным законом о СМИ, который дает журналисту право получать информацию в том числе от должностных лиц и обязывает должностных лиц предоставлять информацию по запросам редакций, безымянная сотрудница школы крайне нелогично посоветовала «попить водички или чаю».

Позиция руководства школы осталась загадкой (мы готовы опубликовать ответ Миляуши Гафаровой), а отклики мам и пап в пользу лагеря в виде скриншотов из родительского чата ДООЛ «Ласточка» предоставил «Реальному времени» его начальник Дмитрий Пирогов. Он утверждает, что родители неслышащих детей постоянно спрашивают, когда же, наконец, откроется лагерь.

Сейчас, говорит Пирогов, родители детей-инвалидов надеются на зимние смены

«Когда будет летом лагерь — июль или август?», — писала в чате еще 13 апреля Гульшат Хусаинова, «Какого числа откроется лагерь?» — интересовался 22 апреля Александр Тюклеев. «Дети спрашивают, когда откроется лагерь? Дети устали сидеть дома и хотят общаться», — это в мае написала Ольга Авдеева. Родители спрашивали об этом и в июне, и в июле. Но лагерь, включенный в план организации детского отдыха в 2021 году, так и не открылся. А 88 детей-инвалидов по слуху должны были отдохнуть этим летом в других, обычных — соответствующая «разнарядка» была утверждена приказом татарстанского Минобрнауки 15 марта 2021 года. Но в итоге отдохнули лишь около трети из них — как сказано выше, всего 32 ребенка.

Сейчас, говорит Пирогов, родители детей-инвалидов надеются на зимние смены:

— Изначально лагерь задумывался как круглогодичный, с оздоровлением и обучением детей в течение всего года, он такой и есть по Уставу, и по другим документам, но пока Минобрнауки утвердило нам схему работы только в каникулярное время.

Вода — не та

Дмитрий Пирогов рассказал «Реальному времени», почему лагерь не принял в 2021 году ни одного ребенка (и в 2020-м тоже) — все дело, говорит он, в СанПиН:

— Разрешение Роспотребнадзора на открытие лагерь должен получать каждый год. Без заключения договора на поставку воды с сельсоветом такого разрешения нам не дают, а договор мы не можем заключить, поскольку сельсовет не лицензировал скважину. Роспотребнадзор сообщил Республиканской межведомственной комиссии, что рассмотрит предложение об открытии в качестве исключения при условии выполнения требований по установке фильтра очистки и по итогам результатов повторного отбора проб воды. Но сейчас оборудование установлено — работы завершили в этом году — 22 июля. Получены отличные результаты отбора проб воды, и мы сообщили в Межведомственную комиссию об этом. Для включения в республиканский реестр лагерей руководству школы-интерната необходимо срочно направить в Роспотребнадзор заявку на выдачу экспертного заключения. Но, насколько мне известно, заявка не подана. Вместо этого лагерь, похоже, твердо решили закрыть…

Пирогов напомнил, что Минобрнауки, мотивируя необходимость ликвидировать лагерь, сослалось на неэффективность использования бюджетных средств. «Несмотря на то, что лагерь не функционировал в 2020-2021 учебном году, на его содержание в 2020 году из бюджетных средств было потрачено 1944601,0 руб. (в том числе на оплату труда работников — 1096467,8 руб., коммунальных услуг — 8481233,2 руб.)», — говорится в письме Минобрнауки РТ в аппарат кабмина РТ.

— При этом на мое предложение установить тепловой счетчик и сэкономить хотя бы на отоплении здания лагеря почему-то не было никакой реакции, — заметил начальник лагеря. — А затраты — всего-то около 50 тыс. рублей — можно было «отбить» за короткое время.

Дмитрий Пирогов говорит, что головное учреждение экономит на содержании лагеря по-другому:

— Сократили количество сотрудников, да так, что вместо изначальных 22 ставок осталось шесть, не выделяют средств на содержание. Помогают спонсоры, благотворители. Нельзя же допустить, чтобы построенный с таким трудом лагерь начал разрушаться.

В результате «Ласточку» открыли только в 2017 году — после того, как были выделены средства на его оборудование в соответствие с нормами и проектом

Закопанные миллионы…

А лагерь и впрямь дался огромным трудом и невероятными затратами. В 2011 году на тот момент председатель Татарстанского республиканского отделения Всероссийского общества глухих Рустем Валеев начал «пробивать» для глухих детей республики особенный лагерь — приспособленный для инвалидов по слуху. Инициатива нашла поддержку у главы Тетюшского района, а затем и у президента Татарстана, в итоге кабмин выделил 7 млн рублей «на приобретение оборудования, выполнение ремонтных и других работ» в здании бывшего социального приюта «Ласточка» для размещения там круглогодичного лагеря отдыха для детей — инвалидов по слуху».

Ремонт начался и затянулся, а в 2013 году встал — деньги закончились. Президент опять вмешался и на завершение работ было выделено еще 15,5 млн. Их потратили, и этой суммы опять не хватило. Теперь уже на мебель, оснащение медпункта, спортивной площадки, видеонаблюдение…

Рустем Валеев, обнаружив, что деньги подрядчик тратил на завоз на территорию лагеря фантастического количества глины и земли и корчевку пней при том, что деревьев на территории объекта практически не наблюдалось, а земля и глина по проекту не требовались, написал заявления в УБЭП и Управление президента РТ по вопросам антикоррупционной политики. Он отказался подписывать акты приемки. В результате «Ласточку» открыли только в 2017 году — после того, как были выделены средства на его оборудование в соответствие с нормами и проектом.

И «пролетевшие» мимо «Ласточки» дети

Многострадальный лагерь работал недолго — последнюю смену он принял в 2019-году. И закончилась она скандалом: дети-инвалиды по слуху, родители которых очень хотели отправить их в «Ласточку», туда не попали, а вместо них поехали отдыхать дети с ДЦП и здоровые, которых было 11 из 20.

Директор школы-интерната им. Ласточкиной Миляуша Гафарова объяснила этот казус путаницей со списками детей, которые корректировали, но потом якобы не в ту коробку положили. А еще тем, что «не было желающих из наших детей-инвалидов ехать в четвертую смену в лагерь, который находится в глухой деревне, где нет ни леса, ни воды». И этот довод казался, мягко говоря, нелогичным, потому как на тот момент мать ученика Романа Селяева утверждала обратное: сын рвался в лагерь, однако его туда не взяли.

Проверка, проведенная в 2020 году прокуратурой Тетюшского района выявила нарушения должностных лиц ГБОУ «Казанская школа-интернат им. Ласточкиной» и направила материалы в следственный отдел по Советскому району Казани следственного управления Следственного комитета РФ по РТ, а материалы проверки в части нарушения трудового законодательства должностными лицами ГБОУ «Казанская школа-интернат им. Ласточкиной» при начислении заработной платы охранникам ДООЛ «Ласточка» и о нецелевом использовании бюджетных средств — в прокуратуру Советского района г. Казани, но чем кончилось дело — неизвестно.

Как сообщается на сайте Минфина РТ, министерством недавно проведена проверка в школе-интернате имени Е.Г. Ласточкиной. Фото youtube.com

Проверка показала

А в этом году директор школы им. Ласточкиной Миляуша Гафарова оказалась перед угрозой нового неприятного разбирательства.

Как сообщается на сайте Минфина РТ, министерством недавно «в соответствии с Планом контрольных мероприятий в рамках осуществления полномочий по внутреннему государственному контролю проведена проверка в Государственном бюджетном образовательном учреждении «Казанская школа-интернат имени Е.Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья».

В ходе проверки выявлены следующие нарушения: нарушения законодательства при распоряжении государственным (муниципальным) имуществом — 9 696,6 тыс. рублей; нарушения ведения бухгалтерского учета и составления отчетности — 3 219,8 тыс. рублей; неэффективное использование бюджетных средств — 1 009,6 тыс. рублей; прочие финансовые нарушения — 2 991,3 тыс. рублей. Материалы проверки были направлены в прокуратуру Республики Татарстан.

Надежда — на ВОГ и президента?

— Лагерь для глухих детей очень нужен, он ведь единственный в России, — заявила «Реальному времени» председатель ТРО Всероссийского общества глухих (ВОГ) Венера Гаулстон. Ей неизвестно, что предпринимаются меры к закрытию лагеря, вопрос об этом с ней никем не обсуждался.

На вопрос, не смущает ли родителей детей-инвалидов отдаленность лагеря от Казани Венера Гаулстон возразила:

— А есть у нас другие варианты? Лучше иметь кое-что, чем ничего.

Услышав про отдых глухих детей в лагере «Чайка», она заинтересовалась:

— А были ли там вожатые со знанием русского жестового языка? Надо бы у детей лично об этом спросить. Необходим полный набор сотрудников, знающих жестовый язык, в том числе педагоги, психологи, врачи!

Венера Гаулстон добавила, что общество глухих будет всегда защищать права глухих детей и взрослых, но огромную роль в этом непростом деле играет еще и финансирование. И уточнила, что в 2020 году в республике было 517 детей-инвалидов по слуху. То есть их количество, к сожалению, растет (в 2016-м было около 400).

«Реальное время» обратилось в пресс-службу президента Татарстана и правительства республики с вопросом о том, как планируется решать судьбу единственного в Татарстане лагеря для детей-инвалидов по слуху.

— Эта тема находится в работе у правительства. Рассматриваются варианты решения, с учетом интересов детей. О принятом решении мы сообщим дополнительно, — ответила нашему изданию руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.