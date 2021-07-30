Минниханов предложил поддержать проект открытия филиала КФУ в Киргизии

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил поддержать проект открытия филиала Казанского федерального университета в Киргизии. По его мнению, это позволит укрепить российско-киргизские отношения.

Проект представили на рассмотрение наблюдательного совета, который сегодня в стенах вуза провел Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Создание филиала КФУ в Кирзиии обсуждалось с председателем Кабинета министров Киргизии Улукбеком Мариповым. Он поручил Минобрнауки страны проработать этот вопрос и определиться с местом для строительства кампуса. Филиал университета должен открыться либо в Бишкеке, либо в Караколе. Содержательная часть проекта уже подготовлена.

Татьяна Демина