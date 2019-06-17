«Живые фигуры» и мастер-класс по тиснению на коже: ТАИФ-НК принял участие в Сабантуе

Фото: Дамир Гильмутдинов

В эти выходные в Нижнекамске прошел праздник плуга, который посетил первый заместитель руководителя Аппарата президента Республики Татарстан Марат Муратов и генеральный консул Турции в Казани Ахмет Садык Доган. Тематическую площадку на майдане организовала и нефтеперерабатывающая компания ТАИФ-НК, где для гостей устроили мастер-класс и разнообразную концертную программу. Обо всем подробнее — в материале.

Фотозоны, ростовая кукла и мастер-класс от народных умельцев

Праздник плуга прошел на территории культурно-спортивного комплекса «Ильинка». На майдане тематическую площадку развернула нефтеперерабатывающая компания ТАИФ-НК, которая каждый год принимает участие в организации Сабантуя. Здесь всех гостей встречали девушки в национальных костюмах. В этом году оформление праздничной площадки компания решила связать с предстоящим Мировым чемпионатом по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который пройдет в Казани в августе, поэтому на площадке были «живые фигуры» символизирующие специалистов рабочих профессий. С ними с удовольствием фотографировались как дети, так и взрослые.

В честь предстоящего Мирового чемпионата WorldSkills на площадке были «живые фигуры», символизирующие специалистов рабочих профессий

— ТАИФ-НК всегда уделял особое внимание социальной сфере, за это спасибо огромное руководству компании. Площадка ТАИФ-НК — одна из лучших. Мы гордимся, что у нас есть такое производство в Нижнекамске, — поделился почетный гражданин г. Нижнекамска Григорий Китанов.



Восторг у гостей вызвала также ростовая кукла трехметрового белого медведя в национальном костюме — ни один посетитель не ушел без фотографии с ними.

Все гости фотографировались с ростовой куклой трехметрового белого медведя

Весь день праздничное настроение гостям создавали популярные татарские исполнители и молодежная кавер-группа.

— Площадка ТАИФ-НК не перестает удивлять нас каждый год. Здесь всегда очень весело и атмосферно. Мы уже привыкли, что на площадке нас обязательно порадуют приглашенные артисты, всегда посещаем и с интересом ждем, чтобы узнать, кто же нас удивит на этот раз, — сказала жительница г. Нижнекамска Мария Нестерова.

Площадку компании посетил первый заместитель руководителя Аппарата президента Республики Татарстан Марат Муратов и другие почетные гости

Площадку компании посетили первый заместитель руководителя Аппарата президента Республики Татарстан Марат Муратов, генеральный консул Турции в Казани Ахмет Садык Доган, мэр Нижнекамска Айдар Метшин и многие другие. Их встретил генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов. Делегация прошла к мастерам народных промыслов, которые провели почетным гостям мастер-класс по тиснению на коже и изготовлению оригинальных брелоков. Марат Муратов решил в нем поучаствовать, и сам сделал себе кожаный брелок с логотипом ТАИФ-НК.

Гости приняли участие в мастер-классе по тиснению на коже и изготовлению брелоков

«Сабантуй был и остается для нас одним из самых радостных и долгожданных событий»

После осмотра экспозиций на главной сцене майдана начался театрализованный пролог. Затем на сцену вышел первый заместитель руководителя Аппарата президента Республики Татарстан Марат Муратов, который зачитал поздравление от президента Татарстана Рустама Минниханова.

— Дорогие татарстанцы! Сердечно поздравляю вас с татарским народным праздником Сабантуй! На протяжении многих веков Сабантуй был и остается для нас одним из самых радостных и долгожданных событий. Где бы ни проживали татары, широкий майдан Сабантуя дает нам прекрасную возможность ощутить свою причастность к родной культуре, насладиться мелодичным звучанием татарского языка, проявить свои самые лучшие качества, — говорилось в поздравлении президента Татарстана Рустама Минниханова.

С Сабантуем нижнекамцев поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов

По традиции на Сабантуе чествовали тружеников села и горожан. Их наградили медалями Республики Татарстан «За доблестный труд» и «Ана даны — Материнская слава». Также жители района получили звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстана», благодарности президента Республики Татарстан и Кабинета министров Республики Татарстан.

Праздник плуга в Нижнекамске в этом году собрал более 37 тыс. человек. Одним из самых посещаемых мест на майдане стала площадка ТАИФ-НК. Благодаря разнообразной развлекательной программе, все гости ушли с отличным настроением. А на память о летнем празднике они унесли с собой не только яркие фото, но и памятные сувениры, которые сделали своими руками.