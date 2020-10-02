В казанском Кремле заявили, что не видят необходимости вводить новые ограничения из-за COVID-19

В Татарстане не видят необходимости вводить какие-то новые жесткие ограничения из-за коронавируса, заявила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

По поводу ограничений, связанных с COVID-19 в других регионах, она пояснила, что Рустам Минниханов не дает оценку решениям коллег. По словам Галимовой, в каждом регионе своя ситуация, при этом нет единой схемы: решения основаны на конкретной санитарно-эпидемиологической ситуации.

Руководитель пресс-службы президента РТ напомнила, что в Татарстане продолжает работать штаб по борьбе с коронавирусом, который информирует президента вплоть до того, в какой больнице какое количество людей находится. «Ситуация стабильная, а самое главное, контролируемая», — констатировала Лилия Галимова.

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Она отметила, что в силу сезонности сейчас распространяются респираторные заболевания, и люди чаще обращаются к врачам и вызывают скорую помощь. « У врачей работы меньше не стало, коронавирус никуда не ушел, врачи работают на пределе своих сил и возможностей», — заметила она.

Галимова обратила внимание на то, что есть «ощущение привычки, что все это не так страшно и может произойти с кем-то еще, но не со мной». И именно поэтому спикер напомнила об ответственности каждого из нас, о мерах профилактики и гигиены, и особенно в отношении людей категории 65+.

Общего распоряжения по ограничениям в детских учреждениях в Татарстане нет. До начала учебного года в Минобразования РТ, Минспорта РТ, Минмолодежи РТ, Минздраве РТ и Роспотребнадзоре РТ отрабатывали схемы реагирования в случае выявления у кого-то коронавируса: определяется круг его контактов, людей изолируют, само учреждение продолжает работать.

Спикер не сообщила, сделал ли Рустам Минниханов прививку от коронавируса. «Рустам Нургалиевич говорил о том, что некоторые его знакомые сделали прививку от коронавируса», — напомнила Лилия Галимова и добавила, что вакцинация — дело абсолютное добровольное, пока массовых прививок от коронавируса в Татарстане не делают.

За последние сутки в Татарстане выявили 28 новых случаев COVID-19. Глава Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина заявила, что ситуация по коронавирусу в республике остается стабильной, но напряженной.

