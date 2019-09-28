«Ничто не может стать ограничителем и возраст — в том числе»: в Казани стартовал финал «Цифрового прорыва»

«Огромная HR-площадка» для «дотошных ребят»

Фото: Максим Платонов

Накануне на площадке «Казань Экспо» стартовал финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Соревнование проходит в формате 48-часового хакатона: со вчерашнего дня 600 команд из 77 регионов страны трудятся над разработкой прототипов IT-решений, нацеленных на улучшение жизни обычных граждан. Победители, которые разделят между собой призовой фонд в 10 миллионов рублей, будут определены завтра вечером. Подробнее о том, как Сергей Кириенко вместе с Рустамом Миннихановым и топами крупнейших российских компаний открывали самый масштабный хакатон в Европе — в материале «Реального времени».

«Надо, чтобы поработал Татарстан»

Прошедшая накануне церемония открытия всероссийского конкурса для IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики оказалась довольно зрелищной и масштабной: мероприятие сопровождалось танцевальным шоу и спецэффектами, а в статусе VIP-гостей присутствовали первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, президент Татарстана Рустам Минниханов, а также топы крупнейших российских компаний — от «Росатома» до «МегаФона».

— Все собравшиеся здесь — уже победители, поскольку вы прошли региональные финалы. Напомню, всего на конкурс было подано более 65 тысяч заявок, и вы оказались лучшими среди них. Вы реализовали свою возможность, а это — именно то, ради чего президент нашей страны Владимир Путин создал АНО «Россия — страна возможностей» и запустил вот такие проекты конкурсов, — сказал в своем приветственном слове Сергей Кириенко.

Церемония открытия всероссийского конкурса для IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики оказалась довольно зрелищной и масштабной: мероприятие сопровождалось танцевальным шоу и спецэффектами

Завершая свою речь, он пригласил на сцену двух участников конкурса, истории которых, по его словам, свидетельствуют о том, что все ограничения — исключительно в наших головах.

— Один из них — герой для меня — Евгений Владимирович Полищук из Петербурга. Ему 76 лет, он профессиональный биолог, который в довольно зрелом возрасте начал заниматься программированием. То, что он сумел со своей командой пройти все отборочные этапы, победить, а затем приехать на финал, говорит о том, что ничто не может стать ограничителем, и возраст — в том числе, — заявил замруководителя АП. — Также я хочу пригласить на сцену самого младшего конкурсанта. Амиру как раз сегодня исполняется 13 лет. Да, возрастное ограничение — 18 лет, но у нас есть категории для школьников.

На протяжении всего первого дня конкурса Татарстан благодарили за гостеприимство и высокий уровень организации мероприятия. Видимо, учитывая этот контекст, Рустам Минниханов обратился к первому заму главы администрации президента РФ с довольно интересным предложением.

— Уже надо думать, как мы будем готовить чемпионат на следующий год. Есть идея продолжить эту добрую традицию на площадке Татарстана, — заявил президент РТ. — Наши коллеги пока сказали «нет». А я предлагаю: давайте доведем уровень этого чемпионата повыше и уже потом будем тиражировать его в других регионах. Пока надо, чтобы Татарстан поработал.

«Уже надо думать, как мы будем готовить чемпионат на следующий год. Есть идея продолжить эту добрую традицию на площадке Татарстана», — заявил президент РТ

«Придется решать задачи, от которых зависит жизнь людей»

Напомним, что команды финалистов «Цифрового прорыва» будут работать на площадке в течение 48 часов в круглосуточном режиме в двадцати тематических треках, задания для которых разрабатывались совместно с партнерами конкурса.

К примеру, Федеральная налоговая служба поручила разработать ПО для единого удостоверяющего центра, которое позволило бы снизить количество мошеннических действий с электронными подписями. Напомним, ранее «Реальное время» подробно описывало подобные случаи и то, какими методами власти борются с аферами в сфере ЭЦП. Центробанк попросил создать приложение, способное собирать мнения внешней аудитории об инициативах ЦБ, с целью публичного обсуждения, а «Газпром нефть» рассчитывает заполучить прототип сервиса анализа данных для дефектоскопии транспортных трубопроводов.

— Очень важная вещь заключается в том, что конкурсантам придется решать реальные задачи, от которых на самом деле зависит жизнь людей. Если вы сможете успешно это сделать, вы сделаете жизнь людей, инфраструктуру своих городов чуть лучше, — обратился Сергей Кириенко к участникам «Цифрового прорыва».

Команды финалистов «Цифрового прорыва» будут работать на площадке в течение 48 часов в круглосуточном режиме в двадцати тематических треках

В продолжение этой темы спикер поделился историей еще одного конкурсанта — Алексея Приходько из Новосибирска.

— Невероятный парень. Глухонемой от рождения, он сумел получить образование, защитил кандидатскую диссертацию и сейчас реализует проект интерфейса, который будет понимать язык жестов и автоматически переводить его в печатный текст. Уникальный проект, и сам человек вызывает неимоверное уважение, — рассказал замруководителя АП.

Стоит отметить, что некоторые журналисты отнеслись со скепсисом к тому, что участники конкурса, средний возраст которых составляет 25 лет, за 48 часов смогут решить сложные задачи, поставленные ведомствами и крупными компаниями. Взять, к примеру, задание Минсвязи РТ: «Разработать прототип платформы, которая позволит переводить в электронный вид существующие госуслуги силами аналитиков, без привлечения разработчиков».

В ответ организаторы конкурса и приглашенные эксперты напомнили, что никто и не обещал готовых продуктов по итогам хакатона — важно получить прототипы.

«Цифровой прорыв» — это в том числе огромная HR-площадка»

Помимо разработки проектов, направленных на улучшение жизни людей, одна из основных целей конкурса — поиск новых кадров для цифровой экономики.

— Сегодня, когда мир стремительно меняется, конкурентоспособность страны и ее будущее определяются уже не наличием природных ресурсов, зданиями или даже технологиями. На самом деле она определяется людьми, — заявил Кириенко.

Как отметил Роман Шайхутдинов, «Цифровой прорыв» — это в том числе огромная HR-площадка. Для конкурсантов это возможность показать свои компетенции, а для работодателей — быстро набрать квалифицированные кадры

Как справедливо отметил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов, «Цифровой прорыв» — это в том числе огромная HR-площадка. Для конкурсантов это возможность показать свои компетенции, а для работодателей — быстро набрать квалифицированные кадры.

— Мы принимаем активное участие в хакатонах, начиная с первых региональных этапов, так как искренне разделяем основную цель конкурса — поиск новых людей, способных двигать вперед, развивать цифровую экономику целой страны. Специально для участников финала «Цифрового прорыва» эксперты «МегаФона» в области BigData, проектной работы и интернета вещей сформировали задание, нацеленное на создание проектов, призванных ускорить цифровизацию городов и отрасли ЖКХ в России. У «МегаФона» уже наработан передовой опыт реализации коммерческих NB-IoT-проектов в жилом массиве Иннополиса и на Йошкар-Олинской ТЭЦ-1. Эти проекты стали пилотными, а специалисты, принимавшие участие в их создании, — новаторами и обладателями уникальной экспертизы. Уверена, что конкурс поможет участникам воплотить прорывные идеи и представит нам новых первопроходцев», — высказалась директор по корпоративному развитию и управлению персоналом компании «МегаФон» Валентина Ватрак.

Она также добавила, что один конкурсант из Самары уже устроился к ним в компанию, а в первый день «Цифрового прорыва» их стенд на «Казань Экспо» буквально завалили заявками на стажировку. В свою очередь генеральный директор «Ак Барс Цифровые Технологии» Рафаэль Валеев сообщил, что его компания также приняла несколько заявок, причем не только от казанцев, поскольку «мир IT не имеет границ».

Валентина Ватрак: «Мы принимаем активное участие в хакатонах, начиная с первых региональных этапов, так как искренне разделяем основную цель конкурса — поиск новых людей, способных двигать вперед, развивать цифровую экономику целой страны»

«Настойчивая просьба к региональным властям»

По результатам конкурса участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта. Кроме того, у них будет возможность войти в преакселератор «Цифрового прорыва» и пройти обучение по специальной образовательной программе в сопровождении личного трекера с последующим финальным мероприятием в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».

Денежные призы и открывающиеся возможности — это замечательно, однако гораздо интереснее то, каким образом организаторы конкурса планируют отслеживать внедрение разработанных в рамках конкурса проектов.

— Наши конкурсанты — ребята дотошные. Они говорят, что сделали свою часть, и спрашивают, где внедрение. Рустама Нургалиевича в этом смысле просить не надо — не дай бог что-нибудь не реализуют, — отметил Сергей Кириенко. — Мы планируем отправлять во все регионы эти проекты и материалы с настойчивой просьбой к региональным властям, чтобы ничего не пропало. Все успешные проекты обязательно должны быть внедрены.

Алексей Комиссаров заверил, что его организация будет отслеживать дальнейшую судьбу разработок. Также он добавил, что во внедрении заинтересованы компании-партнеры конкурса, следовательно, в их же интересах подключиться к процессу наблюдения

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров тоже решил высказаться на эту тему и заверил, что его организация будет отслеживать дальнейшую судьбу разработок. Также он добавил, что во внедрении заинтересованы компании-партнеры конкурса, следовательно, в их же интересах подключиться к процессу наблюдения.

Впереди у конкурсантов целый день напряженной работы и поисков решений для поставленных перед ними задач. Завтра утром их ждет предзащита, а ближе к вечеру — кульминация рабочей части хакатона — защита проектов. После этого определятся победители «Цифрового прорыва».

1 / 47 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов