Госсовет Татарстана предложил новое наименование должности руководителя республики — «Глава — Раис»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Депутаты Госсовета Татарстана предложили новое наименование высшего должностного лица республики — «Глава — Раис Республики Татарстан». Вопрос обсуждается на 39-м заседании парламента региона.

— В розданном вам проекте предлагается внести изменения в наименование глава 2 и статью 89 Конституции, согласно которым наименование должности высшего должностного лица Татарстана будет «Глава — Раис Республики Татарстан». Помимо полного наименования предлагается возможность использовать и сокращенного варианта — «Раис Республики Татарстан». Полагаем, что такой подход позволяет нам, с одной стороны, учесть требования 414-го федерального закона, с другой стороны — отразить исторические, культурные и национальные особенности Татарстана. В то же время, давая новое наименование должности высшего должностного лица, мы понимаем, что действующий президент нашей республики Рустам Нургалиевич Минниханов избирался в качестве президента, наши граждане голосовали за него как за кандидата именно в президенты. В этой связи представленный законопроект содержит переходные положения, согласно которым новое наименование предусмотренное проектом закона будет применять только к вновь избранному высшему должностному лицу Республики Татарстана, — заявил председатель Комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, 21 декабря в Госсовет Татарстана внесли проект поправок в Конституцию республики, предусматривающий в том числе смену наименования высшего должностного лица. Накануне Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению, проведя бурное обсуждение, рекомендовал отозвать законопроект и доработать его.

Закон о публичной власти, согласно которому в регионах не может быть президентов, подписан президентом России Владимиром Путиным в декабре 2021 года. Тогда председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин допускал, что должность президента республики переименуют к лету 2022 года. Однако год, который позиционировался как переходный для внесения изменений в законодательство в части вопроса наименования должности, заканчивается, а сдвига все еще нет.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Закон уже принят, позиция нашего парламента была известна. Понятно, что есть сложившиеся исторические вещи, которые присутствуют. Мы должны слушать друг друга. Когда шла работа по изменению Конституции, была создана рабочая комиссия, много авторитетных людей было, и очень позитивно процедура прошла. А в части вот этого закона не только же наши депутаты, 60—70 проголосовали [против]. Если тот же Клишас (автор законопроекта, — прим. ред.) приехал в наш парламент, встретился, объяснил, рассказал, я думаю, что позиция была несколько другая. Понятно, что закон принят и мы законопослушные люди. Но так получилось, что наш голос не услышали в некоторых вопросах, — комментировал в декабре 2021 года закон сам Рустам Минниханов.

Согласно закону о публичной власти, наименованием должности высшего должностного лица субъекта России является в соответствии с конституцией (уставом) региона наименование «Глава» или «Губернатор» с дальнейшим указанием наименования субъекта. Вместе с этим «с учетом исторических, национальных и иных традиций» региона может быть предусмотрено дополнительное наименование должности. Ограничение лишь одно — оно не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства — президента России.

К слову, в одном из актов Владимира Путина должность Рустама Минниханова уже указана не как «президент», а как «глава». Речь идет об указе от 21 декабря 2020 года №800 «Вопросы Государственного Совета Российской Федерации» — изменения в этой части внесли в июле текущего года.



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Татьяна Демина