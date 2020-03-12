«Все стоит намертво»: пригодные дороги Казани завели в транспортный тупик

Автобусы ходят плохо, скорая опаздывает к пациентам, а жители поселков добираются на работу в городе 2 часа

Десять лет назад Рустам Минниханов поднимал в Казгордуме проблему развития транспортной инфраструктуры, потребовав «что-то решать» с пропускной способностью казанских дорог. На тот момент премьер Минниханов предупреждал: если ситуацию кардинально не изменить, город рискует встать в пробках. С тех пор в столице Татарстана построили десятки километров дорог, новые развязки и ввели платные парковки в центре. А вот дороги в пригородах — буквально все въезды и выезды из Казани — каждый день задыхаются в пробках. «С одной стороны, жилье строим, с другой — создаем транспортный коллапс», — высказался недавно президент республики на очередной сессии Казгордумы, утвердившей Генплан Казани — 2040. О причинах и следствиях дорожных пробок и перспективах развития дорожно-транспортной сети Казани — в материале «Реального времени».

Отступать некуда



За примерами того, что транспортный вопрос стал серьезной проблемой Казани, далеко ходить не надо. Вечером 25 февраля бригада скорой помощи час ехала на вызов через дорожную пробку в поселок Куюки. В результате пожилой мужчина скончался до прибытия медиков. А родителям, которые везли в ДРКБ 4-летнего мальчика с травмой головы прорваться через дорожные заторы к больнице помог патрульный автомобиль ГИБДД.

— Чаще всего на горячую линию с жалобами по поводу долгого ожидания скорой помощи обращаются жители Салмачей, Куюков, а теперь в число проблемных вошел и поселок Мирный, — рассказал «Реальному времени» главврач ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Казани» Фарид Галяутдинов. — Но если с Мирным — проблемы временные, они связаны с ремонтом дороги, из-за которого для движения по односторонней дороге осталась лишь одна полоса, на которой мигалка и сирена не спасают, то в остальных точках улучшения ждать в ближайшее время не приходится.

Галяутдинов говорит, что максимальное время доезда скорой — 20 минут — коллектив станции скорой помощи старается обеспечить всеми силами. Вплоть до того, что вызовы «вручную сортируют» старшие врачи, перенаправляя ближайшие к адресу, с которого поступил вызов, бригады в первую очередь к пациентам, находящимся в жизнеугрожающем состоянии — с подозрением на инфаркт, инсульт или пострадавшим в ДТП.

— При этом если в Мирном у нас есть две бригады, которые быстро приезжают на вызов, а проблема может возникнуть, только если пациента надо доставлять куда-то за пределы поселка, скажем в МКДЦ, — уточнил собеседник «Реального времени», — то в Куюках и Салмачах таких бригад нет, они едут с Сафиуллина или с Фучика. И они попадают в узкое горло единственной дороги, там уже по-разному бывает. Было, что с улицы Зорге бригада добралась на вызов только через пять минут. И на видеозаписи видно, как они стояли, мигалка крутится, сирена воет, а уступить дорогу скорой никто не может — некуда машинам сдвинуться! Такая же ситуация в часы пик бывает и на Горьковском шоссе, и на Мамадышском тракте: утром с половины восьмого до девяти часов и вечером с половины шестого до половины восьмого.

Главврач подчеркнул, что казанские водители скорой дорогу сейчас уступают — проблемы в этом нет. Проблема — в том, что при всем желании уступить им «отступать» некуда.

Рабочих мест нет

— Ситуация с въездом-выездом в «Салават купере», по сравнению с прошлым и позапрошлым годом, сильно ухудшилась, — рассказала «Реальному времени» жительница микрорайона Елена Сабирова. — Проблемы были изначально, но теперь сдают дома второй очереди, и нагрузка на дороги увеличилась. С общественным транспортом у нас плохо, приходится ездить в Казань на личном. Я сама за рулем, офис нашей компании находится на улице Космонавтов, и на дорогу в один конец у меня уходит 2 часа.

По словам Елены, попытки въехать-выехать в «Салават купере» и в Осиново через Горьковское шоссе уже давно потеряли смысл:

— Там все стоит намертво, нам давно обещали когда-то хотя бы расширить это узкое горлышко, но об этом забыли. Ездим через Тэцевскую, но теперь и там движение встает. Я выезжаю в 7:30 утра и полчаса стою только в начале пути. Все усугубляется тем, что дорога разбита — не асфальт, а сплошные ямы. Объезжаем их по встречной полосе — медленно и с риском попасть в ДТП.

На вопрос, не легче ли поискать работу поближе, Елена ответила, что искать ее негде:

— Недавно в «Салават купере» сдали детсад — появилось около двух десятков вакансий, которые тут же были заняты. На всех желающих их, разумеется, не хватило. Иногда появляются вакансии продавцов — в «Магнитах» и «Пятерочках», их тоже занимают мгновенно. Другой работы в микрорайоне нет.

Ситуация с въездом-выездом в «Салават купере», по сравнению с прошлым и позапрошлым годом, сильно ухудшилась. Фото Инны Серовой

Одним строительством дорог проблему не решить

— Машины доминируют, — сетовал Рустам Минниханов на недавней сессии Казгордумы, призвав руководство города к поиску новых способов увеличения пропускной способности дорог. — Надо что-то решать.



Решать президент предложил тремя способами — опираясь на зарубежный опыт, вводить непопулярную меру — платную парковку в центре, «усилить» общественный транспорт и — да, реконструировать старые, строить новые дороги и возводить многоуровневые развязки. Впрочем, признал он, одними дорогами проблему пробок не решить:



— С одной стороны, жилье строим, с другой — создаем транспортный коллапс. А где люди будут работать? Вы посмотрите утром в пестречинском, лаишевском, зеленодольском направлениях: утром все в город едут, вечером возвращаются! Это потому, что нам, кроме строительства жилья, надо четко решать вопросы создания рабочих мест, ядра, в котором люди могли бы удовлетворять все необходимые потребности, получать и культурные, и медицинские, и спортивные услуги. Никаким транспортом, никакими дорогами эти вопросы не решаются.

Интересно, что и 10 лет назад также на сессии Казгордумы Рустам Минниханов уже поднимал эту проблему: «Город задыхается в пробках, причем только строительством новых дорог и развязок проблему не решить. Необходимо строить новые автостоянки, чтобы автомобили не стояли на проезжей части. Даже если просто убрать автомобили с дорог, их пропускная способность увеличится в два раза». Если не решать проблему кардинально, город встанет в пробках еще до Универсиады, предупреждал он и напоминал, что дороги Казани строились из расчета 100 автомобилей на тысячу человек, а в 2010 году машин было уже 240 на тысячу жителей. Сейчас показатель достиг 355,5 автомобиля на 1000 (т. е. за 15 лет вырос в три раза).

Вследствие плохой работы общественного транспорта казанцы продолжают активно пересаживаться на личный, и этот процесс грозит Казани транспортным коллапсом уже в 2025 году. Фото: kzn.ru

В 2017 году московский Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта разработал по заказу исполкома Казани новую транспортную схему. Согласно выводам москвичей, существующая маршрутная сеть города соответствует всем стандартам, достаточно удобна, но слишком дорога, настолько, что перевозчики не в силах обеспечить качественное обслуживание горожан. Вследствие плохой работы общественного транспорта казанцы продолжают активно пересаживаться на личный, и этот процесс грозит Казани транспортным коллапсом уже в 2025 году.

Чтобы избежать катастрофы, специалисты предложили поднять стоимость проезда до 49 рублей либо ежегодно дотировать общественный транспорт из бюджета на сумму 4,5 млрд рублей. При этом было рекомендовано обеспечить рост доходов транспортных предприятий — привязать маршруты наземного транспорта к станциям метро и трамвайным остановкам, сократить их протяженность, количество дублирующих друг друга маршрутов урезать вчетверо — с 15—20 до 4—5, а количество автобусов на маршрутах — почти вдвое, до 475. Ввести в обиход автобусы и троллейбусы повышенной вместимости (до 300 пассажиров). Открыть три скоростных трамвайных маршрута и три маршрута метробусов. Все предложенные меры в ценах 2017 года потянули, по оценке НИИАТ, на 15,5 млрд, но так и не были реализованы.

«Поддерживаем пассажиров!»

Впрочем ряд неотложных мер за прошедшие годы в городе все же приняли. Одна из самых нашумевших реформ — платные стоянки в центре города. Стоимость парковки достигла 100 рублей в час. В ответ на многочисленные обращения перевозчиков стоимость проезда в общественном транспорте подняли до 30 рублей, и это коснулось лишь оплаты наличными, то есть самой малозначительной части поступлений от перевозок. Ну и запланировали на обозримое будущее запуск метробусов.

Проблемы транспортников эти меры не решили — транспортники уже пригрозили сократить количество автобусов и отменить наиболее убыточные маршруты. А низкая пропускная способность дорог стала для перевозчиков не меньшей проблемой, чем для «скорой».

— Пассажиры 90-го автобусного маршрута говорят, что не могут уехать: автобусы ходят переполненные. — рассказал «Реальному времени» председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков. — Пассажиры во всем обвиняют перевозчика. Но на самом деле это не вина перевозчика! Перевозчик, как положено, выпускает автобусы, даже больше единиц, чем положено. А причина, из-за которой автобусы плохо ходят, — в инфраструктуре. Во-первых, в тех же Салмачах — очень узкие дороги, да еще с ямами. Во-вторых, там постоянные пробки, автобус стоит в них порой полтора часа. В-третьих, население Куюков увеличивается, а инфраструктура остается на том же уровне. Даже нет разворотной петли для автобусов в тех же Куюках! И конечная остановка там не оборудована.

Темляков заявил, что перевозчики готовы поддержать пассажиров в их жалобах — написать коллективное обращение к главе Пестречинского района с просьбой о развитии инфраструктуры поселка:

— Мы считаем, что необходимость в изменении и создании лучшей инфраструктуры назрела!

«Мы исчерпали все возможности»

— Метробусы как решение транспортной проблемы Казани будут бесполезны, — считает эксперт «Реального времени», экс-начальник отдела инноваций Минтранса РТ Ринат Губаев. — Метробус не велосипед, чтобы обеспечить ему проезд, придется «подвинуть» другие виды транспорта, а расширить дороги в большинстве случаев не позволят сложившаяся сетка улиц и застройка. Поэтому если метробусы запустят, это только ускорит наступление транспортного коллапса. Расширить многие дороги уже невозможно — так что в этом направлении мы исчерпали все возможности.

По мнению Губаева, выходом из транспортного тупика может стать только то, что он давно уже предлагает — переход на надземный общественный транспорт, который «в восемь раз дешевле наземного и в 16 раз быстрее строится». Система надземного транспортного сообщения поможет разгрузить дороги и обеспечить трафик от тупиковых участков до крупных казанских транспортных узлов, уверен он, но при обязательном условии:

— Проезд в общественном транспорте надо сделать экономически привлекательным, отказ от личного автомобиля должен быть выгоден для автовладельца. Сегодня же, когда семье с двумя детьми и двумя работающими взрослыми дешевле стоять в пробках на своем автомобиле, чем пересаживаться в общественный транспорт, Казань и дальше будет стоять в пробках. Причем надземный транспорт надо развивать не в центре, а обеспечивать им узкие места — чтобы «перелетать» пробки в Салмачах, «Салават Купере», на Мамадышском тракте.

«Был расчет на аэроэкспресс — а люди на него не ходят, предпочитают стоять в пробках на въезде Казани. Чем-то он оказался им неудобен», — говорит Губаев. Фото Рината Назметдинова

А еще Ринат Губаев считает, что вместо того, чтобы задирать цены на проезд и дробить маршруты, добавляя пересадок — а с ними и затраты на билеты, надо, по примеру Москвы, вводить в Казани единый проездной билет, переманивать пассажиров и водителей личных авто в автобусы и троллейбусы скидками и прочими бонусами.

— А сейчас по периметру Казани строят новые тупики — коттеджные поселки и многоэтажные жилкомплексы, и никто не думает, как люди будут из них выбираться, — говорит Губаев. — А там, где планировались пути выезда, они не работают, например, был расчет на аэроэкспресс — а люди на него не ходят, предпочитают стоять в пробках на въезде Казани. Чем-то он оказался им неудобен!

«Выход простой — выработать конкретные решения»

Свой взгляд на то, как избежать транспортного коллапса как минимум на въездах-выездах из городских поселков — у заведующего кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александра Дембича:

— Выход на самом деле очень простой — выяснить конкретные проблемы каждой территории и выработать по ним конкретные решения. Если поселок тупиковый, то решить проблему сообщения с ним просто, правда, это потребует определенных затрат. Надо построить еще одну связь — и появится сквозное движение. Причем таких тупиков на сегодня не так и много — от силы пять—семь.

Еще один путь решения проблемы, напомнил Дембич, — реализовать заложенные еще в предыдущем генплане Казани и перекочевавшие из него в новый дополнительные связи города с объездной дорогой:

— Их сейчас катастрофически мало. А если проложить новые дороги, количество въездов-выездов увеличится и острота проблемы будет снята. Тот же «Салават купере» достаточно обеспечить выездом на улицу Тэцевскую — и у жителей появится еще один въезд в город. В генплане эта дорога заложена, но ее нужно строить.

А во многих случаях, подчеркнул собеседник «Реального времени», чтобы избавиться от пробок, даже строить полноценные дороги не обязательно — достаточно связать коротенькими новыми участками существующую сетку дорог в местах, где старые дороги прерываются, а условия позволяют соединить их:

— И поток машин рассредоточится по ним, да и альтернатива у водителей появится — медленно ползти по короткой дороге в пробке или быстро из без помех добраться в нужную точку более длинным, но свободным от помех путем.