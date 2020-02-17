«Бесплодная» земля многодетных, перепись-2020 и союз пчеловодов — итоги с программой «7 дней»

Обзор ключевых событий недели от наших коллег с телеканала ТНВ

Земля есть — нет возможности строиться. Из 57 тысяч многодетных семей Татарстана в списки на выделение бесплатных земельных участков вошли 37 тысяч, и все они отчаялись обзавестись собственными домами. Обещанных государством и необходимых для начала строительства инженерных коммуникаций за минувшие годы многие так и не дождались. О том, действительно ли программа провалилась или все-таки есть возможности ее реализовать, а также о других событиях минувшей недели, — в обзоре программы «7 дней» на телеканале ТНВ.

Гладко было на бумаге…

...но забыли про овраги. Именно эта поговорка вспомнилась коллегам из программы «7 дней» во время подготовки этого материала. Земельных участков многодетным семьям по всей России были розданы многие тысячи. Татарстан — в числе регионов-лидеров. А вот по эффективности как в республике, так и в целом по стране — ситуация печальная. Федеральный центр так и не выделил в полном объеме обещанные деньги на создание инфраструктуры, а без дорог невозможно подвести материалы, без воды — не замешать раствор, а без электричества — не подключить инструменты. Дело стоит. Некоторая активность отмечается лишь в Альметьевском, Азнакаевском, Алексеевском, Актанышском и Сармановском районах. И именно что некоторая.

Чтобы программа приобрела должные темпы реализации, требуются миллиарды рублей. Предполагалось, что основная часть — 85% — поступит из государственной казны, 10% выделит регион, оставшиеся 5% — муниципалитет. С учетом того, что финансирование пока идет лишь из двух последних источников, на то, чтобы завершить планируемые объемы, потребуются десятилетия.

По утрам и вечерам на въездах и выездах поселков, обгоняющих по числу жителей и темпу роста населения даже районные центры, вытягиваются многокилометровые пробки, намекая на необходимость решать дорожный вопрос. Фото evening-kazan.ru

Еще не город — уже не село

Такое неопределенное положение сегодня у территорий, примыкающих к крупным городам Татарстана. Та же Казань активно растет. Вчерашние сельхозугодья Пестречинского, Зеленодольского районов, оставаясь сельскими территориями, покрываются уже не посевами, а домами, в которых живут те, кому показалось тесно в столице республики. Жить-то живут, а вот работать ездят в Казань и налоги платят там же.

По утрам и вечерам на въездах и выездах поселков, обгоняющих по числу жителей и темпу роста населения даже районные центры, вытягиваются многокилометровые пробки, намекая на необходимость решать дорожный вопрос. А заодно проблему нехватки детских садов, школ, магазинов и т. д. Обеспечить население необходимыми социальными объектами требует и федеральное законодательство. Вот только средств на это, что вполне ожидаемо, в муниципальной, а тем более поселковой казне — не хватает.

Дело о гибели пчел: хеппи-энда не будет?

Татарстан стал одним из 30 регионов, где в прошлом году была зафиксирована массовая гибель пчел. Только по официальным данным, пчеловоды лишились более 5 тысяч пчелосемей. Ущерб исчисляется миллионами рублей. Часть предпринимателей полностью лишились своего бизнеса. Причины уже установлены: независимые лаборатории показали, что часть сельхозпроизводителей в нарушение всех возможных правил, без предупреждения, заливали поля рапса пестицидами I класса опасности, что и вызвало массовую гибель трудолюбивых насекомых. Спустя полгода обещанной компенсации пчеловоды так и не получили. Более того, в Заинском районе, чтобы следственный комитет хотя бы возбудил уголовное дело, пострадавшим и вовсе пришлось обращаться в прокуратуру.

Понимая, что дело никак не решается, а в скором времени и вовсе может быть закрыто, потерпевшие пасечники решили объединить усилия в отстаивании своих прав. Сейчас создается общественная организация, которая сможет говорить от имени всех представителей этой почетной и нужной профессии. В нее уже вступила сотня пчеловодов из 14 тысяч живущих и работающих в Татарстане. К концу февраля будет завершена паспортизация пасек, что позволит еще более уверенно действовать в рамках законодательства.

С точки зрения историков, кряшены действительно представляют собой отдельный субэтнос со своей культурой и обычаями, но — в составе татарского народа. Фото bugulma.tatar.ru

Перепись-2020

Будь тем, кем себя считаешь: возможность самоидентифицироваться в ходе предстоящей Всероссийской переписи населения дается каждому гражданину страны. Для удобства реципиентов опросные анкеты будут отпечатаны на 10 языках: русском, татарском, английском, китайском и пр. Но выбрать можно будет только одну национальность. И на основании этих данных на государственном уровне будут приниматься решения о проведении национальной политики.

С этой точки зрения больше всего вопросов имеется у кряшен, или как их еще называют — крещеных татар или татар православного вероисповедания. Их в России более 250 тысяч и, с точки зрения историков, кряшены действительно представляют собой отдельный субэтнос со своей культурой и обычаями, но — в составе татарского народа. Кем называть себя — кряшенами или все-таки татарами — каждый вправе определить для себя сам. В ходе прошлой переписи тех, кто отнес себя к отдельному народу, насчитали 30 тысяч человек.

Кряшены подчеркивают: кардинально отдаляться от родного им татарского народа они не планируют. Многие уверены, что быть субэтносом в составе большого этноса — наиболее верное и комфортное решение.

«Полный бардак»

Гневное высказывание президента Татарстана Рустама Минниханова, характеризующее работу инжиниринговых центров республики, процитировали журналисты программы «7 дней». Чем недоволен лидер РТ? Тем, что инвестиций в создание таких центров (их в республике — шесть) вложено много, порядка 2 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов, а вот результата пока не видно. А ожидают от центров, созданных при университетах и институтах, ни много ни мало практического внедрения научных разработок в реальную промышленность.

«КАИ-Лазеру», обладающему одной из двух мощнейших в стране установок, досталось за неисполнение обязательств по заключенным контрактам. Фото kai.ru

За низкий практический экономический эффект на коллегии Минэкономики РТ по итогам 2019 года досталось многим. Например, «КАИ-Лазеру», обладающему одной из двух мощнейших в стране установок, — за неисполнение обязательств по заключенным контрактам. Эта же проблема у научного центра Энергоуниверситета, в развитие которого было вложено 120 млн рублей, а объем выполненных обязательств — лишь 90% от необходимых за пятилетку 670 млн.

Слабо идет дело и с регистрацией патентов на разработки. Правда, здесь инжиниринговые центры оправдываются тем, что разработки ведутся по заказам конкретных компаний и результаты научной работы принадлежат уже не ученым, а тем, кто оплатил работу.

Кукморский район — орденоносец

Впервые в истории Татарстана один из районов региона — Кукморский — был представлен к ордену «За заслуги перед Республикой Татарстан». Награду на недавней итоговой коллегии Минсельхозпрода вручил президент Татарстана Рустам Минниханов. Формулировка — «за особо выдающиеся заслуги в отрасли животноводства и значительный вклад в социально-экономическое развитие республики». Суточное производство молока в районе достигло рекордного объема — 300 тонн! А сам Татарстан сохранил за собой лидерскую позицию в России: с объемами в почти 1,9 млн тонн в год регион производит 6% от всего молока в стране.

Журналисты программы «7 дней» побывали в районе-лидере, дающем фактически 10% от всего производства молока в республике, и пообщались с теми, кто своим ежедневным трудом обеспечивает эти самые показатели. Так, Светлана Иванова, доярка сельхозкооператива «Урал» (обеспечивающего ежедневно более 70 тонн из рекордных 300 в целом по району), за смену доит 1200 коров. Но правильно и вовремя подоить — мало. Чтобы коровы давали больше молока и жирность не снижалась, нужно обеспечить буренкам правильный рацион. За этим в большом хозяйстве следит главный зоотехник — Нурсиль Нилиев. 18 лет назад, после окончания Казанской ветакадемии, специалист едва не остался в столице. Тогда родители настояли на возвращении сына. Сегодня мужчина о выборе не жалеет: по программе «Жилье для молодых семей» построил большой дом, растит троих детей, жизнь которых, надеется, тоже будет связана с селом.

Впервые в истории Татарстана, один из районов региона — Кукморский — был представлен к ордену «За заслуги перед Республикой Татарстан». Фото kukmor-rt.ru

В Оялузе, где действует хозяйство «Урал», и работы хватает, и многое делается для того, чтобы молодежь оставалась на малой родине: помогают со строительством жилья, открылась новая школа, нет недостатка в местах в детсаду. И на поддержку развития личных подворий можно рассчитывать, потому редко в каком дворе держат меньше, чем три коровы.

С кем еще встретились журналисты в районе-рекордсмене, об открытии в Казани мемориальной доски великому татарскому писателю и публицисту Амирхану Еники можно узнать в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» 17 февраля, в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.



