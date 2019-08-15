В казанском Кремле раскрыли подробности разговора в Стамбуле между Миннихановым и президентом УЕФА

Президент Татарстана Рустам Минниханов и президент УЕФА Александер Чеферин накануне обсудили возможность проведения Суперкубка в Татарстане, рассказала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова:

«В этот день в Стамбуле проходил матч. <…> В ходе встречи состоялся разговор о возможности проведения подобного масштабного мероприятия в Татарстане, в частности в Казани. Вы знаете, что Казань заявляется на Суперкубок в 2022 или в 2023 году, в связи с этим идет очень большая подготовка, заявочная кампания. Я хочу отдельно отметить, что по большому счету мировые футбольные функционеры стали большими друзьями Казани. Состоялась дружественная беседа на этот счет, в том числе по обмену опытом, как это проходит», — сказала она.

Галимова отметила, что заявка уже направлена, — по регламенту это требовалось сделать до октября.

Напомним, что вчера Минниханов побывал с краткосрочным рабочим визитом в Турции. Помимо матча он посетил комплекс социальных объектов мэрии Стамбула Florya Sosyal Tesisleri — парковую зону, зону общественного питания и другие.