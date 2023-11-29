Минздрав Татарстана будет сотрудничать с Сеченовским университетом

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Министерство здравоохранения Татарстана и Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова подписали соглашение о сотрудничестве. Они заключили его в присутствии раиса республики Рустама Минниханова, который посетил вуз в рамках рабочей поездки в столицу России.

Как сообщает пресс-служба татарстанского лидера, он обсудил с руководством университета перспективы дальнейшего сотрудничества, посетил научно-образовательные пространства и пообщался со студентами и преподавателями. Им Рустам Минниханов рассказал о развитии медицинской инфраструктуры в Татарстане, о возможностях трудоустройства молодых специалистов-медиков, а также о различных мерах поддержки.

Сеченовский университет основали в 1758 году. В нем обучаются свыше 18 тысяч студентов из России и других стран мира, включая Малайзию, КНР, Сирию, Индию, Иран, Бразилию и другие. В вузе числятся 197 студентов из Татарстана.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Рустам Минниханов 29 ноября во время поездки в Московскую область посетил бизнес-парк «Гринвуд» и обсудил с представителями китайских деловых кругов наиболее персептивные направления сотрудничества. В качестве примера он привел производителей бытовой техники Haier. По мнению Рустама Минниханова, таких примеров в республике «должно быть как можно больше».



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Айрат Назипов