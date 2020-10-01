Минниханов не вылетел в Челябинск — в городе наблюдается туман

Рустам Минниханов не вылетел в Челябинск из-за тумана в городе. Об этом «Реальному времени» сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова:

«Из-за погодных условий (сильный туман) в аэропорту Челябинска задержаны рейсы со вчерашнего вечера».

В 12-м часу дня она сообщила, что самолет вылетел.

«Царьград» со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области сообщает, что рейс ждут после обеда.

Напомним, сегодня Минниханов должен открыть памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю и принять участие в подписании соглашения о сотрудничестве между Челябинской областью и Республикой Татарстан.