Памятник Мустаю Кариму в Казани: автор — предправления Союза художников России, спонсор — Тимербулат Каримов

А пока казанцы ожидают открытия новой скульптуры, вспомним о знаковых казанских монументах, установленных в XXI веке

Фото: ruspekh.ru (на фото - Андрей Ковальчук)

Этим летом в Казани появится новый памятник — башкирскому писателю и поэту Мустаю Кариму. Примерная дата открытия монумента и место его установки были объявлены постоянным представителем Татарстана в Башкирии Ранэлем Зинатуллиным. В начале года он заявил, что памятник Кариму будет открыт в мае 2020 года во время празднования Дней Башкирии в Татарстане, а местом назвал «пятачок» на Оренбургском тракте недалеко от остановки «Роторная» рядом с Институтом культуры. Почему перенесли сроки установки скульптуры, кто именно стал ее автором и на какой стадии находится работа над монументом, а также о самых ярких скульптурах Казани в XXI веке, до сих пор вызывающих споры не только у приезжих, но и у самих казанцев, — в материале «Реального времени».

Каким будет казанский Мустай Карим

Памятник знаменитому башкирскому писателю в Уфе был установлен еще в 2013 году практически в центре города в одноименном сквере. Масштабы монумента впечатляют — высота бронзовой скульптуры около 6 метров, длина всей композиции — 15 метров. Место было выбрано также неспроста — недалеко частный дом, где когда-то на протяжении 40 лет жила семья писателя. Именно здесь снимал угол студент Мустафа, приехавший учиться в Уфу. Сам памятник представляет собой фигуру поэта, с уверенностью шагающего вперед, а позади него остаются рукописи, со страниц которых выходят герои его знаменитой повести «Долгое-долгое детство». Памятник расположен в «бассейне», где течет вода, что, по задумке автора скульптуры, председателя правления Союза художников России Андрея Ковальчука, является символом непрерывности жизни.

Решение об установке памятника Кариму в Казани было принято в прошлом году. Тогда на Днях Татарстана в Башкортостане на площади перед Уфимским государственным татарским театром «Нур» открыли памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю. Церемония прошла с участием главы Башкортостана Радия Хабирова и президента Татарстана Рустама Минниханова. Установку монумента оплатил башкирский бизнесмен Артур Хазигалеев.

Решение об установке памятника Кариму в Казани было принято в прошлом году. Тогда на Днях Татарстана в Башкортостане на площади перед Уфимским государственным татарским театром «Нур» открыли памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю. Фото protatarstan.ru

Финансирование «ответного» памятника в Казани, символизирующего дружбу между двумя соседними республиками, взял на себя миллиардер, внук Мустая Карима (и, к слову, зять главы «Роснефти» Игоря Сечина) Тимербулат Каримов. Как удалось выяснить «Реальному времени», автором скульптуры вновь выбран Андрей Ковальчук. От комментариев скульптор пока категорически отказывается, однако в частной беседе он подтвердил, что действительно в данный момент работает над монументом. Если ранее открытие памятника планировалось на май, когда в Татарстане должны были состояться Дни Башкортостана, то пандемия этот срок скорректировала. Теперь заинтересованные лица осторожно предполагают, что первые цветы к монументу можно будет возложить в июле.

История со счастливым хвостом

А пока вспомним самые интересные (а подчас и спорные) монументы, появившиеся в столице Татарстана за последние 20 лет. Если памятник Шаляпину, установленный в Казани последним в XX веке, в августе 1999-го, не вызвал споров и нареканий у жителей города, то ряд других произведений современных скульпторов были приняты неоднозначно — от восторгов до недоуменного отторжения. Памятники, можно сказать, стоят сами за себя, но молча. А вот ценители прекрасного молчать не могут. Так¸ например, установка оригинальной скульптуры «Конь-страна» вообще долго была под вопросом: как по финансовым причинам, так с эстетической точки зрения. Однако история получила счастливое продолжение.

Установка оригинальной скульптуры «Конь-страна» долго была под вопросом: как по финансовым причинам, так с эстетической точки зрения. Фото evening-kazan.ru

В итоге скульптура была установлена в начале улицы Баумана летом 2018 года. В нее было вложено 6 тысяч евро самим автором, скульптором Рафаэлем Сайфуллиным, еще 30 тыс. евро заплатила «Татнефть». По задумке автора, эта работа — его признание в любви любимой стране и народу. Изначально, за два года до этого, скульптор предполагал изготовить «Коня» высотой в 5 метров, в таком случае на его изготовление потребовалось бы примерно 200 тыс. евро. «За время пути» идея несколько уменьшилась: конь был выполнен в естественном масштабе и потребовал меньших затрат. Однако споров это не уменьшило. Если одни с чувством жали автору руку во время установки коня, то другие так и не приняли железную «страну», увидев в ней даже не коня, а… жирафа.

Интересно, что Сайфуллин, родившийся в Узбекистане и живущий в Финляндии, установил в финском городе Турку еще одного коня, «Коня-счастье», но там он располагается у дверей небольшого магазина и размеры его весьма скромны. Зато в Челябинске скульптор, вместе с сыном Каримом, поставил монумент «История города» в виде верблюда. А неблагодарные горожане взяли да и открутили кораблю пустыни хвост…

Рафаэль Сайфуллин родился в Узбекистане, а живет в Финляндии. Фото finland.fi

Инфернальные хранители семьи

Скульптуры архитектора Даши Намдакова «Он» и «Она», установленные у Центра семьи «Казан» (знаменитые «драконы» или «горгульи») опустошили бюджет Казани в 2016 году на 289 млн рублей. Барсы и зиланты высотой 6 метров призваны охранять семейное счастье брачующихся казанцев. Однако и тут не все поняли замысел автора. Дети, например, приняли их за динозавров, а некоторых особенно впечатлительных взрослых людей они попросту напугали. Неодобрительно высказались также приверженцы мусульманской веры и православной религии. А художник Ильгизар Хасанов в одном из интервью отметил, что Намдаков — бурят, а это другая, нетюркская культура.

Да, работы талантливого художника стоят и в Лондоне, и в Сингапуре, и в Алматы, но вот последнее его творение — украшение освященного 14 июня Храма Вооруженных сил в Подмосковье — вызвало, мягко говоря, недоумение у православного сообщества, увидевшего в элементах оформления храма «неприкрытый сатанизм».



Барсы и зиланты высотой 6 метров призваны охранять семейное счастье брачующихся казанцев. Фото Максима Платонова

Рудольф Нуриев у заднего входа в театр

В ноябре 2018 года в Казани открыли первый в России памятник Рудольфу Нуриеву. Автором скульптуры стал Зураб Церетели, место установки выбрано предсказуемо — пятиметровый бронзовый Нуриев в трико словно тянется в прыжке к театру оперы и балета им. М. Джалиля. За ним, по замыслу, — занавес, но если не знать задумки художника заранее, угадать в нем можно волны, крылья, просто тряпки…

Сам скульптор отметил на церемонии открытия, что необходимо поднимать татарстанскую историю при помощи языка искусства. Церетели отметил: «Это — крик моей души». Однако не все приняли новую достопримечательность с таким же энтузиазмом. Во-первых, само место. Логично, что театр, но почему лицом к черному входу (памятник расположен в скверике за театром) и спиной к дороге? Но и здесь тоже как посмотреть — ведь именно сквер с фонтаном — одно из самых живописных мест у театра. Места по бокам здания театра заняты Тукаем и Пушкиным, на главный вход «смотрит» Ленин. Почему бы и нет. Что касается внешнего вида, то в изображении есть отсылка к античности, но в некотором преувеличении — в соцсетях промелькнуло определение «квазиантичный». Многие еще прохаживаются по поводу чрезмерно обтягивающих трико, но тут уж «на вкус и цвет»…

В ноябре 2018 года в Казани открыли первый в России памятник Рудольфу Нуриеву. Автором скульптуры стал Зураб Церетели. Фото tatarstan.ru

«Доверие» привезли в багажнике

Пожалуй, самым милым казанским памятником нового века можно считать «Доверие» работы молодого, но уже известного в России татарстанского скульптора Фаниля Валиуллина. Небольшая скульптурная группа расположена на пересечении улиц Чернышевского и Профсоюзной, рядом со стоматологической клиникой, руководство которой, собственно, и подарило городу это маленькое чудо.

Композиция состоит из трех фигур — мальчика, подтягивающего свою подружку за руку на возвышение, и их собаки, которая активно участвует в происходящем. По словам скульптора, ему заказали работу, вызывающую у людей позитивный настрой. Особый акцент был сделан на прочность фигур, но это не страховка от вандалов. Просто дети любят играть вместе с бронзовыми товарищами. Отливали их мастера Екатеринбурга, а доставили композицию в Казань в багажнике автомобиля. Прижилась и примета, придуманная заказчиком: «Если потереть собачке нос, обязательно найдешь доброго и верного друга».

Самым милым казанским памятником нового века можно считать «Доверие» работы молодого, но уже известного в России татарстанского скульптора Фаниля Валиуллина. Фото tripadvisor.ru

Здесь по аналогии вспоминается скульптура, установленная в 2011 году на площади перед театром им. Г. Камала, работы Асии Миннуллиной — «Загадки Шурале». Казанцы переименовали ее просто в «Памятник Шурале» и неизменно держатся за рог этого мифического персонажа — на удачу.

К слову, последняя работа Валиуллина уже завершена — это бронзовый бюст Минтимера Шаймиева. Она будет установлена в родной деревне первого президента Татарстана Аняково в августе этого года.