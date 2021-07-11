Главное о коронавирусе на 11 июля: в Москве за сутки закончился «КовиВак», ЕС планирует привить 70% населения

Доз — на четыре дня

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 51 новый случай COVID-19. Всего на 10 июля в республике зарегистрировано 22 905 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 20 449 человек, в том числе один за минувшие сутки. Умерли за весь период 565 человек.

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что ситуация с коронавирусом в Татарстане находится под контролем. По его словам, в республике для вакцинации населения созданы все необходимые условия — в настоящее время в РТ работают 153 прививочных пункта, в том числе 62 — мобильных. Работа в мобильных коллективах и выездная вакцинация демонстрируют позитивные результаты.

В связи с массовой иммунизацией в Татарстане повысился спрос на вакцины, он превысил поставки. Пока осталось около 66 тысяч доз, при настоящих темпах вакцинации их должно хватить на 4 дня.

Роспотребнадзор провел 293 оперативных проверки объектов на соблюдение «антиковидных» требований. 54 организации работали с нарушениями, что составляет 18% от прошедших проверку. Чаще всего нарушения обнаруживаются в учреждениях образования и заведениях общественного питания, а еще на торговых предприятиях. Минниханов отметил, что по ряду предприятий-нарушителей приняты решения о приостановке их деятельности. Роспотребнадзор продолжит работу в этом направлении, в случае обнаружения нарушений деятельность предприятий будут приостанавливать.

Фото tatarstan.ru

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл назвал «перебором» угрозы уволить с работы отказавшихся от вакцинации по тем или иным причинам. На вопрос о том, привился ли он, митрополит Татарстанский ответил, что у него большое количество антител после болезни, перенесенной в легкой форме. При этом владыка готов привиться, когда уровень антител упадет, если получит соответствующую рекомендацию врача.

В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19. От инфекции скончались две женщины 1948 и 1950 годов рождения, трое мужчин 1945, 1948 и 1953 годов рождения.

Ограничения в Ростовской области



За последние сутки в России выявили 25 033 новых случая коронавируса, выздоровели 17 382 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 783 333 человек, а выздоровевших — до 5 200 219 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 749 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 143 002 человека.



За последние сутки в России проведено более 594 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 118 118 человек.



В Москве наблюдается стабилизация ситуации и небольшое снижение заболеваемости — столица преодолела пиковые значения по COVID-19, заявил мэр города Сергей Собянин.

Власти Ростовской области ввели ограничения в рамках борьбы с коронавирусом. Согласно правилам, в Ростовской области приостанавливается проведение массовых развлекательных, культурных и зрелищных мероприятий. Запрещаются физкультурные и спортивные мероприятия с участием зрителей. В зданиях торгово-развлекательных центров остановлена деятельность объектов для развлечения и досуга, это не касается аквапарков и кинотеатров. Там введены ограничения по количеству посетителей.

Фото mos.ru

В Москве за день тысячи людей привились вакциной «КовиВак» от COVID-19. Препарат только в субботу привезли в 14 павильонов «Здоровая Москва», к вечеру запасы вакцины подходили к концу. В каждый из павильонов завезли не более 850 доз препарата. Вакцина «КовиВак» закончилась в столице спустя сутки после поставки новой партии, сообщает официальный сайт столичной мэрии.



Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что никаких обсуждений по поводу переноса выборов в Госдуму с сентября 2021 года не ведется. Избирательный процесс уже запущен. Центральная избирательная комиссия и комиссии в регионах сейчас работают с полной отдачей, исходя из того, что голосование пройдет 17, 18 и 19 сентября. Так она прокомментировала сообщения в СМИ о возможном переносе выборов в Госдуму с сентября на конец года или следующую весну из-за пандемии COVID-19.

Представитель певицы МакSим, которая находится в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции легких, сообщила, что состояние певицы улучшилось. Подробностей пока нет.



В Германии сто тысяч человек получили уведомление о вакцинации по ошибке

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 186 463 245 человек, 4 025 037 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 847 784). На второй строчке — Индия (30 837 222), на третьей — Бразилия (19 069 003), на четвертой — Франция (5 870 463), на пятой — Россия (5 688 807, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (607 132). За ними следуют Бразилия (532 893), Индия (408 040), Мексика (234 907), Перу (193 230) и Россия (139 896).

В исследовании Национального центра инфекционных заболеваний (NCID) Сингапура сообщается, что у 10% переболевших коронавирусом в течение полугода с момента заражения наблюдаются симптомы заболевания, такие как кашель и одышка. Согласно исследованию, у переболевшего человека долгое время были постоянная усталость, головокружение и бессонница. Ученые выяснили, что, несмотря на то, что COVID-19 воздействует в основном на легкие, он также повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Пока исследователи не выяснили причину, по которой симптомы заболевания сохраняются и после выздоровления.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу необходимо научиться реагировать на «вакцинную дипломатию», к которой прибегают Россия и Китай. По его словам, Россия и Китай становятся все более «навязчивыми», сотрудничать с ними становится все труднее. Он также добавил, что пока сложно прогнозировать, смогут ли победить инфекцию до 2023 года, однако мир уже становится менее безопасным и свободным.



Фото twitter.com/JosepBorrellF

Более 100 тысяч жителей немецкого Бранденбурга, сделавших лишь одну прививку от коронавируса, по ошибке получили подтверждение полной вакцинации в центре вакцинации или при помощи мобильной бригады. Всего около 460 тысяч жителей земли Бранденбург получили электронное подтверждение от местного Минздрава о прохождении полной вакцинации. Однако к тому моменту лишь 382 тысячи бранденбуржцев полностью привились от COVID-19, причем часть привились в больницах или у врача частной практики.

Двое сотрудников отделения хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии университетской больницы Crosshouse в Шотландии предложили эффективный способ снизить заразность пациентов, инфицированных COVID-19. На их взгляд, это можно сделать с помощью обычного антисептика, если промыть им ротовую полость больного. Согласно проведенным ранее исследованиям, эта простая процедура снижает концентрацию вирусов в слюне на 99,99%. Правда, эти замеры были сделаны спустя всего 15 секунд после обработки, и как скоро концентрация вируса во рту вновь становится опасной для окружающих, на данный момент неизвестно. Однако, по оценкам эпидемиолога, научного сотрудника Европейского университета в Санкт-Петербурге Антона Барчука, статья шотландских медиков вызывает больше вопросов, чем ответов. Он добавил, что местное воздействие на ковид в принципе будет обладать крайне малой эффективностью, потому что вирусная инфекция — это системное заболевание, а не болячка, которая концентрируется в одном месте и больше никак не затрагивает организм.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС уже получили достаточное количество доз вакцин, чтобы привить 70% взрослого населения до конца июля. Параллельно с вакцинацией взрослых в Евросоюзе уже запущена вакцинация детей и подростков.

Маргарита Головатенко