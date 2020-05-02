Помощь МСБ, онлайн-праздники и стрижка с мерами предосторожности — нововведения мая-2020

Последний весенний месяц начинается под флагом борьбы со всемирной напастью COVID-19. Нерабочий период пока распространяется на срок до 11 мая включительно. Эта ситуация заставляет нас обращать внимание не только на те мероприятия, которые ожидают россиян, но и на те, что приходится отменять в связи с пандемией. Зато обзор нововведений месяца пополнили меры по борьбе с ней и ее экономическими последствиями — отсрочки по аренде и налогам, субсидирование кредитов, микрозаймы, а также традиционные гранты и конкурсы, которые перешли на интернет-платформы. Подробнее о том, каким образом поддерживают бизнес в условиях самоизоляции в Татарстане и как россияне учатся жить и праздновать онлайн, — в подборке «Реального времени».

Самоизоляция растянула майские праздники

В богатом на праздники мае планировалось восемь выходных дней из первых одиннадцати. Президент Владимир Путин объявил нерабочими еще три. Таким образом, из-за пандемии россияне останутся дома до 11 мая включительно.

Работникам пострадавших отраслей МСП — по 12 тысяч рублей

С 18 мая малые и средние предприятия начнут получать помощь от правительства РФ. Президент России Владимир Путин предложил такую меру поддержки бизнеса в условиях коронавирусной пандемии. По его поручению малым и средним предприятиям будет предоставлена прямая безвозмездная помощь от государства. Единственное условие и требование для МСБ — максимальное сохранение занятости (не менее чем 90% от уровня на 1 апреля этого года). Объем поддержки будет рассчитываться с учетом численности работников на указанную дату и суммы в 12 130 рублей на сотрудника в месяц. Как пояснил Путин, если заявка будет одобрена в апреле, то финансовая поддержка предприятию поступит после 18 мая. Средства за май придут в июне.



Весь май налоговые органы не могут назначать новые и повторные выездные налоговые проверки. Фото tatar-inform.ru

Послабления в налоговом контроле

Весь май налоговые органы не могут назначать новые и повторные выездные налоговые проверки, проверки по операциям между взаимозависимыми лицами, проверки применения ККТ, проверки в области валютного контроля — если не истекают сроки давности привлечения к ответственности. ФНС приостановила до конца месяца все начатые проверки (кроме камеральных). Предприятиям продлили срок ответа на требования налоговых органов на 20 рабочих дней, а по камеральным проверкам — на 10 дней. Кроме того, налоговики в мае не составляют акты и решения по выездным (повторным выездным) проверкам.

Налоговые органы приостановили решения о замораживании счетов, а также рассмотрение возражений на акты своих проверок. На май отменены штрафы за непредставление документов (с 1 марта по 31 мая) в налоговую. Срок сдачи налоговых деклараций продлен на 3 месяца. Это правило применяется в отношении деклараций (за исключением НДС) и отчетности, срок представления которых приходится на март — май 2020 года.

У бухгалтеров еще есть немного времени



Сроки сдачи отдельной бухгалтерской и налоговой отчетности переносятся на май. На срок до 6 мая переносится бухгалтерская отчетность за 2019 год, которую раньше нужно было сдавать 31 марта. 15 мая можно сдать декларацию по НДС за I квартал 2020 года, прежде сроком ее сдачи было 25 апреля. До 15 мая (с 30 апреля) продлили сдачу расчета по страховым взносам за I квартал 2020 года.



Сроки сдачи отдельной бухгалтерской и налоговой отчетности переносятся на май. Фото mpbc.ru

Микрозаймы тем, у кого снизилась выручка

Наряду с федеральным правительством кабмин Татарстана разработал свой механизм поддержки бизнеса, в том числе из отраслей, не вошедших в список наиболее пострадавших. В мае и последующие месяцы для предприятий в республике будет действовать пакет антикризисных мер стоимостью 1,3 млрд рублей. Об этом в конце апреля объявил премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Фонд поддержки предпринимательства предоставит субъектам МСП помощь в виде микрозайма под 1%. На него могут рассчитывать предприятия, не охваченные ранее федеральными и республиканскими мерами и не вошедшие в список наиболее пострадавших отраслей. Сумма займа составит от 100 тыс. до 2 млн рублей на срок до 2 лет. Микрозаем предоставят тем, у кого среднемесячная выручка снизилась на 30%. Льготная ставка будет действовать первые 6 месяцев, после она вырастет в зависимости от экономической ситуации. Для тех предпринимателей, которые сохранят занятость на уровне не менее 90% по отношению к марту 2020 года, процентная ставка на оставшийся период составит половину ключевой ставки ЦБ РФ. Механизм предусматривает и возможность отсрочки выплаты основного долга сроком до 6 месяцев. За консультацией по всем существующим мерам поддержки предприниматели могут обратиться по телефону 8 (843) 524-90-90.

Поручительство и субсидирование процентов

Гарантийный фонд Татарстана предоставит поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства, не располагающим достаточным залоговым обеспечением для привлечения заемных средств. Также Гарантийный фонд проводит реструктуризацию портфеля поручительств.

Центр реализации программ поддержки и развития МСП планирует субсидировать процентную ставку в размере ключевой ставки ЦБ РФ по действующим кредитам предпринимателей. Предельный размер субсидии на одного получателя — 1,5 млн рублей. Также Центр предлагает субсидировать затраты предпринимателей в сфере доставки еды в течение двух месяцев.

Отсрочку предоставляют предприятиям в пострадавших от последствий пандемии отраслях сроком до 1 октября 2020 года. Фото Максима Платонова

Отсрочка аренды за полгода

Согласно постановлению кабмина РТ, условия отсрочки аренды госимущества применяются к договорам, которые были заключены до введения в Татарстане режима самоизоляции. Отсрочку предоставляют предприятиям в пострадавших от последствий пандемии отраслях сроком до 1 октября 2020 года, начиная с даты введения режима самоизоляции. Оплатить задолженность по аренде необходимо не ранее 1 января 2021 года, но не позднее 1 января 2023 года. При этом начисление штрафов не допускается.

Топливо для аграриев на треть дешевле от розницы

Стоимость топлива для аграриев с 1 мая снизилась с 41,2 тыс. (в апреле) до 39,95 тыс. рублей за тонну, это на 13% дешевле оптовой цены (46 тыс. рублей). В прошлом году первый транш им отпустили за 42,8 тыс. рублей за тонну (во втором полугодии — по 44,6 тыс. рублей). В пересчете на литры с коэффициентом 0,82 цена на дизтопливо для сельхозпредприятий составит порядка 32,7 рубля, что на 30% дешевле розничной цены на АЗС (46,5 рубля за литр). «Татнефть» уже отгрузила сельхозпроизводителям с завода около 14 тыс. тонн. Всего в этом году аграрии Татарстана получат 140 тыс. тонн льготного дизтоплива.

5 миллионов для начинающих фермеров

До 19 мая Минсельхозпрод РТ принимает документы на гранты размером до 5 млн рублей для начинающих фермеров. Они получают поддержку государства на открытие своего дела. Использовать деньги можно на строительство молочных ферм, ферм по откорму КРС, разведению овец, содержание дойных коз, птицеферм мясного и яичного направления (кур, индеек, гусей, уток и перепелов), конеферм и ферм по производству товарной рыбы, строительство теплиц, овощехранилищ. Информация о порядке предоставления гранта и формах документов — на официальном сайте Минсельхозпрода РТ. Проконсультироваться можно в кол-центре министерства по единому телефону 8-800-444-16-70.

До 19 мая Минсельхозпрод РТ принимает документы на гранты размером до 5 млн рублей для начинающих фермеров. Фото: agro.tatarstan.ru

Постричься как СМС-цель

С конца апреля — в мае открываются в Татарстане парикмахерские: Роспотребнадзор разрешил их работу в период режима самоизоляции при соблюдении санитарно-эпидемиологических условий. Татарстанцам позволено посещать парикмахерские раз в месяц. Специально для этого введен еще один пункт в перечне целей для СМС-пропусков.



Лучшим ИТ-проектам — финансирование и продвижение

До 10 мая в Казани принимаются заявки в бизнес-инкубатор. А 16—17 мая в казанском IT-парке пройдет 42-й отбор в онлайн-формате. Благодаря этому расширится география участников. На конкурс организаторы приглашают участников с проектами в сфере информационных технологий разных направлений. Стадия проекта не имеет значения — это может быть идея или бизнес с первыми продажами. Преимущество для участников — наличие продукта с базой пользователей, клиентов и достаточной вместимостью рынка.

Заявки можно отправлять на сайт http://kazanstartup.ru. Шорт-лист проектов будет опубликован 13 мая. Эксперты отбора — представители IT-отрасли, бизнес-сообщества, руководители компаний. Победителям, которые заключат соглашение с бизнес-инкубатором, обещают экспертную поддержку, оборудованное место, бухгалтерское и юридическое сопровождение. Кроме того, им полагаются частное и государственное финансирование, PR-поддержка, продвижение на рынок и мощный виртуальный сервер для запуска проекта.

16—17 мая в казанском IT-парке пройдет 42-й отбор в онлайн-формате. Фото Максима Платонова

Площадка для перспективных проектов

До 12 мая продлится большой форсайт НТИ 2.0 (Национальной технологической инициативы) в рамках онлайн-конвента «Весенний навигатор». Он стартовал 8 апреля. Во время этого мероприятия отберут участников нового форсайта для обновления и запуска новых рынков НТИ (один из Центров компетенций НТИ создан на базе Университета Иннополис) по персонализированному питанию, образованию, геймификации, управлению климатическими экосистемами, а также использованию современных подходов в строительстве.

По итогам форсайта организаторы ожидают получить готовые команды, списки проектов и стартапов по новым рынкам НТИ. Они ознакомятся с планами развития частных компаний, запросами на новые законодательные инициативы, а также запросами от системы образования на подготовку кадров. Регионы могут принять участие в форсайте. Его участники в течение летних месяцев проработают свои идеи и дорожные карты проектов. В конце июля они защитят свои концепции развития новых рынков НТИ. Старт реализации новых дорожных карт запланирован на осень 2020 года.

Маски в аптеках обещают с мая



В начале мая на полную проектную мощность — 10 млн изделий в месяц — выйдут производства одноразовых медицинских масок в Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге. Три предприятия в эти дни завершают пусконаладочные работы четырех линий. Сырьем их полностью снабжают республиканские производства.

Даже шествие «Бессмертный полк» тоже в этом году пройдет виртуально. Фото Рината Назметдинова

Виртуальные шествия 9 мая



Парады Победы в Москве, Казани и других российских городах отменяются до стабилизации эпидемиологической обстановки. Мероприятия, посвященные 75-летию Победы, пройдут онлайн. В соцсетях организовано множество экскурсий, конкурсов, концертов, музыкальных и поэтических марафонов. И даже шествие «Бессмертный полк» тоже в этом году пройдет виртуально.

Празднование юбилея ТАССР обсудят позже

27 мая — День рождения республики. К своей юбилейной дате Татарстан готовился давно. В прошлом году в Казанской ратуше зампред правительства РФ и по совместительству руководитель оргкомитета по подготовке и празднованию 100-летия образования ТАССР Виталий Мутко утвердил план из 75 основных мероприятий. Он назвал эту дату событием федерального масштаба.

Владимир Путин объявил о поэтапном ослаблении спецрежима при благополучной эпидемиологической ситуации с 12 мая, однако проведение массовых мероприятий в конце месяца вызывает сомнения. В пресс-службе президента РТ между тем подчеркивают, что коронавирус не отменит (может лишь перенести) мероприятия к 100-летию ТАССР. «Безусловно, праздник будем отмечать. Вернемся к этому вопросу чуть позже, когда будем понимать, что жители республики в безопасности», — сообщила руководитель пресс-службы Лилия Галимова.



Священный месяц мусульман Рамазан завершится 23 мая. Стартовал он в непривычных условиях самоизоляции, без массовых вечерних трапез (ифтаров). Фото Максима Платонова

Рамазан в самоизоляции



Священный месяц мусульман Рамазан завершится 23 мая. Стартовал он в непривычных условиях самоизоляции, без массовых вечерних трапез (ифтаров), коллективных молитв в мечетях, мероприятий для детей — во всяком случае офлайн.



Банки отменили «роуминг» на быстрые платежи

С 1 мая Центробанк запрещает кредитным учреждениям брать комиссию с граждан за переводы внутри системы до 100 тыс. рублей. Комиссия на переводы на сумму свыше 100 тыс. рублей в месяц составит не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей. Такое решение Банк России принял в связи с распространением коронавирусной инфекции и падением цен на нефть. Сам ЦБ перестал брать комиссию с банков с апреля 2020 года по 30 июня 2022 года, чтобы стимулировать их к нулевым комиссиям.

Можно на дачу, гулять и бегать, но не расслабляться

С первых дней мая в Татарстане допустили ослабление режима самоизоляции для жителей республики. Теперь покидать дом могут люди старше 65 лет — главным образом, чтобы отправиться на дачу. Бегать и кататься на велосипеде на открытом воздухе (но не в парках и на стадионах) можно с 5 до 7 утра (только индивидуально). С 1 мая в Татарстане открывается навигация — татарстанцы могут добраться на дачу речным транспортом. Выезжать туда можно уже не два, а четыре раза в неделю. Не запрещается и гулять с детьми в периметре дома (но не группами).

Президент РТ Рустам Минниханов поручил разработать до 5 мая дополнительные послабления режима самоизоляции. Но «не надо воспринимать это как повод расслабиться», предупредила на брифинге Лилия Галимова.

С 1 мая в Татарстане открывается навигация — татарстанцы могут добраться на дачу речным транспортом. Фото Рината Назметдинова

Конкурс за миллион



До 15 мая планировалось определить участников программы «Земский учитель», но сроки ее также были продлены. Последний день приема заявок перенесен с 15 апреля на 30 июня. Программа заработала с января этого года, на ее сайте размещаются свободные вакансии в школах небольших населенных пунктов (с населением до 50 тыс. человек). Любой учитель, соответствующий требованиям школы, сможет занять одну из таких вакансий и получить за переезд в сельскую местность 1 миллион рублей (а в регионах Дальнего Востока — 2 миллиона рублей). До начала учебного года с учителями заключат трудовой договор, чтобы они приступили к работе с 1 сентября, а до 1 декабря педагоги получат деньги по программе.

В федеральном бюджете на «Земского учителя» предусмотрено более 1,6 млрд рублей в 2020 году, более 1,2 млрд рублей — в 2021-м и более 1,1 млрд рублей — в 2022-м. Планируется, что участие в программе примут около 4,5 тысячи учителей.

В запасе у старшеклассников — еще несколько дней на подготовку

Самоизоляция нарушила привычный порядок сдачи экзаменов для школьников. Старшеклассники начнут сдавать ЕГЭ и ОГЭ не в мае, а с 8 июня. Девятиклассники не будут сдавать два экзамена по выбору, их знания протестируют по обязательным предметам.

Старшеклассники начнут сдавать ЕГЭ и ОГЭ не в мае, а с 8 июня. Фото Максима Платонова

Фильмы, отсрочки, скидки и доставка

В период самоизоляции различные компании проводят всевозможные благотворительные акции, поддерживают тех, кому особенно нужна помощь, а также заботятся, чтобы россияне не скучали, сидя дома. До конца мая у крупных операторов сотовой связи доступны общероссийские телеканалы даже при отрицательном балансе, действует безлимитный доступ к самым популярным пакетам фильмов и сериалов, книг.

Клиенты банков из-за пандемии коронавируса могут на пару месяцев получить отсрочку по кредитным платежам по ипотеке, за кредит наличными и даже не гасить задолженность по кредитной карте, однако проценты при этом нужно продолжать вносить аккуратно. Некоторые кредитные организации запустили собственные программы поддержки малых и микропредприятий, дают им отсрочку по платежам до полугода.

Торговые сети поддерживают медработников, волонтеров и пенсионеров специальными скидками, ресторанному бизнесу предлагают разместить свою продукцию на полках супермаркетов. Кроме того, распространяются плакаты, которые неравнодушные люди могут повесить у себя в подъезде, предложив пенсионерам покупать продукты.

А чтобы стимулировать спрос на поездки, крупнейшие компании такси предоставляют скидки пользователям и льготы для таксопарков вместе с автодилерами, а также возят медработников и волонтеров, организуют доставку товаров на дом.

Участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также жителей блокадного Ленинграда, которые пользуются домашними телефонами «Ростелекома», переведут на постоянный тарифный план «Ветеран» с бесплатными звонками. Фото Рината Назметдинова

Ветеранам обнулили стоимость звонков

В честь 75-летия Победы участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также жителей блокадного Ленинграда, которые пользуются домашними телефонами «Ростелекома», переведут на постоянный тарифный план «Ветеран» с бесплатными звонками. Его подключат автоматически с 1 мая по спискам, которые предоставили органы власти субъектов РФ. Если кто-то из абонентов не попал в списки участников акции, они могут обратиться с соответствующим запросом по номеру 8-800-200-77-66.



«Евровидение» вне конкуренции

Конкурс песни «Евровидение», который должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме, давно отменен. Тем не менее шоу состоится в неконкурентном формате. 16 мая организаторы песенного конкурса проведут телеконцерт Europe Shine A Light. Он объединит артистов — участников конкурса 2020 года из их европейских локаций в общем исполнении композиции «Евровидения-1997» Love Shine A Light группы Katrina And The Waves.

