Жители Малых Кабанов: «Помогите сохранить наше право на сельский быт!»

Сельчане Лаишевского района выступили против многоэтажной жилой застройки

Фото: tatmitropolia.ru/село Большие Кабаны, Лаишевский район

Жители Малых Кабанов выступили против строительства по соседству крупного жилого комплекса из высотных домов на 24 тысячи человек. На последних публичных слушаниях о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Большекабанского сельского поселения они единодушно выразили «полное несогласие» с проектом — зону индивидуальной жилой застройки предлагалось изменить на зону многоэтажной. А теперь сельчане ищут способы отменить результаты ранее проведенных слушаний, благодаря которым проект смог получить «зеленый свет». Подробнее — в материале «Реального времени».

«Отчет о работе главы оформили как наше согласие на многоэтажную застройку»



Новый жилой комплекс из 75 многоквартирных домов хотят построить на территории села Малые Кабаны, рассказал «Реальному времени» местный активист Роман Третьяков. Строить жилье, по его словам, хотят на бывших землях сельхозназначения, которые были переведены в статус ИЖС.

— Комплекс рассчитан на 24 тысячи жителей, возводить собираются без отдельных дорог, без собственных канализационных очистных сооружений и с перспективой получения на выходе дорожной пробки в сторону аэропорта «Казань». И сейчас застройщик и администрация Лаишевского района делают все возможное, чтобы сменить вид разрешенного использования с ИЖС на многоэтажную застройку, невзирая на то, что эта территория находится в охранной зоне казанского аэропорта, и на другие требования законодательства, — сообщил мужчина, — На днях у нас будут проходить очередные слушания, связанные с этим проектом — пятые или шестые по счету, мы в них уже запутались.

Третьяков рассказал, что началась история с того, что в марте 2022 года в генплан Большекабанского сельского поселения Лаишевского района были внесены изменения, в результате которых население Малых Кабанов должно вырасти с 700 человек до 24 тысяч:

— Мы задним числом — только в начале сентября узнали, что весной были проведены некие публичные слушания с участием 12 человек — учителей и пожилых жителей села, которым даже внятно не объяснили, что вопрос касается генплана. Тогда все было представлено, как отчет главы сельского поселения о своей работе, а документально это оформили как согласие населения на изменение генплана. Когда мы об этом узнали — были в шоке. Обратились к главе района и к президенту Татарстана Рустаму Минниханову, просили признать эти слушания недействительными. Пока нам никто навстречу не пошел. На слушаниях в начале сентября нам рассказали о том, что рядом с нашими домами построят 75 многоэтажных домов высотой свыше 12 этажей. Мы бы еще могли согласиться на относительно вменяемую этажность. Но это уже явный перебор! Да еще по проекту наши дома упираются прямо в многоэтажки, из окон открывается вид на наши огороды — приятно, комфортно нам будет жить вот так — «под наблюдением», — с сарказмом заметил местный житель.

Фото: предоставлено активистами села Малые Кабаны

Дорога, ведущая к пробке

Вскоре после первых слушаний, по словам активистов, в селе началось строительство дороги, ведущей от трассы Р-239 Казань — Оренбург к будущему ЖК. Ранее сообщалось, что для этих целей планируется реконструировать развязку на трассе Р-239 и построить объездную дорогу вдоль поселка Усады. Но либо что-то пошло не по плану, либо проектировщики решили, что Малые Кабаны — это и есть «объезд» Усад.

— Дорогу строят прямо через наше село, и если жилкомплекс будет построен, то те 7,5 тысячи автомобилей, которые, как предусмотрено проектом, будут иметься у его жителей, поедут через нас. Причем машин наверняка будет больше, чем заложили в проект! В какой кошмар это выльется, легко представить, вспомнив, что уже много лет творится в Салмачах и Куюках. Как и там, все с утра будут выезжать из ЖК, вечером — возвращаться. Да что там, просто посчитаем: 7,5 тысячи машин, при длине каждой в 4,5—5 метров — это цепочка длиной почти в 40 километров. Легко догадаться, какая образуется пробка! И ехать, стоять, газовать эти машины будут не в чистом поле, а под нашими окнами, — сетуют местные жители.

Вполне резонно население возмущается решением, которое резко ухудшит качество жизни и снизит капитализацию жилья. Люди недоумевают: почему не построить дорогу в обход села? Если так проявляется забота о них, то достаточно сделать выезды на новую дорогу.

«Ни инфраструктуры, ни рабочих мест»

Впрочем, дорога — не единственная неприемлемая часть проекта строительства нового жилья рядом с Малыми Кабанами, считают их жители. Сельчан решительно не устраивает и план построить в будущем «человейнике», рассчитанном на 24 тысячи жителей, локальные очистные сооружения:

— Для такого микрорайона нужна централизованная канализационная сеть. Иначе все может быстро закончиться экологической катастрофой. Сейчас уже проезжая около Усад, где стоят многоэтажки и такие же локальные очистные, ощущаешь запах канализации, а тут 24 тысячи человек будут, извините, нужду справлять… И еще они планируют построить водозабор. А у нас и так проблемы с водой, существующие скважины не справляются, и если вместо централизованного водоснабжения появится еще один локальный водозабор, поставят мощные насосы, то вода у нас просто пропадет.

Другой веский довод — отсутствие рабочих мест. Планы построить очередной «человейник», убеждены местные жители, приведут к обострению маятниковой миграции:

— В селе нет достаточного количества рабочих мест, нет производств, которые бы обеспечили занятость. Нет достаточного количества детсадов и школ, а строят их, как правило, с большим запозданием после сдачи жилья.

Фото: предоставлено активистами села Малые Кабаны

Протокол как повод для «истерики»

6 сентября в Больших и Малых Кабанах прошли слушания по проекту Правил землепользования и застройки.

— Представители Лаишевской администрации присутствовали на обеих площадках и активно уговаривали жителей согласиться на внесение изменений в генплан, но мы остались при убеждении, что этого делать не следует. В слушаниях участвовали начальник районного отдела архитектуры и градостроительства Алексей Карсалов и руководитель исполкома Большекабанского сельского поселения Ремис Ильгамов, — рассказали в инициативной группе жителей села.

Самым трудным, говорит местный активист, оказалось оформить несогласие сельчан документально — по всем правилам:

— Чтобы наше мнение не учитывать, представители администрации не вели протоколы. Однако мы пришли на слушания подготовленными — принесли обращение, под которым были собраны подписи жителей. В нем четко прописано, что мы категорически против высотной застройки — хотят строить, пусть строят малоэтажные индивидуальные дома.

Протокол публичных слушаний жители составили по всей форме и в нем указали, что все присутствовавшие на слушаниях дружно (в Малых Кабанах — 58 голосами) проголосовали против изменения зоны индивидуальной жилой застройки на зону многоэтажной.

— Мы настояли, избрали председателя и секретаря из своих — и это первый протокол, который отражает реальную ситуацию, — рассказывает Третьяков. — А до этого мы были вынуждены все снимать на видео, но видео — не протокол, его к делу не пришьешь.

В этом протоколе жители закрепили существенный момент, сознательно или случайно упущенный в протоколах предыдущих слушаний. На вопрос жительницы села Светланы Нуриевой, попросившей обосновать необходимость изменения зоны, Алексей Карсалов ответил: «Размещение объектов на данной территории будет [производиться] в рамках утвержденного проекта планировки, который дважды слушался и не был согласован». А вот ответ, как мог быть утвержден проект планировки без согласования с жителями, остался, что называется, за кадром.

Активисты села сформулировали претензии к чиновникам, которые, по мнению жителей поселения, нарушают регламент проведения слушаний и действующее законодательство:

— По Уставу Лаишевского района вопрос, который обсуждается, должен обязательно выноситься на голосование, а они нам голосовать категорически запрещают. Замечания наши по существу не фиксируют — только какие-нибудь несущественные. Протокол сразу не показывают — только публикуют через 3 дня, и в нем наши главные замечания отражения не находят. Сейчас мы ищем способ оспорить такие протоколы и, главное, решение по изменению генерального плана сельского поселения. Но обнаружилась проблема: сами мы юридически недостаточно грамотные, а юристы, к которым мы обращались, дружно отказались помочь — сослались на то, что им еще хочется работать в регионе...

Фото: предоставлено активистами села Малые Кабаны

«Требуем привести в соответствие»

Очередные публичные слушания назначены на 12 октября. Жители Малых Кабанов готовятся к ним: вечером 9 октября уже более 500 человек поставили подписи под документом с замечаниями и предложениями по проекту планировки территории жилищного комплекса.

В документе, под которым продолжают собирать подписи, говорится: «Ознакомившись с экспозицией проекта планировки на сайте Лаишевского муниципального района Республики Татарстан на Портале муниципальных образований Республики Татарстан и по адресу Малые Кабаны ул. Южная д. 1, руководствуясь своим законным правом, сообщаем, что замечания, высказанные нами на слушаниях 02.09.2022 и указанные в заключении о результатах публичных слушаний от 06.09.2022, в проекте не учтены». Авторы также указали, что представленный проект планировки территории не соответствует Правилам землепользования и застройки Большекабанского сельского поселения и потребовали, чтобы на публичные слушания выносились только проекты, которые соответствуют генплану и ПЗЗ: «Проекты, которые противоречат генеральному плану и ПЗЗ не должны выноситься на публичные слушания».

Жители сельского поселения требуют внести в проект планировки территории следующие изменения:

привести планировочное решение территории в соответствие с Правилами землепользования и застройки Большекабанского сельского поселения и исключить многоэтажные дома из проекта планировки;

исключить из проекта планировки упоминание многоэтажной застройки, заменить на индивидуальное жилищное строительство;

исключить из проекта планировки локальные очистные сооружения, заменить на централизованную канализацию;

переместить предусмотренные проектом социально значимые объекты (школа, детский сад, МФЦ, поликлиника, спортивные учреждения) из глубины застройки на первую линию улиц Нестерова, Шоссейной и Луговой, обеспечив доступ к ним не только жителям нового микрорайона, но и старожилам.

Жирным шрифтом в «замечаниях и предложениях» выделено, что жители села голосуют против утверждения проекта планировки территории жилищного комплекса в представленной на слушания редакции.

Жители села требуют исключить многоэтажные дома из проекта планировки территории. Фото: Максим Платонов

«Нужна ли республике здесь высотная застройка?»

Не надеясь, что справятся своими силами, жители Большекабанского сельского поселения обратились к президенту Татарстана Рустаму Минниханову, считая, что ему презентовали один проект, а воплощать намерены другой, в результате чего создают «огромную социальную, экологическую и транспортную проблему, похлеще тех, что творятся в Салмачах и Куюках»:

«28.03.2022 было принято решение №21-РС об утверждении генерального плана Большекабанского сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан. Данный генеральный план был разработан и утвержден без привлечения к его обсуждению нас — простых жителей поселения. Документ предусматривает увеличение численности жителей с. Малые Кабаны с 1000 человек до 24 000 человек для строительства жилищного комплекса из 75 высотных многоквартирных домов в поле без водопровода, канализации и подъездных путей. И это при том, что Вам в 2016 году данный проект презентовался как проект малоэтажной застройки».

Жители Больших и Малых Кабанов в обращении к президенту республики подчеркнули, что их интересами пренебрегли: «Нужна ли Республике высотная застройка, размещенная в охранной зоне аэропорта, на границе с танковым полигоном, без наличия должных коммуникаций, в том числе водопровода и канализации — вопрос, на который мы не находим ответа. Для чего, кроме как для получения быстрой коммерческой выгоды застройщика, нужно это делать? Мы не понимаем зачем в нашем селе нужны 75 высотных домов и 24 000 новых жителей, ведь работы, школ, детских садиков и больниц ближе, чем в Казани нет. Нужно ли нам еще одно гетто в пригороде г. Казань?».

«Уважаемый Рустам Нургалиевич, Вы наша последняя надежда! — заканчивается их обращение. — Мы уверены, что Вы как наш Президент и опытный руководитель, сможете разобраться в проблеме и поможете нам сохранить наше право на сельский быт».

«Мы о своей проблеме Рустаму Нургалиевичу еще и в Телеграм пишем каждый день, очень надеемся, что он обратит внимание», рассказали «Реальному времени» жители Малых Кабанов. И действительно, сейчас дня не проходит, чтобы в комментариях к традиционным утренним фото с приветствием президента не появилось несколько просьб о помощи от жителей села.

Вопросы без ответов

«Реальное время» обратилось в исполком Лаишевского муниципального района с запросом о ходе публичных слушаний, связанных с реализацией проекта. Мы попросили ответить, каким образом планируется учитывать мнение участников прошедших слушаний, единодушно выступивших против реализации проекта строительства многоэтажного комплекса и перевода земель ИЖС в зону строительства МКД.

Также издание поинтересовалось, ожидается ли какой-либо положительный эффект для района от реализации проекта, спрогнозированы ли его отрицательные последствия, и если да, какими они могут быть, сколько и каких именно вакантных рабочих мест имеется в районе в настоящее время, сколько потребуется их создать после реализации проекта жилищного комплекса, и готов ли район обеспечить данный проект необходимой инфраструктурой — детсадами, школами, поликлиникой, рабочими местами и общественным транспортом на случай возникновения маятниковой миграции в Казань вследствие отсутствия инфраструктуры и работы.

«Реальное время» обратилось в исполком Лаишевского муниципального района с запросом о ходе публичных слушаний. Фото: laishevskyi.ru

Официального ответа на этот запрос «Реальное время» пока не получило и опубликует его по получении. А пресс-секретарь исполкома Лаишевского района сообщила, что все работы, связанные с будущим строительством жилкомплекса, «пока приостановлены».

Не удалось получить ответ на телефонный запрос и от главы Большекабанского сельского поселения Ремиса Ильгамова, который «Реальное время» попыталось сделать в полном соответствии с законом «О СМИ» — чтобы дать главе возможность ответить на претензии жителей Малых Кабанов о том, как его отчет в документах внезапно превратился в согласие местных жителей на изменение генплана в пользу многоэтажной застройки. Не представившаяся сотрудница в его приемной бросила трубку, не дослушав вопроса. Издание готово опубликовать точку зрения главы поселения.

Кроме того, жители Малых Кабанов надеются, что после публикации вопросом о странностях проведения публичных слушаний в Большекабанском сельском поселении заинтересуется также прокуратура — в интересах неопределенного и достаточно широкого круга заинтересованных граждан, соблюдение прав которых оказалось сейчас под вопросом.

Проект жилого комплекса в Малых Кабанах был представлен президенту Татарстана летом 2016 года как образчик нового подхода к планировке территории. При этом на эскизах были трех-, пятиэтажные здания, а не высотки в 12 и более этажей. Тогда же было заявлено, что реализовать концепцию планируется в срок до 2025 года, однако сейчас, как поняли жители Малых Кабанов, строительство растянется до 2045 года. Сельчан перспектива прожить ближайшие четверть века по соседству с бесконечной стройкой и все это время терпеть проблемы с дорогами, школами, детсадами, поликлиниками, прочей инфраструктурой и рабочими местами очень огорчает.

Фото: realnoevremya.ru

«До принятия решения о строительстве необходим полноценный анализ»

— Я видел этот проект, и Минстрой республики обращался ко мне с вопросом, насколько целесообразно размещать в Малых Кабанах этот жилой комплекс, — рассказал «Реальному времени заместитель руководителя Института генплана Москвы, директор Института пространственного планирования РТ Олег Григорьев. — Я ответил, что даже первая очередь, которую планируют дать в 2025 году — порядка 15 тысяч квадратных метров, повлияет, конечно, на общую ситуацию. Но все-таки не критично, а вот запланированная последующая ежегодная сдача до 45 тысяч «квадратов» — это серьезный вопрос, требующий полноценного анализа ситуации.

Григорьев уточнил, что строить ЖК, ежегодно сдавая такие большие объемы жилья, планируется как минимум до 2037 года и напомнил, что ранее планировалась работа по Казанской агломерации, в ходе которой должна была быть создана полноценная транспортная модель, дана полноценная оценка последствий застройки всех казанских пригородов, включая и эту территорию, но пока эта работа не началась:

— Я считаю, что до принятия решения о строительстве необходимо ее выполнить и определить конкретные показатели по застройке каждой площадки. Понятно, что для так называемого Лаишевского узла эта ситуация станет критичной, и жители совершенно справедливо опасаются.

«Чтобы не появлялись гигантские объемы жилья без ничего»

«Реальное время» поинтересовалась у Олега Григорьева, есть ли, по его мнению, вообще смысл строить объекты такого размаха, если рынок жилья съеживается и стагнирует, а в городах республики у значительной части жителей отчетливо проявляется «центробежная» тенденция — многие стараются поселиться за городом, да еще в собственном доме, из экономии построенном собственными силами.

— Есть вопрос комфортности и есть вопрос цены квадратного метра, — пояснил он. — На данный момент цена квадратного метра, которая в многоэтажных домах оказывается ниже, пересиливает. А что касается экономии, когда индивидуальное жилье строится своими силами, самостийно, то такие поселки, как правило, по уровню комфортности уступают тем, что построили девелоперы. Там нет нормальных дорог, нет воды. Люди построили дешевле, а потом годами мучаются. Малоэтажный пояс у Казани будет, хотим мы или не хотим, а дело администрации — обеспечить всю застройку, и малоэтажную, и многоэтажную, инфраструктурой. Чтобы не появлялись гигантские объемы жилья без ничего — я имею в виду не обеспеченные в части мест приложения труда будущих жителей.