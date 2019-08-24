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Минниханов опубликовал фото Рамзана Кадырова и муфтия Татарстана

14:09, 24.08.2019 1
Минниханов опубликовал фото Рамзана Кадырова и муфтия Татарстана
Фото: instagram.com/kamilhazrat

Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил в Instagram снимок, на котором запечатлены глава Чечни Рамзан Кадыров и муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин.

«С братским приветом!» — подписал фото президент РТ.

Накануне Кадыров открыл в Шали крупнейшую мечеть Европы «Гордость мусульман». На церемонию отправился и Камиль Самигуллин.

Здание вмещает 30 тысяч человек, на территории святыни могут одновременно находиться до 100 тысяч верующих. Высота главного купола — 43 метра, мечеть оформлена настоящим золотом. Здание строили с 2012 года.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:17
    Кадыров там со всеми фоткался, ничего удивительного в этом фото нет
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