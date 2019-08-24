Минниханов опубликовал фото Рамзана Кадырова и муфтия Татарстана
Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил в Instagram снимок, на котором запечатлены глава Чечни Рамзан Кадыров и муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин.
«С братским приветом!» — подписал фото президент РТ.
Накануне Кадыров открыл в Шали крупнейшую мечеть Европы «Гордость мусульман». На церемонию отправился и Камиль Самигуллин.
Здание вмещает 30 тысяч человек, на территории святыни могут одновременно находиться до 100 тысяч верующих. Высота главного купола — 43 метра, мечеть оформлена настоящим золотом. Здание строили с 2012 года.ОбществоВласть Татарстан
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