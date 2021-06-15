Минниханов выступил за создание строгого регламента работы с самозанятыми

Президент Татарстана Рустам Минниханов считает, что необходимо разработать строгий регламент работы с самозанятыми. По его словам, нужно обеспечить порядок в этой сфере.

На сегодняшней встрече с Миннихановым татарстанские бизнесмены обратили внимание, что самозанятые злоупотребляют своим статусом. Так, представитель маркетплейса Kazan Express сообщил, что для проверки поставщика осуществляется предварительный запрос производимой им продукции, сообщает пресс-служба президента РТ.



По данным бизнес-омбудсмена Татарстана Фарида Абдулганиева, с начала 2021 года количество аккаунтов татарстанских компаний на маркетплейсах, с которых они продают свои товары, выросло на 61%. На сегодняшний день их насчитывается уже 7 933.



Татьяна Демина