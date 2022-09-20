Капитан «Арабеллы» Роман Лизалин: «Я сам перегнал «Чайку» в Петербург»

Построенный в Зеленодольске единственный российский газоход показал себя в Казани и ушел в Питер

Фото: предоставлено Романом Лизалиным

Как выяснило «Реальное время», первый татарстанский и единственный в России газоход «Чайка», построенный на АО «Зеленодольский завод им. Горького», своим ходом ушел в Санкт-Петербург. Перегнал его туда знаменитый капитан теплохода «Арабелла» Роман Лизалин, который 11 лет назад первым пришел на помощь пассажирам затонувшей «Булгарии», а летом 2022-го осуществил свою давнюю мечту — вернуть Казанке статус судоходной реки. В нашем материале — информация из первых рук о дальнем рейсе «Чайки», новом экскурсионном судне, которое строится, чтобы возить туристов по Казанке и Волге и новой мечте капитана.

«Мы рассчитываем строить эти суда для себя и продавать в другие регионы»



— Мы проделали колоссальную работу, чтобы построить первое в России речное судно, которое бы ходило на сжиженном газе, и строили первую «Чайку» специально для того, чтобы она ходила по Казанке — могла проходить под нашими мостами и имела небольшую осадку, — рассказал «Реальному времени» Роман Лизалин. — Мы планировали эксплуатировать его здесь, на Казанке, но возникли некоторые нюансы, в том числе с инфраструктурой газового обеспечения.

«Чайка СПГ» под мостом «Миллениум». Фото предоставлено Романом Лизалиным

Эти сложности, убежден капитан, были преодолимы, совместно с руководством Татарстана было запланировано строительство водных газовых заправок, но тут вмешался случай:

— К нам обратилась питерская компания, которой очень понравилось наше судно. И эта компания очень сильно нас попросила «Чайку» продать. Жалко было, но мы ее отдали с тем расчетом, что еще построим такие суда — целую серию.

Я сам перегонял «Чайку СПГ» до Питера, мы попали в шторм в Ладожском озере. Волна была далеко за два метра, а судно вело себя стабильно и надежно. После такого испытания можно смело сказать, что мы получили хороший продукт. И теперь мы рассчитываем, что будем строить и продавать его не только в Питер, но и в другие регионы. И будем строить такие суда для себя.

«Чайка» номер два готова на 70 процентов

Лизалин рассказал, что сейчас достраивается новая «Чайка» — на дизельном ходу. В остальном — почти такая же, как газоходная, но большей вместимости:

— Это стало возможным, поскольку в основу этой модели судна была положена модульная система. У нее единый гидродинамический корпус, а вот двигатель мы можем встраивать любой — газовый, дизельный, электрический… И размеры судна тоже могут быть разными — длиннее, короче, выше, ниже. Мы разрабатывали «Чайку» на долгую перспективу, чтобы потом можно было применять это судно для разных целей.

«Чайка СПГ» — спуск на воду. Фото предоставлено Романом Лизалиным

Новая «Чайка», по словам Лизалина, сейчас находится в 70-процентной готовности. Ее пассажировместимость на треть больше, чем у газохода — та была рассчитана на 176 человек, а эта — на 250. Но она так же, как и первая «Чайка», может проходить под низкими мостами на Казанке. Класс судна — «О», это означает, что оно способно выдержать без последствий волну высотой 2 метра.

«Мы открыли ворота, в которые может заходить бизнес»

Мечта Лизалина сделать Казанку судоходной сбылась, как он говорит, во многом благодаря первой «Чайке»:

— Я где-то с 2012 года вынашивал план — восстановить судоходство на Казанке, и мне все говорили: «А кто будет этим заниматься, кто будет там ходить — судов у нас таких нет? Маршрут будет невостребованным». И тогда возникла идея — построить судно и специально для него восстановить судоходство на Казанке. Мы эти два процесса сделали параллельными и оба реализовали. Мы обеспечили судоходство до «Казань-Арены», расставили судовую обстановку, буи, передали судовой ход на баланс Хозяйственного управления Республики Татарстан и прошли его на новом судне. И вы не представляете, какое это было ощущение — стоять за штурвалом и впервые за много-много лет заходить под мост Кировской дамбы. Это неописуемое чувство!

Благодарить за то, что все получилось, подчеркнул капитан, следует тех, кто поддерживал его идею с самого начала: президента Татарстана Рустама Минниханова, Ивана Егорова и холдинговую компанию «Ак Барс», гендиректора Зеленодольского завода имени Горького Рената Мистахова — без них, говорит он, этого проекта не случилось бы. А чтобы проект имел удачное завершение, Лизалину пришлось поработать, так сказать, пиар-менеджером:



— Мы сняли клипы, рекламные ролики, показали их представителям бизнеса. Дескать, вот, смотрите, как это интересно, как это привлекательно — приходите и пользуйтесь. В общем, мы открыли ворота, в которые сейчас может заходить частный бизнес и вообще любой желающий.

Фото: Мэрия Казани

И частный бизнес зашел в эту нишу. В августе 2022 года по Казанке наконец начал ходить с экскурсиями речной трамвайчик — его маршрут начинался и заканчивался у «Чаши».

Доплывем до Нижнего и Самары, если государство поддержит

— Судоходство на Казанке — идея замечательная. Но она рассчитана на туристов и отдыхающих, а многие люди помнят, как по Волге ходили не туристические, а пассажирские суда, как на «Метеорах» за считанные часы добирались до Нижнего и Самары, как на пассажирских теплоходах либо на скоростных судах с пересадками можно было пройти практически всю Волгу. Есть планы хоть что-то из этого возродить? — поинтересовалось «Реальное время» у капитана «Арабеллы».

— Бизнес плавает, в основном, на «бэушных», старых судах, и они постепенно выходят из строя, — указал Лизалин на одну из главных причин, по которым на Волге пропали пассажирские теплоходы. — А судоходство — это капиталоемкий и долгий проект. Частный бизнес с такими проектами не работает — кто вложит в дело деньги, зная, что они «отобьются» только через 50 лет? Судостроение всегда дотировалось государством, и сегодня задача государства — помочь этой отрасли. Сейчас существует программа субсидирования процентной ставки лизингового платежа, утилизационные гранты — эти механизмы работают. Но мне кажется, этого недостаточно, нужны еще какие-то рычаги, чтобы частный бизнес был заинтересован в покупке судна.

«Чайка СПГ» проходит шлюзы на пути в Петербург. Фото предоставлено Романом Лизалиным

Однако возродить регулярные пассажирские перевозки скоростным водным транспортом, по его мнению, все-таки реально. У Лизалина и работающей с ним команды энтузиастов есть новый план и новая мечта:

— Сейчас пассажирские перевозки на Волге осуществляет судоходная компания, которая принадлежит Республике Чувашия. У нее три скоростных судна типа «Валдая», которые ходят между Чебоксарами и Казанью. Но мы хотим реализовать куда более обширную программу — программу межрегиональных комплексных пассажирских перевозок. Мы надеемся объединить Нижегородскую область, Республику Татарстан, Ульяновскую и Самарскую области и работаем над моделью бизнес-плана. Я уже даже набросал примерное расписание.

— Речь идет именно о регулярных пассажирских перевозках, не о туристических?

— Да, и суда должны из каждого пункта идти навстречу друг другу. Мы знаем, какие нам нужны суда, знаем, где их построить, и знаем, что технические ресурсы для реализации этого проекта имеются. Регионы в эту работу включились, дело за остается «малым» — найти источник финансирования. Государство такие инициативы поддерживает, и мы рассчитываем, что сможем это сделать в рамках какой-либо госпрограммы. А остальное станет делом техники — надо будет только определиться, на чьем балансе в итоге окажутся суда. Мне кажется, что это должна быть единая организация, а не отдельные в каждом регионе, тогда будет обеспечена слаженная работа.