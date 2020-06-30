Татарстан сразится за федеральные миллиарды на НОЦ с 50 регионами России

Татарстан готовится осенью подать заявку на участие в федеральном конкурсе региональных научно-образовательных центров, среди которых будет распределяться самая большая в этом году сумма грантов Минобрнауки в 11,4 млрд рублей. Накануне президент РТ Рустам Минниханов на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинг» заслушал концепцию татарстанского НОЦ, основанную на восьми перспективных направлениях: от генной инженерии и беспилотной техники до композитных материалов и робототехники. Абсолютным лидером среди университетов по количеству заявляемых проектов в НОЦ оказался КФУ, однако какие разработки вузов войдут в итоговую конкурсную заявку Татарстана станет известно до конца августа.

Выборы в «Татнефтехиминвест-холдинге»

Вчерашнее отчетно-выборное заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинг» проходило в обстановке строжайшей секретности. Если предыдущие «масочные» заседания проходили просто в режиме «полной самоизоляции» от прессы, но с последующим размещением видеотранляции для СМИ, то на этот раз — баста.

Несмотря на «коронавирусные» послабления, обсуждения на «нефтегазохимическом олимпе» в очередной раз с начала марта проходили в закрытом формате. Хотя сама повестка, казалось бы, наоборот предполагала полную открытость. Главными вопросами в ней являлись кадровые назначения в органах управления ТНХИ-Холдинга. Как следует из официального сообщения компании, совету предстояло избрать на новый срок председателя совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», который бессменно занимает президент РТ Рустам Минниханов, утвердить генерального директора, которым остается Рафинат Яруллин, и план работы холдинга на предстоящий год — до мая 2021 года. Исход обновления состава совета директоров очевиден, но почему-то стратегическое заседание «засекретили».

Вопреки всему, на президентском ресурсе впервые не было выложено ни традиционной видео-нарезки с трансляции заседания, ни развернутого итогового комментария, а в самом опубликованном пост-релизе обошлось без упоминания кадровых назначений. Известно, что на заседание из бизнеса приехали глава «Связьинвестнефтехим» Валерий Сорокин, глава Татэнерго Раузил Хазиев, глава «Химграда» Айдар Гиззатуллин, глава «Инвестицинно-венчурного фонда».

«Председателем совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» снова избран президент Татарстана Рустам Минниханов

Рафинат Яруллин подтвердил полномочия на новый срок

«Председателем совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» снова избран президент Татарстана Рустам Минниханов. Подтверждены полномочия генерального директора холдинга Рафината Яруллина. Об этом Информагентство «Девон» узнало по итогам состоявшегося 29 июня в Казани первого в новом составе заседания совета директоров компании, избранного заочным собранием акционеров 10 июня», — сообщило агентство без указания, впрочем, на источник информации.

Узнать персональный состав обновленного совета вчера не удалось. Но это всего лишь вопрос времени: в течение 10 дней общество опубликует сведения на портале раскрытия «Интерфакс».

...и готовится к федеральному конкурсу на 11,4 млрд рублей

Впрочем, гораздо более «горячей» темой заседания явилось подготовка к участию татарстанского НОЦ в федеральном конкурсе на получение грантов Минобрнауки, который может пройти в начале осени. Оговоримся сразу, что точной даты его проведения нет, а сам конкурс неоднократно переносился. В последний раз федеральные власти назначали на апрель, но был отменен по понятным причинам.

Сам вновь назначенный гендиректор холдинга Рафинат Яруллин не стал комментировать ситуацию. По его словам, сроки подачи заявки на участие в конкурсе на получение федеральных грантов под проекты НОЦ будут определены в августе-сентябре. Источники «Реального времени» пояснили, что к этому времени ТНХИ, отвечающий за исход битвы, выберет, какие проекты федеральных университетов войдут в татарстанскую заявку. На заседание холдинга вчера также прибыли ректора всех крупных университетов республики, однако далеко не все согласились ответить на вопросы прессы.

Особую остроту моменту добавляет то, что осенью Минобнауки РФ разыграет самую большую сумму научных грантов — 11,4 млрд рублей, а в конкурсном отборе собираются принять участие 50 регионов с проектами своих НОЦ.

Рафинат Яруллин не стал комментировать ситуацию. По его словам, сроки подачи заявки на участие в конкурсе на получение федеральных грантов под проекты НОЦ будут определены в августе-сентябре

Победят те, кто предложит проекты мирового уровня

Создание научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня — глобальный проект в рамках федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации» национального проекта «Наука». До 2022 года в стране должно быть создано не менее 15 НОЦ. «НОЦ — это не планшет проектов, с которой выходят на гонку за деньгами, — отметил «Реальному времени» один из участников заседания совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинг». — Это интегральный проект для объединения усилий государства, науки и производства. Гранты будут предоставляться вузам-получателям по итогам конкурсного отбора на решения Правительства РФ. В настоящее время НОЦ формируются в многих регионах: Башкортостане. Перми, Воронежской области, но у каждого из регионов свои приоритеты в научно-исследовательской работе. Выиграет тот, кто попадет в федеральные цели. Т.е. заявит проекты, которые будут конкурентоспособны на мировом уровне», — полагает он.

Татарстан начал создавать НОЦ по указу президента РТ в конце февраля этого года. «С марта 2020 года «Татнефтехиминвест-холдинг» совместно с Министерством образования и науки РТ организовали работу по формированию соответствующей заявки от республики. Определены основные направления и тематика деятельности НОЦ. Проводится анализ мировых тенденций развития и стратегических документов Татарстана и России», сообщило вчера ИА «Девон». Наблюдательный совет НОЦ возглавил Рустам Минниханов, а «Татнефтехиминвест-холдинг» стал координатором. В состав рабочей группы вошли заместитель министра науки и высшего образования РФ Марина Боровская и премьер-министр РТ Алексей Песошин. Секретарем НС назначен гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин.

Ставки на генную инженерию и новые материалы

Накануне совет директоров согласовал восемь направлений НОЦ. Это циркулярная экономика (Татнефть), мультиомиксный форсайт здоровья человечества (КФУ), создание транспортных средств нового поколения (КАМАЗ), добыча и глубокая переработка углеводородов (КФУ в связке с Татнефтью, НКНХ), устойчивая энергетика и ликвидация накопленного ущерба, перспективные материалы (КНИТУ-КАИ), цифровые технологии (Иннополис), сельское хозяйство и биотехнологии (КФУ).

«Это интегральный проект по перспективному направлению материалов», — рассказал ректор КНИТУ -КАИ Альберт Гильмутдинов

КНИТУ -КАИ выступил координатором направления, которое называется перспективные материалы. «Мы предлагаем новые порошковые материалы и технологии для аддитивного производства. Это технологии 3D-печати, предлагаем новые полимерно-композиционные материалы 21 века. Если 20 век — был временем металлов и сплавов, то 21 век — это композитные материалы. Интегрировали потенциал университетов и центров предприятий. И третье — это новые материалы для строительства и для дорожной промышленности. Это не битумы, а новые сорта бетона. Мостовые переходы обычно делаются из стали и сплавов, а сейчас есть возможность их делать и проектировать с использованием полимерных композиций. Это совместный проект КАИ и архитектурного университета. Здесь задействован потенциал технологического университета и физического институту казанского отделения РАН. Это интегральный проект по перспективному направлению материалов», — рассказал ректор КНИТУ -КАИ Альберт Гильмутдинов.

50 индустриальных партнеров

«В рамках выбранных приоритетов обсуждаются проекты и инициативы участников НОЦ. Сформирована цель и задачи научно-образовательного центра, которые обеспечивают соответствие не только Стратегии научно-технологического развития России и национальному проекту «Наука», но и другим национальным проектам («Здравоохранение», «Демография», «Производительность труда и поддержка занятости», «Экология», «Цифровая экономика», «Международная кооперация и экспорт», «Образование»). Проведена серия виртуальных семинаров, в ходе которых были обсуждены проекты потенциальных участников для включения в программу деятельности НОЦ», — говорится в сообщении на сайте президента РТ. — К разработке программы деятельности НОЦ привлечены практически все федеральные университеты: Казанский федеральный университет, КНИТУ-КХТИ, КНИТУ-КАИ, Альметьевский государственный нефтяной институт (АГНИ), Казанский государственный энергетический университет, Казанский государственный аграрный университет, Университет Иннополис, Казанский государственный медицинский университет, Казанская государственная медицинская академия. Индустриальными партнёрами стали около 50 предприятий «Татнефть», КАМАЗ, Казанский вертолетный завод, Зеленодольский завод имени А.М.Горького, Завод имени Серго, «Татхимфармпрепараты», группа компаний ICL, «Татэнергосбыт», Татэнерго».

«Абсолютным лидером среди университетов по количеству заявляемых проектов в НОЦ оказался КФУ, однако какие разработки вузов войдут в итоговую конкурсную заявку Татарстана станет известно до конца августа», — уточнил собеседник «Реального времени».