Рустам Минниханов заявил, что у Татарстана и Белоруссии есть возможности для наращивания взаимодействия

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что у республики и Белоруссии есть все возможности для поступательного наращивания взаимодействия. Страну он назвал одним из ведущих зарубежных партнеров региона, обратив внимание, что двухсторонний товарооборот превышает $1 миллиард.

— Мы также развиваем сотрудничество с Республикой Беларусь в сфере науки, образования, культуры, туризма и спорта. Будем ждать белорусских участников на предстоящих «Играх Будущего», которые пройдут в Казани в следующем году, — заявил Рустам Минниханов на встрече с заместителем премьер-министра страны Петром Пархомчиком.

Он в свою очередь обратил внимание на большой потенциал развития торгово-экономического сотрудничества Татарстана и Белоруссии, в том числе в области транспорта и промышленной кооперации.

Раис Татарстана поблагодарил его за участие в Татарстанском нефтегазохимическом форуме, который сегодня стартовал в Казани, и выразил надежду, что визит белорусской делегации «будет способствовать дальнейшему развитию связей». Он также передал слова приветствия президенту Белоруссии Александру Лукашенко и премьер-министру Роману Головченко за личное внимание к развитию двухсторонних отношений.



Татарстан и Белоруссия сотрудничают в сфере нефтехимии, машиностроения, агропромышленного комплекса, транспорта, медицины, высоких технологий, легкой промышленности и так далее, сообщает пресс-служба раиса республики. В частности, в Казани на маршруты скоро выйдут 25 троллейбусов белорусского производства.



Напомним, в апреле 2023 года Рустам Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Стороны намерены нарастить товарооборот до $2 млрд.



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Татьяна Демина