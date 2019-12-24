Рустам Минниханов — противникам МСЗ: «Мы же решение еще не приняли. Что со мной встречаться?»

Президент Татарстана — о преображении Казани, участии в выборах президента Татарстана и мусороперерабатывающем заводе

По традиции под конец года президент Татарстана встречается с прессой, чтобы подвести итоги проделанной работы, обсудить ближайшие планы и ответить на вопросы. Сегодня прошла аналогичная встреча с представителями республиканских и федеральных СМИ, в которой принял участие и корреспондент «Реального времени». В беседе с журналистами Рустам Минниханов признался, что может принять участие в выборах президента, посоветовавшись с женой. Заверил, что вопрос по строительству МСЗ еще не принят окончательно, но проблему мусора нужно решать все равно. Прокомментировал недавние кадровые перестановки в своей команде и подвел итоги года. Впрочем, глава республики вспоминал не только уходящий 2019-й, но — с подачи «Реального времени» — и всю десятилетку десятых годов и даже более раннее время — в преддверии 100-летия ТАССР вспоминал о решениях, которые изменили Казань и Татарстан.

Последние 20 лет — «немножко… космос»

В ходе встречи с журналистами сегодня Рустам Минниханов, отвечая на вопрос «Реального времени», отметил основные изменения Казани и всей республики за последние 20 лет — как при нем, так и при первом президенте Татарстана Минтимере Шаймиеве.

— Двадцать лет, при которых шла ликвидация ветхого жилья, газификация — это же были революционные решения, как я вам сейчас говорю, все дома приведем в порядок. Допустим, ликвидация ветхого жилья и программа газификации, тогда ситуация была намного хуже, когда ставил [задачи] наш первый президент Минтимер Шарипович. Мы (смотря на руководителя Аппарата президента Асгата Сафарова, — прим. ред.) же рядом были, были участниками этого процесса. Это было немножко… космос. Но мы справились с этими задачами, — прокомментировал Рустам Минниханов.

Он также обратил внимание на масштабные изменения, произошедшие в связи с празднованием 1000-летия Казани и проведением Универсиады-2013.

— Посмотрите, как Казань изменилась. Она была средним городом. В 2005 году, когда мы подготовились к 1000-летию Казани, здесь, конечно, и большая федеральная поддержка была, и мы постарались. После этого у нас появилась идея, как сделать республику более узнаваемой. Мы с первого раза не смогли выиграть, со второго выиграли — Универсиада. И дальше пошло. На моих глазах колоссальные перемены, с 2005-го, ну, может, раньше, я в Казань переехал в 1998 году, Казань по-другому видят. И вот 2013 год, Казань перекопана, люди жалуются, но вот наступает 6 июля, и все меняется — дороги открыты, новые объекты. То есть вот эти два события сильно дали толчок Казани. Следующий год — соревнования стран СНГ, какие-то мероприятия, в Казани сейчас это на поток поставлено, и это хорошо. У нас учится 14 тысяч иностранных студентов. Мы меняемся, конечно, но надо дальше работать, — продолжил президент.

Посмотрите, как Казань изменилась. Она была средним городом. В 2005 году, когда мы подготовились к 1000-летию Казани, здесь, конечно, и большая федеральная поддержка была, и мы постарались. После этого у нас появилась идея, как сделать республику более узнаваемой

Помимо Казани, Минниханов отметил положительные изменения и в других знаковых для Татарстана местах.

— Ты коренной казанец? — обратился он к корреспонденту «Реального времени».

— Нет, я из Болгара.

— Болгар тоже изменился благодаря Фонду возрождения, Минтимеру Шариповичу надо сказать спасибо. Он, когда оставил свой пост, сказал: «Я буду заниматься этой темой». И за 7—8 лет проделана огромная работа. Два объекта вошли в список исторического наследия ЮНЕСКО.

«Не исключено, что приму участие в выборах президента. С женой посоветуюсь»

Ответил он и на вопрос о возможном собственном участии в выборах президента Татарстана в 2020 году. Правда, в полушутливой форме. Пока решение не принято, главное — хорошо доработать нынешний срок.

— Я могу согласиться или не согласиться, чтобы меня выдвинули. Я не могу выдвигать себя: нет таких полномочий. С женой посоветуюсь. Знаете, наверное, эта тема для республики важная, да и в каждом регионе такая ситуация. Еще этот год не завершен. Еще мой срок — девять месяцев, доработать его надо хорошо, а потом видно будет. За 9 месяцев люди рождаются, — вздохнул Минниханов. — Но не исключено, что приму участие.

Знаете, наверное, эта тема для республики важная, да и в каждом регионе такая ситуация. Еще этот год не завершен. Еще мой срок — девять месяцев, доработать его надо хорошо, а потом видно будет

Эдуарда Хайруллина — в «Татмедиа», а «Лилия — молодец»

Рустам Минниханов прокомментировал уход своего пресс-секретаря Эдуарда Хайруллина со своего поста (его кресло накануне заняла Лилия Галимова). Бывший руководитель пресс-службы президента РТ станет заместителем главы республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдара Салимгараева.

— Хайруллин будет работать замом Салимгараева, просил бы его заниматься нацпроектами, — сказал глава республики. — У него обширные хорошие контакты в Москве. Его работа связана с Москвой: освещать нацпроекты, защищать интересы республики.

Что касается специфики деятельности журналистов, президент подчеркнул, что работа у них непростая.

— Если раньше журналист был широкого профиля, то сегодня есть специфичные направления, которые требуют определенных навыков и определенных знаний. Поэтому очень важно помочь нам донести до наших граждан происходящие процессы, задачи и идеи, доступно донести ту или иную информацию, — сказал он.

В свою очередь он похвалил за работу своего нового пресс-секретаря Лилию Галимову, которая ранее была официальным представителем казанского Кремля, и среди чиновников аппарата президента РТ ей приходилось больше всех общаться с прессой.

Лилию мы сейчас поставили, она молодец, я ее вообще не знал. Излагать позицию нашего Кремля — очень ответственная задача, не всегда это просто

— Руководитель аппарата президента что-то недорабатывает. Лилию мы сейчас поставили, она молодец, я ее вообще не знал. Излагать позицию нашего Кремля — очень ответственная задача, не всегда это просто. Очень важно чтобы наши СМИ удерживали какой-то баланс, реагировали на те или иные вещи, но ничего не надо лишнего, только правдивая объективная картина, — выразил пожелание спикер.

О МСЗ: «Неужели я враг своей республике и своей столице?»

Довольно непросто решается вопрос строительства мусоросжигательного завода в Казани: у проекта есть как сторонники, так и противники, на которых обратил внимание и Минниханов. Так, ряд активистов, выступающих против строительства МСЗ, попросили о личной встрече с президентом республики. Однако Минниханов отметил, что говорить о такой встрече еще рано.

— Мы же решение по строительству еще не приняли. Что со мной встречаться? — ответил он экоактивистам. — Все, что можно, надо перерабатывать, остальное надо утилизировать. Вот Копенгаген — как Казань город. В центре города они сделали с крыши горнолыжный склон и для скалолазов полигон. Это в порядке вещей. Мы же решение еще не приняли. Подмосковье и мы попали под этот проект, просто нам повезло. Проект стоит 24—28 млрд. Есть 500—1000 людей, которые говорят: «Не надо». А 1,25 млн человек только в Казани и рядом — они что думают? Как мы дальше будем жить в нашем мегаполисе? Их же не спросили.

Он напомнил, что разрешение на строительство не дадут, пока не станут известны результаты международной экспертизы проекта.

— Наш проект должен быть самым современным, по самым современным стандартам, — отметил Минниханов. — У нас Метшин, Нигматуллин, Шадриков встречались с людьми, я их тоже понимаю. Эмоции людей, но их накручивают, эти люди, которые накручивают, ничего не предлагают, они говорят: разделение мусора не решает задачи. Все, что можно в дальнейшем переработать, надо использовать. Поэтому здесь другого пути вообще нет. Надо, чтобы кто хочет мог посмотреть, сколько там в реальном времени идет выброс. Неужели я враг своей республике и своей столице? Просто нам удалось один проект заполучить себе. Посмотрите, Москва. Они не знают, что делать, куда этот мусор, полигоны все забиты, других решений нет, — добавил президент.

Все, что можно в дальнейшем переработать, надо использовать. Поэтому здесь другого пути вообще нет. Надо, чтобы кто хочет мог посмотреть, сколько там в реальном времени идет выброс. Неужели я враг своей республике и своей столице?

«Наш двор» — «самая сложная задача» на три года

Касаясь итогов уходящего года, Минниханов отметил положительный рост во многих сферах экономики республики.

— В целом хотел бы сказать, что год мы завершаем нормально. У нас и по экономике, по ВРП, промышленной продукции, рост есть по произведенной сельхозпродукции, — сообщил глава региона.

Также президент отметил, что сейчас у республики есть экономические возможности инвестировать в те направления, которые улучшают качество жизни, — к примеру, строительство дорог. Неплохо, по его мнению, идет и поддержка социальных объектов и дворов.

— В последние годы у нас экономические возможности позволяют инвестировать в те направления, которые улучшают качество жизни, — продолжил он. — Хотим за пять лет привести стационары к необходимым стандартам. По поликлиникам отработали. Ну и порядка 50 программ (не 40, а 50). Вот очень большая программа «Наш двор»: она всегда у нас очень затратная, мы ее понемножку решали. Сотни дворов нам надо привести в порядок (в многоквартирных домах), на это надо направить порядка 50 миллиардов рублей за три года. Мы понимаем, что можно было их направить на какие-то другие направления. Но если мы говорим про качество жизни, идет капремонт жилья, благоустройство, общественная среда (парки, скверы), но выпадающее звено — это дворы. Человек уже нормально заходит в подъезд, в квартиру: освещение, отопление — все нормально. Выходит во двор — негде присесть, пообщаться. Поэтому эта программа будет решать асфальтовые задачи, освещение, детские площадки. Думаю, что еще мы будем обращаться в ТСЖ и УК, чтобы они привлекали население, создавали какие-то дополнительные комфортные условия. В Казани, Зеленодольске, Нижнекамске есть такие примеры, когда идет благоустройство не только за счет бюджета, но и за счет других источников.

В будущем году мы отмечаем 100 лет ТАССР. Республика не сегодня появилась, ее поколения и поколения наших предшественников создавали. И экономическую базу, и интеллектуальный капитал, и образовательную среду. И нам надо вспомнить этих людей, сказать им спасибо

По его словам, миллиарды рублей пойдут не только на укладку асфальта на улицах, но и на устройство тротуаров, дорожек, внутридворовых территорий.

— Я считаю, что это самая сложная задача будет. Но мы нацелены в течение трех лет ее выполнить. Компания «Татнефть» пока, тьфу-тьфу, очень эффективно работает, и мы можем эту задачу решить, — дал обещание глава РТ.

Напомним, летом Рустам Минниханов объявил, что проект «Наш двор» начнет работу с 2020 года. На реализацию программы направят 50 млрд рублей, в том числе за счет рекордных дивидендов «Татнефти». За три года планируется привести в порядок все дворы многоквартирных домов в республике.

К 100-летию республики

Рассказывая о предстоящем праздновании 100-летия ТАССР, первое лицо региона призвал вспомнить поколения работавших над созданием Татарстана как республики и заложивших экономическую и интеллектуальную базу.

— В будущем году мы отмечаем 100 лет ТАССР. Республика не сегодня появилась, ее поколения и поколения наших предшественников создавали. И экономическую базу, и интеллектуальный капитал, и образовательную среду. И нам надо вспомнить этих людей, сказать им спасибо, сделать знаковые шаги, объекты, которые останутся в памяти. Особенно в столице и в других наших населенных пунктах.

Особое внимание Минниханов обратил на ветеранов Великой Отечественной войны, которых с каждым годом становится все меньше.

— К сожалению, только 1300 участников войны было в прошлом году, не знаю, сколько будет на это 9 мая. Помню, когда я был главой администрации в Высокой Горе, на 50-летие Победы у нас было 1350 участников войны.

«Рубин» — это наша команда, она впереди или внизу, но все равно остается нашей. Я уверен, что те шаги, которые сейчас предпринимаются, дадут позитивные результаты

«В назначении Слуцкого я участия не принимал»

На днях казанский ФК «Рубин» расстался с тренерским штабом Романа Шаронова и объявил о назначении Леонида Слуцкого. Также был представлен новый спортивный директор клуба, которым стал Олег Яровинский. И Минниханов прокомментировал перестановки в футбольном клубе.

— Я тоже болельщик «Рубина», у меня огромные ожидания, но они, к сожалению, пока не оправдались. В назначении Слуцкого я участия не принимал. Нет никакой тайны, руководство клуба обратилось, чтобы мы с ним встретились. «Рубин» — это наша команда, она впереди или внизу, но все равно остается нашей. Я уверен, что те шаги, которые сейчас предпринимаются, дадут позитивные результаты. Та схема, которая была принята до этого, не сработала, сейчас будут изменения, — отметил он.

Он подчеркнул, что не вмешивается в управление спортивной командой, чтоб не было хуже.

— Надо немного подождать. Они выбрали тренера, я считаю, это опытный специалист. Главное, чтобы для клуба было хорошо. Поэтому будем болеть, чтобы 2020 год был для нас знаковым. Как бы потом не сложилось это решение. В жизни все бывает, люди даже с женами разводятся, — заявил президент республики.

«Амбиции политиков перекладываются на геополитические вещи»

Также он поделился своим мнением относительно векторов внешней политики России и Татарстана. Республике, по его словам, удается сохранить теплые отношения со странами США и Европы в экономической сфере. Политические разногласия между Россией и странами зарубежья создают определенные трудности, но иностранные партнеры относятся к ситуации с пониманием.

— Амбиции политиков перекладываются на геополитические вещи, это очень плохо, — прокомментировал он. — Хотя мы сохраним наши отношения с европейскими странами, с США, у нас разногласия по ряду вопросов только на политическом уровне, на экономическом уровне у нас никаких разногласий нет. Другое дело, некоторые из наших партнеров ограничены экономическими санкциями, хотя отношения у нас остались, и мы продолжаем общаться. Была делегация в Англии, в Словакии мы были, в Чехии, Венгрии — со всеми работаем. Да, это немного дискомфортно. Но это не смертельно… Немножко сложнее, но я должен сказать, что основная часть наших партнеров все понимает, и мы ждем, что все эти политические разногласия найдут решение.

Он добавил, что у региона выстроены продуктивные отношения с арабскими странами, Казахстаном, Туркменистаном, Узбекистаном.

Я должен сказать, что основная часть наших партнеров все понимает, и мы ждем, что все политические разногласия найдут решение

О проектах «Газпрома» и «Татнефти»

Также Минниханов прокомментировал проекты «Газпрома» и «Татнефти» в республике. Осенью было подписано соглашение о сотрудничестве «Газпрома» и СИБУРа о строительстве газоперерабатывающего завода в Татарстане. Компании примут решение о строительстве газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Татарстане через год по итогам исследовательской стадии.

— Этот проект (газоперерабатывающего завода, — прим. ред.) — технологически и технически проработан на уровне руководства «Газпрома» и СИБУРа. И я считаю, что достаточно высокая вероятность в его реализации, тем более мы заинтересованы в этом проекте. Вы представьте, сегодня качается газ. Некоторые месторождения имеют жирный газ, который идет по цене газа. Пропустить весь этот жирный газ через трубу, переработать — это выгодно для страны, для «Газпрома», для всех. Такое решение мы много обсуждали, занимаем активную позицию, у меня есть уверенность, что это должно получиться.

Что касается «Татнефти», у компании, несмотря на сложную разработку и сложные геологические участки, есть возможности нарастить добычу «черного золота» до 40 млн тонн. Однако «все будет зависеть от договоренностей на высшем уровне».

— У нас есть сегодня технологии, инфраструктура, специалисты, поэтому эти вопросы решаемы. Рассматриваем сотрудничество в Узбекистане, у компании есть опыт работы на сложных месторождениях, с высокой выработанностью и обводненностью. Сейчас рассматриваем Казахстан и ряд месторождений в Самаре, у нас, в Ненецком округе, — сказал президент.