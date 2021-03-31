У «Аммония» появится «брат» за миллиард долларов

Менделеевский завод удобрений зарегистрировал «дочку» с говорящим названием «Аммоний 2»

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», Менделеевский завод удобрений АО «Аммоний» учредил дочернее ООО «Аммоний 2». Новое юрлицо создано для реализации проекта строительства в Менделеевске нового производства, планы о котором вынашивались с самого пуска первого завода. Однако на их реализацию предприятие замахнулось лишь при новом собственнике — Романе Троценко. Но производство не будет зеркальным первому, как предполагалось изначально. Троценко инвестирует в «Аммоний 2» свыше 1 млрд долларов собственных и заемных средств. Это будет два крупных производства аммиака и карбамида, которые разместятся на территории в 55 гектаров. Завершение проекта рассчитано на 2026 год. Эксперты считают намерение построить второй завод логичным и оправданным.

«Аммоний 2» обрел юрлицо

Как стало известно «Реальному времени», 30 марта Менделеевский завод удобрений АО «Аммоний» зарегистрировал дочернее ООО «Аммоний 2». Согласно ЕГРЮЛ, оно находится на территории промзоны в Менделеевске — так же как и материнское АО. Более того, у «дочки» тот же директор Дмитрий Макаров. Уставный капитал ООО «Аммоний 2» составил 1 млн рублей, АО «Аммоний» его единственный владелец.

Как основной вид деятельности новой компании заявлено производство удобрений и азотных соединений. А из дополнительных упомянуто производство промышленных газов и прочих основных органических химических веществ, пестицидов, иных агрохимических продуктов и многое другое.

Судя по всему, лелеемый с самого начала запуска АО «Аммоний» второй завод начинает обретать очертания. Вчера на предприятии «Реальному времени» подтвердили, что новое юрлицо будет заниматься реализацией инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству аммиака и карбамида».

Ныне бывший председатель совета директоров АО «Аммоний», депутат Госсовета РТ Ринат Ханбиков в бытность главой предприятия неизменно заявлял о намерении построить вторую очередь завода, говоря о том, что это будет зеркальное первому производство.

У «дочки» «Аммония» тот же директор — Дмитрий Макаров. Фото: instagram.com/madeintatarstan

Троценко вложит в «Аммоний 2» свыше $1 млрд

Что касается параметров будущего проекта, на предприятии сообщили следующее. Производственный комплекс будет создан на базе существующего и предполагает строительство новых цехов с современными энергосберегающими агрегатами по производству аммиака и карбамида, а также сопутствующих инфраструктурных объектов. Производство планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.

— В настоящий момент проводится технико-экономическая оценка проекта. С уверенностью можно сказать, что размер инвестиций составит более 1 миллиарда долларов США. Инвестиции в проект будут складываться из собственных и заемных средств, — сообщили в компании «Реальному времени».

Проект «Аммоний 2.0» будет включать в себя два крупных производства: аммиака, производительностью 3,5 тыс. тонн в сутки, и гранулированного карбамида (4,2 тыс. тонн в сутки). Под строительство планируется выделить не менее 55 гектаров. Оно разместится на земельных участках, которые уже находятся во владении АО «Аммоний». Выпускаемая продукции будет поставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт.

На АО «Аммоний» отмечают, что «Аммоний 2.0» не будет являться зеркальным проектом первого комплекса: «Он будет иметь уникальные характеристики и иные мощности производства». Лицензиары проекта, а также его точные параметры и характеристики, сейчас находятся в проработке.

Источник, знакомый с ситуацией на рынке минеральных удобрений, отмечает хорошую конъюнктуру. С учетом высокого курса доллара еще недавно карбамид стоил $330—365 за тонну. Сейчас же цены на Fob Baltica достигают $380 за тонну карбамида премиального качества. К нему как раз относится гранулированный карбамид, выпускаемый Менделеевским заводом удобрений. Из-за Ever Given (речь о контейнеровозе, севшем на мель в Суэцком канале) цены подскочили в том числе и на удобрения. «Сейчас рынок продавца», — констатирует он.

На АО «Аммоний» отмечают, что «Аммоний 2.0» не будет являться зеркальным проектом первого комплекса. Фото: Максим Платонов

Инвестором планировала стать «Татнефть»

Пять лет назад СМИ со ссылкой все на того же Ханбикова сообщали, что инвестором проекта по строительству завода минеральных удобрений «Аммоний 2» планирует стать «Татнефть».

К слову, Меморандум о начале реализации проекта «Аммоний 2» был подписан в Японии несколькими днями раньше, 29 февраля. И документ, в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова, подписали не только уже упомянутый Ханбиков, но и гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов и руководство компаний, бывших подрядчиками строительства первого «Аммония», Mitsubishi Heavy Industries (MHI) и Sojitz Corporation.

Ханбиков тогда отмечал, что компания «Татнефть» «хочет выступить инвестором этого проекта, потому что видит себя в нем, тем более ее предприятия потребляют продукцию — аммиак и метанол». Тогда он предполагал, что стоимость «Аммония 2» будет не выше, чем строительство первого предприятия ($1,4 млрд). Второй завод планировалось построить рядом с первым и по такой же технологии, так как, по словам Ханбикова, она уже «показывает свою эффективность».

Впрочем, гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов в июне того же 2016 года был более осторожен в высказываниях. Отвечая на вопрос, каким будет участие компании в проекте «Аммоний 2», он говорил, что предварительно рассчитываются инвестиции в проект: «Мы смотрим, докладываем совету директоров». Окончательное решение, по словам Маганова, за ним. Впрочем, вскоре эти планы пришлось отложить в долгий ящик, так как у «Аммония» возникли проблемы…

Наиль Маганов в июне 2016 года говорил, что предварительно рассчитываются инвестиции в проект. Фото: Максим Платонов

Не смог обслуживать кредиты и накапливал долги

Об «Аммонии» впервые заговорили еще в мае 2009 года, когда в ходе визита тогда еще премьер-министра Владимира Путина в Японию был подписан меморандум о намерениях в сфере реализации проекта строительства нового комплекса на базе Новоменделеевского химического завода.

В 2010 году в присутствии двух президентов — Дмитрия Медведева и Рустама Минниханова — был подписан контракт для реализации проекта между ОАО «Аммоний» и консорциумом в составе MHI, Sojits Corporation и China National Chemical Engineering Co. Через 6 лет завод запустили при участии уже президента Путина, вложив $2,1 млрд — это были средства ВЭБ, которые тот привлек у японских банков. Предполагалось, что инвестиции окупятся к середине 2025 года.

Мощность первой очереди завода удобрений составляла 700 тысяч тонн карбамида, 480 тысяч тонн аммиака и 230 тысяч тонн метанола в год. Выручка в 2016 году составила 14,2 млрд рублей, в 2017 — 16 млрд, в 2018 — 18,2 млрд рублей.

Из-за резкого роста курса доллара в 2014—2015 годах завод не смог обслуживать кредиты и все накапливал долги. Лишь один год — 2016-й — завод удобрений был прибыльным. В 2017-м он ушел в минус на 700 млн рублей, в 2018-м показал убыток в 20,3 млрд. К тому моменту на предприятии лежал груз возврата 82,8 млрд рублей долгосрочных заемных средств и еще 34,4 млрд рублей краткосрочных…

В 2017 году «Аммоний» выплатил $170 млн основного долга и процентов, в 2018 году должен был погасить еще около $155 млн, в 2019-м — все $600 млн.

Мощность первой очереди завода удобрений составляла 700 тысяч тонн карбамида, 480 тысяч тонн аммиака и 230 тысяч тонн метанола в год. Фото: Максим Платонов

Из банкротства — в руки нового владельца

В результате предприятие оказалось в крайне сложной ситуации. Так как из-за девальвации рубля и снижения цен на азотные удобрения «Аммоний» не мог обслуживать долг, в 2019 году Арбитражный суд Татарстана по инициативе основного кредитора — госкорпорации ВЭБ.РФ — ввел на заводе удобрений начальную процедуру банкротства — наблюдение.

Впрочем, как рассказывало «Реальное время», госкорпорация не была намерена топить перспективное производство. Набсовет ВЭБ.РФ одобрил план спасения Менделеевского завода удобрений. Он включал в себя реструктуризацию его обязательств, восстановление платежеспособности и выход из процедуры банкротства путем передачи прав требований отраслевому инвестору КАО «Азот». 10 июля татарстанский арбитраж утвердил мировое соглашение АО «Аммоний» с кредитором, госкорпорацией ВЭБ.РФ, и прекратил дело о его банкротстве.

На предшествующем этому первом собрании кредиторов «Аммония» его единственный кредитор — ВЭБ.РФ — проголосовал за мировую. Хотя в тексте соглашения речь шла об условиях и сроках удовлетворения «Аммонием» требований конкурсного кредитора, было упомянуто также о возможности замены стороны в обязательствах.

Одним словом, долг в 111,7 млрд рублей (на такую сумму были включены требования в реестр кредиторов) завод будет выплачивать уже новому инвестору из списка Forbes — КАО «Азот» Романа Троценко (его состояние на тот момент оценивалось в $1,6 млрд). А он, в свою очередь, дал заводу рассрочку до 30 июня 2025 года. Позже госкорпорация ВЭБ.РФ и КАО «Азот» закрыли сделку по продаже долга АО «Аммоний» за 900 млн долларов.

Троценко еще в сентябре 2019 года, в кулуарах Восточного экономического форума, сообщал журналистам, что намерен в ближайшие 2 года направить на развитие Менделеевского завода удобрений 12 млрд рублей. В августе прошлого года пресс-служба кемеровского «Азота» подтвердила, что инвестор профинансирует развитие производства новых химических продуктов на «Аммонии» на сумму даже превосходящую озвученную ранее.

Тогда сообщили больше конкретики: планируется расширить продуктовую линейку за счет строительства новых производств по выпуску меламина, жидкой углекислоты, современных химических продуктов AdBlue, карбамидно-аммиачной смеси (КАС), сложных минеральных удобрений. В то же время компания была намерена увеличить производительность уже существующих производств аммиака, азотной кислоты и аммиачной селитры.

Долг в 111,7 млрд рублей завод будет выплачивать уже новому инвестору из списка Forbes — КАО «Азот» Романа Троценко. Фото: rucompromat.com

«Если будет ресурс, то попробуем…»

В то время Троценко не уточнял, значится ли в его планах второй «Аммоний», призрак которого так долго будоражил умы тех, кто имел отношение к этому проекту. И не только.

«Реальное время» буквально в октябре прошлого года рассказывало о том, что на очередном заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» президент Рустам Минниханов, будучи в приподнятом настроении, приоткрыл завесу тайны над реанимацией проекта «Аммоний 2».

«Вчера я разговаривал с владельцами «Аммония», — заинтриговал присутствующих «генералов» бизнеса Рустам Минниханов. — Помните, предварительно у нас второй этап «Аммония» был. Так вот, если будет ресурс, то попробуем, — вдохновлялся он. — Я думаю, что для «Газпрома» тоже важно внутри страны организовать газохимию». Правда, для этого потребуется подача дополнительного объема природного газа в 1 млрд кубов, пояснил Минниханов. И пообещал, что обязательно обратится за получением к главе компании «Газпром трансгаз Казань», если окончательно договорятся.

По наблюдениям местных СМИ, Рустам Нургалиевич давний и горячий сторонник этого проекта. В частности, этот вопрос он неизменно поднимал как главный в повестке во время турне по Азии в октябре 2015 года. Тогда президент РТ посетил Японию и Китай, что позволило ему увидеться как с инвесторами, так и подрядчиками «Аммония».

Минниханов говорил об этом проекте и первому лицу страны, президенту России Владимиру Путину, во время его визита в Набережные Челны. Последний тогда подкрепил (хотя и исключительно морально) уверенность нашего президента в том, что проект будет реализован. Затем были уже известные заявления Рината Ханбикова, причем они были сделаны во всеуслышание на брифинге в кабинете министров РТ…



На очередном заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» Рустам Минниханов приоткрыл завесу тайны над реанимацией проекта «Аммоний 2». Фото: Максим Платонов

Намерение построить второй завод логично



По словам ведущего эксперта УК «Финам менеджмент» Дмитрия Баранова, в 2020 году в России было произведено порядка 55 млн тонн удобрений, что на 5,5 процента превышает показатель 2019 года. «Номенклатура выпускаемых в стране удобрений составляет более 60 наименований, востребованных как на внутреннем рынке, так и в мире. Это объясняется тем, что количество населения на планете растёт, и чтобы обеспечить всех продовольствием, необходимо увеличивать урожайность, что тяжело сделать без удобрений», — говорит он. Кроме того, собеседник нашего издания отмечает, что различные растения в последние годы стали шире применяться не только в производстве еды, но и, например, в текстильной промышленности, энергетике. Их требуется выращивать больше, для чего также нужны удобрения.

И производство минеральных удобрений не ограничивается увеличением объема выпуска, здесь происходят и качественные изменения. Так, всё больше выпускается экологически чистых минеральных удобрений, с меньшей концентрацией опасных составляющих. Они пользуются повышенным спросом, позволяют получить более качественную продукцию сельского хозяйства.

По данным Министерства сельского хозяйства РФ, в 2020 году сельхозпроизводители закупили 4 млн тонн минеральных удобрений (в действующем веществе), что на 467 тыс. тонн больше показателя 2019 года. В текущем году, по прогнозам на конец 2020 года, отечественные аграрии планировали приобрести порядка 4,5 млн тонн минеральных удобрений (11 млн тонн в физическом весе).

«Несомненно, что и продукция менделеевского завода также будет пользоваться спросом», — выражает уверенность эксперт УК «Финам менеджмент. «Намерение построить второй завод логично, — считает Баранов. — Это позволит увеличить объёмы производства, организовать выпуск новых видов продукции, снять часть нагрузки с первого предприятия, что даст возможность провести его возможную модернизацию». Кроме того, говорит он, не стоит забывать, что новое предприятие будет более эффективным, сможет потреблять меньше ресурсов (электроэнергии, воды, тепла и т.п.), что скажется на цене продукции, а также положительно отразится на репутации компании.

Главное при строительстве нового завода, отмечает эксперт, решить вопрос с инвестициями, не допустить образования значительной задолженности, чтобы не повторилась недавняя история с банкротством предприятием, из которого оно выбралось только благодаря новому инвестору.

