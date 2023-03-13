Минниханов: «Татарстан готов способствовать развитию российско-малайзийских связей»

Делегация малайзийского холдинга Maharani посетила Татарстан в поисках партнеров для реализации инфраструктурных проектов Maharani Energy Gateway

Малайзия твердо решила усилить свои позиции на мировом энергетическом рынке. Ключевой основой в достижении стратегической цели станут проекты холдинга Maharani Energy Gateway, к реализации которых приступают в акватории Малаккского пролива — одной из основных логистических водных артерий мира. Что это за проект и почему холдинг Maharani ищет партнеров именно в России и Татарстане — в нашем материале.

Минниханов: «Малайзия — надежный партнер России»

Во второй половине дня 7 марта делегацию Maharani Energy Gateway принимали раис Татарстана Рустам Минниханов и заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко. На встрече также присутствовал генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

Рустам Минниханов: «Мы благодарны руководству наших стран за создание благоприятных условий для расширения межрегионального сотрудничества». Фото: rais.tatarstan.ru

— Важно, что российско-малайзийские контакты на высшем уровне поддерживаются на регулярной основе. Малайзия — надежный торговый партнер РФ. Мы благодарны руководству наших стран за создание благоприятных условий для расширения межрегионального сотрудничества, — подчеркнул Рустам Минниханов в своем приветственном слове. И добавил: — На своем уровне Татарстан готов способствовать развитию деловых связей. Я всегда с большой радостью и интересом посещаю вашу прекрасную страну.

В частности, Рустам Минниханов дважды бывал в султанате Джохор и имел честь быть принятым Султаном Ибрагимом Исмаилом ибн Альмахрумом Султаном Искандаром Аль-Хаджем — султаном Джохора и будущим королем Малайзии. И как подчеркнул раис Татарстана, тот разговор был очень содержательным и продуктивным.

В мае текущего года в Казани на KazanForum ждут Султана Ибрагима Исмаила ибн Альмахрума Султана Искандара Аль-Хаджа — султана Джохора. Фото: rais.tatarstan.ru

Не менее продуктивным, по ожиданиям сторон, станет возможный приезд султана в Казань в мае текущего года. Столица Татарстана будет принимать участников Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». В минувшем году он собрал 32 дипломатические миссии, а в 2023-м обещает стать еще более масштабным, поскольку решением президента России Владимира Путина определен как общефедеральное событие.

Рустам Минниханов также подчеркнул, что Россия на протяжении уже многих лет выстраивает все более тесные связи по всем направлениям со странами исламского мира. И Татарстан в этих процессах играет заметную роль, а раис республики Рустам Минниханов по назначению лидера государства возглавляет Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Кроме того, Рустам Минниханов напомнил, что ровно 20 лет назад, во время визита в Малайзию Владимира Путина, Россия вошла в Организацию Исламская конференция (ОИК) в качестве наблюдателя.

— В рамках этой знаменательной даты — 20-летия с момента, когда Россия стала наблюдателем Организации Исламской конференции, мы планируем провести одно из заседаний группы в этом году в Малайзии. Мы этот вопрос прорабатываем с руководством вашей страны, с новым премьер-министром, и я уверен, что все должно сложиться благоприятно, — анонсировал событие раис Татарстана.

Во встрече в казанском Кремле принял участие генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов. Фото: rais.tatarstan.ru

Также в разговоре с малайзийской делегацией Рустам Минниханов отметил растущую год от года торгово-экономическую активность между Россией и государствами Азии, в том числе по вопросам энергоресурсов.

— Нас проинформировали, что вы возглавляете крупную энергетическую компанию, которая занимается хранением, транспортировкой, торговлей, организацией логистики в нефтегазовой сфере. Я уверен, что есть хорошие возможности для взаимодействия с вами по данным направлениям работы, — подчеркнул в завершение встречи Рустам Минниханов.

Первый, кому предложили партнерство, — ТАИФ

За несколько часов до беседы в казанском Кремле делегация руководителей проекта Maharani Energy Gateway посетила новый бизнес-центр АО «ТАИФ» на ул. Пушкина, 80. Встреча была организована при участии руководства «Торгового дома «Татарстан» и лично генерального директора ТД Рамиля Мавлютова.

Незадолго до встречи с раисом Татарстана делегация Maharani Energy Gateway провела переговоры с руководством Группы ТАИФ. Фото: Роман Хасаев

От имени Группы ТАИФ и акционеров холдинга СИБУР гостей приветствовал генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов. Он рассказал о недавних масштабных преобразованиях, высоких финансово-экономических и производственных показателях по итогам прошлого года и планах на обозримую перспективу:

— В 2021 году у нас произошли серьезные изменения: энергетический и нефтехимический комплексы мы объединили с СИБУРом. Акционеры ТАИФа вошли в состав акционеров СИБУРа. ТАИФ продолжает деятельность в области нефтегазопереработки, в строительном секторе, в производстве строительных материалов, в инвестиционно-финансовой деятельности. Результаты 2021 года — больше 17 млрд долларов по совокупной выручке. Также совместно с СИБУРом разработана и успешно реализуется программа развития нефтехимического сектора до 2035 года общей стоимостью более 20 млрд долларов. Отдельно разработана и воплощается программа до 2030 года по развитию нефтепереработки. Ее стоимость — 5 млрд долларов.

Альберт Шигабутдинов представил возможности и достижения Группы ТАИФ. Фото: Роман Хасаев

Делегацию из Малайзии возглавил исполнительный председатель Maharani Energy Gateway Даинг А Малек бин Даинг А Рахаман. Стороны представили других участников встречи — топ-менеджмент и руководителей направлений деятельности обеих компаний.

Фильм о составе и направлениях деятельности Группы ТАИФ гости посмотрели с заметным интересом. Особенное оживление вызвал момент, где речь зашла об успехах уникального Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти с извлечением до 98% высококачественных светлых нефтепродуктов из каждой тонны сырья.

После презентации сторон господин Рахаман озвучил основную цель посещения Татарстана, отметив при этом, что именно Казань и АО «ТАИФ» — первые, с кем ведутся переговоры в России.

О Maharani Energy Gateway рассказал исполнительный председатель проекта господин Рахаман. Фото: Роман Хасаев

— Мы вас рады приветствовать от имени Maharani Energy Gateway. Благодарю вас за организацию этой встречи и за ваше гостеприимство. Благодарю за возможность рассказать о нашем проекте: Maharani Energy Gateway. И основная цель визита — познакомиться, увидеть, какие есть возможности в Татарстане для участия и развития хаба Maharani Energy Gateway в провинции Джохор. Сразу подчеркну, что возможности проекта могут существенно помочь компаниям из Татарстана в продвижении продукции и расширении доли поставок на рынки азиатского региона, — сообщил господин Рахаман.

Огромный хаб, который в ближайшие несколько лет планируется создать у побережья одного из самых оживленных морских путей — Малаккского пролива, по мнению инициаторов проекта, способен стать одним из самых успешных коммерческих проектов Речь идет о возведении трех рукотворных островов в точке пересечения логистических маршрутов, по которым в год проходит более 100 тыс. грузовых судов, большей частью нефтяных танкеров и кораблей, перевозящих СУГ.

Организатором встречи выступил «Торговый дом «Татарстан» и его директор Рамиль Мавлютов. Фото: Роман Хасаев

Самый маленький из островов, около 80 гектаров площадью, планируется отвести под комплекс объектов по техническому обслуживанию и модернизации танкерных судов. Второй, уже 600 гектаров, будет представлять собой скопление хранилищ нефти, сжиженного углеводородного газа и светлых нефтепродуктов. Единовременный объем хранения — 40 миллионов баррелей, или порядка 5,5 миллиона тонн. И третий — тоже площадью 600 гектаров, станет огромным кластером нефтегазопереработки полного цикла — от НПЗ до нефтехимических производств и порталов отгрузки готовой продукции. Годовая мощность кластера по сырью будет исчисляться десятками миллионов тонн. Только нефти рассчитывают перерабатывать до 300 тыс. баррелей в сутки.

ТАИФ стал первой компанией из Татарстана, которой предложили участие в проекте Maharani Energy Gateway. Фото: Роман Хасаев

Все вместе, включая еще одно направление — плавучую перегрузочную станцию для морских нефтяных и СУГ-танкеров, планируется объединить в границах самого глубоководного в этих краях морского порта, с глубиной от 24 метров.

Общая стоимость реализации проекта будет составлять порядка 40 миллиардов долларов США.

— Мы приглашаем компании из Татарстана стать участниками данного проекта, инвестировать в него. Также мы намерены предложить сотрудничество нефтегазовым компаниям из Татарстана. Уверен, что данное сотрудничество пойдет на пользу экономике всего региона, и вы сможете расширить свое присутствие в нефтегазовом секторе.

Потребности в энергоресурсах уже огромны и будут только расти

Согласно статистике, потоки грузов через Малаккский пролив растут год от года.

— Через пролив, на котором и располагается Maharani Energy Gateway, ежедневно перевозится 19 млн баррелей энергоносителей: нефти и газа. В допандемийные времена было меньше — 16,5 млн баррелей в сутки. Наши китайские партнеры говорят: Малаккский пролив — ключевая точка торговых маршрутов. Только за прошлый год здесь прошло 960 миллионов метрических тонн нефти. По нашим ожиданиям, к 2025 году объемы вырастут до 30 млн баррелей в сутки. Если посмотреть на логистические маршруты, то это место — ключевое для выхода на азиатский рынок, — включилась в разговор заместитель исполнительного председателя Maharani Energy Gateway Сиоу Йок Фунг.

По информации, озвученной госпожой Фунг, к 2025 году трафик энергетических ресурсов через Малаккский пролив вырастет с нынешних 19 млн баррелей в сутки до 30 млн. Фото: Роман Хасаев

Часть грузов перегружается с помощью специалистов и оборудования Maharani прямо в море и отправляется дальше. Но многие компании и целые страны заинтересованы в возможностях длительного хранения и переработки углеводородного сырья, а также в расширении возможностей приобретения уже готовых полупродуктов и продуктов нефтегазопереработки и нефтегазохимии. Возможностей глубоководных портов в Сингапуре, материковом Китае и Гонконге уже не хватает. Нужно больше хранилищ, НПЗ, нефтегазохимических производств и производимой ими продукции.

Предоставить такую возможность и намерены создатели Maharani Energy Gateway. Одним из инициаторов и ключевым акционером проекта стал султан Джохора.

— Итак, компоненты этого проекта: Maharani Energy Gateway будет являться и собственником порта и оператором порта. Уже выделена территория под этот проект — в акватории пролива. Земля будет принадлежать Maharani Energy Gateway. Получается, что это будет своего рода смешанный город-порт: и на море, и на суше. Мы хотим реализовать эту возможность с тем, чтобы занять большую долю рынка Азии и чтобы у нас основные поставщики были не только из стран Персидского залива. В чем преимущества Maharani Energy Gateway? Это свободный порт, безналоговая зона, все разрешения на реализацию проекта уже получены. Решается вопрос с инфраструктурой. В том числе по энергетике есть предложение от российских компаний. Это огромный перечень бизнес-возможностей. Сегодня нам нужны компетенции: опыт для организации деятельности, которая будет вестись на суше, — добавила конкретики госпожа Фунг.

Руководство ТАИФа интересовали многие прикладные моменты проекта Maharani Energy Gateway. Фото: Роман Хасаев

Причем в реализации проектов, которые будут касаться строительства и эксплуатации хранилищ и предприятий нефтегазопереработки, компанию вполне устроит роль миноритарного акционера и арендодателя земли под реализацию проектов.

Руководство ТАИФа интересовали прикладные моменты. В частности, есть ли уже экологическое разрешение на проект, без которого строительство любого производства просто невозможно, насколько глубоко проработан проект по каждому из трех островов и есть ли конкретика по составляющим НПЗ, каких продуктов ожидают от нефтегазохимических предприятий, готовы ли сами инициаторы Maharani Energy Gateway вкладываться на паритетной основе в те или иные составляющие проектов.

В первую очередь приехали в Татарстан неслучайно

Об этом позже в интервью журналистам сообщил исполнительный директор Maharani Energy Gateway Мухаммад Разиф бин Ахмад.

В разговоре с журналистами господин Ахмад подтвердил, что Татарстан как первая точка посещения был выбран руководством Maharani Energy Gateway неслучайно. Фото: Роман Хасаев

— Еще на этапе обсуждения поездки мы учли свои знания о Татарстане. Большую роль в этом сыграл «Торговый дом «Татарстан» и лично господин Рамиль Мавлютов. Через него мы смогли договориться о встрече. И то, что мы сейчас увидели в презентации, позволило нам понять — решение верное: ТАИФ имеет обширный опыт постройки необходимых проекту объектов, а также богатый опыт по технологической составляющей. Совокупность таких составляющих, мы уверены, даст свой эффект, — отметил он.

По итогам этой, по сути, предварительной встречи стороны обсудили возможность подписания ряда документов по дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству.

В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками. Фото: Роман Хасаев

В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками — в знак добрых отношений и возможного сотрудничества.

Арсений Фавстрицкий