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Рустам Минниханов встретится в Китае с губернатором провинции Аньхой

13:50, 23.05.2023
Рустам Минниханов встретится в Китае с губернатором провинции Аньхой
Фото: tatarstan.ru (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в город Хэфэй, который находится в китайской провинции Аньхой. Он встретится с ее губернатором Ван Циньсянем.

Также Рустам Минниханов в китайской провинции Аньхой примет участие в бизнес-форуме и посетит некоторые предприятия, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Напомним, Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Китай 22 мая. Он принял участие в пленарном заседании Российско-китайского бизнес-форума в составе делегации, которую возглавляет премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Раис Татарстана также встретился с мэром города Шанхай Гун Чжэнем. Они обсудили уровень татарстанско-китайского сотрудничества, ежегодный рост товарооборота, развитие связи между научным сообществом, а также возможность открытия прямых рейсов из Казани в Шанхай.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан Минниханов Рустам Нургалиевич

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